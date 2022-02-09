Медиа
Маша Цепелева

Тина Канделаки стала исполняющей обязанности гендиректора ТНТ Статьи редакции

Роман Петренко решил уйти с должности, чтобы заняться новыми проектами.

  • До назначения Канделаки была замгендиректора «Газпром-Медиа» и управляющим директором «Газпром-Медиа Развлекательное телевидение». «У неё есть все компетенции и опыт, чтобы достичь поставленных целей», — прокомментировали назначение в компании.
  • С сентября 2021 года Канделаки курировала работу телеканалов ТНТ, «ТВ-3», «Пятница!» и других. Она отвечает за развитие субхолдинга «ГПМ Матч» и информационного агентства «Матч».
  • Роман Петренко работал на ТНТ с 2002 года. Он сам решил уйти с должности. «Моя любовь к ТНТ не остыла, и, если бы у меня было в запасе 200 лет, я бы точно еще 50 провел с каналом. А так как жизнь конечна, хочется успеть попробовать и другие приключения», — рассказал он о решении. Петренко останется в структуре холдинга на должности советника.
  • 8 февраля о назначении Канделаки сообщил РБК со ссылкой на источники. По словам одного из них, Петренко был недоволен сокращением своих полномочий в холдинге. По словам другого, Петренко предложили работу в совместном предприятии НМГ и сооснователя Comedy Club Артура Джанибекяна.

#новость #газпроммедиа #тнт

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Алекс Таций

Прощай, ТНТ. Передавай привет матчу.

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Anton Salimov

Ну он и так трешевый, 7 часов подряд Универ, по пятому кругу, потом какая-нибудь ебала, типа СеняФедя, тут некуда деградировать. Даже если она с собой с Матча Стивена Сигала приведёт, качественно это ни на что не повлияет🗿

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3
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Роман Емельянов

Весь тнт уже давно на ютубе

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1
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Митя Мурасов

Не на*****а, а стала

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Евгений Кузовкин

Наканделакала

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6
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Anton Salimov

С твоим чувством юмором, я думаю, ты прям аудитория тнт, понимаю твоё переживание

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0
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Евгений Кузовкин
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Алексей Иванов

Дубль https://vc.ru/362051

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4
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Stanislav

RIP тнт

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3
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Nadir Abdullaev

А ее манделаки?

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2
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Алексей Дымов

Девушка, передачи с которой я смотрел 20 лет назад, стала ИО гендиректора канала, который я никогда не смотрел.
Удачи, что тут сказать.

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Александр Хан

Самый умный, что-ли?

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The Real Stag Beetle

Ну вы еще новости такие постите спустя год

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Александр Ш

Где то я уже это читал....
Ах да! Вчера на vc.ru.

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Александр Привалов

Это вы еще не читали что Тина Канделаки стала исполняющей обязанности гендиректора ТНТ

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Взаимный будильник

https://vc.ru/media/362051-gendirektor-tnt-uydet-s-dolzhnosti-vmesto-nego-kanal-vozglavit-tina-kandelaki-rbk

Гендиректор ТНТ уйдёт с должности, вместо него…
Сейчас Канделаки работает заместителем главы «Газпром-медиа», до этого она была генпродюсером…
vc.ru
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Павел Бокарёв

ну, помянем...

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Александр Соколов

Наконец-то ее уровень...
А то всякие бузовы на матч ТВ

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роман долгополов

Ждем теперь там Идрака Мирзализаде в прайм тайм со своим личным шоу

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Stanislav

скорее всё будет наоборот

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роман долгополов

Листая старые страницы можно обнаружить интересные высказывания госпожи Канделаки о русских.Главное захотеть.

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jianku13

Со своим личным матрасом

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