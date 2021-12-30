{"id":10281,"title":"\u0412\u0441\u0435\u043c \u0441\u0430\u0439\u0442\u043e\u043c \u0433\u0430\u0434\u0430\u0435\u043c \u043d\u0430 \u0431\u0443\u0434\u0443\u0449\u0435\u0433\u043e \u0431\u043e\u0441\u0441\u0430","url":"\/redirect?component=advertising&id=10281&url=https:\/\/vc.ru\/special\/bosscards&placeBit=1&hash=cd9f1d3f614bacf24cf68d4108cb9519c35df43bb3a533c99cfef306622e33a7","isPaidAndBannersEnabled":false}
Медиа
TJ

«Медиазону» признали «иноагентом» из-за доходов от Google-рекламы и ссылок на девять СМИ, включённых в такой реестр Статьи редакции

Среди них — «Медуза», «Радио Свобода» и «Настоящее время».

91
2184 просмотров

Основанием для включения в реестр «иностранных агентов» Минюст посчитал доход от Google-рекламы — показа баннеров, расположенных на сайте. С июня 2020 года по июль 2021 года учредитель «Медиазоны» ООО «ЗП» получил 700 тысяч рублей от ООО «РОКСОТ», которое финансируется Google. Об этом сообщает само издание со ссылкой на документы Минюста, полученные редакцией.

Также Роскомнадзор нашёл ссылки на девять СМИ, признанных «иностранными агентами». Это «Медуза», «Радио Свобода», «Крым.Реалии», «Идель.Реалии», «Кавказ.Реалии», «Север.Реалии», «Сибирь.Реалии», «Настоящее время». Кроме этого, «Медиазоны» цитировала журналистов Льва Пономарёва, Людмилу Савицкую, Сергея Маркелова, Дениса Камалягина и Дарью Апахончич, включённых в реестр «иноагентов».

Минюст признал «иноагентами» «Медиазону», главного редактора издания Сергея Смирнова и его издателя Петра Верзилова в конце сентября. Редакция обжалует это решение.

С 2017 года Министерство юстиции признало более 70 изданий и журналистов СМИ-иностранными агентами. После получения нового статуса многие из этих медиа потеряли доходы, некоторые закрылись.

Кого и за что российские власти включили в…
«Проект», «Медуза», «Важные истории» — медиа-участники реестра, в котором уже более 80 строк, либо…
tjournal.ru

#новость #медиа #google

91
11
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
91 комментарий
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Роман Александров

А Роскомнадзор признают иногентом за то, что он получает штрафы от Google, Meta и прочих иностранных компаний?

Ответить
54
Развернуть ветку
Владимир Румянцев
Ответить
10
Развернуть ветку
Михаил Белов

Эту картинку похоже теперь лепят вообще везде.

Ответить
3
Развернуть ветку
Страстной микрофон

Потому что часто подходит

Ответить
2
Развернуть ветку
Георгий Пришкин

Читая мысль, приходит на ум, что можно и уехать, но как-то с такими придурками, которые всех и вся считают иноагентами хочется что-то решить, но я буду полагать что 40% населения(бюджетники) все устраивает и если даже ноют, то для меня эти люди лгуны и на самом деле они радуются жизни, а как, через слёзы или мучения, это их уже решение:)

А смысл хотеть что то изменить в стране если нас меньшинство(кого что-то не устраивает или бесит в принимаемых решениях)? Я предлагаю нормально зарабатывать, не митинговать, ничего такого не делать, просто иногда жить в России, а иногда не в России.

Даже обидно, что мнение и мысль, будут считаться к какому-то призыву к каким то действиям

Ответить
0
Развернуть ветку
Владимир Румянцев

Так это теперь что, каждый второй вебмастер, который получает доход с Google, иноагент?

Ответить
25
Развернуть ветку
Денис Денисов

Более того, теперь и физ лицо может быть квалифицировано иностранным агентом, не только юрик. Так что.. "Следи за собой, будь осторожен".

Ответить
11
Развернуть ветку
Владимир Румянцев

Ну я тоже получаю деньги от Google. Так что похоже тоже пора вступать в ряды иноагентов

Ответить
3
Развернуть ветку
Олег Саенов

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (КОММЕНТАРИЙ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА

Ответить
7
Развернуть ветку
Philip Poteryahin

Че минусуют не пойму. Получаете доход от рекламы Гугла - заранее подготовьтесь к комментариям на VC, человек шаблон выложил!)

