«Это устройство изменит мир»: первый трейлер сериала The Dropout про основательницу Theranos Элизабет Холмс от Hulu Статьи редакции
Первый эпизод выйдет 3 марта.
Сериал посвящён основательнице Theranos Элизабет Холмс и истории создания её стартапа, который обещал выпускать устройства для мгновенного анализа крови.
На разработку и лабораторные исследования аппарата Холмс привлекла $724 млн, а инвесторы оценивали Theranos в $9 млрд. Стартап заключил контракты с несколькими клиниками.
В 2015 году вышло расследование The Wall Street Journal о том, что компания использовала в тестах и презентациях оборудование конкурентов. Сейчас Холмс судят за мошенничество.
Роль Холмс исполнила Аманда Сайфред. Роль её главного заместителя и партнёра Рамеша Балвани — Навин Эндрюс.
Роль её главного заместителя и бывшего гражданского мужа Рамеша Балвани — Навин Эндрюс
Он не был её мужем же. Бойфренд просто.
Хватит плодить невежей и продолжать называть сожительство гражданским браком. Гражданский брак - это брак, зарегистрированный в ЗАГСе.
Гражданский муж это и есть бойфренд с которым ты проживаешь (ведёшь совместный быт)
Ну добрый вечер, не будьте невеждой. Автор (авторка?) статьи тоже вводит в заблуждение, а глава новостного отдела как никак.
Это просто официальный брак. Вы играете терминологией.
У вас сколько классов образования? Это вы, автор, и ещё тысячи или миллионы людей путают терминологию, называя сожительство гражданским браком. Отголоски СССР увы, ещё с нами.
Норма — это не то, что установлено правилами, а то, чему следуют люди. Например, формально никто не отменял, что метро — мужского рода, но ни разу не видел никого, кто сказал бы про метро «он», и в результате в современных словарях род стал средним.
Вы первый встреченной мной человек за 48 лет, употребляющий словосочетание «гражданский брак» в значении «официально зарегистрированный».
Поздравляю, у вас глупое окружение. И судя по цифре в 48 лет, вы из СССР, тогда логично, что вы путаете понятия.
Если для вас норма - неправильно употреблять понятия, ну за вас тоже грустно.
Такая штука, что язык - живой организм, так что "понятия" меняются.
Россия - вроде ж светское государство. Какое отношение к браку в смысле законодательства вообще должна иметь РПЦ?
Вот, в том и дело. Все эти гражданские, церковные браки по сути атавизмы.
А ты откуда? Из торговой компании, зарегистрированной в Великобритании?
Я отсюда
Тема эта процветает практически везде за исключением разве что очень традиционных и консервативных обществ, в основном, расположенных в горах и пустынях. Другое дело, что оно и то же явление называется по-разному в разных местах, но это уже претензии к тем, кто строил вавилонскую башню.
Не путают, а намеренно употребляют фразу, которая используется всеми поголовно. Не подменяйте
То есть быть невеждой - это норма? Грустно за вас и за общество. Называть сожительство гражданским браком вроде мелочь, но явно показывает уровень развития человека.
Неее, невежда - это когда я не знаю, что "гражданский брак", юридически, брак со штампом. Я знаю. А еще знаю, что можно выучить 2-3 понятия и 3-4 правила русского языка, и вставлять везде свои 5 копеек
Ничего не понял, что вы написали. Разберитесь с пунктуацией и выражением мысли.
Ничего не понял, что вы написали
явно показывает уровень развития человека
Вот-вот, человек мысль даже выразить не может, явно показывает уровень его развития ;)
Ну что же с меня взять-то, крестьянина кривозубого! Но Вашими пятью копьями накопил себе на стоматолога. Челом бью!
Черт, плохо сформулировал. Так, что вы совершенно наоборот поняли :(
миллионы людей путают терминологию, называя сожительство гражданским браком. Отголоски СССР
Скорее, Российской Империи. Выражение «гражданский брак» использовалось до и некоторое время после 1917 года в значении «брак, зарегистрированный государственными органами без участия церкви».
Поэтому, получается, при вашей нелюбви к СССР вы формально выступаете на его стороне, ставя равенство между гражданским браком и официальным.
Поэтому, получается, при вашей нелюбви к СССР
С чего вы взяли, что у меня нелюбовь к СССР?
А вы не ставите равенство между гражданским браком и официальным?
С чего вы взяли, что у меня нелюбовь к СССР?
Из междометия «увы».
вы не ставите равенство между гражданским браком и официальным?
