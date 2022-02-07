ИТ-компании подписали новый антипиратской меморандум — «Яндекс» будет удалять из поиска сайты с нелегальным контентом Статьи редакции
Среди таких сайтов — Lostfilm и Kinogo.
В новой версии появилось правило об удалении из поисковой выдачи пиратских доменов, у которых больше 100 ссылок на незаконные копии фильмов и сериалов, пишут «Ведомости».
Мера не коснётся легальных площадок, например, сайтов органов власти, СМИ, соцсетей, видеосервисов, включенных в реестр аудиовизуальных сервисов Роскомнадзора, и других. Если на них найдут пиратские материалы, сервисы смогут представлять свои интересы в суде.
Под запрет попадут около 20% доменов, рассказывал президент Медиа-коммуникационного союза Михаил Демин. Среди них Lostfilm, Kinogo и другие сайты, которые «выжили» из-за регулярной смены доменных имён.
«Яндекс», Mail.ru Group (сейчас VK), Rambler Group и правообладатели подписали меморандум о борьбе с пиратством в ноябре 2018 года. Со стороны правообладателей были «Первый канал», «Национальная медиа группа» («Пятый канал» и «Рен ТВ»), «Газпром-медиа» (НТВ, ТНТ, «Матч ТВ», «Пятница», «ТВ-3»), онлайн-кинотеатры ivi, Megogo, Tvzavr, «Амедиатека», «Кинопоиск» и другие.
Обновлённый меморандум подписали те же компании. Новым участником стала дочерняя компания «Сбера» «Сберинтертейнмент», которая объединяет Okko, «Союзмультфильм», SberGames и «СберЗвук».
Он будет действовать до 1 сентября 2022 года. Компании ждут принятия законопроекта, основанного на первой версии меморандума. Он предусматривает внесудебную блокировку сайтов с пиратским контентом. В «Яндексе» сообщили vc.ru, что новый подход позволит отработать механизм борьбы с пиратством до принятия законопроекта.
Также действие меморандума могут распространить и на все объекты интеллектуальной собственности, а не только изображения. Это случится, если примут законопроект о борьбе с пиратством.
Только долго ли проживёт площадка на трафике из уткиутки? :)
Сделают бота в телеге, который будет выдавать ссылки на фильмы
Телега не обеспечит такой же естественный трафик, который даёт поиск.
В комментариях на VC любая компания держится и даже расцветает без поискового трафика – это давно известно.
В реальности чуть иначе.
Есть пиратские приложения для android tv, к которым подключаются разные сайты и в этой программе есть собственная система поиска по подключенным сайтам.
В принципе, при такой системе ничего не мешает, вообще отказаться от доменных имён и просто использовать ip-адреса к огромному количеству серверов, при том продумать систему, которая помешает засечь эти основные сервера, каким-либо способом.
Там что, просто одни поисковые системы на основе web сдохнут из-за отсутствия пользователей, другие системы поиска контента появятся
Все же определяет пользователь. Никто не будет заходить на Яндекс, чтобы найти фильм за 1000 рублей или книгу за 3000 или почитать рекламные обзоры и бредни копирайтеров. Не будет контента там, люди будут искать его в другом месте. А как уйдут пользователи, следом уйдут рекламодатели и Яндекс навсегда останется в нашей памяти.
Но я вот только думаю, что философия их сильно изменится, когда они почувствуют определённый успех и прикоснутся к баблу. И сложно будет их в чём-то обвинить, те как-то коммерчески им нужно будет обосновать свое существование.
Их купила Apple, так что с баблом у них все в порядке
Ого, я не знал об этом ✌🏻 ну тогда надеюсь что они не вывернут их наизнанку со временем 🌝
Там bing выдача
Последний бой умирающих компаний.
Телевизионщики, которых никто не смотрит, борятся с сайтами которые смотрят все. Надеяться вернуть зрителей? Зря.
