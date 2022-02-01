The New York Times купила игру Wordle за семизначную сумму Статьи редакции
Игра пока останется бесплатной.
- The New York Times добавит головоломку к своим кроссвордам и играм, которые доступны за отдельную подписку, пишет газета. Сумма сделки находится «в нижнем диапазоне семизначных сумм» — то есть издание заплатило примерно $1 млн или больше.
- Wordle — бесплатная игра, которая стала популярной в начале января. В ней нужно отгадать загаданное слово за шесть попыток. Разработчик Джош Уордл придумал игру для своей возлюбленной, а позже сделал Wordle публичной. После покупки игра останется бесплатной, пообещал её создатель в Twitter.
- По данным NYT, к началу января число игроков Wordle выросло до 300 тысяч в день, а к концу месяца — до нескольких миллионов. У игры появилось множество приложений-копий, в том числе и в App Store, но Apple удалила их.
Супер вовремя! Как раз когда про неё все стали забывать. Очень удачная сделка для автора игры. Показал уровень морали во время займа и получил семизначную сумму сразу после.
Yota открыла продажи SIM-карт для смартфона в сети гипермаркетов «Ашан». Совершить покупку можно в 61 магазине сети в 23 регионах России. Стоимость SIM-карты для смартфона составит 300 рублей, а наполнение тарифа будет зависеть от региона.
Дмитрий Космодемьянский, управляющий активами УК «Открытие» («Открытие Инвестиции»), рассказывает, чем вызвано текущее падение рынка, какой сценарий развития ситуации кажется наиболее разумным и как себя вести инвесторам, когда на рынке царит паника.
Студия останется мультиплатформенной.
Вы реально думаете, что у всей аудитории Комитета орлиные глаза? Читать стало невозможно, приходится щуриться.
25 ноября меня обманули мошенники. Я перевела деньги по номеру телефона с ВТБ на ВТБ мошеннику. Да я виновата, но сейчас не об этом.
Вроде бы понятный и хороший продукт. Ты взял кредит под 15 процентов, прошло время, банки стали давать кредит под 10 процентов, ты пришел в др банк и он тебя перекредитовал, у него стало больше клиентов, а у клиента меньше платеж. Еще клиенту можно денег докинуть, если он хочет, дополнительный профит для всех.
Игра пока останется бесплатной.
Пока программисты тихо и спокойно писали свой код, оказывается такое понятие как софт-скилы уже давно вошло в массы.