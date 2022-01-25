Сервис рассылок для журналистов и писателей Substack начал тестировать встроенный видеоплеер Статьи редакции
Это позволит авторам записывать видео сразу на сайте, а не загружать его на сторонние сервисы.
- Пока функция доступна только ограниченному количеству авторов. Компания хочет получить отзывы от создателей контента, прежде чем запускать функцию для всех пользователей в «ближайшее время».
- Авторы смогут загружать или записывать видео непосредственно в публикации. Ролики будут доступны на сайте и в электронных письмах для подписчиков.
- По желанию авторы смогут сделать видео публичными или настроить платный доступ. Все права на ролики будут принадлежать их создателям. Substack также добавит на панель инструментов статистику по количеству просмотров, уникальных зрителей и время просмотра для каждого видео.
- До этого, чтобы поделиться видео, авторам приходилось загружать его на сторонние сервисы — например, YouTube или Vimeo.
- Substack — это бесплатный сервис рассылок для журналистов и писателей. Авторы могут делиться своими текстами бесплатно или по подписке. Последние платят компании 10% комиссии. В ноябре 2021 года число платных подписчиков платформы достигло 1 млн — оно выросло в четыре раза.
- В 2020 году некоторые популярные журналисты из традиционных медиа, как New York Times, бросили работу в редакции, чтобы зарабатывать на Substack. Чтобы их переманить, ведущие издания — например, New York Times, The Atlantic и Forbes начали запускать платформы платной рассылки для журналистов.
Вау! Вот это инновации!
Спасибо!
Хорошая идея) ждем-с
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