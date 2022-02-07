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Евгения Евсеева

ИТ-компании подписали новый антипиратской меморандум — «Яндекс» будет удалять из поиска сайты с нелегальным контентом Статьи редакции

Среди таких сайтов — Lostfilm и Kinogo.

54 54 комментария
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В новой версии появилось правило об удалении из поисковой выдачи пиратских доменов, у которых больше 100 ссылок на незаконные копии фильмов и сериалов, пишут «Ведомости».

Мера не коснётся легальных площадок, например, сайтов органов власти, СМИ, соцсетей, видеосервисов, включенных в реестр аудиовизуальных сервисов Роскомнадзора, и других. Если на них найдут пиратские материалы, сервисы смогут представлять свои интересы в суде.

Под запрет попадут около 20% доменов, рассказывал президент Медиа-коммуникационного союза Михаил Демин. Среди них Lostfilm, Kinogo и другие сайты, которые «выжили» из-за регулярной смены доменных имён.

«Яндекс», Mail.ru Group (сейчас VK), Rambler Group и правообладатели подписали меморандум о борьбе с пиратством в ноябре 2018 года. Со стороны правообладателей были «Первый канал», «Национальная медиа группа» («Пятый канал» и «Рен ТВ»), «Газпром-медиа» (НТВ, ТНТ, «Матч ТВ», «Пятница», «ТВ-3»), онлайн-кинотеатры ivi, Megogo, Tvzavr, «Амедиатека», «Кинопоиск» и другие.

Обновлённый меморандум подписали те же компании. Новым участником стала дочерняя компания «Сбера» «Сберинтертейнмент», которая объединяет Okko, «Союзмультфильм», SberGames и «СберЗвук».

Он будет действовать до 1 сентября 2022 года. Компании ждут принятия законопроекта, основанного на первой версии меморандума. Он предусматривает внесудебную блокировку сайтов с пиратским контентом. В «Яндексе» сообщили vc.ru, что новый подход позволит отработать механизм борьбы с пиратством до принятия законопроекта.

Также действие меморандума могут распространить и на все объекты интеллектуальной собственности, а не только изображения. Это случится, если примут законопроект о борьбе с пиратством.

#новость #пиратство

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Роман Александров

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Pavel Ivanov

Только долго ли проживёт площадка на трафике из уткиутки? :)

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0
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Марсель

Сделают бота в телеге, который будет выдавать ссылки на фильмы

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4
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Pavel Ivanov

Телега не обеспечит такой же естественный трафик, который даёт поиск.

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5
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Благополучный турник

Если уже раскручена она и без поиска проживёт, обратная имал рассылка, список заранее известных зеркал и тд. Hdrezka так живёт и не унывает

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4
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Pavel Ivanov

В комментариях на VC любая компания держится и даже расцветает без поискового трафика – это давно известно.

В реальности чуть иначе.

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4
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Ted

Есть пиратские приложения для android tv, к которым подключаются разные сайты и в этой программе есть собственная система поиска по подключенным сайтам.

В принципе, при такой системе ничего не мешает, вообще отказаться от доменных имён и просто использовать ip-адреса к огромному количеству серверов, при том продумать систему, которая помешает засечь эти основные сервера, каким-либо способом.

Там что, просто одни поисковые системы на основе web сдохнут из-за отсутствия пользователей, другие системы поиска контента появятся

Все же определяет пользователь. Никто не будет заходить на Яндекс, чтобы найти фильм за 1000 рублей или книгу за 3000 или почитать рекламные обзоры и бредни копирайтеров. Не будет контента там, люди будут искать его в другом месте. А как уйдут пользователи, следом уйдут рекламодатели и Яндекс навсегда останется в нашей памяти.

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1
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Anton Salimov

Но я вот только думаю, что философия их сильно изменится, когда они почувствуют определённый успех и прикоснутся к баблу. И сложно будет их в чём-то обвинить, те как-то коммерчески им нужно будет обосновать свое существование.

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0
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Sergey Kulikov

Их купила Apple, так что с баблом у них все в порядке

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2
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Anton Salimov

Ого, я не знал об этом ✌🏻 ну тогда надеюсь что они не вывернут их наизнанку со временем 🌝

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1
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Петр Григорьев

Там bing выдача

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Ted

Последний бой умирающих компаний.

Телевизионщики, которых никто не смотрит, борятся с сайтами которые смотрят все. Надеяться вернуть зрителей? Зря.