Ответить
2
Развернуть ветку
Nikolai O

меньше надо ерунду читать. Никому не интересно само решение посмотреть? В нормальных статьях принято на него ссылку делать.

Ответить
–1
Развернуть ветку
Philip Poteryahin

Так там же нет никаких мотивировок)) они же признают без объяснений Николай)) каждую пятницу раньше выходило. Вписали в список и никто не объясняет почему)))

Ответить
2
Развернуть ветку
Nikolai O

где "там"? Вот хотелось бы конкретно по данному случаю и "рекламе на Гуугл"? Решение где можно почитать?

Ответить
–2
Развернуть ветку
Пабы старой Руси

Это решение Минюста о внесении в список, а не судебное решение. Мотивировочной части у него не существует.

Ответить
2
Развернуть ветку
Philip Poteryahin

Минюст считает что вам не нужно это знать ;)

Ответить
0
Развернуть ветку
Nikolai O

Ладно минюст, но чего же Медиазона его не выложит раз все козыри у них в руках?

Ответить
–2
Развернуть ветку
Philip Poteryahin

Там это в России!)))

Ответить
0
Развернуть ветку
Ёртёмёй

Каждый первый. Яндекс тоже не российская компания

Ответить
2
Развернуть ветку
Peter K.

Если он лезет в политическую повестку страны, отстаивая интересы иностранных государств и на их деньги, то да.

Ответить
–4
Развернуть ветку
Sergey Ontime

Это уже выглядит, как параноидальная истерика: вокруг агенты.

Неужели собственные советники это не докладывают?

Ответить
9
Развернуть ветку
Gleb Tyutikov

Кругом не агеты, а враги. Это не истерия, а политика в период гибридной войны.

Ответить
0
Развернуть ветку
Sergey Ontime

Параноики между собой и воюют.

Ответить
1
Развернуть ветку
Gleb Tyutikov

Да пусть воюют. Могли бы в CS поиграть. Пар выпустили.

Ответить
–1
Развернуть ветку
Philip Poteryahin

Пусть воюют это как бэ за счет каждого из налогоплательщиков ;). Так что пусть не воюют. А то у всех транспланетные гиперсветовые ядерноовооруженные боеголовки в каждом сарае уже. А сдохнуть мы можем от простого вируса от пары летучих мышей)))

Ответить
1
Развернуть ветку
Sergey Ontime

О чем и речь.

Ответить
0
Развернуть ветку
S8dAS

Что же означает это? Теперь все, кто получает бабки от рекламы на сайтах Гугл — иноагенты? И сраные блогеры, и СМИ, и госканалы и госкомпании (простите, конечно).

Ответить
8
Развернуть ветку
Эдуард Гладышев

Друзьям всё, врагам закон. Куча госсми получают финансирование из-за рубежа, но инагентами от этого не становятся. https://rkn.gov.ru/mass-communications/notice/

Уведомление о получении редакцией средства…
Уведомление о получении редакцией средства массовой информации, вещателем или издателем денежных…
rkn.gov.ru
Ответить
2
Развернуть ветку
Sergey Ontime

Не простят

Ответить
1
Развернуть ветку
Nikolai O

"из-за доходов от Google-рекламы" и "от ООО «РОСКОТ», которое финансируется Google"- конечно несколько разное. Но не важно, заголовок клевый, продолжайте.

Ответить
5
Развернуть ветку
Страстной микрофон

из-за доходов от Google-рекламы
выплаты от ООО «РОСКОТ

Немного разные вещи что приносит деньги и кто выплачивает на счет, не? Но тебе ж только доебацца нужно)

Источник — ДОКУМЕНТЫ МИНЮСТА, блять) А не кто-то на vc

Ответить
0
Развернуть ветку
Nikolai O

До таких как ты и даебываться нечего- вы сами проще паренной репы, словно дети. Ну так дашь ссылку на "ДОКУМЕНТЫ МИНЮСТА, блять)"? Сам то их не читал?

Ответить
0
Развернуть ветку
Страстной микрофон

А когда выложат ты переобуешься или продолжишь ерунду писать, чисто интересно?

Ответить
3
Развернуть ветку
Nikolai O

Ты не волнуйся, если основанием, причем единственным для признания иноагентом стало поступление оплаты за рекламу на Гугл - я первый буду кричать, что такое решение не законное и глупое. Но Медиазону можно было признать уже только на основании того, что ее учредитель иноагент.

