Гендиректор ТНТ уйдёт с должности, вместо него канал возглавит Тина Канделаки — РБК Статьи редакции
Сейчас Канделаки работает заместителем главы «Газпром-медиа», до этого она была генпродюсером «Матч ТВ».
- Роман Петренко уйдёт с должности, но при этом останется работать в «Газпром-медиа» в роли советника гендиректора медиахолдинга Александра Жарова, пишет РБК со ссылкой на два источника.
- По словам одного из источников, вместо него канал возглавит Тина Канделаки, которая с сентября 2021 года работает советником Жарова и отвечает за развлекательное направление холдинга — каналы ТНТ, «ТВ-3», «Пятница!» и другие. До этого Канделаки была генпродюсером «Матч ТВ» с момента запуска телеканала в 2015 году.
- В пресс-службе «Газпром-медиа» отказались от комментариев. Канделаки на вопросы РБК не ответила, связаться с Петренко изданию не удалось.
- По словам одного источника, Петренко был недоволен сокращением своих полномочий в холдинге. По словам другого источника, Петренко уже предложили работу в совместном предприятии НМГ и сооснователя Comedy Club Артура Джанибекяна. Источник РБК в НМГ подтвердил, что Петренко «готовы принять в новом продакшене».
- РБК отмечает, что 30 января в ЕГРЮЛ появилась запись о назначении Канделаки на должность руководителя компании АО «ТНТ-Телесеть», ключевого юрлица канала.
- Эта должность — формальная, пишет издание. Также Канделаки формально числится руководителем и других развлекательных каналов: например, «2х2» (фактический директор — Денис Всесвятский), ТВ3 (с ноября 2021 года им руководит Лили Шерозия).
А за какие заслуги? Что она сделала для телеотрасли?
Свисток рабочий
Слабые звенья вычислять натаскалась
А ей не много?
Это п****ц, товарищи
Спортивный канал превратили в кал, теперь можно взяться и за развлекательный
Ну, наконец-то, Тина, тащи со дна их!
Если что, это ирония, по «матчу» все понятно, ожидаем череду перестановок и отсутствие результата!
Сигала и Ван Дамма сильно не хватает в сетке ТНТ.
Вы все заведуете...
Ты же лопнешь, деточка!!
Занавес…
На работала
Создала
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