А что касается законов. Так пусть VK у себя удалит весь пиратский и незаконный контент. Никто это не сделает, потому что VK сразу превратиться "мой мир". Пользователи просто перестанут туда заходить (И так одна живая анкета на 50 куда заходят на 30 секунд в день). Поэтому, пиратский контент там будет всегда, иначе и пользователи, а следом рекламодатели уйдут

Тоже и с поиском. Чем меньше человек будет находить нужного ему в поиске, тем реже он туда будет заходить. Резать контент - верный способ что люди туда перестанут заходить, а следом за ними уйдут и рекламодатели.

Так что, это и будут первые противники пиратского закона.

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15
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Michael Mironov

Согласен, верно мыслите

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Evil Jedi

когда будет один нормальный сервис с фильмами, сериалами и пр. тогда люди и перестанут пиратить, а платить за подписку + отдельно 500 рублей за фильм, который вышел 3 месяца назад, нет спс. А с позицией - "все запретить и не пущать", они на этом далеко не уедут.

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4
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Павел

Те предлагаете монополию? Иначе как заставить всех производителей размешать свой контент на одной площадке?

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2
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Anton Salimov

Не будет такого сервиса, как нет бренда одежды, который полностью бы покрывал ваши потребности, тут можно кучу аналогий привести похожих.
Тот же нетфликс многие проекты создаёт с эксклюзивом на своём сервисе.

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1
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Hambala Fully

Бренда одежды нет, но есть онлайн-магазин по типу Lamoda, где я могу найти почти все известные бренды.

Ну а пользоваться разными площадками ужасно неудобно. Один контент на нетфликсе, второй на hbo, третий на иви, а четвёртый на Дисней плюс (которого в Росси нет, зашибись).

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1
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Anton Salimov

Так это следующая аналогия, которую я просто не озвучил 😬 я могу сказать, что cos, acne и всякие найковсеие лимитки на ламоде я не найду, а мне нужен маркетплейс, на котором есть все (перефразирую слова автора)

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0
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Vlad Zloy

Полным-полно брендов, которых вы там не найдете. Ни Зары, ни Шанель там нет.

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0
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Radna

Это невозможно, глупость и популизм.
Выбирайте наиболее подходящий сервис и пользуйтесь, в конце концов можно менять разв пол года стриминг сервис что бы посмотреть нужный контент. Это конкуренция, рынок, нельзя всех и сделать одного игрока, прикрываясь якобы удобством для пользователя.

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1
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Anthony Alexandroff

«все сайты равны между собой. Но некоторые сайты равнее других»

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3
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m0xfff

Уже заметил, что яндекс плохо ищет. Пользуюсь другими поисковиками.

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0
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Valery Oficerov

Я года с 2010 не использую Яндекс. Из принципиальных соображений

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1
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Благополучный турник

Нужно создать мессенджеры которые через почтовые клиенты работают, в которых сообщения идут зашифрованными файлами.. Хрен они тогда что заблочат своими файрвооами... Заебли честно

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1
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Ted

Есть проще способ. Сейчас смотрят все через пиратские клиенты на android tv. Им не надо доменного имени. Достаточно IP адреса сервера. И вполне можно сделать, чтобы это была группа IP адресов, которые динамически меняются по определенному алгоритму и зашифрованы в тексте клиента. Даже выследят один сервер вещания и заблокируют, останется ещё 19, а на смену ему придет новый 20. А при ipv6 все это вообще превратиться в нескончаемую борьбу

Хотя, как телевизионщики и местные киношники исчезнут, а они исчезнут, учитывая какую дичь они снимают (деньги то конечны, да и финансировать их из бюджета тоже никто не будет бесконечно), о борьбе с пиратством уже никто и не вспомнит

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0
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Павел

Благодаря вам - Дисней не хочет со своим + заходить в Россию, поэтому их эксклюзивы не получают нормальную локализацию. Это же пиздецки дорого 600р в месяц за доступ к контенту.

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0
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Ted

Они не хотят заходить, потому что у большинства населения замкадья, зарплата до 15 тыс.рублей в месяц. Им население с такими низкими доходами не интересно. И не население в этом виновато.

Зато есть огромная группа чиновников от киноиндустрии, которая хочет качать с Диснея бабло за прокат их фильмов, например за прокатное удостоверение. И кормить чиновников, покупая дорогие бумажки, при нищем населении у западных кинокомпаний нет никакого желания

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2
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evilnw

Такие месседжеры уже давно есть. Они работают поверх почтового ящика. Только большие файлы вы всё равно не сможете пересылать.

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Семен Переделкин

Тут самое интересное, как они будут бороться с редиректами.

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Evgeny Afanasev

Никак. Яндекс не может SPA проиндексировать, а редирект это уже другой уровень

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Способный пистолет

Не может даже если у сайта есть ssr?

