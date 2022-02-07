Медиа
Евгения Евсеева

ИТ-компании подписали новый антипиратский меморандум — «Яндекс» будет удалять из поиска сайты с нелегальным контентом Статьи редакции

Среди таких сайтов — Lostfilm и Kinogo.

188 188 комментариев
6798 просмотров

В новой версии появилось правило об удалении из поисковой выдачи пиратских доменов, у которых больше 100 ссылок на незаконные копии фильмов и сериалов, пишут «Ведомости».

Мера не коснётся легальных площадок, например, сайтов органов власти, СМИ, соцсетей, видеосервисов, включенных в реестр аудиовизуальных сервисов Роскомнадзора, и других. Если на них найдут пиратские материалы, сервисы смогут представлять свои интересы в суде.

Под запрет попадут около 20% доменов, рассказывал президент Медиа-коммуникационного союза Михаил Демин. Среди них Lostfilm, Kinogo и другие сайты, которые «выжили» из-за регулярной смены доменных имён.

«Яндекс», Mail.ru Group (сейчас VK), Rambler Group и правообладатели подписали меморандум о борьбе с пиратством в ноябре 2018 года. Со стороны правообладателей были «Первый канал», «Национальная медиа группа» («Пятый канал» и «Рен ТВ»), «Газпром-медиа» (НТВ, ТНТ, «Матч ТВ», «Пятница», «ТВ-3»), онлайн-кинотеатры ivi, Megogo, Tvzavr, «Амедиатека», «Кинопоиск» и другие.

Обновлённый меморандум подписали те же компании. Новым участником стала дочерняя компания «Сбера» «Сберинтертейнмент», которая объединяет Okko, «Союзмультфильм», SberGames и «СберЗвук».

Новая редакция вступит в силу в случае принятия законопроекта, основанного на первой версии меморандума. Он предусматривает внесудебную блокировку сайтов с пиратским контентом. В текущем виде меморандум будет действовать до 1 сентября 2022 года, возможно продление до 1 марта 2023 года, если законопроект будет принят до 1 августа.

В «Яндексе» сообщили vc.ru, что новый подход позволит отработать механизм борьбы с пиратством до принятия законопроекта.

Также действие меморандума могут распространить и на все объекты интеллектуальной собственности, а не только изображения. Это случится, если примут законопроект о борьбе с пиратством.

#новость #пиратство

188 188 комментариев
16
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188 комментариев
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Роман Александров

https://duckduckgo.com 💚

DuckDuckGo — Privacy, simplified.
The Internet privacy company that empowers you to seamlessly take control of your personal…
duckduckgo.com
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78
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Pavel Ivanov

Только долго ли проживёт площадка на трафике из уткиутки? :)

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6
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Марсель

Сделают бота в телеге, который будет выдавать ссылки на фильмы

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10
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Pavel Ivanov

Телега не обеспечит такой же естественный трафик, который даёт поиск.

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10
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Dmitry Pushin

они теперь шустро банят таких ботов

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2
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Буржуазный велосипед

Если уже раскручена она и без поиска проживёт, обратная имал рассылка, список заранее известных зеркал и тд. Hdrezka так живёт и не унывает

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10
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Pavel Ivanov

В комментариях на VC любая компания держится и даже расцветает без поискового трафика – это давно известно.

В реальности чуть иначе.

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8
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Ted

Есть пиратские приложения для android tv, к которым подключаются разные сайты и в этой программе есть собственная система поиска по подключенным сайтам.

В принципе, при такой системе ничего не мешает, вообще отказаться от доменных имён и просто использовать ip-адреса к огромному количеству серверов, при том продумать систему, которая помешает засечь эти основные сервера, каким-либо способом.

Там что, просто одни поисковые системы на основе web сдохнут из-за отсутствия пользователей, другие системы поиска контента появятся

Все же определяет пользователь. Никто не будет заходить на Яндекс, чтобы найти фильм за 1000 рублей или книгу за 3000 или почитать рекламные обзоры и бредни копирайтеров. Не будет контента там, люди будут искать его в другом месте. А как уйдут пользователи, следом уйдут рекламодатели и Яндекс навсегда останется в нашей памяти.

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7
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Denis Ag

Со временем траффик может изменить свое течение и не плохо в утку и телеграм придти. По данной тематике.

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2
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Александр _

Вот-вот. Никого не учит опыт апорта, альтависты и рамблера ;)
А ведь когда-то гугла не было вообще, а яндекс был ужасен...

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2
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Rio o

Лостфильму вообщем-то норм живётся без рекламы в контенте, хз как)

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0
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Vyacheslav Anzhiganov

DuckDuckGo работает на API Яндекса =)

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1
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Роман Анисимов

Это не российский поисковик, так что он точно не может использовать апи яндекса

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0
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Vyacheslav Anzhiganov

Конечно не может.
https://ru.wikipedia.org/wiki/DuckDuckGo

DuckDuckGo
DuckDuckGo (сокр. DDG) — поисковая система, придающая особое значение обеспечиванию…
ru.wikipedia.org
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0
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Anton Salimov

Но я вот только думаю, что философия их сильно изменится, когда они почувствуют определённый успех и прикоснутся к баблу. И сложно будет их в чём-то обвинить, те как-то коммерчески им нужно будет обосновать свое существование.

