Медиа
Богдан Музыченко

YouTube перестанет вкладывать деньги в производство оригинальных шоу и сериалов YouTube Originals Статьи редакции

Компания займётся фондами Creators Shorts, Black Voices и другими проектами.

  • О закрытии подразделения сообщил бизнес-директор видеохостинга Роберт Кинкл в Twitter. Вместо YouTube Originals компания решила вложить дополнительные деньги в партнёрскую программу для авторов видео, в ней около 2 млн участников.
  • YouTube больше не будет финансировать оригинальные программы — в производстве останутся только те шоу, которые выпускают Black Voices и YouTube Kids. Глава подразделения Originals Сюзанна Дэниелс покинет YouTube 1 марта 2022 года.
  • YouTube Originals запустили в 2016 году для съёмок оригинальных сериалов и шоу. Среди них — документальный сериал Justin Bieber: Seasons, телекомедия «Лиза по первому требованию» и другие. Посмотреть их можно было, оформив подписку YouTube Premium.
  • В марте 2019 года Bloomberg писал, что YouTube прекратит поддержку оригинальных шоу из-за конкуренции с Netflix. В комментарии Reuters представитель видеохостинга опроверг эту информацию.

#новость #youtube

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Влад

Думаю это логично, так как ну кто вообще будет в здравом уме подписываться на YouTube Premium из-за документального сериала про Джастина Бибера?

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Михаил Ураков

Из-за Джастина Бибера когда-то и не такое делали))

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as is

Чтобы рекламу скрыть, например. Если по несколько часов в день на ютубе проводишь - актуально

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Sergey Ontime

Здравого ума не сыскать, очень мало)

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Dimitri

Ну в 2011 была бы хорошей темой. Тогда очень много кто от него фанател.

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Волоцкой Дмитрий

Очень жаль. Кому как не ютубу развивать этот рынок. Особенно обидно за сериал "Уэйн" 😭😭

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Влад

какой рынок, ток шоу от Блоггеров? Будто в РФ нет Дома 2 и Каникул в мексике и другой тому подобной фигни)

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Волоцкой Дмитрий

Какой рынок? Сериалов

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Влад

Там вообще есть сериалы? Я вот открыл и там какая то хрень про пластиковый разговаривающий пластиковый пакет и стаканчик из Макдоналдс. ММ , стоящий контент, конкуренция с НЕТФЛИКС))))

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Волоцкой Дмитрий

Прочитай новость плз

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Maxim Sergeevich

Там был запущен сериал Кобра Кай (на основе Малыш-каратист), после двух успешных сезонов его в 2020 выкупил Netflix и сняли следующие два сезона и продлили на пятый. Но это единственное, что я знаю производства YouTube Premium

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Dimitri

Стоп стоп стоп. Каникулы в Мексике все еще существуют?!

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Artem Maksimkov

это плохой сериал

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evilnw

Google в своём репертуаре. Думали, что если у них есть самая популярная платформа для видео, то можно вложить 1.5$ в оригинальный контент и народ будет отменять подписку на netflix ради youTube originals.

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Сергей Паршинцев Parshintsev Sergey

Black Voices Metters heh

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Nadir Abdullaev

Когда узнал что ютуб делал свои собственные шоу

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Михаил Ураков

Санлайт просек такую фишку раньше ютуба

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Artem Maksimkov

Спасибо. Однажды посмотрел... после чего начал скрывать из ленты

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Sergey Ontime

А о чем блэк войсез? White voices было бы расизмом?

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Владислав Грачев

Давно пора бы, а то контента хорошего там всего ничего

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Алена Лебедева

Своевременно они решили это сделать

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Vitaly

Зачем производить оригинальный контент, когда это делают за тебя десятки тысяч людей, действительно странно.

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Andrey Andreev

В марте 2019 года Bloomberg писал, что YouTube прекратит поддержку оригинальных шоу из-за конкуренции с Netflix.
 Ну и бюрократия, три года принимать очевидное решение, параллельно продолжая просирать деньги

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Сергей Паршинцев Parshintsev Sergey

@Text Body -просто интересно за что минус?

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