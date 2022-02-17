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Евгения Евсеева

«Матч ТВ» забрал обратно у «Яндекса» права на эксклюзивный показ Футбольной национальной лиги Статьи редакции

Телеканал показывал матчи ФНЛ до 2018 года, после правами владел «Яндекс».

  • Соглашение рассчитано на сезоны 2022/23, 2023/24, 2024/25, пишет принадлежащее холдингу спортивное издание Sportbox. Матчи будут показывать на каналах «Матч ТВ» и «Матч Премьер», на сайте холдинга и сайте Sportbox.
  • Кроме того, канал планирует создать еженедельную обзорную программу в эфире «Матч Премьер». Сумму сделки «Матч ТВ» не раскрывает.
  • В 2018 году эксклюзивные права на трансляции Футбольной национальной лиги получил «Яндекс». В 2019 году соглашение продлили ещё на три сезона — до 2022 года.
  • В «Яндексе» подтвердили vc.ru, что права больше им не принадлежат, транслировать матчи лиги в собственных сервисах они не будут. На вопросы, сколько просмотров было у матчей ФНЛ и боролась ли компания за права, в «Яндексе» не ответили.
  • В июле 2021 года «Матч ТВ» также стал эксклюзивным вещателем Английской Премьер-лиги. До этого они принадлежали онлайн-кинотеатру Okko, который приобрёл права в 2019 году.

#новость #яндекс #матчтв

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ЯжПрограммист
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Sergey Ontime

МатчТВ просто открыли стартовую Яндекса, заплевались, и забрали свои вещи от них, чтобы сохранить чистоту)

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2
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igotosochi

До Лучшей Лиги Мира добрались... Ничего святого у ГПМ не осталось.

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1
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Саша Гончар

Лучше бы матч тв вернул апл, тогда бы он и репутацию вернул.
А фнл...как бы помягче сказать. Ну, кому-то нравится и такое

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Сергей Ермилов

"В июле 2021 года «Матч ТВ» также стал эксклюзивным вещателем Английской Премьер-лиги. До этого они принадлежали онлайн-кинотеатру Okko, который приобрёл права в 2019 году."

В новости не про это?

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1
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Dima Anisimov

Бред

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Максим Золотов

МатчТВ портит всё

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Sergei Timofeyev

Канделаки ушла - вернули взад.

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madkliq

Яндекс дал маху, прошляпили лучшую лигу мира.

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0
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Дмитрий

Продаю права на вдох выдыхаемого мною воздуха, по цене в личку. Кто будет дышать выдыхаемым мною воздухом без прав, к тому будут применены санкции.

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