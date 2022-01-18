YouTube перестанет вкладывать деньги в производство оригинальных шоу и сериалов YouTube Originals Статьи редакции
Компания займётся фондами Creators Shorts, Black Voices и другими проектами.
- О закрытии подразделения сообщил бизнес-директор видеохостинга Роберт Кинкл в Twitter. Вместо YouTube Originals компания решила вложить дополнительные деньги в партнёрскую программу для авторов видео, в ней около 2 млн участников.
- YouTube больше не будет финансировать оригинальные программы — в производстве останутся только те шоу, которые выпускают Black Voices и YouTube Kids. Глава подразделения Originals Сюзанна Дэниелс покинет YouTube 1 марта 2022 года.
- YouTube Originals запустили в 2016 году для съёмок оригинальных сериалов и шоу. Среди них — документальный сериал Justin Bieber: Seasons, телекомедия «Лиза по первому требованию» и другие. Посмотреть их можно было, оформив подписку YouTube Premium.
- В марте 2019 года Bloomberg писал, что YouTube прекратит поддержку оригинальных шоу из-за конкуренции с Netflix. В комментарии Reuters представитель видеохостинга опроверг эту информацию.
Думаю это логично, так как ну кто вообще будет в здравом уме подписываться на YouTube Premium из-за документального сериала про Джастина Бибера?
Из-за Джастина Бибера когда-то и не такое делали))
Чтобы рекламу скрыть, например. Если по несколько часов в день на ютубе проводишь - актуально
Здравого ума не сыскать, очень мало)
Ну в 2011 была бы хорошей темой. Тогда очень много кто от него фанател.
Очень жаль. Кому как не ютубу развивать этот рынок. Особенно обидно за сериал "Уэйн" 😭😭
какой рынок, ток шоу от Блоггеров? Будто в РФ нет Дома 2 и Каникул в мексике и другой тому подобной фигни)
Какой рынок? Сериалов
Там вообще есть сериалы? Я вот открыл и там какая то хрень про пластиковый разговаривающий пластиковый пакет и стаканчик из Макдоналдс. ММ , стоящий контент, конкуренция с НЕТФЛИКС))))
Прочитай новость плз
Там был запущен сериал Кобра Кай (на основе Малыш-каратист), после двух успешных сезонов его в 2020 выкупил Netflix и сняли следующие два сезона и продлили на пятый. Но это единственное, что я знаю производства YouTube Premium
Стоп стоп стоп. Каникулы в Мексике все еще существуют?!
это плохой сериал
Google в своём репертуаре. Думали, что если у них есть самая популярная платформа для видео, то можно вложить 1.5$ в оригинальный контент и народ будет отменять подписку на netflix ради youTube originals.
Black Voices Metters heh
Когда узнал что ютуб делал свои собственные шоу
Санлайт просек такую фишку раньше ютуба
Спасибо. Однажды посмотрел... после чего начал скрывать из ленты
А о чем блэк войсез? White voices было бы расизмом?
Давно пора бы, а то контента хорошего там всего ничего
Своевременно они решили это сделать
Зачем производить оригинальный контент, когда это делают за тебя десятки тысяч людей, действительно странно.
В марте 2019 года Bloomberg писал, что YouTube прекратит поддержку оригинальных шоу из-за конкуренции с Netflix.
Ну и бюрократия, три года принимать очевидное решение, параллельно продолжая просирать деньги
@Text Body -просто интересно за что минус?
Индекс ещё упадёт, но затем будет «бурный отскок», считают эксперты.
Я слесарь-сварщик, который работает на «дядю» в цеху по изготовлению металлических изделий. Вот как я попробовал заняться своим проектом.
Привлеченные средства компания использует для выхода на европейские рынки, запуск внутридневной торговли и дальнейшее развитие API-инфраструктуры.
В США за последние 40 лет потребительская инфляция достигла угрожающих значений
В РСПП обсудили проект Плана по реализации Концепции развития креативных индустрий, подготовленного Министерством культуры РФ с участием Комитета по интеллектуальной собственности и креативным индустриям и Федерации креативных индустрий.
Торгуем на маркетплейсах. Вчера с удивлением обнаружили, что один и тот же товар выводится с разными ценами: на компьютере и андроиде - та цена, которую устанавливали мы, на айфонах - на 5-15% дороже.
Он заявил, что компания за 31 год создала сообщества из сотен миллионов игроков. Следующий шаг — объединить эти сообщества.
Кавист — это специалист по вину и другим видам алкоголя, который работает в торговом зале. Он управляет поставками и размещением товара на полках, а еще консультирует покупателей: помогает выбрать лучшее. Мы решили рассказать о том, как устроена профессия и где учатся на кависта. А в конце — парочка полезных советов по выбору вина для всех…
В заявлении он объяснил, что теперь будет проводить больше времени с семьёй и друзьями.
Акции игровой компании выросли на 38% на премаркете на фоне новости.