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0
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Sergey Kulikov

Их купила Apple, так что с баблом у них все в порядке

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1
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Anton Salimov

Ого, я не знал об этом ✌🏻 ну тогда надеюсь что они не вывернут их наизнанку со временем 🌝

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0
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Успешный инструмент

Это не так, это даже не слухи, а пока лишь спекулятивные предположения о возможной покупке в будущем от биржевых инвесторов.

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0
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Dmitry Pushin

откуда инфа? гугл молчит

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0
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Владимир Вольфович

Дурак?

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0
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Петр Григорьев

Там bing выдача

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0
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Михаил Октябрьский

Их может РКН заблочить, и шуму будет не много, к сожалению

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0
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Peter Dmitrienko

Так-то он на Яндексе и работает

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0
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Ted

Последний бой умирающих компаний.

Телевизионщики, которых никто не смотрит, борятся с сайтами которые смотрят все. Надеяться вернуть зрителей? Зря.

А что касается законов. Так пусть VK у себя удалит весь пиратский и незаконный контент. Никто это не сделает, потому что VK сразу превратиться "мой мир". Пользователи просто перестанут туда заходить (И так одна живая анкета на 50 куда заходят на 30 секунд в день). Поэтому, пиратский контент там будет всегда, иначе и пользователи, а следом рекламодатели уйдут

Тоже и с поиском. Чем меньше человек будет находить нужного ему в поиске, тем реже он туда будет заходить. Резать контент - верный способ что люди туда перестанут заходить, а следом за ними уйдут и рекламодатели.

Так что, это и будут первые противники пиратского закона.

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40
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Влад

Да в вк давно уже нет тех же фильмов или сериалов...

Так то, ничего плохого нет в том чтоб пиратить, пока этот сериал не представлен официально и дёшево в подписке, имхо конечно. Та же подписка от кинопоиска очень хороша и окупается сама по себе. А если сериала нет в подписке, по мне и спиратить не грех.

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2
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leha2014 leha2014

Все там есть.

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0
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Александр Быков

80 процентов контента только купить отдельно предлагают, а так да много чего есть. Если брать подписочные сервисы, то кинопоиск, окко и иже с ними имеют весьма скудную библиотеку. С тем же нетфликсом им не сравниться. Их преимущества только в цене

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0
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Рузаль Абдуллин

Нет. Хотел я значит, посмотреть наш сериал Мир!Дружба!Жвачка!
Кинопоиск прямо со страницы, предлагает перейти в Мегого или ТНТпремьер (новая фишка видимо), где нужно тоже оплачивать подписку. В таких случаях начинаешь задумываться, а нужно ли мне ради одного сериала платит за подписку? В итого смотрю на бесплатных сайтах с рекламой.

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0
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Michael Mironov

Согласен, верно мыслите

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0
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Michael Smith

Так пусть VK у себя удалит весь пиратский и незаконный контент. Никто это не сделает, потому что VK сразу превратиться "мой мир".
 так уже давно удалили, и банят контент автоматом по распознаванию кадров, не помогут даже небольшие искажения, типа обрезки или увеличения

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0
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Ted

Там группы с кино и запрещённым контентом в сотнями тысяч подписчиков на первом месте. И поиск все легко это выдает

И никто их никогда не забанит. Иначе, можно просто ликвидировать сайт. Людей там не будет. Личной информации там уже нет, из-за закрытых профилей, люди заходят видео посмотреть, да в местных подслушках что-то местное обсудить. (При том, аналог подслушек, давно есть в инсте)

Уберут пиратский контент и контакт сразу превратиться в "мой мир"

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2
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Дмитрий Малахов

Потому популярность ресурса и снижается, как бы не прыгали менеджеры

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0
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Максим

В 21 веке бороться с пиратством бессмысленно. В свое время рутрекер это показал. Прошло более 5 лет, посещаемость держится на уровне 600к/сутки. Там есть своя аудитория. Заблокировали эту площадку, и дальше что? Производителям медиа стоит задумываться не с тем, как бороться с пиратством, а учиться монетизировать свой контент без кнута.

Меня не получится заставить платить за медиа, т.к. я потребитель пиратского контента по личным убеждениям)

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0
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Evil Jedi

когда будет один нормальный сервис с фильмами, сериалами и пр. тогда люди и перестанут пиратить, а платить за подписку + отдельно 500 рублей за фильм, который вышел 3 месяца назад, нет спс. А с позицией - "все запретить и не пущать", они на этом далеко не уедут.

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20
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Anton Salimov

Не будет такого сервиса, как нет бренда одежды, который полностью бы покрывал ваши потребности, тут можно кучу аналогий привести похожих.
Тот же нетфликс многие проекты создаёт с эксклюзивом на своём сервисе.

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7
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Hambala Fully

Бренда одежды нет, но есть онлайн-магазин по типу Lamoda, где я могу найти почти все известные бренды.

Ну а пользоваться разными площадками ужасно неудобно. Один контент на нетфликсе, второй на hbo, третий на иви, а четвёртый на Дисней плюс (которого в Росси нет, зашибись).