Ответить
–1
Развернуть ветку
Константин

"из-за доходов от Google-рекламы" и "от ООО «РОСКОТ», которое финансируется Google"- конечно несколько разное
Так ты посмотри чем контора занимается - https://roxot.com/

По-моему вполне очевидный поток денег: Медиазона обратилась к Роксот, чтобы не париться самим с настройкой и управлением Адсенсом, Роксот же получил от Гугла деньги за показ рекламы и за вычетом своей доли передал Медиазоне.

Или ты сейчас предполагаешь, что сайт фейковый и контора просто бабки отмывает? Тогда почему Финмониторинг и Минюст нихера не делают ин е закрывают Роксот?

Ответить
0
Развернуть ветку
Nikolai O

Начнем с того, что в статье- РОСКОТ. А не Роксот. И давай продолжим, когда почитаем само решение. Еще раз- там оснований и без Гугла хватает, а деньги даже напрямую от Гугла за рекламу НЕ могут быть основанием для признания иноагентом. Но, что то мне подсказывает, что не это стало основанием. Там по учредителю- уже вполне хватает для признания. Так что я предполагаю, что такое "финансирование" не может и не могло стать основанием.

Ответить
0
Развернуть ветку
Canis lupus

в статье уже исправили на Роксот ))

Ответить
0
Развернуть ветку
Nikolai O

а потом и добавят: Со слов самой Медиазоны :)))

Ответить
0
Развернуть ветку
Виктор

На сайте ОРТ (попутал, исправляюсь - Первого Канала, конечно) рекламируется Skoda и итальянская мебель. Давно не смотрел этот канал, но интересно, там Nivea рекламируется еще? Пиво импортное, автомобили? Это же все на западные деньги!

Ответить
3
Развернуть ветку
Страстной микрофон

ОРТ уже давно нет

Ответить
1
Развернуть ветку
Виктор

Ну конечно, скажите еще, что СССР развалился

Ответить
0
Развернуть ветку
Страстной микрофон
Ответить
1
Развернуть ветку
Виктор
Ответить
2
Развернуть ветку
Страстной микрофон
Ответить
2
Развернуть ветку
Влад Борщ

Был бы человек - статья найдётся. (с)

Ответить
3
Развернуть ветку
Денис Пушкарев

Яндекс, например, так-то тоже не в РФ, а в Нидерландах зарегистрирован. Даже если не смотреть на рекламу, есть Яндекс Такси, Яндекс Еда и т.д. - всех, кто с них деньги получает, тоже в иноагенты записать?

Ответить
2
Развернуть ветку
Canis lupus

Тут по идеи всё норм:

«Я́ндекс» — российская транснациональная компания в отрасли информационных технологий, чьё головное юридическое лицо зарегистрировано в Нидерландах,
https://ru.wikipedia.org/wiki/Яндекс

Яндекс
«Яндекс» — транснациональная компания в области информационных технологий, преимущественно…
ru.wikipedia.org
Ответить
0
Развернуть ветку
Страстной микрофон

🙈 Я тоже иноагент. Как и ещё десятки тысяч людей и организаций.

Они окончательно ополоумели.

Ответить
0
Развернуть ветку
Nikolai O

иноагент, почитайте еще раз и найдите, кроме заголовка, где "из-за доходов от Google-рекламы"

Ответить
–3
Развернуть ветку
Страстной микрофон

«Основанием для включения в реестр «иностранных агентов» Минюст посчитал доход от Google-рекламы — показа баннеров, расположенных на сайте»

????

Ответить
0
Развернуть ветку
Nikolai O

Дальше заголовка не читали? Ок, расшифровка: учредитель «Медиазоны» ООО «ЗП» получил 700 тысяч рублей от ООО «РОСКОТ», которое финансируется Google.
Или это одно и тоже?

Ответить
–3
Развернуть ветку
Страстной микрофон

Блядь, в начале новости написано однозначно. Либо новость написана криво и после цитируемой части должно быть " а также".

Кроме того, с точки зрения логики.. какая разница, получил он от этого ООО, которое финансируется Гуглом или бабки напрямую от Гугла? Ну вроде же не сложно понять, да?

Ответить
0
Развернуть ветку
Nikolai O

Блядь :))) Порвалось, что то.
С точки зрения логики- как финансируется данное ООО Гуглом? Не сложно же, ну если есть хоть капля критического мышления, понять, что новость от сентября, что ООО никак не финансируется Гуглом, что статья- дебильная. Но воплей под ней- ойляля! Борцунята возбудились...

