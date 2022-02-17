Forbes вслед за Netflix снимет сериал об Илье Лихтенштейне и его жене — их обвиняют в краже криптовалюты на $4,5 млрд Статьи редакции
Съемки уже начались.
- Forbes объединится с холдингом EOne для съёмок сериала и документального фильма, сообщает Deadline. К подготовке сценария подключится продюссерская компания Tucker Tooley Entertainment.
- Фильм и сериал будут основываться на статьях Forbes об Илье Лихтенштейне и его жене Хизер Морган. Также они расскажут про работу Морган в самом Forbes, сотрудницей которого она была до сентября 2021 года.
- Так Forbes хочет рассказать своим читателям о мире криптовалюты, потому что «для многих он до сих пор остаётся загадочным».
- Лихтенштейна и Морган арестовали в США в феврале 2022 года. Их обвиняют в отмывании $4,5 млрд после взлома криптобиржи Bitfinex. Сейчас Минюст США конфисковал у супругов более $3,6 млрд.
- 11 февраля о планах снять сериал про супружескую пару объявил Netflix.
Хоспади, в какую же эру потребления мы живем. Скоро за окном пластиковый пакетик пролетит - половина компаний в мире об этом сериал снимет на 30 сезонов.
Если это пакетик с миллиардом $, почему бы и нет?
Наступил.
Человек с 4,5 ярдами баксов и такими ботинками - не может не вселять уважение. Даже если он украл, явно видно, что скромняга
такими ботинками - не может не вселять уважение.
вот и подоспели эксперты по одежке)) У меня заработок 400к, расходы едва ли составляют 50к в месяц, при этом я работаю у себя на участке в комбинезоне за 1.5 тыс с потертостями и дырками. А в город выезжаю в теплое время в кроссовках за 1.6к, в зимнее - в зимних сапогах за 2к из всего ненатурального)) А еще в куртке, которую я купил на рынке за 5к 4 года назад, средненького качества)) Че про меня скажете?))
Что ты много пиздишь
ой, не завидуй
Ты айтишник задрот :) без обид :)))
ну не скажи. У задротов нет своих ферм, нет в портфолио двух построенных домов своими руками, а так же всяких мастерских и так далее.
А по одежке оценивать очень тупо в век кредитов - когда самый малообеспеченный хрен идет в банк, берет кредит, и далее приобретает последний айфон, куртку за 25к, ботинки за 20к, и так далее. Еще ручку паркер. И смысл?)) К этому я и веду выше.
Ты ж прораб, а не айтишник
Как интересно общаться на виси. Каждый третий незнакомый человек рассказывает мне, кто я есть)))) А это с каких пор то я прорабом стал? Я рабочих нанимаю исключительно копать и засыпать, т.к. свою спину берегу. Остальное все сам)
Вот и подоспел эксперт по экспертам) ну что я могу сказать. У вас нет 4,5 ярдов баксов, но вы и не присели пока, раз есть время рассказывать про то, что у вас есть)
Угадал?
Логику с деньгами я все равно не понимаю. Типа если есть 4.5 ярда - надо в первую очередь брать одежду и обувь подороже?)))
А присесть - за что? У меня все белое. Хотя да, в нашей стране это главный критерий)))
А по женским ботинкам что можно сказать?
Сложно оценить их цену, но по педикюру смело можно утверждать - у неё есть множество других более важных дел, например: помогать бездомным собачкам и кошечкам
Сложно оценить их цену, но по педикюру смело можно утверждать - у неё есть множество других более важных дел, например: помогать бездомным собачкам и кошечкам
На нем вполне могут быть туфли за 500-1000 евро, но затяганные. Это не про скромность.
Такие прияные на вид ребята просто не могут быть жуликами! Не верю!
Сомнительная история. Я бы сказал-постановочная.
Несмотря на всё этот ажиотаж они войдут в историю.
Скорее в цепочку историй создания всякого говна от Нетфликс а не в саму историю
Хорошая или плохая - история есть история.
После уничтожения Теночтитлана имя Кортеса вошёл в историю и многих других кто совершил зло. Такого жизнь.🙂
Зачем сериал снимать, когда мы уже посмотрели крутые ролики героев в тик-токе и ютубе, лучше уже не будет.
Ладно, если бы отмыли и скрылись в неизвестном направлении
Кража криптовалюты - это как изнасилование единорога (сказочная хрень). 🙂
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