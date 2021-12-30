«Коммерсантъ» выпустил первый мультимедийный номер газеты — с QR-кодами вместо статей и фотографий Статьи редакции
«Не стареем с кодами», — гласит слоган номера.
30 декабря «Коммерсантъ» выпустил итоговый номер газеты, где все материалы заменили кодами со ссылками на материалы. По словам авторов, «это уникальный выпуск, доступный только в бумажном формате». Номер можно найти на сайте издания.
На первой странице размещён QR-код со ссылкой на ролик с архивными кадрами из кабаре, с танцами, печатными машинками и телеграфами. Так издание решило показать, как пресса менялась на протяжении всего 20-го столетия и что стало возможно с помощью развития технологий.
Телеграм-каналы «Планёрка» и Breaking Trends отметили, что это «крутой шаг для газеты» и что «скоро большинство газет будут с такими обложками».
Это называется Идиотизм в чистом проявлений!А не инновации или технологии!Где они заблудились и потеряли грань адекватности?!
Люди покупают газетное издание для того чтобы узнать новости и соприкоснуться с бумажным изделием(Оторваться от смартфона и т.д).В туалете же почему-то пользуются бумагой а не QR кодами..Что то не заметил может в сраку уже смартфоны засовывают чтобы подчистить пятую точку?!ИДИОТЫ.....
Из за подобных людей скоро и книги появятся, а смысл тогда от этого покупать эту бумажную дрянь?!Чтобы увидеть там Х...?!
Не знаю, все картинки с кодами и вообще этой темой у меня вырезаны блокировщиками рекламы. Так что, идут они нах со своей пропагандой
Элегантно – выпустить бумажный выпуск за деньги, потратиться в печати на QR-коды для доступа к материалам в вебе
Очень смелое решение от газеты
Это разовый номер, получилось в духе времени!
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