Ответить
–2
Развернуть ветку
Страстной микрофон

Так а ООО «РОСКОТ» инагент? Или где тут точка зрения логики?)

Ответить
1
Развернуть ветку
Страстной микрофон

Кажется, ты задаешь вопросы боту ;)

А что такое это ООО "Роскот" вооще не понятно. Возможно, это ООО самой Медиазоны, на которое приходят деньги от Гугла.

Ответить
0
Развернуть ветку
Canis lupus

Это https://roxot.com/

В статье была опечатка, уже исправлена

Ответить
1
Развернуть ветку
Nikolai O

если кажется, крестись, бот исчезнет от иконы Свободы.

Ответить
–2
Развернуть ветку
Nikolai O

ХЗ, что за Роскот. "новость" дурак писал.

Ответить
0
Развернуть ветку
Григорий Иоффе

вот этот https://www.rusprofile.ru/id/10457481
их сайт https://roxot.com

ООО "Роксот"
Ключевые сведения о ООО "Роксот" из официальных источников.
www.rusprofile.ru
Ответить
0
Развернуть ветку
Nikolai O

не Роксот, а Роскот, если верить статье, конечно.

Ответить
–2
Развернуть ветку
Григорий Иоффе

«По сведениям Росфинмониторинга, ООО "ЗП" получено иностранное финансирование: в период с июня 2020 г. по июль 2021 г., получено более 700 тысяч рублей от ООО "РОКСОТ", получающее иностранное финансирование от GOOGLE IRELAND LIMITED GORDON HOUSE BARROW STREET DUBLIN 4, IRELAND, D04 E5W5», — сказано в документах.

Легко же проверяется с сайта медиазоны. Ну а новость - да, кривая

Ответить
3
Развернуть ветку
Nikolai O

а выложить решение Медиазоне шабат не позволяет? Где его в первоисточнике можно посмотреть.

Ответить
–3
Развернуть ветку
Nikolai O

И если ни Роксот, ни его учредитель не признаны иноагентами- то такое финансирование не может быть основанием.

Ответить
–1
Развернуть ветку
Григорий Иоффе

Может. Если хотя бы один участник в потоке средств иностранный, то это основание.
статья 2. п.6. 7-ФЗ.

Но это не отменяет того, что закон бредовый и репрессионный

Ответить
0
Развернуть ветку
Nikolai O

закон нужный, но бредово написанный. в то числе то, что "Если хотя бы один участник в потоке средств иностранный". Должны тогда по цепочке все и признать.

Ответить
0
Развернуть ветку
Страстной микрофон

А, ясно, я с политботом разговариваю. Иди в ЧС.

Ответить
1
Развернуть ветку
Nikolai O

Быдло снова тыкать начинает. Умойся, борцун,,,

Ответить
–2
Развернуть ветку
Пабы старой Руси

А если я плачу Гуглу за рекламу, то он российский агент или нет?

Ответить
0
Развернуть ветку
Gleb Tyutikov

Признали иноагентом - лишили гражданства. Так должно быть.

Ответить
–19
Развернуть ветку
ivan krapivin

Я вас признаю, Глеб

Ответить
3
Развернуть ветку
Gleb Tyutikov

1. Я не являюсь СМИ.
2. Смотрите первое.

Ответить
–7
Развернуть ветку
Ёртёмёй

Вы физлицо. Этого достаточно

Ответить
4
Развернуть ветку
Gleb Tyutikov

Достал ствол - стреляй. Жду от Вас последующих шагов.

Ответить
–4
Развернуть ветку
Константин

1. Я не являюсь СМИ.
Под постами об иноагентских СМИ и цитирующими материалы иноагентских СМИ комментируешь - твой комментарий отображается вместе с куском статьи в профиле https://vc.ru/u/626074-gleb-tyutikov/comments

Это и есть распространение материалов СМИ-иногаента, а, значит, согласно ст. 6 ФЗ "О СМИ" ты и есть иногаент, потому что найти у тебя иностранное финансирование очень легко, потому что стоит какому-либо юрику, имевшему аффилирование с иностранными деньгами или другими юриками, имевшиими аффилирование с иностранными деньгами, перечислить тебе хоть одну копейку - ты иноагент.

Физическое лицо .., распространяющие сообщения и материалы, которые созданы и (или) распространены ... российским юридическим лицом, учрежденным иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента ... может быть признано выполняющим функции иностранного агента, если оно получает денежные средства и (или) иное имущество от .. российских юридических лиц, получающих денежные средства и (или) иное имущество от указанных источников ...

