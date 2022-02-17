«Матч ТВ» забрал обратно у «Яндекса» права на эксклюзивный показ Футбольной национальной лиги Статьи редакции
Телеканал показывал матчи ФНЛ до 2018 года, после правами владел «Яндекс».
- Соглашение рассчитано на сезоны 2022/23, 2023/24, 2024/25, пишет принадлежащее холдингу спортивное издание Sportbox. Матчи будут показывать на каналах «Матч ТВ» и «Матч Премьер», на сайте холдинга и сайте Sportbox.
- Кроме того, канал планирует создать еженедельную обзорную программу в эфире «Матч Премьер». Сумму сделки «Матч ТВ» не раскрывает.
- В 2018 году эксклюзивные права на трансляции Футбольной национальной лиги получил «Яндекс». В 2019 году соглашение продлили ещё на три сезона — до 2022 года.
- В «Яндексе» подтвердили vc.ru, что права больше им не принадлежат, транслировать матчи лиги в собственных сервисах они не будут. На вопросы, сколько просмотров было у матчей ФНЛ и боролась ли компания за права, в «Яндексе» не ответили.
- В июле 2021 года «Матч ТВ» также стал эксклюзивным вещателем Английской Премьер-лиги. До этого они принадлежали онлайн-кинотеатру Okko, который приобрёл права в 2019 году.
МатчТВ просто открыли стартовую Яндекса, заплевались, и забрали свои вещи от них, чтобы сохранить чистоту)
До Лучшей Лиги Мира добрались... Ничего святого у ГПМ не осталось.
Лучше бы матч тв вернул апл, тогда бы он и репутацию вернул.
А фнл...как бы помягче сказать. Ну, кому-то нравится и такое
"В июле 2021 года «Матч ТВ» также стал эксклюзивным вещателем Английской Премьер-лиги. До этого они принадлежали онлайн-кинотеатру Okko, который приобрёл права в 2019 году."
В новости не про это?
Бред
МатчТВ портит всё
Канделаки ушла - вернули взад.
Яндекс дал маху, прошляпили лучшую лигу мира.
Продаю права на вдох выдыхаемого мною воздуха, по цене в личку. Кто будет дышать выдыхаемым мною воздухом без прав, к тому будут применены санкции.
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