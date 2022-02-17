Онлайн-кинотеатр Wink вошёл в пятёрку лидеров по количеству платных подписчиков в 2021 году — опрос Telecom Daily Статьи редакции
Тройка лидеров — ivi, «Кинопоиск» и Okko — занимает 50% от количества всех подписчиков.
- Первое место по итогам года у ivi (20,6% подписчиков), затем идут «Кинопоиск» (17,3%), Okko (12,2%) и Netflix (10,8%). Wink с 7,4% подписчиков сместил Megogo, у которого 6,8%.
- Об этом говорится в исследовании аналитиков Telecom Daily, которое приводит РБК. Для него компания провела анкетирование 1720 человек старше 18 лет в конце января.
- Максимальная доля подписчиков, которые платят за контент более года, у «Кинопоиска» (18,3%) и ivi (16,7%), затем идёт Wink (12,5%), подписка на который включена в несколько пакетных тарифов Tele2, сообщила компания. Практически равные результаты у Netflix (12,5%), Okko (8,3%), «Триколор Кино и ТВ» (8,3%).
- Согласно опросу, 28% клиентов пользуются ими два-три раза в неделю, 27% респондентов заходят в онлайн-кинотеатр несколько раз в месяц, 25% — один-два раза в месяц, 19% — почти каждый день. Более 50% опрошенных смотрять онлайн-кинотеатры с ТВ, с ноутбука или компьютера — 27,33%, с мобильных устройств — 21,67%
- Возможность смотреть оригинальные фильмы и сериалы интересует только 26,7% респондентов. Для 76,6% участников важна стоимость подписки, для 70,8% — размер фильмотеки, для 51,3% — возможность отменить подписку в любой момент.
Не мудрено, ведь они по сути всех с телевидения ростелеком перевели на винк на своих приставках.
А ещё там есть прикол со спортивными мероприятиями некоторыми, с тем же финалом ЧМ по футболу 2022... висит плашка, что правообладатель запретил демонстрацию тут. Пришлось на скорую руку лепить антенну и запускать DVB-T2
и при подключения инторнета сразу подключают Винк. Я еще не разобрался причем, как его отключить самостоятельно в ЛК
IVI? Странно...
По контенту и цены у кинопоиска явно нет конкурентов
По количеству рекламы есть)
Плюс у Иви есть бесплатный контент в отличие от остальных
И в Кинопоиске есть бесплатный контент.
Уже лучше не иметь бесплатный контент вообще, чем "собачий корм", который даёт ivi. IMHO
Стрвннно, что у тех у кого телек на андройде, например, Sony пользуются платной подпиской каких то там сервисов, если есть бесплатный кинотеатры 🤷♂️
У меня это больше идейное. Всякая работа должна быть оплачена, а тем более хорошая работа. Вы ведь ожидаете справедливую оплату за свой труд, верно?
Да и стоит кинопоиск настолько мало (я плачу 800 рублей в год), что даже заморачиваться и искать что-то условно-бесплатное не хочется. Но это субъективно, конечно
вы платите за то что дают, там малая часть контента в пакете.
КиноПоиск насколько знаю идет прицепом к яндесовскому плюсу. Отсюда и процент такой высокий
А я на start подсел плотно
Юзаю Wink из-за канала "Мосфильм. Золотая коллекция". Не плачу вообще. Промокоды решают.
Не удивлен, с таким агрессивным впариванием своих сервисов кинотеатров и видеонаблюдения всеми сотрудниками, от менеджера до монтажника, сталкиваюсь впервые.
Иногда мы слышим от стартапов фразу: "Мне не нужен пиар, о моем проекте и так все узнают." Но спешим с этим не согласиться. Пиар нужен любому начинающему стартапу и абсолютно любой компании – тут не играет роли, сколько лет ты на рынке. Это важный репутационный инструмент, которому иногда придают не такое большое значение, как стоило бы, или же,…
А также обновлённый «Диспетчер задач» с поддержкой тёмной темы.
Фуд-фотография — уже достаточно устоявшееся направление. С тех пор как появились книги с рецептами с красочными разворотами, картинки в меню кафе и ресторанов, онлайн-магазины продуктов, спрос на фуд-съемку продолжает расти. При этом не все держат штатного фотографа или целую команду, но, когда новые снимки нужны регулярно, это становится…
Среди других популярных тематик — трейдинг, инвестиции и бизнес.
13 февраля 2022 года примерно в 14:45 пополняла дебетовую карту на сумму 165тыс рублей - 33 купюры по 5000 рублей (максимальное ограничение 200 купюр, как было написано на экране банкомата) в банкомате №211366.
Далее банкомат при подсчете денег выдал ошибку, вернул карту и как ни в чем не бывало предложил засунуть карту снова. Деньги при этом на…
У компании появился и новый слоган, обращённый к бизнесу, — «Вас не догонят».