Gleb Tyutikov — Блог на vc.ru — комментарии
Gleb Tyutikov — Блог на vc.ru — комментарии
vc.ru
Ответить
0
Развернуть ветку
Gleb Tyutikov

Давайте Вы на меня подадите в суд, и мы посудимся. Я готов выступить ответчиком. Чтобы слова на ветер не бросать. А то все дюже умные. Заодно вы к меня поищете счета и переводы от "юриков, сериков и игорьков".

Ответить
0
Развернуть ветку
Эдуард Гладышев

6 статью Конституции почитайте

Ответить
0
Развернуть ветку
Ёртёмёй

Сейчас странное происходит с гражданством. Его получение упрощают для практически всех из бывшего СССР. А для инвесторов и квалифицированных специалистов убирают упрощённый способ.
Похоже на попытку отстроить СССР взад.

Ответить
0
Развернуть ветку
Gleb Tyutikov

Ответ на поверхности. Пассионарность.

Ответить
–2
Развернуть ветку
Константин Шукалов

По этой логике Вилса и все остальный YouTube блогеры - тоже иноагенты, но Вилса снялся в рекламе Сбербанка, а значит Сбербанк нанял иноагента и должен быть наказан т.к. пометки об этом в рекламе SberDevices я не нашел :D

По этой же логике без 5 минут иноагент Тинькофф банк, ведь он собирается зарабатывать деньги в других странах и при этом ведет Т-Ж. Мы ведь не знаем, вдруг ему специально там подгоняют клиентов чтобы он разлагал через Т-Ж умы россиян? 😅

Яндекс тоже не отстает, ведь у Яндекса есть Дзен, но при этом Яндекс зарабатывает деньги не только на рынке РФ. 🙈

Еще давайте в иноагенты запишем фрилансеров и других специалистов, которые дистанционно выполняют заказы по всему миру, но инстаграмчик и тележку ведут на русском языке. 👌🏻

Ну и конечно, чтобы все знали о том, что человек иноагент не только в сети, можно придумать еще специальные нашивки на одежду. 👀

Ответить
1
Развернуть ветку
Nikolai O

Константин, ну какой "логике"? Логике заголовка или логике чего? Решение кто то видел? Со слов самой Медиазоны? Ее признали иноагентом когда- поинтересуйтесь. Ее учредитель- инагент, уже этого , думаю, достаточно. Еще раз кроме заголовка прочитайте.

Ответить
–1
Развернуть ветку
Константин Шукалов

Николай, пока не доказано обратного, это ваше частное субъективное мнение. Мое мнение тоже частное и субъективное 🙃

На фоне новостей о прессинге Гугла из-за Малофеева, угрозы применения санкций к компаниям, которые работают глобально в сети и отказываются открывать офис в РФ, я уже ничему здесь не удивлюсь.

Ответить
0
Развернуть ветку
Nikolai O

Требуют открыть представительство- это совершенно верно. По пресингу за Малофеева- хз, может тоже верно. Что доказывать-то? Надо само решение о признании смотреть, а не статьи.

Ответить
–1
Развернуть ветку
Sergey K

@Bild
@WashingtonPost

Ну я пошел...

Ответить
0
Развернуть ветку
Андрей Петухов

«когда умолкнут все песни, которых я не знаю...»

Ответить
0
Развернуть ветку
Сергей S.L.

Под оригинальной статьей есть классный комментарий. Пожалуй, продублирую его тут:

Ответить
0
Развернуть ветку
Игорь Малков

Сегодня иноагент - а завтра враг народа со всеми вытекающими!)

Ответить
0
Развернуть ветку
Isuzu Dzanarnoghno

Блин, сильно беспокоюсь за Рудольфыча. Уж не знаю, монетизируется он на гугле или нет (скорее - да, но хз), но вот иностранных агентов он, войдя в раж, аж пачками упоминает.

Ответить
0
Развернуть ветку
Ирина Калина

А у если у меня 2 гражданства (3, если считать гражданство непризнанной республики, откуда я родом), меня тоже признают скоро иноагентом?

Ответить
0
Развернуть ветку
Сергей Никитин

На HH тоже есть блоки AdSense он тоже инагент?