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12
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Vlad Zloy

Полным-полно брендов, которых вы там не найдете. Ни Зары, ни Шанель там нет.

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7
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Anton Salimov

Так это следующая аналогия, которую я просто не озвучил 😬 я могу сказать, что cos, acne и всякие найковсеие лимитки на ламоде я не найду, а мне нужен маркетплейс, на котором есть все (перефразирую слова автора)

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1
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Hambala Fully

Ну вот. А как было бы круто все заказать сразу с одной площадки.

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–1
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Рузаль Абдуллин

Но если даже будет все в одном месте за одну подписку не получится посмотреть. Нужно будет покупать каждый фильм по отдельности, как и в той же Ламоде, где нужно платить за каждый товар.

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0
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Павел

Те предлагаете монополию? Иначе как заставить всех производителей размешать свой контент на одной площадке?

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6
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Евгений Быков

Так же как с музыкой, монополии нет, но подавляющее большинство найдут любое нужное им исполнение в каждом сервисе

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7
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Павел

С одеждой и покрышками для автомобилей тоже, но вот с фильмами не так, пока «кто-то» не придумает каким способом заставить Нетфликс отдавать свои эксклюзивы Дисней+ и наоборот, ну и прочих владельцев стримингов и производителей контента нужно убедить, что они не могут конкурировать контентом, но при этом должны по прежнему его производить. Есть идеи как это сделать?

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0
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Radna

Это невозможно, глупость и популизм.
Выбирайте наиболее подходящий сервис и пользуйтесь, в конце концов можно менять разв пол года стриминг сервис что бы посмотреть нужный контент. Это конкуренция, рынок, нельзя всех и сделать одного игрока, прикрываясь якобы удобством для пользователя.

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1
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Влад

Все везде возможно или просто компании не будут получать деньги пользователей.

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3
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Твоя Мамка

В кинопоиске и гарри потер платный, который вышел несколько лет назад и еще кучу фильмов.

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1
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Riddick

Ну дак платите за - Netflix

600 руб и никаких покупок на площадке

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0
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Рузаль Абдуллин

К сожалению, у них пока все ещё мало контента.

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0
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Mik Petrov

Рутрекер, руторг, кинозал, юнионганг ни куда не денутся . Вот я не против купить, но сделайте норм цены. Яндекс плюс цена адекватная, так конечно лучше заплатить, чем париться с торрентами. А по 500 платить за 1 посмотр смех, в кино билет был 250 а тут 500

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16
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Ivan Hafizov

В целом-то я с вами согласен, но билет в кино за 250 рублей, по-моему, был ооочень давно 😅

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1
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Желтый Филипп
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7
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Ivan Hafizov

Офигеть. Хотел поспорить, зашёл на сайт местного кинотеатра, а там утром в будний день и вовсе 150 (вечером, випместа в 3Д - 400) 🤯
Десять лет в кино не был 🙈

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1
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Георгий Чесноков

а сейчас QR код не забудь показать при входе

Кстати не только о вакцинации, билеты тоже теперь в виде QR кодов теперь.

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–5
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whishp

На wink Матрица 4 - 870р, вне подписки ещё! И новый фильм про красного щенка в эту же цену. Охреневаю с их аппетитов

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2
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Твоя Мамка

Зачем гуглить в яндексе вообще !?

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13
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MadRat96

Некоторые вещи Яндекс выдает намного лучше, в большинстве случаев это касается информации, относящейся к России/Украине/СНГ государствам.

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2
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whishp

Затем, зачем и яндексировать в гугле 😅

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1
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Anthony Alexandroff

«все сайты равны между собой. Но некоторые сайты равнее других»

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8
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m0xfff

Уже заметил, что яндекс плохо ищет. Пользуюсь другими поисковиками.

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3
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Valery Oficerov

Я года с 2010 не использую Яндекс. Из принципиальных соображений

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8
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Влад

Даже при всех ограничениях, Яндекс как поисковик лучший.

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–10
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Alexey Arhipov

Нельзя так однозначно утверждать. Смотря что Вы ищите. Если вы ищите по стыренной в рунете фотке в Яндекс картинках - то да, лучше гугла. Инфу же когда ищите - редко яндекс гугл переплюнет.

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7
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Влад

Можете добавить пункт (имхо) . Мой опыт показывает что Яндекс лучший, в большинстве случаев. А если не он, то уж точно не гугл, а duckduckgo. Да и не просто так Яндекс такой популярный поисковик ...

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–13
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shiva

он НЕ популярный, а насильно установленный в большинстве случаев практически как паразитное ПО, либо через большие вливания в партнёрство с браузерами и производителями смартфонов если говорим про мобильный поиск

это поганая контора которая давно уже почти как фишеры наебывают клиентов и всячески пытается везде свою дрянь закинуть и зацепиться на устройствах и в пользовательском опыте

это не популярность а наебалово доверчивого и или малошарящего населения людьми у которых есть деньги и пока ещё влияние через технологии на жизнь тех людей что описал выше, но и этому скоро будет конец, даже несмотря на протекцию государственных долбоёбов

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5
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Fred Han

как четко сказано
💯💯💯

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0
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Alexey Arhipov

Яндекс был популярным поисковиком... Сейчас, опять-же, смотря что ищите, как я и говорил. Если Вы ищите товары - то да, яндекс в этом лучше гугла справится, но если ищите информацию - Яша так себе...

