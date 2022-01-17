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Валерия Козлова

«Кинопоиск» стал лидером по количеству подписчиков среди онлайн-кинотеатров в 2021 году — GfK Статьи редакции

Пользователи больше всего слышали про «Кинопоиск», ivi и Okko.

  • В четвёртом квартале 2021 года подпиской на онлайн-кинотеатры пользовались 44% опрошенных, из них 28% платно, согласно рейтингу исследовательской компании GfK. В опросе участвовали 7,5 тысячи пользователей от 16 до 55 лет.
  • На первом месте по количеству подписчиков «Кинопоиск», его доля в течении года выросла с 8,8% в первом квартале до 14,4% в четвёртом (из них с платной подпиской — с 4,8% до 9,3%). Количество пользователей ivi выросло с 9,7% в третьем квартале до 11,2% в четвёртом.
  • Среди опрошенных 35% пользовались ivi, 34% — «Кинопоиском».
  • Также по уровню пользования за год выросли показатели у Okko с 19% до 21%, Netflix — с 14% до 17%, Wink — с 9% до 12% и Kion — до 6% с момента запуска сервиса в апреле 2021 года.
  • Среди всех онлайн-кинотеатров пользователи лучше всего знают «Кинопоиск» (73%), ivi (73%) и Okko (71%).
  • Большинство пользователей готовы рекомендовать Netflix — его индекс потребительской лояльности к концу года достиг 47 пунктов. У «Кинопоиска» — 36 пункта, у Start — 31 и у ivi — 30.

#новость #онлайнкинотеатры #кинопоиск #ivi

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35 комментариев
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Александр Сорокин

В плане качества продукта, кинопоиск сильно вырос, раньше все глючило и не стабильно работало на смарттв, сейчас не уступает иви, в стабильности превосходит

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6
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Влад

В плане контента, кинопоиск лучший. По сравнению с другими онлайн кинотеатрами

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2
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Gennadiy Khatuntsev

плане контента, кинопоиск лучший
Конечно, лучшей - это когда идёшь на Netflix, чтобы пересмотреть трилогию Матрицы входящую в подписку, а не за дополнительную плату в Кинопоиске. Так?

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1
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Антон Штадлер

Объективно, у КП появляется немало новинок, причем, в базовой подписке и не сильно позже, чем выходит на других площадках. Их оригинальный контент специфический, поэтому не будем его включать.
В целом, за те деньги, что просит Я за подписку, сервис довольно неплохой. Сравнивать его с Нетфликс, который стоит в несколько раз дороже, не очень корректно

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2
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Антон Баринов

Лучший - это когда за два года увидел только один сериал, для которого Кинопоиск сам добавил субтитры. Который они, видимо, из-за этого продают за 700 рублей теперь.

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0
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Джон Картошкин

у меня кинопоиск ассоциируется только с тупорылой навязчивой рекламой, даже пробовать не буду

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Антон Баринов

Для вас качество продукта онлайн-кинотеатра = интерфейсу приложения?

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Александр Сорокин

Это лишь ваш вывод
Качество продукта = { интерфейс, стабильность, и др}
Я лишь написал что эти 2 составляющие сильно выросли, остальные, как например контент и так были на хорошем уровне

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Антон Баринов

Вы, похоже, и вправду не понимаете, что продукт онлайн-кинотеатра - это контент.

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Влад

А что, кинопоиск это что-то иное? Это просто сервис,то есть продукт

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Daniil Levi

Так ведь подписчиком онлайн-кинотеатра часто становятся не ради самого кинотеатра. Например, купил яндекс плюс для колонки, и вот ты уже платный подписчик кинопоиска. Хотя, может, тебе на этот кинопоиск и плевать.

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4
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Денис Демидов

Это же опрос людей, а не данные компаний, если человек не пользуется, то вряд ли помнит все предложения из пакетов своих подписок.

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3
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Old Nick

В онлайн-опросе приняли участие 7500 респондента в возрасте от 16 до 55 лет, проживающих в городах России, включая малые города с населением до 100 тысяч человек.
Количество опрошенных не то , что бы велико. Есть еще вопрос как их набирали.

