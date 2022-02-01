Рефинансирование в Райфайзен? Кредит на 1.4 млн, из которых 400 000 страховка

Вроде бы понятный и хороший продукт. Ты взял кредит под 15 процентов, прошло время, банки стали давать кредит под 10 процентов, ты пришел в др банк и он тебя перекредитовал, у него стало больше клиентов, а у клиента меньше платеж. Еще клиенту можно денег докинуть, если он хочет, дополнительный профит для всех.