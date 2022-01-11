«Почта России» запустит сайт с материалами о путешествиях по стране Статьи редакции
В компании пояснили, что почтальоны видят много красивых мест, о которых можно рассказать.
- «Почта России» зарегистрировала домен pochta-travel.ru, заметило Shopper’s. Представитель «Почты России» пояснил изданию, что сайт понадобится для отдельного проекта с Ростуризмом.
- На сайте будут публиковать материалы о регионах России, о местах, которые можно посетить или откуда отправить открытки, и об «интересных почтовых маршрутах».
- По словам представителя компании, «почтальоны часто видят много красивых мест, пока доставляют почту», и «Почта России» хочет о них рассказать.
- Когда именно сайт начнёт работать, в «Почте России» не рассказали.
- «Почта России» и Ростуризм подписали соглашение о сотрудничестве по развитию внутреннего и въездного туризма в декабре 2021 года. Они будут заниматься проектами, которые повысят интерес россиян и иностранцев к России и её регионам. Например, они будут выпускать почтовые марки с изображением туристических мест.
Новость забавная) Сразу вспомнила почтальона в своей деревне, на велосипеде, между глухими домишками проезжающего. И действительно виды потрясающие перед ним открываются. Мне как человеку из гостеприимства будет интересно посмотерть, но сайт пока не открывается, к сожалению, подожду.
... моей посылки?
Пхахах
Я вам тут немного контента для сайта подогнал
Интересная идея.
Ещё бы побольше деталей о том, как добраться до самых пердей
Следующий домен будет почта-маркет, продажа посылок, которые не забрали))
Боюсь вас огорчить, но https://market.pochta.ru/
Благодаря трекингу посылок я много городов повидал)
Комментарий удален
А сколько мест для любителей эстетики бебеней есть…
Магадан и Колыма будут? Ну типа, туда вроде стабильно поток пассажиров немалый
Что то слабоваты комменты, завтра зайду, нашутите покруче
Может Почта России перестанет заниматься освоением средств и сосредоточится на основном своем профиле? А то, то дроны падающие, то туристы пропадающие, не дай бог... Как посылки и письма.
Мы вот 11 лет живём на одном месте в городе-миллионнике, а письма все обратно возвращаются - американский Гугл знает где мы живём, а Почта РОССИИ найти не может.
Говномагазины какие-то устроили в отделениях, банковские услуги ПЫТАЮТСЯ предоставлять - но реально ничего не функционирует.
Но почему бы не освоить ещё наших денег на очередной провальный проект. Капец
Про нормальные туристические места уже достаточно контента. Что нового ПР хочет рассказать со слов почтальонов?
2021 год перевернул сознание людей на 180º — метавселенные, 5G, скачок цифровизации под влиянием пандемии… Кажется, пора привыкать к тому, что теперь о футуристичных вещах говорят в настоящем времени.
Программу экспериментального правового режима «Яндекса» правительство ещё не приняло.
Банк для предпринимателей и предприятий Точка и Райффайзен Банк первыми среди банков России провели пилотную трансакцию между юридическими лицами в Системе быстрых платежей (СБП). Новая система позволяет компаниям мгновенно проводить операцию в режиме 24/7 между разными банками по номеру телефона.
Согласитесь, в новый год здорово вступать счастливым, полным сил и настроения для свершений? Но иногда вы можете чувствовать себя совсем не так. Не кайфовать от того, что делаете. Не получать удовольствия от приятных вещей. Негативить без повода. И не понимать, что с вами происходит.
На первом месте — Сингапур и Япония, Россия — на 46.
История логиста, осуществившего свою давнюю мечту.
В 1820-х жаждущий денег Грегор Макгрегор провозгласил себя правителем земли, которой не владел: придумал флаг, герб, банкноты и обещал изобилие рыбы, дичи и лучшую жизнь. Почему большинство поселенцев так и не вернулись домой и что стало с Макгрегором — в пересказе The Hustle.
Всем привет. Имя оставлю анонимным, но скажу, что являюсь автором, создателем и идейным вдохновителем бренда одежды с собственным производством в двух странах (Россия и Шри Ланка (на это есть объективные причины)). Прежде чем начать свой интереснейший долгий путь к нормальной работе с PayPal и к тому, как грамотно взаимодействовать с системой из…