«Я и есть компания»: первый полноценный трейлер сериала «Битва за Uber» с Джозефом Гордоном-Левиттом Статьи редакции
Первый эпизод выйдет 27 февраля.
Сериал снял канал Showtime. «Битва за Uber» — адаптация одноимённой книги Майка Айзека о карьере Трэвиса Каланика, бывшего гендиректора Uber.
Он покинул свой пост в 2017 году (а два года спустя — и саму компанию) после критики в свой адрес и череды скандалов, связанных с рабочей культурой, сексуальными домогательствами и обращением с личными данными пользователей и водителей.
Над шоу работают создатели «Миллиардов» Брайан Коппельман и Дэвид Левин.
«Битва за Uber» задумана как первая часть антологии под названием Super Pumped, каждый сезон в которой хотят посвятить отдельной истории из мира бизнеса.
Kyle Chandler больше похож на Каланика, чем Joseph Gordon-Levitt
Опередил
Не правда. Есть ещё один актёр - очень сильно похож. Но не помню его имени
Сериал про Uber
Сериал про WeWork
Про какие еще стартапы в этом году?
Теранос, конечно, но это пока в разработке до окончательного приговора
Spotify еще должен быть в этом году
Про Нетфликс. Сами про себя почему не снимают интересно, скандалов и интриг мало наверно пока.
Чуваку 45 лет, живой и здоровый, а про него уже сериал снимают
Отбеливают репутацию.
Ему ее не нужно отбеливать вроде.
Человек фигура не меньше Джобса в плане влияния на человечество.
Это не про такси.
Как Гордон-Левитт-то постарел(
В 40 лет. Постарел 😂 А Джаред Лето в 50 вообще умер.
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