Яндекс списал 50000 руб с баланса в свою пользу, якобы за расторжение договора

Работаю с яндекс.дистрибуцией с 13.05.2021 размещая на своем сайте их виджеты и партнерские ссылки. 6 декабря 2021 года сайт был продан, через некоторое время я уведомил ТП об этом и попросил удалить сайт из личного кабинета. На что мне предложили оставить его в личном кабинете до января, чтобы я мог получить вознаграждение по 6 декабря…