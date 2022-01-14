Медиа
Евгения Евсеева

Максим Ильяхов стал партнёром издательства бренд-медиа «Палиндром» — получил долю в проекте и поучаствует в управлении Статьи редакции

Вместе с «Палиндромом» Ильяхов уже запускал медиа «Кинжал».

  • Основатель КБ «Палиндром» Родион Скрябин сообщил на своей странице Facebook, что Максим Ильяхов начал работать в медиа.
  • В разговоре с vc.ru Скрябин пояснил, что Ильяхов стал совладельцем «Палиндрома» и вошёл в совет директоров. Он получил долю в 3% — сумму, за которую он выкупил её, Скрябин не раскрыл, как и стоимость компании. Ильяхов будет принимать участие в управлении «Палиндромом» как партнёр.
  • «Продажа доли — инициатива компании. Трудно себе представить более сильного специалиста в нашей отрасли. Мы рады, что удалось договориться и дальше будем двигаться вместе», — рассказал Скрябин.
  • Максим Ильяхов — создатель сервиса для проверки текстов «Главред», а также автор книг, в том числе «Пиши, сокращай» и «Ясно, понятно». КБ «Палиндром» также выпускает бренд-медиа «про программирование без снобизма» «Код» для «Яндекс.Практикума», о недвижимости «Свои» для «Самолёта» и другие.
  • В апреле 2021 года «Палиндром» и Максим Ильяхов запустили издание «Кинжал» — оно пишет о работе, саморазвитии, отношениях в коллективе, деньгах и других темах. Также Ильяхов делал «Код» для «Практикума» вместе с издательством.

#новость #палиндром

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8 комментариев
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alien i

КБ «Палиндром» также выпускает бренд-медиа «про программирование без снобизма» «Код» для «Яндекс.Практикума», о недвижимости «Свои» для «Самолёта» и другие.

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Johnny Vorony

Вот я отстал от СМИ, не имён, не издательств ни разу не слышал
🤷‍♂️

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Alex Ponomar

Потому что это не СМИ, не издательства.

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Ли Бо

крутая новость! значит нас ждут новые крутые проекты) ребятам удачи!

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justwantedtobeenough

илья крут, отличное решение 👍🏻

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Artemy

Бирман?

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Ivan Smekalov

…хов

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Юрий Павшуков

Ой, а я думал Илья Максимов объявился

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