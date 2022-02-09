Тина Канделаки стала исполняющей обязанности гендиректора ТНТ Статьи редакции
Роман Петренко решил уйти с должности, чтобы заняться новыми проектами.
- До назначения Канделаки была замгендиректора «Газпром-Медиа» и управляющим директором «Газпром-Медиа Развлекательное телевидение». «У неё есть все компетенции и опыт, чтобы достичь поставленных целей», — прокомментировали назначение в компании.
- С сентября 2021 года Канделаки курировала работу телеканалов ТНТ, «ТВ-3», «Пятница!» и других. Она отвечает за развитие субхолдинга «ГПМ Матч» и информационного агентства «Матч».
- Роман Петренко работал на ТНТ с 2002 года. Он сам решил уйти с должности. «Моя любовь к ТНТ не остыла, и, если бы у меня было в запасе 200 лет, я бы точно еще 50 провел с каналом. А так как жизнь конечна, хочется успеть попробовать и другие приключения», — рассказал он о решении. Петренко останется в структуре холдинга на должности советника.
- 8 февраля о назначении Канделаки сообщил РБК со ссылкой на источники. По словам одного из них, Петренко был недоволен сокращением своих полномочий в холдинге. По словам другого, Петренко предложили работу в совместном предприятии НМГ и сооснователя Comedy Club Артура Джанибекяна.
Прощай, ТНТ. Передавай привет матчу.
Ну он и так трешевый, 7 часов подряд Универ, по пятому кругу, потом какая-нибудь ебала, типа СеняФедя, тут некуда деградировать. Даже если она с собой с Матча Стивена Сигала приведёт, качественно это ни на что не повлияет🗿
Весь тнт уже давно на ютубе
Не на*****а, а стала
Наканделакала
С твоим чувством юмором, я думаю, ты прям аудитория тнт, понимаю твоё переживание
Дубль https://vc.ru/362051
RIP тнт
А ее манделаки?
Девушка, передачи с которой я смотрел 20 лет назад, стала ИО гендиректора канала, который я никогда не смотрел.
Удачи, что тут сказать.
Самый умный, что-ли?
Ну вы еще новости такие постите спустя год
Где то я уже это читал....
Ах да! Вчера на vc.ru.
Это вы еще не читали что Тина Канделаки стала исполняющей обязанности гендиректора ТНТ
ну, помянем...
Наконец-то ее уровень...
А то всякие бузовы на матч ТВ
Ждем теперь там Идрака Мирзализаде в прайм тайм со своим личным шоу
скорее всё будет наоборот
Листая старые страницы можно обнаружить интересные высказывания госпожи Канделаки о русских.Главное захотеть.
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