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1
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Влад

У меня все окей с этим, притом что я ищу кучу инфы по программированию

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–6
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Александр _

Откройте для себя запросы в гугл на английском по программированию - вам откроется новый чудесный мир ;)

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6
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Alexey Arhipov

Так в том то и прикол, что удивительно было бы, если бы яндекс не находил такого. Поэтому он вас и удовлетворяет. Попробуйте поискать что-нибудь ещё ;-)

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0
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Влад

Какой бред... Я пользовался и пользуюсь и гуглом и яндексом и duckduckgo, и к сожалению гугл работает в этом плане хуже.

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–5
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Ваша совесть

Вы по программированию информацию ищите на русском???

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4
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Евгений Быков

Я как однажды увидел список контексной рекламы яндекса больше размера моего экрана (а результаты запроса дальше внизу) - окончательно решил забить на них.
Только картинки там ищу

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3
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Vlad Zloy

Попробуйте сравнить не со Спутником.

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0
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Влад

О чем вы вообще?

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–1
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Александр _

site:yandex.ru в гугл и в яндекс
site:google.com в гугл и яндекс

вы увидите циферьки справа

цифры в гугле будут выглядеть как
Результатов: примерно 27 900 000 (0,26 сек.)
Результатов: примерно 6 560 000 000 (0,28 сек.)

цифры в яндексе вот так
Нашлось 4 млн результатов
Нашлось 152 тыс. результатов

Выводы из этих цифр такие. Яндекс сам себя индексирует хуже, чем гугл индексирует яндекс. Яндекс вообще ни черта не индексирует гугл (кишка тонка)

***
И после этого возможно заявлять, что яндекс лучший? Да он по сравнению с гуглом, как букашка со слоном.

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0
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Максим

не лучший, а популярный. К сожалению да, в Яндексе русскоязычной аудитории больше, чем в гугле. Многие по старой памяти им пользуются

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0
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Michael Mironov

Это как бороться с коррупцией в России…🙈
Или блокировать телеграмм
Пока будет спрос на пиратство, то и будут находить способы обходить законы и т.д.
Что мало браузеров, которые есть, Opera, Firefox
Наоборот, чем больше запрещают, тем больше и чаще будут искать способы обходить всё это
Но, в любом случае, пожелаем им удачи
Тут даже ИИ не поможет,т.к его так же будет использовать в обратном направлении
Пока писал ещё мысль пришла, хотя это субъективно
Если уровень жизни в странах СНГ не станет выше, пиратство так и останется

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6
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Romula Daraa

необходимость сделать несколько действий отсеит больше 90% людей

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0
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From Siberia to London

Лостфильму уже лет 15. Зачем ему поисковый трафик, неужели кто-то не слышал про него, не сможет вписать в адресную строку домен?

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5
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Tetoti Tutoto

Лостфильм уже года два как неинтересен, потому что он не знает про 4к-контент.

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–1
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leha2014 leha2014

Не все в 4к снимают сериалы.

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1
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Алексей Владимирович

А что, есть такие недалекие пупсы, неспособные запомнить пяток нормальных трекеров и ходить туда через впн? Это реально настолько трудно, что кому-то нужен для этого кривой яндекс?))

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5
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Максим

Ну так и вк в свое время сделал музыку платной (по моим наблюдениям многие только из-за музыки им и пользуются) .

Они думали я буду чехлить, но нет, я скачал кофе, и должен сказать, что приложение гораздо удобнее, чем приложение самого вк. Оно бесплатное. Обновляется, без рекламы, и есть обход для прослушивания музыки.

Зачем мне платить вк, если можно ему не платить?

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0
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Aleksey Goncharov

Зачем покупать в магазине, когда можно своровать?

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0
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Максим

К медиа это неприменимо. Воровство - это причинение материального ущерба. Т.е. я взял какой-то объект, и забрал. И там откуда я его забрал - его больше нет. В медийной сфере можно делать безграничное количество копий чего угодно, а значит по сути понятие "кража" или воровство неприменимо.

Предположим я купил подписку на фильм. Я могу его посмотреть в компании друзей, человек из 20, дома, или это тоже воровство? Кто у кого ворует в этом случае?
Или на даче включил музыку по подписке на колонке, а слушают бесплатно соседи?

Воровство, нет?)

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0
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Aleksey Goncharov

Если кто-то не заплатил цену за товар, а взял его бесплатно в обход интересов продавца, то это кража. То, что кто-то не желает платить не оправдывает воровство.

По поводу компании друзей - читайте лицензионное соглашение. Оно свое у каждого сервиса.

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0
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Максим

"Если кто-то не заплатил цену за товар, а взял его бесплатно в обход интересов продавца, то это кража."

Кража - это если я вставлю чью-то песню в свой видеоролик, размещу его в сети и буду получать прибыль, и не делиться с автором песни. Вот это вполне применимо и здесь действуют авторские права и законы.