А что касается законов. Так пусть VK у себя удалит весь пиратский и незаконный контент. Никто это не сделает, потому что VK сразу превратиться "мой мир". Пользователи просто перестанут туда заходить (И так одна живая анкета на 50 куда заходят на 30 секунд в день). Поэтому, пиратский контент там будет всегда, иначе и пользователи, а следом рекламодатели уйдут
Тоже и с поиском. Чем меньше человек будет находить нужного ему в поиске, тем реже он туда будет заходить. Резать контент - верный способ что люди туда перестанут заходить, а следом за ними уйдут и рекламодатели.
Так что, это и будут первые противники пиратского закона.
Согласен, верно мыслите
когда будет один нормальный сервис с фильмами, сериалами и пр. тогда люди и перестанут пиратить, а платить за подписку + отдельно 500 рублей за фильм, который вышел 3 месяца назад, нет спс. А с позицией - "все запретить и не пущать", они на этом далеко не уедут.
Те предлагаете монополию? Иначе как заставить всех производителей размешать свой контент на одной площадке?
Не будет такого сервиса, как нет бренда одежды, который полностью бы покрывал ваши потребности, тут можно кучу аналогий привести похожих.
Тот же нетфликс многие проекты создаёт с эксклюзивом на своём сервисе.
Бренда одежды нет, но есть онлайн-магазин по типу Lamoda, где я могу найти почти все известные бренды.
Ну а пользоваться разными площадками ужасно неудобно. Один контент на нетфликсе, второй на hbo, третий на иви, а четвёртый на Дисней плюс (которого в Росси нет, зашибись).
Так это следующая аналогия, которую я просто не озвучил 😬 я могу сказать, что cos, acne и всякие найковсеие лимитки на ламоде я не найду, а мне нужен маркетплейс, на котором есть все (перефразирую слова автора)
Полным-полно брендов, которых вы там не найдете. Ни Зары, ни Шанель там нет.
Это невозможно, глупость и популизм.
Выбирайте наиболее подходящий сервис и пользуйтесь, в конце концов можно менять разв пол года стриминг сервис что бы посмотреть нужный контент. Это конкуренция, рынок, нельзя всех и сделать одного игрока, прикрываясь якобы удобством для пользователя.
«все сайты равны между собой. Но некоторые сайты равнее других»
Уже заметил, что яндекс плохо ищет. Пользуюсь другими поисковиками.
Я года с 2010 не использую Яндекс. Из принципиальных соображений
Есть проще способ. Сейчас смотрят все через пиратские клиенты на android tv. Им не надо доменного имени. Достаточно IP адреса сервера. И вполне можно сделать, чтобы это была группа IP адресов, которые динамически меняются по определенному алгоритму и зашифрованы в тексте клиента. Даже выследят один сервер вещания и заблокируют, останется ещё 19, а на смену ему придет новый 20. А при ipv6 все это вообще превратиться в нескончаемую борьбу
Хотя, как телевизионщики и местные киношники исчезнут, а они исчезнут, учитывая какую дичь они снимают (деньги то конечны, да и финансировать их из бюджета тоже никто не будет бесконечно), о борьбе с пиратством уже никто и не вспомнит
Благодаря вам - Дисней не хочет со своим + заходить в Россию, поэтому их эксклюзивы не получают нормальную локализацию. Это же пиздецки дорого 600р в месяц за доступ к контенту.
Они не хотят заходить, потому что у большинства населения замкадья, зарплата до 15 тыс.рублей в месяц. Им население с такими низкими доходами не интересно. И не население в этом виновато.
Зато есть огромная группа чиновников от киноиндустрии, которая хочет качать с Диснея бабло за прокат их фильмов, например за прокатное удостоверение. И кормить чиновников, покупая дорогие бумажки, при нищем населении у западных кинокомпаний нет никакого желания
Такие месседжеры уже давно есть. Они работают поверх почтового ящика. Только большие файлы вы всё равно не сможете пересылать.
Тут самое интересное, как они будут бороться с редиректами.
Никак. Яндекс не может SPA проиндексировать, а редирект это уже другой уровень
Ssr это уже другое. Тут яндекс ничего сам не делает. Я имел в виду клиентский рендер
Те, кто делает SPA без SSR под поисковый трафик, очень изящно стреляют себе в ногу. И, конечно, потом виноват у них поисковик во всём.
