Showtime объявил о втором сезоне сериала о бизнесменах Super Pumped — он расскажет про Марка Цукерберга и Facebook Статьи редакции
Первый сезон «Битва за Uber» выйдет 27 февраля.
Второй сезон будет основан на будущей книге журналиста New York Times Майка Айзека о Facebook, которая опишет «переход соцсети от новаторского стартапа к мощной корпорации», пишет Entertainment Weekly со ссылкой на Showtime.
Сезон под названием «Шерил и Марк» расскажет об отношениях между Марком Цукербергом и главным операционным директором компании Шерил Сэндберг. Цукерберг нанял Сэндберг в 2008 году, чтобы она выполняла функции гендиректора, которые казались ему скучными, пишет New York Times. Канал не раскрывает детали сюжета нового сезона.
Первый сезон Super Pumped «Битва за Uber» выйдет 27 февраля. Сериал снят по книге Айзека об истории Uber с 2009 года, в том числе о слежке за водителями и домогательствах в компании. Главную роль основателя компании Трэвиса Каланика сыграл Джозеф Гордон-Левитт.
- В 2010 году Девид Финчер снял фильм «Социальная сеть» по сценарию Аарона Соркина о создании Facebook. В 2019 году Соркин рассказал, что материала достаточно для сиквела, но новостей о продолжении не было.
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