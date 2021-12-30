«Медиазону» признали «иноагентом» из-за доходов от Google-рекламы и ссылок на девять СМИ, включённых в такой реестр Статьи редакции
Среди них — «Медуза», «Радио Свобода» и «Настоящее время».
Основанием для включения в реестр «иностранных агентов» Минюст посчитал доход от Google-рекламы — показа баннеров, расположенных на сайте. С июня 2020 года по июль 2021 года учредитель «Медиазоны» ООО «ЗП» получил 700 тысяч рублей от ООО «РОКСОТ», которое финансируется Google. Об этом сообщает само издание со ссылкой на документы Минюста, полученные редакцией.
Также Роскомнадзор нашёл ссылки на девять СМИ, признанных «иностранными агентами». Это «Медуза», «Радио Свобода», «Крым.Реалии», «Идель.Реалии», «Кавказ.Реалии», «Север.Реалии», «Сибирь.Реалии», «Настоящее время». Кроме этого, «Медиазоны» цитировала журналистов Льва Пономарёва, Людмилу Савицкую, Сергея Маркелова, Дениса Камалягина и Дарью Апахончич, включённых в реестр «иноагентов».
Минюст признал «иноагентами» «Медиазону», главного редактора издания Сергея Смирнова и его издателя Петра Верзилова в конце сентября. Редакция обжалует это решение.
С 2017 года Министерство юстиции признало более 70 изданий и журналистов СМИ-иностранными агентами. После получения нового статуса многие из этих медиа потеряли доходы, некоторые закрылись.
А Роскомнадзор признают иногентом за то, что он получает штрафы от Google, Meta и прочих иностранных компаний?
Эту картинку похоже теперь лепят вообще везде.
Читая мысль, приходит на ум, что можно и уехать, но как-то с такими придурками, которые всех и вся считают иноагентами хочется что-то решить, но я буду полагать что 40% населения(бюджетники) все устраивает и если даже ноют, то для меня эти люди лгуны и на самом деле они радуются жизни, а как, через слёзы или мучения, это их уже решение:)
А смысл хотеть что то изменить в стране если нас меньшинство(кого что-то не устраивает или бесит в принимаемых решениях)? Я предлагаю нормально зарабатывать, не митинговать, ничего такого не делать, просто иногда жить в России, а иногда не в России.
Даже обидно, что мнение и мысль, будут считаться к какому-то призыву к каким то действиям
Так это теперь что, каждый второй вебмастер, который получает доход с Google, иноагент?
Более того, теперь и физ лицо может быть квалифицировано иностранным агентом, не только юрик. Так что.. "Следи за собой, будь осторожен".
Ну я тоже получаю деньги от Google. Так что похоже тоже пора вступать в ряды иноагентов
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (КОММЕНТАРИЙ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА
Че минусуют не пойму. Получаете доход от рекламы Гугла - заранее подготовьтесь к комментариям на VC, человек шаблон выложил!)
меньше надо ерунду читать. Никому не интересно само решение посмотреть? В нормальных статьях принято на него ссылку делать.
Так там же нет никаких мотивировок)) они же признают без объяснений Николай)) каждую пятницу раньше выходило. Вписали в список и никто не объясняет почему)))
где "там"? Вот хотелось бы конкретно по данному случаю и "рекламе на Гуугл"? Решение где можно почитать?
Это решение Минюста о внесении в список, а не судебное решение. Мотивировочной части у него не существует.
Минюст считает что вам не нужно это знать ;)
Ладно минюст, но чего же Медиазона его не выложит раз все козыри у них в руках?
Там это в России!)))
Каждый первый. Яндекс тоже не российская компания
Если он лезет в политическую повестку страны, отстаивая интересы иностранных государств и на их деньги, то да.
Это уже выглядит, как параноидальная истерика: вокруг агенты.
Неужели собственные советники это не докладывают?
Кругом не агеты, а враги. Это не истерия, а политика в период гибридной войны.
Параноики между собой и воюют.
Да пусть воюют. Могли бы в CS поиграть. Пар выпустили.
Пусть воюют это как бэ за счет каждого из налогоплательщиков ;). Так что пусть не воюют. А то у всех транспланетные гиперсветовые ядерноовооруженные боеголовки в каждом сарае уже. А сдохнуть мы можем от простого вируса от пары летучих мышей)))
О чем и речь.
Что же означает это? Теперь все, кто получает бабки от рекламы на сайтах Гугл — иноагенты? И сраные блогеры, и СМИ, и госканалы и госкомпании (простите, конечно).
Друзьям всё, врагам закон. Куча госсми получают финансирование из-за рубежа, но инагентами от этого не становятся. https://rkn.gov.ru/mass-communications/notice/
Не простят
"из-за доходов от Google-рекламы" и "от ООО «РОСКОТ», которое финансируется Google"- конечно несколько разное. Но не важно, заголовок клевый, продолжайте.