Ответить
0
Развернуть ветку
Артем Баранов

Я люблю эту страну

Ответить
0
Развернуть ветку
Raff the Raff

Спасибо тебе, ярый чиновник, за отличную рекламу! Благодаря твоему рвению мой rss ридер пополнился большим количеством статей от грамотных и порядочных людей. Без тебя я бы их всех долго искал.
Странно, что этим динозаврам еще не пришла в голову идея интегрировать на все сайты оптом: «ВНИМАНИЕ, ТУТ ВСЕ ВРАНЬЕ, СМОТРИТЕ ПЕРВЫЙ КАНАЛ!»

Ответить
0
Развернуть ветку
Nikolai O

Новости!!! Сентябрь давно прошел. Но новость будет.
29.09.2021, 18:04
Минюст включил «Медиазону» и «ОВД-Инфо» в реестр иноагентов

Ответить
–3
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 91 комментарий
ВКонтакте
Это разработка питерская: топ технологий ВКонтакте за 2021 год

Уже 15 лет мы развиваем ВКонтакте в духе времени — и сейчас время требует качественного видео, высоких скоростей и ML-технологий.

Это не интерфейс, это иллюстрация, чтобы наглядно показать идею
24
8
Офлайн
Проект Ошибатор
Купил готовый бизнес, вложил более ₽1,3 млн и потерял основного клиента – личный опыт владельца копицентра

Реальности бизнеса и его «внутренняя кухня».

53
34
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Финансы
Маша Цепелева
Forbes составил рейтинг самых «обедневших» за год миллиардеров — в него попали Аркадий Волож и Александр Мамут Статьи редакции

В рейтинг также попали владелец АФК «Система» Владимир Евтушенков, основатель Crocus Group Араз Агаларов и другие.

26
8
Банк «Санкт-Петербург»
Отказ от бумажных чеков и роботы, выполняющие работу человека ночью: цифровизация глазами Операционной дирекции

Банковские операции для клиентов Банка «Санкт-Петербург» всегда выглядят просто — прикосновение карты к терминалу, ввод пин-кода на кассе, зачисление средств на счет. «Под капотом» же скрывается огромная бэк-офисная работа одного из важнейших банковских подразделений — Операционной дирекции. В ее сферу ответственности входит множество функций от…

0
0
Маркетинг
Альфа-Банк
Альфа-Банк дошёл до кроксов. За 99 ₽

Давайте честно: всем надоели корпоративные худи и футболки, у каждого их уже по несколько штук. Мы решили: хватит худи! Вместо них будут кроксы. Такое сложно представить в любой технологический компании, и уж тем более в банке.

23
3
Green Grey
Шаткая экономика, нехватка разработчиков и госконтроль: с какими проблемами могут столкнуться разработчики метавселенных

В ближайшие два года рынок метавселенных может вырасти до $800 млрд — если компании придумают, как преодолеть препятствия.

1
5
Медиа
TJ
«Медиазону» признали «иноагентом» из-за доходов от Google-рекламы и ссылок на девять СМИ, включённых в такой реестр Статьи редакции

Среди них — «Медуза», «Радио Свобода» и «Настоящее время».

91
11
Мнения
Полина Лааксо
Развлечение, работа или схема Понци: почему игры для заработка вроде Axie Infinity мало похожи на рынок труда будущего Статьи редакции

И больше выглядят как «бред», который приносит выгоду владельцам. О том, как сторонники децентрализованного интернета Web 3.0 предают его главные принципы — в пересказе колонки разработчика Пола Батлера.

Интерфейс игры Axie Infinity Axie Infinity
11
23
Ясно
Психологические новогодние обещания

Это был тяжелый год, было много работы (как обычно), все устали. Желаем, чтобы следующий был полегче — и в нем нашлось место для всяких приятных эмоций и открытий. Чтобы работа приносила радость, но и на остальное хватало времени и сил. Вот бы начать с января новую жизнь: не выгорать, не злиться на коллег, заботиться о себе. И еще — предъявлять к…

0
0
Личный опыт
Николай Пак
Фильм «Основатель» наоборот или перевернутый мир и почему в нем выгодно отказаться от партнера с 200 миллионным оборотом

Подробнее о конфликте международной школы робототехники «Лига Роботов» и ее бывшим «партнером» — Павлом Баскиром. Какую роль обычный фильм может играть в споре, на что нужно обращать внимание при поиске партнера в бизнесе и к чему может привести отказ вести мирный разговор без вмешательства суда.

Для любителей фильма "Основатель"
71
14
Устойчивые города: Москва
Куда сдать елку на утилизацию и как на этом заработать

Где найти пункты приема хвойных деревьев и как будет работать новая программа лояльности за сданные на переработку елки – подробнее в материале.

16
3
Больше статей
null