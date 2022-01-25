Медиа
Евгения Евсеева

Сервис рассылок для журналистов и писателей Substack начал тестировать встроенный видеоплеер Статьи редакции

Это позволит авторам записывать видео сразу на сайте, а не загружать его на сторонние сервисы.

  • Пока функция доступна только ограниченному количеству авторов. Компания хочет получить отзывы от создателей контента, прежде чем запускать функцию для всех пользователей в «ближайшее время».
  • Авторы смогут загружать или записывать видео непосредственно в публикации. Ролики будут доступны на сайте и в электронных письмах для подписчиков.
  • По желанию авторы смогут сделать видео публичными или настроить платный доступ. Все права на ролики будут принадлежать их создателям. Substack также добавит на панель инструментов статистику по количеству просмотров, уникальных зрителей и время просмотра для каждого видео.
  • До этого, чтобы поделиться видео, авторам приходилось загружать его на сторонние сервисы — например, YouTube или Vimeo.
  • Substack — это бесплатный сервис рассылок для журналистов и писателей. Авторы могут делиться своими текстами бесплатно или по подписке. Последние платят компании 10% комиссии. В ноябре 2021 года число платных подписчиков платформы достигло 1 млн — оно выросло в четыре раза.
  • В 2020 году некоторые популярные журналисты из традиционных медиа, как New York Times, бросили работу в редакции, чтобы зарабатывать на Substack. Чтобы их переманить, ведущие издания — например, New York Times, The Atlantic и Forbes начали запускать платформы платной рассылки для журналистов.
Медиа
Евгений Делюкин
«Как Onlyfans, но для интеллектуалов»: почему журналисты стали массово делиться знаниями через рассылки Substack Статьи редакции

Как устроена бесплатная платформа рассылок Substack, где авторам готовы платить больше, чем за подписку на Netflix.

Хэмиш Маккензи, Крис Бест и Джайрадж Хетхи Substack

#новость #substack

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Nick Naumov

Вау! Вот это инновации!

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Jack Jackin

Спасибо!

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Таисия Окулова

Хорошая идея) ждем-с

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Читать все 3 комментария
Личный опыт
Александр Кузнецов
Разбор "живого бота", который продвигает статьи на vc.ru

В статье, которую написал Аркадий Кашковский, я оставил сообщение о том, что в обсуждении присутствуют боты.

39 39 комментариев
9
Еда
Евгения Евсеева
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Объявления с угрозами уволить «недорабатывающих» сотрудников опубликовали на Reddit и сообщество завалило заведение плохими оценками.

29 29 комментариев
16
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Офлайн
Татьяна Афанасьева
Панельного неба скульптура: Никита Анохин делает ночники в виде советских домов, а их покупают в России и за рубежом Статьи редакции

Мастерская Nikita Anokhin Store началась на кухне со шкатулок-сердец. В 2021 году он заработал на «Брежневках», «Свечках» и других проектах 3,6 млн рублей чистой прибыли.

Ночники Brezhnevka и «Свечка». Фото предоставлены мастерской.
135 135 комментариев
189
Крипто
Евгения Евсеева
Власти Казахстана до февраля отключили местных майнеров от электросетей из-за проблем с электричеством в стране Статьи редакции

Проблемы с электроэнергией не связаны с майнерами, считает глава Ассоциации блокчейна и индустрии дата-центров в Казахстане.

43 43 комментария
13
Yota
Анастасии звонят чаще, чем Владимиры — Yota подготовила статистику клиентов по именам

По данным Yota за 2021 год, самые часто встречающиеся мужские имена среди пользователей мобильного оператора – Александр, Сергей, Алексей. Женские – Елена, Наталья, Татьяна. При этом Александров на 21,4% больше, чем Елен.

1 1 комментарий
3
Авито
Леонид Агутин стал лицом новой кампании Авито по цифровой безопасности

В новой digital-кампании Авито, направленной на обучение цифровой безопасности, Леонид Агутин рассказывает, как заботиться о близких в онлайн-среде, и о главных правилах поведения в сети. Ролик с участием Леонида Агутина появился на YouTube и в социальных сетях, также он будет распространяться в популярных сообществах в мессенджерах.

5 5 комментариев
–1
Playgendary
Как работает реферальная программа в Playgendary

30-40% принятых офферов — это рекомендации, которых мы получаем по 200-300 ежемесячно. Рассказываем, как пришли к такому результату.

1 1 комментарий
4
Право
Валерия Козлова
Минфин предложил регулировать криптовалюту, а не запрещать её Статьи редакции

В Госдуме заявили, что примут решение о регулировании криптовалюты в течение полугода.

53 53 комментария
40
IPQuorum
Патенты и электромобили: что охраняют «Яндекс», автогиганты и стартапы

Технологии совершенствования аккумуляторов и системы управления стали самыми патентуемыми разработками, связанными с электромобилями. Такие данные представил в своем исследовании крупнейший агрегатор американских и общемировых патентных данных IFI Claims.

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0
Приёмная
Тайлер Конрадович
МТС выдает микрозаймы под видом безвозмездной ссуды

Как говорится, хочешь рассмешить судьбу расскажи какой ты умный. Ситуация следующая: уже 12 лет являюсь примерным и счастливым отцом подрастающего оболтуса, которому присущи пороки поколения, включая какое-то сверхестественное отвращение к печатному слову. И конечно же у оболтуса имеется современная трубка с мессенджерами, браузерами и прочими…

10 10 комментариев
20
Техника
DTF
Samsung представила сканер отпечатков пальцев для платёжных карт и пропусков Статьи редакции

Биометрический датчик, процессор и модуль безопасности впервые объединили на одном кристалле.

7 7 комментариев
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