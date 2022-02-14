Медиа
Евгения Евсеева

Sky News: Amazon и Spotify ведут переговоры о покупке Audioboom — сервиса для связи авторов подкастов с рекламодателями Статьи редакции

Рыночная капитализация платформы — $414 млн, но компании готовы заплатить больше.

  • Компании могут сделать публичное предложение о поглощении уже в этом месяце, пишет Sky News со ссылкой на источники.
  • По словам источников, Amazon и Spotify могут предложить значительную премию к стоимости акций Audioboom. На 11:40 мск они стоят £19,6 за штуку, рыночная капитализация — £307 млн (около $414 млн).
  • Audioboom — это платформа для производства и распространения подкастов. Она предлагает авторам посредничество с рекламодателями, а также размещает их шоу в других сервисах, например, Spotify и Google Podcasts. Стоимость услуг — $9,9 в месяц или $99 в год.
  • В феврале 2019 года Spotify купила студии Gimlet Media и Anchor, а затем — Parcast и Ringer. В 2020 году компания приобрела эксклюзивные права на распространение подкаста Джо Рогана The Joe Rogan Experience и компанию для хостинга подкастов Megaphone. В апреле 2021 года Spotify запустила платную подписку на подкасты в США.
  • Amazon запустила подкасты в августе 2020 года. В декабре компания приобрела одного из крупнейших издателей подкастов Wondery.
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#новость #amazon #spotify

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