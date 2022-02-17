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Медиа
Маша Цепелева

Conde Nast, владеющий Vogue, GQ, Wired и другими изданиями, «впервые за несколько лет» закончил год с прибылью Статьи редакции

Компания перевела мировые бренды под единое руководство, чтобы сократить расходы, и увеличила количество изданий с платным доступом.

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2021 год стал первым за несколько лет прибыльным для компании, рассказал в интервью WSJ гендиректор Conde Nast Роджер Линч.

Издатель не раскрыл конкретные финансовые показатели и не уточнил, как долго был убыточным. Выручка компании за последний год составила $2 млрд, это на несколько десятков процентов больше, чем в 2020 году, сообщил источник издания.

Conde Nast не получал прибыль несколько лет из-за упавшего спроса на печатную рекламу. По данным The Wall Street Journal, 2017 год компания закончила с убытком в $120 млн.

Линч начал реорганизацию после своего вступления в должность в 2019 году. Он назначил Анну Винтур глобальным директором по контенту, чтобы она могла контролировать все мировые бренды издательства кроме New Yorker. Так удалось оптимизировать расходы, издания смогли публиковать истории за пределами своего региона, говорит Линч.

Чтобы снова стать прибыльным, издатель стал создавать больше видеоматериалов, и перевёл материалы нескольких изданий, например, Wired и Vanity Fair, на платный доступ. В 2019 году Conde Nast ввёл платную подписку на сайтах Vogue, GQ и Glamour.

За 2021 год количество платных подписчиков Conde Nast увеличилось на 14%. А среднемесячная аудитория всех СМИ выросла до 360 млн, не считая читателей в Китае.

Выручка издательского дома от подписок составила около четверти от общей. К 2026 году компания хочет увеличить это значение до трети.

В ближайшее время Conde Nast планирует покупать новые медиакомпании, чтобы расширить своё предложение по подписке. Линч не уточнил, какую сумму готов потратить на сделки.

#новость #condenast

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Ware Wow

Молодцы. Как ни странно paywall сейчас не выглядит как идиотская идея. Люди готовы платить за источник, curated content.

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Владимир Вольфович

Готовы платить за источник? Мне на работе оплачивали Bloomberg. Эти чуваки объявили о нападении РФ на Украину. И это Bloomberg, то есть не самая страшная помойка. Про все остальное молчу. Платить за fake news? Нет, спасибо.

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5
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Дед Велосипед

RT, Р24 и тп:

-Фейки? Не, не слышали

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1
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Владимир Вольфович

Не знаю, я их не читаю.

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Дед Велосипед

Умничка

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–2
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Allestor Krei

Vogue, Wired, GQ не имеют ничего общего с войной на Украине. Обычные издания, где за эксклюзивное мнение или интервью готовы оплатить пейволл

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0
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Владимир Вольфович

Главная

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Allestor Krei

так про тик-ток же говорится, не будь бы это трендом в соцсети, не написали бы

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Владимир Вольфович

А зачем мне платить за то, что является трендом в соцсети? Соцсети бесплатные (платишь данными и просмотром рекламы).

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Ware Wow

Согласен, жесть конечно...

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Zzz Zzz

Отлично приплёл, молодец.

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jianku13

«Наука и жизнь» в ЛитРесе по 168 руб., кстати*. PDF, конечно, но всё же. И выходит в конце месяца, не в начале.

*Ну, вдруг кто-то (как я) ещё только переходит с глянца на диджитал и не прочь познакомиться с чужим опытом

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