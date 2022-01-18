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Медиа
Лиана Липанова

Telegram-канал «Круги на полях» за сутки набрал больше 70 тысяч подписчиков: в нём комики общаются «видеокружочками» Статьи редакции

Авторы общаются между собой на будничные темы — про любимых персонажей в «Друзьях» и другом.

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555 просмотров

Первая видеозапись в «Кругах на полях» появилась 17 января в 11:34 мск. Канал ведут комики с ТНТ — Денис Дорохов, Зоя Яровицына, Азамат Мусагалиев, Игорь Джабраилов, Илья Соболев и другие.

Весь контент состоит из видеоответов, с помощью которых авторы общаются друг с другом на будничные темы, например, кто из «Друзей» больше всего нравится Ивану Абрамову, какая порода у собаки Соболева и так далее. Несмотря на это, к 11:56 мск 18 января аудитория канала составила 73 799 человек.

«Это просто телек в телеге: видео сменяются сами, всё очень компактно и можно через видеоответы общаться друг с другом. Очень просто звучит, но действительно работает: смотреть интересно благодаря концентрации знакомых лиц и пока это ново», — отмечает директор по коммуникациям в рекламных технологиях VK и сооснователь TJ Никита Лихачёв.

По его словам, в «Историях» и через TikTok такого не сделаешь, но именно оттуда канал набрал подписчиков за сутки почти без внимания внешних медиа и других каналов.

К 12:36 мск у Telegram-канала было уже 76 693 подписчика.

#новость #telegramканалы

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4 комментария
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Fedor Bromen

Господи, чтобы мы делали без комментария Никиты Лихачева 😰

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Дед Велосипед

Среди перечисленных «комиков» за комика сойдет разве, что соболев, остальные клоуны

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Александр Соколов

Те люди, которые обычно записывают аудио, теперь еще и могут это сопровождать его своим лицом... Представляю, как многие сидя на унитазе будут писать такое))

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VLZ. CITY

вон тот хуй, верхний, педерастию пропагандировал в телеке. Минусну!)

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