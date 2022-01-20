Медиа
Евгения Евсеева

«Магнит» запустит медиа о еде и здоровом образе жизни Статьи редакции

Для этого ритейлер купил издательство «Гастроном», на основе которого и будет развивать медиа.

  • «Магнит» приобрёл издательский дом «Гастроном» и связанные с ним структуры, обнаружили «Ведомости». Представитель ритейлера подтвердил покупку. Сумма сделки не раскрывается.
  • «Гастроном» выпускает журналы «Гастрономъ», «Школа гастронома», «Школа гастронома. Коллекция рецептов», «Садовник», «Коллекция садовника», «Женские секреты». Ему принадлежат сайты www.gastronom.ru и www.supersadovnik.ru, рекламное агентство «Гастроном продакшн».
  • Издательский дом также развивает кулинарную школу-студию «Гастрономъ» и совместный с издательством «Эксмо» книжный проект «Книги Гастронома».
  • На основе активов издательского дома «Магнит» вместе с его владельцами запустит медиаплатформу о еде и здоровом образе жизни. По данным «Контур.Фокуса», 67% в ООО «Издательский дом «Гастроном» принадлежит Елене Трухиной, ещё 33% — Наталье Чернышевой.
  • Ритейлер сохранит редакционную команду «Гастронома». Основой платформы станет сайт www.gastronom.ru, а также паблики в соцсетях и каналы в мессенджерах. На конец 2021 года их общая уникальная месячная аудитория составила 18 млн человек.
  • Собственную медиаплатформу Food.ru с июля 2021 года развивает X5 Group. На ней пользователи могут искать рецепты, участвовать в кулинарных мастер-классах, выбирать продукты и другое.

#новость #магнит

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Наим Алиев

Как есть просрочку и оставаться в живых

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xxx xxx

Чем там история с арбузами закончилась?

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ЯжПрограммист

Наши победили

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StepanCapusta

Да и не просрочку тоже...

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Spiker Spunreal

В живых никак не остаться.
100% людей, кто когда-либо покупал что-то в магазине, умерли или умрут.

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1
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Volodya Agadzhanov

Пусть лучше сначала еду здоровую начнут заводить в свои магазины, а не трещать об этом, клоуны.

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6
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Максим Горький

Ну зачем вы так - все же прекрасно знают, что здоровая еда только на фермерских локал-маркетах и йога-е-коме.

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1
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Alex Konin

Мне вот нравится, как разные ЗОЖ сообщества вместе с ВкусВиллом делают "здоровые тарелки" из продуктов сети. Прям в ЦА бьют.

У Магнита, на мой взгляд, должна быть история более на массовую российскую аудиторию - как составить правильную тарелку с учетом каких-то бюджетов (условный МРОТ и далее по градации).

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0
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ЯжПрограммист

Уже всё есть https://m.youtube.com/watch?v=w1bPlBkgUIg

БОМЖ ЗАВТРАК, ОБЕД И УЖИН НА 30 РУБЛЕЙ САМЫЙ…
В этом новом видео я попытаюсь прожить 1 день на 30 рублей или 50 центов =) Постараюсь закупить…
m.youtube.com
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0
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StepanCapusta

«Что делать, если к вам пришли гости, а в доме нет продуктов?»
— «Пошлите кухарку в погреб, пускай она нарежет холодной буженины, лососины, добавит мочёную клюкву, посыплет свежей зеленью и подаст на стол. Разлив домашней наливочки, извинитесь перед гостями...»

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2
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Владимир Часов

Кто там что покупает?Правильно, голодание- здоровый образ жизни!

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Silanser

Скучаю по европейской Mercadona

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Game Topia

Мне нравится идея. Для меня она сравнима с - открыть ещё один детский сад. Это хорошо! Больше сказать нечего. Надеюсь, это не последняя новость об это ресурсе.

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Любой якорь

Магнит вошёл во вкус, теперь солить их будет

«Магнит» запустил собственное медиа о бизнесе…
До этого ритейлер вёл Telegram-канал «Потребньюс» — его переименовали.
vc.ru
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true iBegginer

А на другом конце света запускают сервис для торговли акциями без комиссии

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–4
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роман долгополов

Стыдно за Россию!Путин ухади!

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0
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Приёмная
Вадим Мальцев
Как стать заложником ситуации в Сбербанке

или как я в сбер за деньгами ходил…

30
18
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На кого поставить при развороте рынка вверх
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Александр Гутарёв
CityDrive: мы сначала блокируем а потом разбираемся или доказывать свою не виновность

Привет друзья!

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5
Медиа
Евгения Евсеева
«Магнит» запустит медиа о еде и здоровом образе жизни Статьи редакции

Для этого ритейлер купил издательство «Гастроном», на основе которого и будет развивать медиа.

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