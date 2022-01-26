Медиа
Богдан Музыченко

«Национальная медиа группа» получила контроль в совместном предприятии с сооснователем Comedy Club Артуром Джанибекяном Статьи редакции

Партнёры будут производить контент для онлайн-сервисов — по словам источников, одним из них может стать Okko.

  • Юрлицо СП — ООО «Ориджиналс продакшн», в нём 51% у НМГ и ещё 49% — у Джанибекяна. Оно будет снимать оригинальные программы для онлайн-платформ — для этого НМГ планирует привлечь новых продюсеров, рассказал «Ведомостям» представитель компании.
  • С какими видеосервисами будет работать компания, сколько будет проектов в год, и кого ещё она планирует нанять — партнёры не раскрывают.
  • В декабре «Газпром-Медиа Холдинг» объявил, что заключил новый контракт с Артуром Джанибекяном. По нему продюсер обязан снимать эксклюзивные программы для каналов холдинга, но может свободно заниматься производством контента в интернете. Компания контролирует «ТНТ», «НТВ-Плюс» и другие, а конкурирующая с ним НМГ — «СТС», «Домашний» и прочие.
  • О том, что НМГ и Джанибекян создают СП, «Ведомости» выяснили в декабре. Одним из партнёров ООО «Ориджиналс продакшн» станет видеосервис Okko, заявил тогда изданию «источник, близкий к НМГ».

#новость #нмг #comedyclub

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Mik Petrov

Тнт принадлежит Газпрому ?

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Богдан Музыченко

Да

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Леонид Бережной

Лет 10 уже.

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leha2014 leha2014

какие 10? как сказочный пришел и отжал у владельцев.

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