"По поводу компании друзей - читайте лицензионное соглашение. Оно свое у каждого сервиса." - обожаю эти моменты) Когда понимаешь, что несешь ахинею, нет ничего лучше, чем отправить кого-то куда-то что-то читать)

Мне лень читать все лицензионные соглашения... простой вопрос - я купил диск с фильмом. Он мой. Я могу его посмотреть с компанией друзей? А могу ли я его посмотреть два раза? А если я 10 раз его посмотрю - какой ущерб несет автор? А если я этот диск купил, посмотрел, он мне не понравился, и я его отдал посмотреть другу, а тот еще другому другу и т.д.? А если я посмотрел и мне не понравился фильм - могу ли я его вернуть, как некачественный товар, в течение двух недель?)

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0
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Aleksey Goncharov

Диск отдать другу можете. Как и засматривать до дыр. Копию фильма распространять и скинуть не можете. И да, это тоже регулируется лицензионным соглашением и законами, но раз вы не хотите читать - дело ваше.

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0
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Максим

"Диск отдать другу можете." а вот "Копию фильма распространять и скинуть не можете".

Есть принципиальная разница?

А если мы толпой в 20 человек скинулись и купили этот диск и пошли смотреть - мы ничего не нарушаем?)

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0
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Максим

Проблема в том, что подобного рода продукцию нереально контролировать и ограничивать ее оборот подобным образом. Ее изначально стоит монетизировать абсолютно другим образом, не перекладывая ответственность на сервисы, и уж тем более, на потребителей.

Систему решения этой проблемы давно решили видеохостинги. Например сейчас идет активный спрос на контент разных блоггеров. Чем качественнее и интереснее они создают контент, тем больше получают с рекламы, в т.ч. с нативной.

Чем бороться с пиратством - создали бы свой сервис, куда выкидывали бы новинки для бесплатного просмотра - к ним бы очереди стояли из спонсоров!

Думаешь нет? Тот же "азино три топора" занимался переводами фильмов. Их задача быстрее других перевести новинку кинопроката и запустить ее с авторским переводом и ссылкой на себя. PROFIT.

Но нет, лучше кормить армию депутатов, юристов, всякие ФАСы, РКН и т.п., но не дать посмотреть фильм бесплатно!

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0
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Aleksey Goncharov

Нравится воровать - воруйте. Мне дискуссия наскучила

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0
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Максим

мне не нравится что воруют у меня)

"Мне дискуссия наскучила" - ну кто бы мог подумать иначе)

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0
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Буржуазный велосипед

Мы вас заблочили или судись.. А мы ничего не нарушали... Или в суд... Так контент мой же... Ничего не знаем у нас есть заявка... От кого? Не раскрываем... Иди в суд для обжалования... Че заебись? Всё у них внесудебное....

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4
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Aleksey Goncharov

В меморандуме только Яндекс? Гугла нет? Если нет - то это выстрел в ногу. Аудитория с Яндекса быстро убежит

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2
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Павел

Гугол уже 100 лет как блокирует подобные ссылки.

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3
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Vlad Zloy
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3
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Aleksey Goncharov

Там вся выдача пиратская. Он блокирует точечно, а не коврово как в меморандуме

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1
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Ted

Гугл блокирует по заявление. Ни один меморандум не заставит его ИСКАТЬ пиратский контент. А как заявление от правообладателя есть, так они заблокирует. И не сайт, а страницу сайта, перед этим предложив админу ее удалить.

Как правило админ удаляет контент по которому есть претензии и дальше распространяет контент к которому претензий нет.

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1
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Aleksey Goncharov

Поэтому в гугле это для галочки. Насколько я понял меморандум - Яндекс будет без разбора все ресурсы блокировать со 100 ссылками или больше на пиратский контент

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0
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Ted

Как поисковая система будет определять пиратский это контент или нет, без заявления правообладателя?

Только правообладатель может сообщить поисковой системе имеет он претензии к этому сайту или нет и больше никто.

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1
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Aleksey Goncharov

Белый список как вариант? Иви, Кинопоиск, госсайты и прочие. Кто не в списке - бан

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0
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Ted

И много людей будут после этого, каждый месяц платить провайдерам за проводный интернет? По 300-500 р. с квартиры, это ж бешеные деньги со всей страны. По моему, на четвертом месте по уплаченнным налогам в стране...

Тут же надо думать, не только сколько теряют мертвое телевидение и кино, а сколько может потерять бюджет, если исчезнут провайдеры и соцсети. А они очень хорошо бюджет пополняют

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0
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Aleksey Goncharov

Если нашли 300р на интернет - возможно ещё 300 на легальную подписку найдётся.

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0
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leha2014 leha2014

Не все фильмы и сериалы есть в легальном просмотре .

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1
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Aleksey Goncharov

Значит заплатят за прокат фильма. Либо не будут смотреть.

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Ted

Скорей, просто откажутся от интернета и все, если там ничего интересного не будет.

