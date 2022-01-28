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«Я и есть компания»: первый полноценный трейлер сериала «Битва за Uber» с Джозефом Гордоном-Левиттом Статьи редакции

Первый эпизод выйдет 27 февраля.

Сериал снял канал Showtime. «Битва за Uber» — адаптация одноимённой книги Майка Айзека о карьере Трэвиса Каланика, бывшего гендиректора Uber.

Он покинул свой пост в 2017 году (а два года спустя — и саму компанию) после критики в свой адрес и череды скандалов, связанных с рабочей культурой, сексуальными домогательствами и обращением с личными данными пользователей и водителей.

Над шоу работают создатели «Миллиардов» Брайан Коппельман и Дэвид Левин.

«Битва за Uber» задумана как первая часть антологии под названием Super Pumped, каждый сезон в которой хотят посвятить отдельной истории из мира бизнеса.

#новость #uber

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Alexander Kasimirov

Kyle Chandler больше похож на Каланика, чем Joseph Gordon-Levitt

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Sultan Karybaev

Опередил

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Сергей Паршинцев Parshintsev Sergey

Не правда. Есть ещё один актёр - очень сильно похож. Но не помню его имени

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Mike Kosulin

Сериал про Uber
Сериал про WeWork
Про какие еще стартапы в этом году?

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Alexey Levin

Теранос, конечно, но это пока в разработке до окончательного приговора

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Товарищ

Spotify еще должен быть в этом году

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Grigvik Fake

Про Нетфликс. Сами про себя почему не снимают интересно, скандалов и интриг мало наверно пока.

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Andrey Gordeev

Чуваку 45 лет, живой и здоровый, а про него уже сериал снимают

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Цкуро Бесцветный

Отбеливают репутацию.

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Ware Wow

Ему ее не нужно отбеливать вроде.
Человек фигура не меньше Джобса в плане влияния на человечество.
Это не про такси.

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Айнур Закарин

Как Гордон-Левитт-то постарел(

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Ware Wow

В 40 лет. Постарел 😂 А Джаред Лето в 50 вообще умер.

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Grigvik Fake

До недавнего играл мальчиков и тут раз и появился старым, сразу бросается в глаза.

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