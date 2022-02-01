Инвесткомпания Apollo купит за $760 млн долю в киностудии Legendary Entertainment, выпустившей «Дюну» Статьи редакции
Контроль над компанией останется у китайской Dalian Wanda Group.
- Apollo Global Management вложит в кинокомпанию $760 млн в обмен на миноритарную долю. Стороны не раскрывают размер доли и оценку компании.
- По словам источников WSJ, контрольный пакет акций останется у китайской Dalian Wanda Group, которая купила его за $3,5 млрд в 2016 году. При этом руководству киностудии перейдут операционный контроль над ней и доля в компании, говорят источники.
- Legendary Entertainment основана в 2000 году. Компания выпустила фильмы «Тёмный рыцарь», «Интерстеллар», «Дюна» и другие.
- В мае 2021 года Apollo Global Management купила за $5 млрд Yahoo и медиахолдинг AOL — владельца TechCrunch и Engadget.
что из этого получится? аж интересно
что-то знают)
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