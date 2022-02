Линч начал реорганизацию после своего вступления в должность в 2019 году. Он назначил Анну Винтур глобальным директором по контенту, чтобы она могла контролировать все мировые бренды издательства кроме New Yorker. Так удалось оптимизировать расходы, издания смогли публиковать истории за пределами своего региона, говорит Линч.

Conde Nast не получал прибыль несколько лет из-за упавшего спроса на печатную рекламу. По данным The Wall Street Journal, 2017 год компания закончила с убытком в $120 млн.