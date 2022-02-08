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Евгения Евсеева

Гендиректор ТНТ уйдёт с должности, вместо него канал возглавит Тина Канделаки — РБК Статьи редакции

Сейчас Канделаки работает заместителем главы «Газпром-медиа», до этого она была генпродюсером «Матч ТВ».

  • Роман Петренко уйдёт с должности, но при этом останется работать в «Газпром-медиа» в роли советника гендиректора медиахолдинга Александра Жарова, пишет РБК со ссылкой на два источника.
  • По словам одного из источников, вместо него канал возглавит Тина Канделаки, которая с сентября 2021 года работает советником Жарова и отвечает за развлекательное направление холдинга — каналы ТНТ, «ТВ-3», «Пятница!» и другие. До этого Канделаки была генпродюсером «Матч ТВ» с момента запуска телеканала в 2015 году.
  • В пресс-службе «Газпром-медиа» отказались от комментариев. Канделаки на вопросы РБК не ответила, связаться с Петренко изданию не удалось.
  • По словам одного источника, Петренко был недоволен сокращением своих полномочий в холдинге. По словам другого источника, Петренко уже предложили работу в совместном предприятии НМГ и сооснователя Comedy Club Артура Джанибекяна. Источник РБК в НМГ подтвердил, что Петренко «готовы принять в новом продакшене».
  • РБК отмечает, что 30 января в ЕГРЮЛ появилась запись о назначении Канделаки на должность руководителя компании АО «ТНТ-Телесеть», ключевого юрлица канала.
  • Эта должность — формальная, пишет издание. Также Канделаки формально числится руководителем и других развлекательных каналов: например, «2х2» (фактический директор — Денис Всесвятский), ТВ3 (с ноября 2021 года им руководит Лили Шерозия).

#новость #тнт

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А ей не много?

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Это п****ц, товарищи

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Спортивный канал превратили в кал, теперь можно взяться и за развлекательный

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Ну, наконец-то, Тина, тащи со дна их!
Если что, это ирония, по «матчу» все понятно, ожидаем череду перестановок и отсутствие результата!
Сигала и Ван Дамма сильно не хватает в сетке ТНТ.

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