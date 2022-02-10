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TJ

В Белоруссии заблокировали TJ по решению Министерства информации Статьи редакции

По какой именно причине, издание пока не знает.

О блокировке сайта изначально сообщили пользователи TJ, а затем подтвердило Министерство информации Белоруссии.

Пользователи TJ рассказали, что сайт перестал открываться на сетях МТС и Белтелеком с 9 февраля. По данным dev.by, в этот день сайт добавили в список блокировки по решению Министерства информации.

TJ не знает причину блокировки. Редакция направила запрос в Министерство информации Белоруссии.

Сергей Звезда
главный редактор TJ

#новость #tj

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Вася Пражкин

По какой именно причине, издание пока не знает.
 Да, да, и комментариев на своем сайте издание не читает.

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Василий

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