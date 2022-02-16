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Маша Цепелева

Showtime объявил о втором сезоне сериала о бизнесменах Super Pumped — он расскажет про Марка Цукерберга и Facebook Статьи редакции

Первый сезон «Битва за Uber» выйдет 27 февраля.

3 3 комментария
551 просмотров

Второй сезон будет основан на будущей книге журналиста New York Times Майка Айзека о Facebook, которая опишет «переход соцсети от новаторского стартапа к мощной корпорации», пишет Entertainment Weekly со ссылкой на Showtime.

Сезон под названием «Шерил и Марк» расскажет об отношениях между Марком Цукербергом и главным операционным директором компании Шерил Сэндберг. Цукерберг нанял Сэндберг в 2008 году, чтобы она выполняла функции гендиректора, которые казались ему скучными, пишет New York Times. Канал не раскрывает детали сюжета нового сезона.

Марк Цукерберг и Шерил Сэндберг

Первый сезон Super Pumped «Битва за Uber» выйдет 27 февраля. Сериал снят по книге Айзека об истории Uber с 2009 года, в том числе о слежке за водителями и домогательствах в компании. Главную роль основателя компании Трэвиса Каланика сыграл Джозеф Гордон-Левитт.

  • В 2010 году Девид Финчер снял фильм «Социальная сеть» по сценарию Аарона Соркина о создании Facebook. В 2019 году Соркин рассказал, что материала достаточно для сиквела, но новостей о продолжении не было.
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IMDb

#новость #facebook #сериалы

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3 комментария
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Сергей К

Странное решение, делать сериал про то, какой Цукерберг классный, когда публичное мнение о нём подавляющее негативное.

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Aleks Melnik

А тема превращения Цукерберга в рептилоида будет в сериале раскрыта?

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Данил Дудник

Про Цукенберга снимать что-то гиблое дело: надо либо всё до дыр с ним согласовывать, либо он нашлет свою армию юристов и они кучу проблем устроят

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