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Aleksey Goncharov

Откажутся от интернета, потому что теперь надо будет 100-200р за прокат фильма платить? Ну ок) Будут телек смотреть бесплатно по старинке

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Максим

нет, не найдется)

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Влад

Ой да бред, всеж только фильмы и сериалы в поиске ищут? Притом что я даже сейчас , специально смотрю через поисковик яндекса где тот или иной сериал или фильм размещен (легально) и если у меня есть подписка на этот сервис просто смотрю там. А если фильм или будет через полгода официально в подписке или стоит 1к рублей и только на каком нибудь иви, ну тогда можно идти пиратить.

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–2
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Виктор

Ну слава богу! Наконец то, пусть сами роют себе могилу, отказался от большей части сервисов Яндекс от которых смог ещё год назад! Яндекс, это уже давно помойка

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3
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DeepFakescovery channel

ну я.диск вроде привлекательно для бекапов, думаю туда перейти.

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Семен Переделкин

Тут самое интересное, как они будут бороться с редиректами.

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2
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Evgeny Afanasev

Никак. Яндекс не может SPA проиндексировать, а редирект это уже другой уровень

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1
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Обычный лолипоп

Не может даже если у сайта есть ssr?

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Evgeny Afanasev

Ssr это уже другое. Тут яндекс ничего сам не делает. Я имел в виду клиентский рендер

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Pavel Ivanov

Те, кто делает SPA без SSR под поисковый трафик, очень изящно стреляют себе в ногу. И, конечно, потом виноват у них поисковик во всём.

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Evgeny Afanasev

Я никого не обвиняю. Просто гугл может в CSR, яндекс не может. Открыть редирект это неестественное для поисковой машины поведение, соответственно если яндекс не может сделать что то новое из естественного, то из неестественного ему и подавно не сделать

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Aleksey Anisin

Открыть редирект это неестественное для поисковой машины поведение
Яндекс бот спокойно обрабатывает до 7-8 редиректов в цепочке.

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Денис Антонов

Перевожу новость на простой язык:
"Вместо яндекса ищем фильмы через Гугл"

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Сергей Леопольдович

Что такое яндекс?

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Вадим Клюев

а тут само слососочитание: "яндекс" и "нелегальный контент" вызывает много вопросов, особенно интересный: кто будет решать, чего удалять?)

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Gleb Tyutikov

Yandex.ua

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Максим

он у них заблокирован

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Gleb Tyutikov

У кого? Утром открывал.

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Максим

а ты в Украине?

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Gleb Tyutikov

Нет.

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Максим

в Украине Яндек и вк заблочены.

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Hrofti Hroft

Кстати, хорошая мысль сказана в комментариях, почему ВК сам не борется с пиратским контентом внутри сети? Это намного любопытнее было бы если б ВК начал борьбу с пиратством.
А так, пиратство - зло. Но если у жителей страны нет денег на лицензию, то это способ жить как человек.
Вот вы сейчас думаете о музыке, фильмах и играх. А вот для многих профессий в год на сотни тысяч рублей пиратских программ надо ставить и обновлять, это больше проблема для борьбы с пиратством чем развлекательный контент.

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Dmitry Pushin

за все профессии не скажу, но в айти уже который год наблюдаю исключительно оплаченный софт. и что за софт такой на одного юзера на сотни тысяч?

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Валя Джазиков

Это архитектор-диджей

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Dmitry Pushin

еще монтирует 4к видосы в свободное время

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Hrofti Hroft

Господа, зря смеётесь. Фриланс дело такое. Сегодня ты с бубном танцуешь завтра на тракторе пашешь. Хочешь быть конкурентным и делать в срок используй современные инструменты.

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Dmitry Pushin

то есть фриланс оправдывает воровство?

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Hrofti Hroft

Полностью согласен что это воровство и плохо. Оправдывает не фриланс, а рынок. Например, сейчас я в легальном поле по софту. Мне условно повезло с направлением задач. Но бывают ситуации когда это практически невозможно. Конкуренция сожрёт без нужного софта, а лицензия нужного софта сожрёт львиную долю дохода. В комменте ниже я привёл несколько примеров.

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Ваша совесть

Он красные глаза убирает фотошопом.

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Hrofti Hroft

А потом в браше новые делаю)

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Ваша совесть

Ну правда, для каких таких профессий с низкой зарплатой (если приходится воровать - зарплата низкая) требуется софт на сотни тысяч? И почему работник сам покупает себе софт?
Не могу представить себе такой кейс.

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Hrofti Hroft

Несколько причин.
1. всем пофиг.
2. фриланс.
3. все пиратят. Даже многие студии.
4. таков путь.
Конечно, можно пересесть на бесплатный софт или дешевый, но страдать придётся знатно. Но могут быть закрыты некоторые сферы. Например, одна Maya стоит в год 80К. Если ты не на Майке, то в кино ты не проползёшь. У многих даже игровых студий пайплайны завязаны на определённом софте. Тот же упомянутый ФШ 20К в год. Только два этих софта уже 100К. Это если предположить что ыт можешь сделать всё в майке и ФШ. Но куда без скульптинга? Это Зебра +69К в год. А потом модель же надо красить.... кроче может много чего нужно быть.
А если ты фрилансер то только ЛММ может знать сколько разного софта в разные моменты тебе может понадобиться. Вообще адище полное.
Да и я не говорю что низкая ЗП. Но если ты новичок то небольшая. А набор софта нужен всем одинаковый, что ты студия что ты только сел учиться.
Многие хотят честно работать на лицензии. Но это не всегда реально. или в итоге получится На выходе ЗП как продавец в пятёрочке а работать и знаний надо как в одного атомный реактор строишь.