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Evgeny Afanasev

Ssr это уже другое. Тут яндекс ничего сам не делает. Я имел в виду клиентский рендер

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Pavel Ivanov

Те, кто делает SPA без SSR под поисковый трафик, очень изящно стреляют себе в ногу. И, конечно, потом виноват у них поисковик во всём.

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Evgeny Afanasev

Я никого не обвиняю. Просто гугл может в CSR, яндекс не может. Открыть редирект это неестественное для поисковой машины поведение, соответственно если яндекс не может сделать что то новое из естественного, то из неестественного ему и подавно не сделать

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MEGAtraXXXer666

Да и пошли они н***й

утка, утка, гусь!!!

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Сергей Начало

почему тогда работают ссылки на бандитскую власть?

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Благополучный турник

Мы вас заблочили или судись.. А мы ничего не нарушали... Или в суд... Так контент мой же... Ничего не знаем у нас есть заявка... От кого? Не раскрываем... Иди в суд для обжалования... Че заебись? Всё у них внесудебное....

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Александр Привалов

Так, это понятно... а что с цензурой в интернете, анонимностью, фейкньюсами, правом на свободу информации и правом выражения мнения?
смогут представлять свои интересы в суде
 Наконец-то доступ к правосудию для некоторых групп стал недоступен! Ура! Бодрым шагом в помойку.

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Michael Mironov

Это как бороться с коррупцией в России…🙈
Или блокировать телеграмм
Пока будет спрос на пиратство, то и будут находить способы обходить законы и т.д.
Что мало браузеров, которые есть, Opera, Firefox
Наоборот, чем больше запрещают, тем больше и чаще будут искать способы обходить всё это
Но, в любом случае, пожелаем им удачи
Тут даже ИИ не поможет,т.к его так же будет использовать в обратном направлении
Пока писал ещё мысль пришла, хотя это субъективно
Если уровень жизни в странах СНГ не станет выше, пиратство так и останется

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Сергей Ермилов

"... появилось правило об удалении из поисковой выдачи пиратских доменов, у которых больше 100 ссылок на незаконные копии фильмов и сериалов..."

"... Мера не коснётся легальных площадок, например, сайтов органов власти..."

И давно на сайте кремля копии фильмов и сериалов?

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Mikhail Che

ну это взлет рутрекера я считаю, и как бы не пришлось снова Apex качать

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Murat Oshroev

Надо добавить их в закладки

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Aleksey Goncharov

В меморандуме только Яндекс? Гугла нет? Если нет - то это выстрел в ногу. Аудитория с Яндекса быстро убежит

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Павел

Гугол уже 100 лет как блокирует подобные ссылки.

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Aleksey Goncharov

Там вся выдача пиратская. Он блокирует точечно, а не коврово как в меморандуме

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Ted

Гугл блокирует по заявление. Ни один меморандум не заставит его ИСКАТЬ пиратский контент. А как заявление от правообладателя есть, так они заблокирует. И не сайт, а страницу сайта, перед этим предложив админу ее удалить.

Как правило админ удаляет контент по которому есть претензии и дальше распространяет контент к которому претензий нет.

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Valeryi

Ну сделают тучу доменов по 99 фильмов на каждом. Яндекс ссыт против ветра.

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Mik Petrov

Рутрекер, руторг, кинозал, юнионганг ни куда не денутся . Вот я не против купить, но сделайте норм цены. Яндекс плюс цена адекватная, так конечно лучше заплатить, чем париться с торрентами. А по 500 платить за 1 посмотр смех, в кино билет был 250 а тут 500

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Valery Oficerov

Ну вот и ниша для нового поисковика пиратского контента.

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From Siberia to London

Лостфильму уже лет 15. Зачем ему поисковый трафик, неужели кто-то не слышал про него, не сможет вписать в адресную строку домен?

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Руслан Июнь

Я думал киного умер лет 7 назад)

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Алексей Владимирович

А что, есть такие недалекие пупсы, неспособные запомнить пяток нормальных трекеров и ходить туда через впн? Это реально настолько трудно, что кому-то нужен для этого кривой яндекс?))

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Роман Имхо

Доить по максимуму

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Sergei Sobolev

Кстати, хорошая мысль сказана в комментариях, почему ВК сам не борется с пиратским контентом внутри сети? Это намного любопытнее было бы если б ВК начал борьбу с пиратством.
А так, пиратство - зло. Но если у жителей страны нет денег на лицензию, то это способ жить как человек.
Вот вы сейчас думаете о музыке, фильмах и играх. А вот для многих профессий в год на сотни тысяч рублей пиратских программ надо ставить и обновлять, это больше проблема для борьбы с пиратством чем развлекательный контент.

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ИТ-компании подписали новый антипиратской меморандум — «Яндекс» будет удалять из поиска сайты с нелегальным контентом Статьи редакции

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