«Магнит» запустит медиа о еде и здоровом образе жизни Статьи редакции
Для этого ритейлер купил издательство «Гастроном», на основе которого и будет развивать медиа.
- «Магнит» приобрёл издательский дом «Гастроном» и связанные с ним структуры, обнаружили «Ведомости». Представитель ритейлера подтвердил покупку. Сумма сделки не раскрывается.
- «Гастроном» выпускает журналы «Гастрономъ», «Школа гастронома», «Школа гастронома. Коллекция рецептов», «Садовник», «Коллекция садовника», «Женские секреты». Ему принадлежат сайты www.gastronom.ru и www.supersadovnik.ru, рекламное агентство «Гастроном продакшн».
- Издательский дом также развивает кулинарную школу-студию «Гастрономъ» и совместный с издательством «Эксмо» книжный проект «Книги Гастронома».
- На основе активов издательского дома «Магнит» вместе с его владельцами запустит медиаплатформу о еде и здоровом образе жизни. По данным «Контур.Фокуса», 67% в ООО «Издательский дом «Гастроном» принадлежит Елене Трухиной, ещё 33% — Наталье Чернышевой.
- Ритейлер сохранит редакционную команду «Гастронома». Основой платформы станет сайт www.gastronom.ru, а также паблики в соцсетях и каналы в мессенджерах. На конец 2021 года их общая уникальная месячная аудитория составила 18 млн человек.
- Собственную медиаплатформу Food.ru с июля 2021 года развивает X5 Group. На ней пользователи могут искать рецепты, участвовать в кулинарных мастер-классах, выбирать продукты и другое.
Как есть просрочку и оставаться в живых
Чем там история с арбузами закончилась?
Наши победили
Да и не просрочку тоже...
В живых никак не остаться.
100% людей, кто когда-либо покупал что-то в магазине, умерли или умрут.
Пусть лучше сначала еду здоровую начнут заводить в свои магазины, а не трещать об этом, клоуны.
Ну зачем вы так - все же прекрасно знают, что здоровая еда только на фермерских локал-маркетах и йога-е-коме.
Мне вот нравится, как разные ЗОЖ сообщества вместе с ВкусВиллом делают "здоровые тарелки" из продуктов сети. Прям в ЦА бьют.
У Магнита, на мой взгляд, должна быть история более на массовую российскую аудиторию - как составить правильную тарелку с учетом каких-то бюджетов (условный МРОТ и далее по градации).
«Что делать, если к вам пришли гости, а в доме нет продуктов?»
— «Пошлите кухарку в погреб, пускай она нарежет холодной буженины, лососины, добавит мочёную клюкву, посыплет свежей зеленью и подаст на стол. Разлив домашней наливочки, извинитесь перед гостями...»
Кто там что покупает?Правильно, голодание- здоровый образ жизни!
Скучаю по европейской Mercadona
Мне нравится идея. Для меня она сравнима с - открыть ещё один детский сад. Это хорошо! Больше сказать нечего. Надеюсь, это не последняя новость об это ресурсе.
Магнит вошёл во вкус, теперь солить их будет
А на другом конце света запускают сервис для торговли акциями без комиссии
Стыдно за Россию!Путин ухади!
Проекты инхаус дизайн-студии «Азбуки вкуса» — упаковка Мосальского стейка и редизайн упаковки СТМ «Азбука вкуса» — получили серебряную и бронзовую награды в двух номинациях: Дизайн упаковки и Редизайн упаковки.
Привет друзья!
Для этого ритейлер купил издательство «Гастроном», на основе которого и будет развивать медиа.
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