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1
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Алексей Владимирович

Вроде ответ буквально на поверхности....вк давно теряет подписоту, а пират-контент хоть немного, но помогает сдерживать отток. Чисто по моим наблюдениям.

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Hrofti Hroft

Ну так очевидно что ВК на этом и держится. Т.к. соцсеть скрепная то ей ничего не будет. Учитывая планы по изоляции интернета, то предполагаю, что ставки властей будут как раз на ВК как на сервис в себе и это даст им полную неприкосновенность.

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0
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MadRat96

Главная проблема таких законов, что они не учитывают тот факт, что определенный контент, который в других местах не найти, есть только на торрентах. Например, сборники советских учебников, книги по j2me/symbian, или игры, которые превратились в abandonware.

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2
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Gleb Tyutikov

Торренты вне закона.

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–2
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MadRat96

Нет, сами торренты не вне закона, вне закона пиратский контент

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0
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Буржуазный велосипед

Нужно создать мессенджеры которые через почтовые клиенты работают, в которых сообщения идут зашифрованными файлами.. Хрен они тогда что заблочат своими файрвооами... Заебли честно

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1
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Ted

Есть проще способ. Сейчас смотрят все через пиратские клиенты на android tv. Им не надо доменного имени. Достаточно IP адреса сервера. И вполне можно сделать, чтобы это была группа IP адресов, которые динамически меняются по определенному алгоритму и зашифрованы в тексте клиента. Даже выследят один сервер вещания и заблокируют, останется ещё 19, а на смену ему придет новый 20. А при ipv6 все это вообще превратиться в нескончаемую борьбу

Хотя, как телевизионщики и местные киношники исчезнут, а они исчезнут, учитывая какую дичь они снимают (деньги то конечны, да и финансировать их из бюджета тоже никто не будет бесконечно), о борьбе с пиратством уже никто и не вспомнит

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1
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Павел

Благодаря вам - Дисней не хочет со своим + заходить в Россию, поэтому их эксклюзивы не получают нормальную локализацию. Это же пиздецки дорого 600р в месяц за доступ к контенту.

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–4
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Ted

Они не хотят заходить, потому что у большинства населения замкадья, зарплата до 15 тыс.рублей в месяц. Им население с такими низкими доходами не интересно. И не население в этом виновато.

Зато есть огромная группа чиновников от киноиндустрии, которая хочет качать с Диснея бабло за прокат их фильмов, например за прокатное удостоверение. И кормить чиновников, покупая дорогие бумажки, при нищем населении у западных кинокомпаний нет никакого желания

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15
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Dmitry Pushin

подозреваю что на vc некоторые и по 17к получают, жирная прослойка мидлов, средний класс, буржуа одним словом.

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2
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Hrofti Hroft

Не согласен. Население как раз и виновато. Если сидят на жопе ровно и терпят любое несправедливое обращение с собой, выбирает воров и убийц в управление страной, что кто ещё виноват? Все только и могут что всех подряд в своих неурядицах обвинять.

Состою в совете дома. В чате с другими главами домов. И бОльшая часть просто в чате жалуется что дороги не чистят, что не ремонтируют нифига и бла бла. Я говорю х.з. у меня всё чистят, всё делают. Я заявки оставляю тут и тут. если не делают пишу жалобы сюда и сюда. А те жалобщики всё сидят и только в чате стонут и нифига не делают. НУ так правильно что у них хорошего будет?

Вот приходит мудак и говорит,
- "Давайте я вами буду управлять" и люди такие
- "Окей иди , вот тебе власть, деньги, оружие, исполнительная и законодательная власть". А потом сидят и такие
- "Чёт живётся плохо, но видимо надо ещё пожить и всё само по себе хорошо станет".
Ну и кто виноват по вашему? По-моему люди и виноваты.

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0
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Максим

"выбирает воров и убийц в управление страной"

кхм... Оруэлла перечитал? В скотном дворе свиньям удалось организовать митинг, и хозяин ушел из дома. В реальности знаешь как было бы? Взбунтовавшуюся тварь хозяин просто пристрелил бы у всех на глазах, и пошел бы дальше заниматься тем, что ему нужно, а не тем, что нужно его скоту. Мнение скота никому не интересно.

"По-моему люди и виноваты." - это сложный вопрос, и ни разу не однобокий. Русский народ - ментальные рабы. Им всем нужен хозяин. Менее 1% готовы хоть что-то делать, хотя бы для себя.
С другой стороны есть власть, но я вот иногда смотрю на народ, как на часть государства, как человеческий трудовой ресурс, что он из себя представляет в большинстве своем - и действительно - скот. Что с такими делать еще остается? Только обирать и отжимать, чтобы не сдохли с голоду и выполняли свои функции. Их же это устраивает... Люди может и хотели бы чтобы было иначе, но они уже и не люди вовсе.. Каждый имеет свое мнение, каждый каждому враг, поэтому объединиться и решить какие-то вопросы не получится.