До таких как ты и даебываться нечего- вы сами проще паренной репы, словно дети. Ну так дашь ссылку на "ДОКУМЕНТЫ МИНЮСТА, блять)"? Сам то их не читал?
Ты не волнуйся, если основанием, причем единственным для признания иноагентом стало поступление оплаты за рекламу на Гугл - я первый буду кричать, что такое решение не законное и глупое. Но Медиазону можно было признать уже только на основании того, что ее учредитель иноагент.
"из-за доходов от Google-рекламы" и "от ООО «РОСКОТ», которое финансируется Google"- конечно несколько разное
Так ты посмотри чем контора занимается - https://roxot.com/
По-моему вполне очевидный поток денег: Медиазона обратилась к Роксот, чтобы не париться самим с настройкой и управлением Адсенсом, Роксот же получил от Гугла деньги за показ рекламы и за вычетом своей доли передал Медиазоне.
Или ты сейчас предполагаешь, что сайт фейковый и контора просто бабки отмывает? Тогда почему Финмониторинг и Минюст нихера не делают ин е закрывают Роксот?
Начнем с того, что в статье- РОСКОТ. А не Роксот. И давай продолжим, когда почитаем само решение. Еще раз- там оснований и без Гугла хватает, а деньги даже напрямую от Гугла за рекламу НЕ могут быть основанием для признания иноагентом. Но, что то мне подсказывает, что не это стало основанием. Там по учредителю- уже вполне хватает для признания. Так что я предполагаю, что такое "финансирование" не может и не могло стать основанием.
в статье уже исправили на Роксот ))
а потом и добавят: Со слов самой Медиазоны :)))
На сайте ОРТ (попутал, исправляюсь - Первого Канала, конечно) рекламируется Skoda и итальянская мебель. Давно не смотрел этот канал, но интересно, там Nivea рекламируется еще? Пиво импортное, автомобили? Это же все на западные деньги!
Ну конечно, скажите еще, что СССР развалился
Был бы человек - статья найдётся. (с)
Яндекс, например, так-то тоже не в РФ, а в Нидерландах зарегистрирован. Даже если не смотреть на рекламу, есть Яндекс Такси, Яндекс Еда и т.д. - всех, кто с них деньги получает, тоже в иноагенты записать?
Тут по идеи всё норм:
«Я́ндекс» — российская транснациональная компания в отрасли информационных технологий, чьё головное юридическое лицо зарегистрировано в Нидерландах,
https://ru.wikipedia.org/wiki/Яндекс
иноагент, почитайте еще раз и найдите, кроме заголовка, где "из-за доходов от Google-рекламы"
Дальше заголовка не читали? Ок, расшифровка: учредитель «Медиазоны» ООО «ЗП» получил 700 тысяч рублей от ООО «РОСКОТ», которое финансируется Google.
Или это одно и тоже?
Блядь, в начале новости написано однозначно. Либо новость написана криво и после цитируемой части должно быть " а также".
Кроме того, с точки зрения логики.. какая разница, получил он от этого ООО, которое финансируется Гуглом или бабки напрямую от Гугла? Ну вроде же не сложно понять, да?
Блядь :))) Порвалось, что то.
С точки зрения логики- как финансируется данное ООО Гуглом? Не сложно же, ну если есть хоть капля критического мышления, понять, что новость от сентября, что ООО никак не финансируется Гуглом, что статья- дебильная. Но воплей под ней- ойляля! Борцунята возбудились...
В статье была опечатка, уже исправлена
если кажется, крестись, бот исчезнет от иконы Свободы.
ХЗ, что за Роскот. "новость" дурак писал.
вот этот https://www.rusprofile.ru/id/10457481
их сайт https://roxot.com
не Роксот, а Роскот, если верить статье, конечно.
«По сведениям Росфинмониторинга, ООО "ЗП" получено иностранное финансирование: в период с июня 2020 г. по июль 2021 г., получено более 700 тысяч рублей от ООО "РОКСОТ", получающее иностранное финансирование от GOOGLE IRELAND LIMITED GORDON HOUSE BARROW STREET DUBLIN 4, IRELAND, D04 E5W5», — сказано в документах.
Легко же проверяется с сайта медиазоны. Ну а новость - да, кривая
а выложить решение Медиазоне шабат не позволяет? Где его в первоисточнике можно посмотреть.
И если ни Роксот, ни его учредитель не признаны иноагентами- то такое финансирование не может быть основанием.
Может. Если хотя бы один участник в потоке средств иностранный, то это основание.
статья 2. п.6. 7-ФЗ.
Но это не отменяет того, что закон бредовый и репрессионный
закон нужный, но бредово написанный. в то числе то, что "Если хотя бы один участник в потоке средств иностранный". Должны тогда по цепочке все и признать.
Быдло снова тыкать начинает. Умойся, борцун,,,
А если я плачу Гуглу за рекламу, то он российский агент или нет?
Признали иноагентом - лишили гражданства. Так должно быть.
