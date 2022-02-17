Компания перевела мировые бренды под единое руководство, чтобы сократить расходы, и увеличила количество изданий с платным доступом.

{"id":367337,"type":1,"typeStr":"content","showTitle":false,"initialState":{"isActive":false},"gtm":""} {"id":367337,"gtm":null} 396 просмотров

2021 год стал первым за несколько лет прибыльным для компании, рассказал в интервью WSJ гендиректор Conde Nast Роджер Линч.

Издатель не раскрыл конкретные финансовые показатели и не уточнил, как долго был убыточным. Выручка компании за последний год составила $2 млрд, это на несколько десятков процентов больше, чем в 2020 году, сообщил источник издания.

{ "osnovaUnitId": null, "url": "https://booster.osnova.io/a/relevant?site=vc&v=2", "place": "between_entry_blocks", "site": "vc", "settings": {"modes":{"externalLink":{"buttonLabels":["\u0423\u0437\u043d\u0430\u0442\u044c","\u0427\u0438\u0442\u0430\u0442\u044c","\u041d\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u0417\u0430\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u044c","\u041a\u0443\u043f\u0438\u0442\u044c","\u041f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u0442\u044c","\u0421\u043a\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u041f\u0435\u0440\u0435\u0439\u0442\u0438"]}},"deviceList":{"desktop":"\u0414\u0435\u0441\u043a\u0442\u043e\u043f","smartphone":"\u0421\u043c\u0430\u0440\u0442\u0444\u043e\u043d\u044b","tablet":"\u041f\u043b\u0430\u043d\u0448\u0435\u0442\u044b"}} }

Conde Nast не получал прибыль несколько лет из-за упавшего спроса на печатную рекламу. По данным The Wall Street Journal, 2017 год компания закончила с убытком в $120 млн.

Линч начал реорганизацию после своего вступления в должность в 2019 году. Он назначил Анну Винтур глобальным директором по контенту, чтобы она могла контролировать все мировые бренды издательства кроме New Yorker. Так удалось оптимизировать расходы, издания смогли публиковать истории за пределами своего региона, говорит Линч.

Чтобы снова стать прибыльным, издатель стал создавать больше видеоматериалов, и перевёл материалы нескольких изданий, например, Wired и Vanity Fair, на платный доступ. В 2019 году Conde Nast ввёл платную подписку на сайтах Vogue, GQ и Glamour.

За 2021 год количество платных подписчиков Conde Nast увеличилось на 14%. А среднемесячная аудитория всех СМИ выросла до 360 млн, не считая читателей в Китае.

Выручка издательского дома от подписок составила около четверти от общей. К 2026 году компания хочет увеличить это значение до трети.