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Hrofti Hroft

Мы расходимся свами в оценке потенциала россиян и в целом людей. И с логикой действия в таких ситуациях.

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Максим

Где-то да, а где-то нет, не расходимся.

Просто это вопрос не однополярный, кто виноват.

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1
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Alexey Arhipov

А, ну да. Заплати за доступ, потом заплати за фильм... Причём даже за фильмы 90х зачастую просят оплату... Это я так, вспомнил тут Иви, Око и яндексовский кинопоиск...

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6
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Василий Крылов

Согласен. Когда решил показать ребёнку Спайдер мена которого смотрел. В взрослым питером Паркером ученым студентом 1992 года выпуска. Увидел 800 рублей стоимости) понял что надо искать свои vhs 📼

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0
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Максим

на рутрекере все есть бесплатно)

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0
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evilnw

Такие месседжеры уже давно есть. Они работают поверх почтового ящика. Только большие файлы вы всё равно не сможете пересылать.

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0
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Максим Вопросов

Интересно что первым типом пиратского контента которым они озаботились являются фильмы, а не софт.

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Ted

Так озаботились-то Российские телекомпании и киноиндустрия, которые близки к банкротству. Их же никто не смотрит, вот они и думают что их смотрят на пиратских серверах. Надеются на это... Вот где их зритель, думают они .. Он с торрента качает поле чудес с смотрит его целыми днями (по версии телевизионщиков)

Западным компаниям, которые производят софт, бедный российский рынок с нищим населением давно не интересен. А из российского софта есть только примитивные бухгалтерские базы данных и больше ничего.

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3
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MEGAtraXXXer666

Да и пошли они н***й

утка, утка, гусь!!!

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1
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Valeryi

Ну сделают тучу доменов по 99 фильмов на каждом. Яндекс ссыт против ветра.

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1
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Дмитрий Пупкин

а левые кроссы , что поиск выдает... как воспринимать ?

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1
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Wonabeez Doratie

Яндекс это что поисковик? Оо

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1
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Khoyd Spren

Теперь будет еще меньше причин пользоваться Яндекс поиском.

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1
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Сергей Начало

почему тогда работают ссылки на бандитскую власть?

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Миша Магадан

задумка интересная, но моральной поддержки со стороны народа у неё нет и не будет, поэтому увы и ах, надо придумывать что-то другое

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Gleb Tyutikov

Пока не будет поражения прав лиц, потребляющих пиратский контент, не будет страха за наказание, которое настигнет за просмотр, то пиратство будет процветать. Проблема должна решаться просто.
1. Изоляция российского интернета от всемирного для пользователей.
2. Изменения системы входа, полная деанонимизациы.
3. Стерилизация внутреннего трафика.
4. Провайдеры должны анализировать потребляемый трафик и передавать данные в Полицию. При попытке просмотра нелегального контента пользователь получает письменное извещение и повестку в суд.
5. Суды должны будут рассматривать такие дела на потоке. Не исключаю в будущем, что в судебной системе появятся специальные суды, специализирцющие только на преступлениях в цифровом пространстве.

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–6
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Максим

1) Это ускорение деградации страны. В то время как все страны будут обмениваться опытом - мы будем реально клепать калоши.. Или кирзачи с портянками, ведь кроме них лучше ничего нет в мире, правда?)
2) Если будет вход по паспорту - мне не нужен такой интернет. Я не хочу, чтобы кто-то знал с кем и о чем я говорю, какие фото я отправляю, какую порнуху смотрю.
3) С чего ты решил, что кто-то должен мне указывать что мне смотреть, а что нет? Снова путь к тому, что Интернет такого плана мне не нужен.
4) Ну и загнется вся медиа-сфера в первый же месяц + получим сотни тысяч людей с судимостями за просмотр нелегального контента. Это снова путь к деградации страны, т.к. потенциально грамотный и хороший специалист вместо выполнения своих трудовых функций будет улицы подметать. Очень грамотное решение)))
5) Так уже. Только преступления раскрываются совсем не те, что нужно. Судить за размещенную картинку, это все равно что судить за то, что наступил на газету с портретом вождя. Ничего хорошего в этом нет, и со временем это просто превращается в инструмент для устранения неугодных людей, которые говорят о проблемах, а не для устранения проблем.

Я бы еще понял, если бы у людей были реально высокие доходы, и эти подписки можно было покупать на год, и забыть, без особого ущерба для семейного бюджета.

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2
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Максим

Снова таблетки закончились?)

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1
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Алексей Владимирович

Вы, когда под веществами, не пишите сюда, пожалуйста.

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1
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Dmitry Pushin

Вниманию наземных сил! В сообществе найден нарушитель. Код: окружить, клеймить, усмирить.

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1
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Gleb Tyutikov
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leha2014 leha2014

И платить за мусор Голливуда ?спс ненадо.кто не смотрит легально не когда не оплатит подписку.

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0