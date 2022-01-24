«Яндекс» купил права на показ ещё двух сезонов НХЛ Статьи редакции
Игры можно будет посмотреть по подписке на «Кинопоиске», «Яндекс.Спорте» и «Канале НХЛ».
- «Яндекс» купил права до 2024 года, пишут «Ведомости» со ссылкой на заявление компаний. Сумма сделки могла составить $3-3,5 млн за сезон, считают опрошенные изданием эксперты — официальные данные «Яндекс» не раскрывает.
- Компания планирует показывать матчи НХЛ на «Кинопоиске» и «Яндекс.Спорте» — их можно будет посмотреть по подписке. При этом «Яндекс» будет транслировать игры на «Канале НХЛ» — в декабре 2021 года он запустил его вместе с «Ростелекомом».
- Показывая крупные спортивные события, «Яндекс» привлекает новых подписчиков, рассказал изданию замдиректор аналитической компании MediaHills Дмитрий Колесов.
- В сентябре 2019 года «Яндекс» впервые купил права на показ трёх сезонов НХЛ — тогда эксперты оценивали сделку в $2 млн за сезон, а посмотреть матчи можно было бесплатно.
Ещё бы купили одну из топ 5 лиг по футболу) вот тогда бы народу ещё больше пришло.
2 млн. так дёшево? Это из-за того что ночью показывают?
Не так популярен у нас в России НХЛ,да и вы правы показывают ночью)
Мне кажется из-за ночи. Хоккей у нас любят, в НХЛ много россиян играет (причем не плохо) из-за чего постоянно в спортивных новостях о них говорят. Жалко что ночью показывают...как и NFL
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