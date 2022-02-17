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Таня Боброва

Онлайн-кинотеатр Wink вошёл в пятёрку лидеров по количеству платных подписчиков в 2021 году — опрос Telecom Daily Статьи редакции

Тройка лидеров — ivi, «Кинопоиск» и Okko — занимает 50% от количества всех подписчиков.

  • Первое место по итогам года у ivi (20,6% подписчиков), затем идут «Кинопоиск» (17,3%), Okko (12,2%) и Netflix (10,8%). Wink с 7,4% подписчиков сместил Megogo, у которого 6,8%.
  • Об этом говорится в исследовании аналитиков Telecom Daily, которое приводит РБК. Для него компания провела анкетирование 1720 человек старше 18 лет в конце января.
  • Максимальная доля подписчиков, которые платят за контент более года, у «Кинопоиска» (18,3%) и ivi (16,7%), затем идёт Wink (12,5%), подписка на который включена в несколько пакетных тарифов Tele2, сообщила компания. Практически равные результаты у Netflix (12,5%), Okko (8,3%), «Триколор Кино и ТВ» (8,3%).
  • Согласно опросу, 28% клиентов пользуются ими два-три раза в неделю, 27% респондентов заходят в онлайн-кинотеатр несколько раз в месяц, 25% — один-два раза в месяц, 19% — почти каждый день. Более 50% опрошенных смотрять онлайн-кинотеатры с ТВ, с ноутбука или компьютера — 27,33%, с мобильных устройств — 21,67%
  • Возможность смотреть оригинальные фильмы и сериалы интересует только 26,7% респондентов. Для 76,6% участников важна стоимость подписки, для 70,8% — размер фильмотеки, для 51,3% — возможность отменить подписку в любой момент.

#новость #онлайекинотеатры

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Андрей Малых

Не мудрено, ведь они по сути всех с телевидения ростелеком перевели на винк на своих приставках.

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Sergei Timofeyev

А ещё там есть прикол со спортивными мероприятиями некоторыми, с тем же финалом ЧМ по футболу 2022... висит плашка, что правообладатель запретил демонстрацию тут. Пришлось на скорую руку лепить антенну и запускать DVB-T2

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Вел Колдин

и при подключения инторнета сразу подключают Винк. Я еще не разобрался причем, как его отключить самостоятельно в ЛК

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Саша Гончар

IVI? Странно...
По контенту и цены у кинопоиска явно нет конкурентов

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Семен Смирнов

По количеству рекламы есть)
Плюс у Иви есть бесплатный контент в отличие от остальных

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Alex Ro

И в Кинопоиске есть бесплатный контент.

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Vladislav

Уже лучше не иметь бесплатный контент вообще, чем "собачий корм", который даёт ivi. IMHO

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Dennis Gooddeni

Стрвннно, что у тех у кого телек на андройде, например, Sony пользуются платной подпиской каких то там сервисов, если есть бесплатный кинотеатры 🤷‍♂️

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Саша Гончар

У меня это больше идейное. Всякая работа должна быть оплачена, а тем более хорошая работа. Вы ведь ожидаете справедливую оплату за свой труд, верно?
Да и стоит кинопоиск настолько мало (я плачу 800 рублей в год), что даже заморачиваться и искать что-то условно-бесплатное не хочется. Но это субъективно, конечно

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madkliq

вы платите за то что дают, там малая часть контента в пакете.

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NotFop

КиноПоиск насколько знаю идет прицепом к яндесовскому плюсу. Отсюда и процент такой высокий

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Денис Михайлович

А я на start подсел плотно

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Sergei Timofeyev

Юзаю Wink из-за канала "Мосфильм. Золотая коллекция". Не плачу вообще. Промокоды решают.

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Цифровые комплексы

Не удивлен, с таким агрессивным впариванием своих сервисов кинотеатров и видеонаблюдения всеми сотрудниками, от менеджера до монтажника, сталкиваюсь впервые.

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