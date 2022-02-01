Медиа
Евгения Евсеева

The New York Times купила игру Wordle за семизначную сумму Статьи редакции

Игра пока останется бесплатной.

  • The New York Times добавит головоломку к своим кроссвордам и играм, которые доступны за отдельную подписку, пишет газета. Сумма сделки находится «в нижнем диапазоне семизначных сумм» — то есть издание заплатило примерно $1 млн или больше.
  • Wordle — бесплатная игра, которая стала популярной в начале января. В ней нужно отгадать загаданное слово за шесть попыток. Разработчик Джош Уордл придумал игру для своей возлюбленной, а позже сделал Wordle публичной. После покупки игра останется бесплатной, пообещал её создатель в Twitter.
  • По данным NYT, к началу января число игроков Wordle выросло до 300 тысяч в день, а к концу месяца — до нескольких миллионов. У игры появилось множество приложений-копий, в том числе и в App Store, но Apple удалила их.
Офтоп
Константин Панфилов
Немного о Wordle — модной игре в слова, создатель которой не хочет на вас зарабатывать

Сотни тысяч пользователей уже обсуждают проект в соцсетях, хотя он начинался как развлечение для семьи разработчика и, судя по всему, таким и останется навсегда.

JayJay 💙 @JayJayGT2
Wordle 201 3/6

⬜🟩🟨⬜⬜
🟩🟩⬜⬜⬜
🟩🟩🟩🟩🟩

#новость #wordle

325 просмотров
1 1 комментарий
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
1 комментарий
Популярные
По порядку
Artemiy Shlesberg

Супер вовремя! Как раз когда про неё все стали забывать. Очень удачная сделка для автора игры. Показал уровень морали во время займа и получил семизначную сумму сразу после.

Ответить
0
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 1 комментарий
Yota
Yota запустила продажи SIM-карт в «Ашане»

Yota открыла продажи SIM-карт для смартфона в сети гипермаркетов «Ашан». Совершить покупку можно в 61 магазине сети в 23 регионах России. Стоимость SIM-карты для смартфона составит 300 рублей, а наполнение тарифа будет зависеть от региона.

6 6 комментариев
2
Открытие Инвестиции
Что ждет рынок и как вести себя инвесторам?

Дмитрий Космодемьянский, управляющий активами УК «Открытие» («Открытие Инвестиции»), рассказывает, чем вызвано текущее падение рынка, какой сценарий развития ситуации кажется наиболее разумным и как себя вести инвесторам, когда на рынке царит паника.

0 Обсудить
0
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Почта России
Почта России вложит более 4 млрд рублей в повышение заработных плат
14 14 комментариев
0
TikTok
В TikTok появились Instant Pages

Благодаря им коммуникация брендов с клиентами стала проще.

4 4 комментария
2
Финансы
Евгения Евсеева
Sony купит за $3,6 млрд студию Bungie — разработчика Destiny Статьи редакции

Студия останется мультиплатформенной.

62 62 комментария
38
Московский акселератор
«Московский акселератор» - лучшая стартовая площадка для стартапов
0 Обсудить
0
Сломалось
Roman Trifonov
Типографика стала меньше, читать стало сложнее

Вы реально думаете, что у всей аудитории Комитета орлиные глаза? Читать стало невозможно, приходится щуриться.

1 1 комментарий
1
Приёмная
Анастасия
ВТБ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ДАННЫЕ МОШЕННИКА ПОЛИЦИИ

25 ноября меня обманули мошенники. Я перевела деньги по номеру телефона с ВТБ на ВТБ мошеннику. Да я виновата, но сейчас не об этом.

89 89 комментариев
53
Приёмная
Aleksey Danilin
Рефинансирование в Райфайзен? Кредит на 1.4 млн, из которых 400 000 страховка

Вроде бы понятный и хороший продукт. Ты взял кредит под 15 процентов, прошло время, банки стали давать кредит под 10 процентов, ты пришел в др банк и он тебя перекредитовал, у него стало больше клиентов, а у клиента меньше платеж. Еще клиенту можно денег докинуть, если он хочет, дополнительный профит для всех.

58 58 комментариев
46
Медиа
Евгения Евсеева
The New York Times купила игру Wordle за семизначную сумму Статьи редакции

Игра пока останется бесплатной.

1 1 комментарий
Карьера
Хрюшин Кабан Кабаныч
А нужны ли софт скилы разработчикам или вами затыкают дыры управления?

Пока программисты тихо и спокойно писали свой код, оказывается такое понятие как софт-скилы уже давно вошло в массы.

8 8 комментариев
6
Больше статей
null