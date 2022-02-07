Среди таких сайтов — Lostfilm и Kinogo.

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В новой версии появилось правило об удалении из поисковой выдачи пиратских доменов, у которых больше 100 ссылок на незаконные копии фильмов и сериалов, пишут «Ведомости».

Мера не коснётся легальных площадок, например, сайтов органов власти, СМИ, соцсетей, видеосервисов, включенных в реестр аудиовизуальных сервисов Роскомнадзора, и других. Если на них найдут пиратские материалы, сервисы смогут представлять свои интересы в суде.

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Под запрет попадут около 20% доменов, рассказывал президент Медиа-коммуникационного союза Михаил Демин. Среди них Lostfilm, Kinogo и другие сайты, которые «выжили» из-за регулярной смены доменных имён.

«Яндекс», Mail.ru Group (сейчас VK), Rambler Group и правообладатели подписали меморандум о борьбе с пиратством в ноябре 2018 года. Со стороны правообладателей были «Первый канал», «Национальная медиа группа» («Пятый канал» и «Рен ТВ»), «Газпром-медиа» (НТВ, ТНТ, «Матч ТВ», «Пятница», «ТВ-3»), онлайн-кинотеатры ivi, Megogo, Tvzavr, «Амедиатека», «Кинопоиск» и другие.

Обновлённый меморандум подписали те же компании. Новым участником стала дочерняя компания «Сбера» «Сберинтертейнмент», которая объединяет Okko, «Союзмультфильм», SberGames и «СберЗвук».

Он будет действовать до 1 сентября 2022 года. Компании ждут принятия законопроекта, основанного на первой версии меморандума. Он предусматривает внесудебную блокировку сайтов с пиратским контентом. В «Яндексе» сообщили vc.ru, что новый подход позволит отработать механизм борьбы с пиратством до принятия законопроекта.