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0
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Влад

Ну это тоже глупо платить за Яндекс плюс и смотреть фильмы или сериалы (которые доступны на Кинопоиске) на левых площадках

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0
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ioann ziablikov

Кинопоиск не нетфликс. Яндекс плюс есть, а за фильмы деньги просят.

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Влад

Я же написал, то что есть на кинопоиске в подписке. Притом что фильмов и сериалов в подписке достаточно много, так то...

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3
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Антон Баринов

К тому же за некоторые он просит оформить вторую подписку.
Если на Кинопоиске фильм или сериал без родной озвучки и субтитров - почему не посмотреть его там, где они есть?

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Влад

перечитай, что я написал выше. Ну я что должен все разжевывать?

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Павел Морозов

Комментарий удалён

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Daniil Levi

Ну завтра Сбер сделает всех зарплатных клиентов подписчиками okko. И что от этого изменится, кроме количества подписчиков?

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Главный нос

Инвестиции в эти сервисы увеличатся на пару ноликов справа

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Саня Видосов

О да, помню я их прекрасную рекламную кампанию. Мол, два месяца бесплатного доступа к КиноПоиску. И рекламки налить, особенно в ВК. Вся лента пестрила этими промокодами.
Причём они предлагали рекламу даже пабликам с 300 подписчиками.
Забавно, что потом с отключением этой самой подписки у людей возникали проблемы)

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Влад

Какой то левый вброс, отключить подписку плоблем никогда не было, нажать две кнопки и все..

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1
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Главный нос

Я полагаю, забыли отключить и списались деньги? Я так товарищу отключил и денежку вернули в тот же день. В условиях лютого пиратства они в этом плане дорожат репутацией, вряд ли бы стали так тупо драть деньги.

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Andrey Kozik

Стоят КиноПоиск и Kion, в обоих случаях они шли по умолчанию в подписке (покупал плюс для музыки, а kion автоматом в МТС премиум).
И оба офигенные сервисы, очень доволен, что познакомиося. КиноПоиск для фильмов, кион для обычных телеканалов. Наконец от антенны Ростелекомовской отказался:)

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Daniil Levi

Объясните, как знаток Кинопоиска:

1) почему какие-то фильмы там за деньги?
2) по какому принципу туда попадают фильмы и сериалы? Как, в принципе, можно планировать просмотр чего-либо там?

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Главный нос

Они покупают права на фильмы и сериалы. За дополнительную плату, как правило, контент продается по инициативе правообладателя, который помимо платы за право показа хочет на продажах наварить. Но насчёт этого неточно.

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Daniil Levi

И там появляется каждый месяц достаточно новых фильмов и сериалов? Условно, такая подписка может обеспечить семье новый контент на 3-4 просмотра в неделю?

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Главный нос

На 3-4 просмотра в неделю и старого хватит за глаза. Там просто не всё выкладывают быстро, а кое-что не выкладывают вообще. Есть например контент от HBO, который внутри кинопоиска по отдельной подписке "плюс с амедиатекой" реализуется за дорого. Возьми промокод на бесплатный месяц, попробуй, я тут не советчик.

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Последний Шанс

У тебя кион хоть раз глючил ? Сейчас сижу на промопериоде и у меня на сериалах иногда смотришь и он автоматически на начало сбрасывает.

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Максим Мюллер

Не удивительно. За 200 рублей получаешь Кинопоиск и Яндекс музыку. Это действительно очень выгодное предложение. Надеюсь, потом цену резко не поднимут.

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Последний Шанс

А если в семье, то 25р в месяц) Ещё выгоднее.

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Andrey P.

случайно увидел коммент, выше не читал, сори... а где подписка за 200р оформляется? у меня семейная 299р. или речь об однопользовательской?

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Илья Малевич

Кинопоиск Топ. Рад за них

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Последний Шанс

Плюс КиноПоиска (только ПК версию использую) это когда ставишь на паузу и наводишь мышкой на актера, появляется плашка, кто играет эту роль и как его зовут в фильме. На первых этапах это удобно. Ещё когда играет трек, можно посмотреть исполнителя и добавить в свою Яндекс музыку.

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