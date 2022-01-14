Максим Ильяхов стал партнёром издательства бренд-медиа «Палиндром» — получил долю в проекте и поучаствует в управлении Статьи редакции
Вместе с «Палиндромом» Ильяхов уже запускал медиа «Кинжал».
- Основатель КБ «Палиндром» Родион Скрябин сообщил на своей странице Facebook, что Максим Ильяхов начал работать в медиа.
- В разговоре с vc.ru Скрябин пояснил, что Ильяхов стал совладельцем «Палиндрома» и вошёл в совет директоров. Он получил долю в 3% — сумму, за которую он выкупил её, Скрябин не раскрыл, как и стоимость компании. Ильяхов будет принимать участие в управлении «Палиндромом» как партнёр.
- «Продажа доли — инициатива компании. Трудно себе представить более сильного специалиста в нашей отрасли. Мы рады, что удалось договориться и дальше будем двигаться вместе», — рассказал Скрябин.
- Максим Ильяхов — создатель сервиса для проверки текстов «Главред», а также автор книг, в том числе «Пиши, сокращай» и «Ясно, понятно». КБ «Палиндром» также выпускает бренд-медиа «про программирование без снобизма» «Код» для «Яндекс.Практикума», о недвижимости «Свои» для «Самолёта» и другие.
- В апреле 2021 года «Палиндром» и Максим Ильяхов запустили издание «Кинжал» — оно пишет о работе, саморазвитии, отношениях в коллективе, деньгах и других темах. Также Ильяхов делал «Код» для «Практикума» вместе с издательством.
КБ «Палиндром» также выпускает бренд-медиа «про программирование без снобизма» «Код» для «Яндекс.Практикума», о недвижимости «Свои» для «Самолёта» и другие.
Вот я отстал от СМИ, не имён, не издательств ни разу не слышал
🤷♂️
Потому что это не СМИ, не издательства.
крутая новость! значит нас ждут новые крутые проекты) ребятам удачи!
илья крут, отличное решение 👍🏻
Бирман?
…хов
Ой, а я думал Илья Максимов объявился
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