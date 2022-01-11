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Евгения Евсеева

«Почта России» запустит сайт с материалами о путешествиях по стране Статьи редакции

В компании пояснили, что почтальоны видят много красивых мест, о которых можно рассказать.

  • «Почта России» зарегистрировала домен pochta-travel.ru, заметило Shopper’s. Представитель «Почты России» пояснил изданию, что сайт понадобится для отдельного проекта с Ростуризмом.
  • На сайте будут публиковать материалы о регионах России, о местах, которые можно посетить или откуда отправить открытки, и об «интересных почтовых маршрутах».
  • По словам представителя компании, «почтальоны часто видят много красивых мест, пока доставляют почту», и «Почта России» хочет о них рассказать.
  • Когда именно сайт начнёт работать, в «Почте России» не рассказали.
  • «Почта России» и Ростуризм подписали соглашение о сотрудничестве по развитию внутреннего и въездного туризма в декабре 2021 года. Они будут заниматься проектами, которые повысят интерес россиян и иностранцев к России и её регионам. Например, они будут выпускать почтовые марки с изображением туристических мест.

#новость #почтароссии

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Должный хот-дог

Новость забавная) Сразу вспомнила почтальона в своей деревне, на велосипеде, между глухими домишками проезжающего. И действительно виды потрясающие перед ним открываются. Мне как человеку из гостеприимства будет интересно посмотерть, но сайт пока не открывается, к сожалению, подожду.

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Сергей S.L.

... моей посылки?

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Бабка в засаде

Пхахах

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Dmitrii Luckyenko

Я вам тут немного контента для сайта подогнал

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Должный хот-дог

Норм сайт можно сделать про внутренний туризм. Тем более, можно обязать почтальонов делать бесплатный контент 😁

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умный человек

Интересная идея.
Ещё бы побольше деталей о том, как добраться до самых пердей

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Должный хот-дог

Автомобиль, как еще? Ну если реально хочешь много мест увидеть, то других вариантов попросту нет. Я не говорю про места, куда можно только пешком или на вертолете, разумеется.

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Nikita Merzlyakov

Следующий домен будет почта-маркет, продажа посылок, которые не забрали))

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Дмитрий Кузнецов

Боюсь вас огорчить, но https://market.pochta.ru/

Каталог товаров Почта Маркет
товары из каталога, заказать товары в каталоге товаров Почта Маркет с доставкой любому получателю…
market.pochta.ru
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Sergey Tischenko

Благодаря трекингу посылок я много городов повидал)

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Yarro S

А сколько мест для любителей эстетики бебеней есть…

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Бабка в засаде

Магадан и Колыма будут? Ну типа, туда вроде стабильно поток пассажиров немалый

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Mik Petrov

Что то слабоваты комменты, завтра зайду, нашутите покруче

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Должный хот-дог

У них в отделениях сейчас в продаже всякие мультиварки и чайники фирмы polaris, лотерейные билеты и шоколад.

Но больше меня убивают их коробки 📦 за двойной оверпрайс

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Сергей Анатольевич

Может Почта России перестанет заниматься освоением средств и сосредоточится на основном своем профиле? А то, то дроны падающие, то туристы пропадающие, не дай бог... Как посылки и письма.
Мы вот 11 лет живём на одном месте в городе-миллионнике, а письма все обратно возвращаются - американский Гугл знает где мы живём, а Почта РОССИИ найти не может.
Говномагазины какие-то устроили в отделениях, банковские услуги ПЫТАЮТСЯ предоставлять - но реально ничего не функционирует.
Но почему бы не освоить ещё наших денег на очередной провальный проект. Капец

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Roman Fedoscev

Про нормальные туристические места уже достаточно контента. Что нового ПР хочет рассказать со слов почтальонов?

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