Нет, все встреченные мной до сегодняшнего дня люди упоминали словосочетания «гражданский брак», «гражданский муж», «гражданская жена» в значении «официально не зарегистрированные».
Ну грустно за ваше окружение, что сказать. VC просвещает. Поздравляю, теперь вы стали более образованным и знаете, что то, что ваше окружение называет "гражданским браком", называется "сожительство". Даже проще запомнить, в одно слово ;)
Возможно, вы сможете переубедить достаточное количество людей, чтобы выражение «гражданский брак» стало использоваться в значении «официальный», и тогда норма изменится и войдёт в словари.
Но пока она такова, как есть, и даже советской власти за 70 лет этого не удалось.
К счастью, это не моя задача. Кстати, частично это задача государства и системы образования. Мне, к примеру, эти вещи объяснил преподаватель по "праву" в универе.
Формально вы правы, но уже более 100 лет «гражданский муж», «гражданская жена», «гражданский брак» — это устоявшееся выражение, означающее «незарегистрированный брак».
У кого оно устоялось? У тех, кому бабка у подъезда так сказала? Я тоже раньше (давно так думал), пока знающий человек мне не сказал, как правильно. Это из разряда "ну все так делают, и я так делаю", своей то головы на плечах нет?
Формальная правота - лучший вид правоты. ©
Здесь, кажется, лучше подойдёт другая цитата — «формально правильно, а по существу издевательство».
Не надо путать сожительство и гражданский брак. Пока вы не заключили официальный брак - вы любовники, сожители и так далее, а после уже муж и жена, или кто там ещё.
гражданского же мужа... Это как бойфренд только иногда живет неподалеку, например, на кровати...
Это любовник или сожитель. Гражданский муж это просто муж, когда в ЗАГС сходили.
Вы прикалываетесь или просто троллите?
Гражданский брак – это отношения, в которых супруги проживают вместе, но не состоят в официальном браке друг с другом.
Вы откуда этот бред скопипастили?
Держите.
А при чем тут семейный кодекс РФ, когда говорится о гражданах США? Можно ссылку на их законодательство? Может по их законам сожительство приравнивается к гражданскому браку. А возможно у них вообще нет таких понятий. Кто знает. А вы тут полыхаете.
Спасибо, бро! Реально смешно 🤣
Нет, не приравнивается. У них есть неформальный брак, но тоже не везде.
в США есть Civil marriage и есть Common Law Marriage. Первый - это брак с регистрацией (может включать в себя и путем церковного обряда). Во втором случае сожительство должно сопровождать определенными критериями и законодательно поддерживается где-то в 10 штатах (с разными требованиями и возможностями).
Но вот какой нюанс - на русский оба эти понятий, переводится как Гражданский брак.
А где в СК есть определение "гражданского брака"? Всегда он брался в документах в кавычки или же именовался сожительством в уголовном судопроизводстве
Его там нет, так что с правовой точки зрения вообще нельзя говорить про гражданский брак. Есть "брак, зарегистрированный в установленном порядке в органах ЗАГС".
Я просто искренне не понимаю, зачем одно явление/понятие называть другим, словом, если для первого явления/понятия уже есть слово. То, что у нас считают "нормой" называть гражданским браком, называется сожительство. Зачем что-то придумывать? Видимо сожительство звучит не так гордо)
Да, граж. брак это эвфемизм сожительству. Знаете, институт прописки отменён в 1992 году, но все поголовно (и юристы тоже) говорят прописан, а не зарегистрирован по месту жительства/временного пребывания
Civil marriage
A civil marriage is a marriage performed, recorded and recognised by a government official.
Так что в любом случае подразумевается регистрация отношений.
но, забавно то, что сожительство(правда с определенными условиями) это Common Law Marriage. И это на русский переводится тоже как гражданский брак, хотя по сути регистрации отношений противоположно Civil marriage.
Common-law marriage
давай, души их!
Какая говорящая фамилия у бойфренда
Поддерживаю. С одной стороны. С другой стороны это уже прижилось и стало правдой. Язык подвижная штука. Так что видимо уже живём с этим.
Пока снимают сериалы, где герои мошенники ничего в этом мире хорошего ждать не стоит.
Хуже когда их обеляют и снимают потом «добрые» фильмы. Вспомните марафон желаний.
пока существует путин ничего хорошего в этом мире ждать не стоит.
Ничего хорошего ждать не стоит в целом
@андрей чуев, с чем ты тут не согласен, а пешка?
ты за Путина скажи, чем хорошо будет. балаболка ты интернетовская.
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