Я вас признаю, Глеб
1. Я не являюсь СМИ.
2. Смотрите первое.
Вы физлицо. Этого достаточно
Достал ствол - стреляй. Жду от Вас последующих шагов.
1. Я не являюсь СМИ.
Под постами об иноагентских СМИ и цитирующими материалы иноагентских СМИ комментируешь - твой комментарий отображается вместе с куском статьи в профиле https://vc.ru/u/626074-gleb-tyutikov/comments
Это и есть распространение материалов СМИ-иногаента, а, значит, согласно ст. 6 ФЗ "О СМИ" ты и есть иногаент, потому что найти у тебя иностранное финансирование очень легко, потому что стоит какому-либо юрику, имевшему аффилирование с иностранными деньгами или другими юриками, имевшиими аффилирование с иностранными деньгами, перечислить тебе хоть одну копейку - ты иноагент.
Физическое лицо .., распространяющие сообщения и материалы, которые созданы и (или) распространены ... российским юридическим лицом, учрежденным иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента ... может быть признано выполняющим функции иностранного агента, если оно получает денежные средства и (или) иное имущество от .. российских юридических лиц, получающих денежные средства и (или) иное имущество от указанных источников ...
Давайте Вы на меня подадите в суд, и мы посудимся. Я готов выступить ответчиком. Чтобы слова на ветер не бросать. А то все дюже умные. Заодно вы к меня поищете счета и переводы от "юриков, сериков и игорьков".
6 статью Конституции почитайте
Сейчас странное происходит с гражданством. Его получение упрощают для практически всех из бывшего СССР. А для инвесторов и квалифицированных специалистов убирают упрощённый способ.
Похоже на попытку отстроить СССР взад.
Ответ на поверхности. Пассионарность.
По этой логике Вилса и все остальный YouTube блогеры - тоже иноагенты, но Вилса снялся в рекламе Сбербанка, а значит Сбербанк нанял иноагента и должен быть наказан т.к. пометки об этом в рекламе SberDevices я не нашел :D
По этой же логике без 5 минут иноагент Тинькофф банк, ведь он собирается зарабатывать деньги в других странах и при этом ведет Т-Ж. Мы ведь не знаем, вдруг ему специально там подгоняют клиентов чтобы он разлагал через Т-Ж умы россиян? 😅
Яндекс тоже не отстает, ведь у Яндекса есть Дзен, но при этом Яндекс зарабатывает деньги не только на рынке РФ. 🙈
Еще давайте в иноагенты запишем фрилансеров и других специалистов, которые дистанционно выполняют заказы по всему миру, но инстаграмчик и тележку ведут на русском языке. 👌🏻
Ну и конечно, чтобы все знали о том, что человек иноагент не только в сети, можно придумать еще специальные нашивки на одежду. 👀
Константин, ну какой "логике"? Логике заголовка или логике чего? Решение кто то видел? Со слов самой Медиазоны? Ее признали иноагентом когда- поинтересуйтесь. Ее учредитель- инагент, уже этого , думаю, достаточно. Еще раз кроме заголовка прочитайте.
Николай, пока не доказано обратного, это ваше частное субъективное мнение. Мое мнение тоже частное и субъективное 🙃
На фоне новостей о прессинге Гугла из-за Малофеева, угрозы применения санкций к компаниям, которые работают глобально в сети и отказываются открывать офис в РФ, я уже ничему здесь не удивлюсь.
Требуют открыть представительство- это совершенно верно. По пресингу за Малофеева- хз, может тоже верно. Что доказывать-то? Надо само решение о признании смотреть, а не статьи.
@Bild
@WashingtonPost
Ну я пошел...
«когда умолкнут все песни, которых я не знаю...»
Под оригинальной статьей есть классный комментарий. Пожалуй, продублирую его тут:
Сегодня иноагент - а завтра враг народа со всеми вытекающими!)
Блин, сильно беспокоюсь за Рудольфыча. Уж не знаю, монетизируется он на гугле или нет (скорее - да, но хз), но вот иностранных агентов он, войдя в раж, аж пачками упоминает.
А у если у меня 2 гражданства (3, если считать гражданство непризнанной республики, откуда я родом), меня тоже признают скоро иноагентом?
На HH тоже есть блоки AdSense он тоже инагент?
Я люблю эту страну
Спасибо тебе, ярый чиновник, за отличную рекламу! Благодаря твоему рвению мой rss ридер пополнился большим количеством статей от грамотных и порядочных людей. Без тебя я бы их всех долго искал.
Странно, что этим динозаврам еще не пришла в голову идея интегрировать на все сайты оптом: «ВНИМАНИЕ, ТУТ ВСЕ ВРАНЬЕ, СМОТРИТЕ ПЕРВЫЙ КАНАЛ!»
Новости!!! Сентябрь давно прошел. Но новость будет.
29.09.2021, 18:04
Минюст включил «Медиазону» и «ОВД-Инфо» в реестр иноагентов
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