Я никого не обвиняю. Просто гугл может в CSR, яндекс не может. Открыть редирект это неестественное для поисковой машины поведение, соответственно если яндекс не может сделать что то новое из естественного, то из неестественного ему и подавно не сделать
Да и пошли они н***й
утка, утка, гусь!!!
почему тогда работают ссылки на бандитскую власть?
Так, это понятно... а что с цензурой в интернете, анонимностью, фейкньюсами, правом на свободу информации и правом выражения мнения?
смогут представлять свои интересы в суде
Наконец-то доступ к правосудию для некоторых групп стал недоступен! Ура! Бодрым шагом в помойку.
Это как бороться с коррупцией в России…🙈
Или блокировать телеграмм
Пока будет спрос на пиратство, то и будут находить способы обходить законы и т.д.
Что мало браузеров, которые есть, Opera, Firefox
Наоборот, чем больше запрещают, тем больше и чаще будут искать способы обходить всё это
Но, в любом случае, пожелаем им удачи
Тут даже ИИ не поможет,т.к его так же будет использовать в обратном направлении
Пока писал ещё мысль пришла, хотя это субъективно
Если уровень жизни в странах СНГ не станет выше, пиратство так и останется
"... появилось правило об удалении из поисковой выдачи пиратских доменов, у которых больше 100 ссылок на незаконные копии фильмов и сериалов..."
"... Мера не коснётся легальных площадок, например, сайтов органов власти..."
И давно на сайте кремля копии фильмов и сериалов?
ну это взлет рутрекера я считаю, и как бы не пришлось снова Apex качать
Надо добавить их в закладки
В меморандуме только Яндекс? Гугла нет? Если нет - то это выстрел в ногу. Аудитория с Яндекса быстро убежит
Гугол уже 100 лет как блокирует подобные ссылки.
Там вся выдача пиратская. Он блокирует точечно, а не коврово как в меморандуме
Гугл блокирует по заявление. Ни один меморандум не заставит его ИСКАТЬ пиратский контент. А как заявление от правообладателя есть, так они заблокирует. И не сайт, а страницу сайта, перед этим предложив админу ее удалить.
Как правило админ удаляет контент по которому есть претензии и дальше распространяет контент к которому претензий нет.
Ну сделают тучу доменов по 99 фильмов на каждом. Яндекс ссыт против ветра.
Рутрекер, руторг, кинозал, юнионганг ни куда не денутся . Вот я не против купить, но сделайте норм цены. Яндекс плюс цена адекватная, так конечно лучше заплатить, чем париться с торрентами. А по 500 платить за 1 посмотр смех, в кино билет был 250 а тут 500
Ну вот и ниша для нового поисковика пиратского контента.
Лостфильму уже лет 15. Зачем ему поисковый трафик, неужели кто-то не слышал про него, не сможет вписать в адресную строку домен?
Я думал киного умер лет 7 назад)
А что, есть такие недалекие пупсы, неспособные запомнить пяток нормальных трекеров и ходить туда через впн? Это реально настолько трудно, что кому-то нужен для этого кривой яндекс?))
Доить по максимуму
Кстати, хорошая мысль сказана в комментариях, почему ВК сам не борется с пиратским контентом внутри сети? Это намного любопытнее было бы если б ВК начал борьбу с пиратством.
А так, пиратство - зло. Но если у жителей страны нет денег на лицензию, то это способ жить как человек.
Вот вы сейчас думаете о музыке, фильмах и играх. А вот для многих профессий в год на сотни тысяч рублей пиратских программ надо ставить и обновлять, это больше проблема для борьбы с пиратством чем развлекательный контент.
Стартап увеличил оценку больше чем в два раза — в апреле 2021 года она составляла $436 млн.
Если автор поставил только оценку, удалить отзыв не получится. В остальных случаях можно попробовать.
Среди таких сайтов — Lostfilm и Kinogo.
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