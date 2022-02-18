Контракт Spotify с комиком и автором подкастов Джо Роганом обошёлся сервису в $200 млн — NYT Статьи редакции
Сумма в два раза превышает ту, о которой источники говорили до этого.
- Музыкальный сервис объявил о многолетнем эксклюзивном лицензионном соглашении с Джо Роганом в мае 2020 года. Тогда источник WSJ говорил, что сумма сделки составила более $100 млн. Компания не комментировала это.
- Как выяснила The New York Times, на самом деле сумма сделки составила не менее $200 млн с возможностью увеличения. Контракт рассчитан на три с половиной года. Он предусматривает, что Роган занимается подкастами исключительно в сервисе, рассказали два знакомых с деталями источника.
- Роган ведёт один из самых популярных в мире подкастов The Joe Rogan Experience. По его словам, в 2019 году шоу ежемесячно скачивали 190 млн раз.
- Spotify несколько лет делает ставку на подкасты. Сервис инвестировал в аудионаправление около $1 млрд. Шоу с Роганом было одной из наиболее заметных его сделок.
- В начале 2022 года подкаст комика попал в скандал из-за выпуска с участием врача, который высказался о возможной бесполезности вакцин. Некоторые музыканты публично потребовали удалить свою музыку. Spotify заявил, что хотя с Роганом заключена эксклюзивная сделка, сервис не может контролировать содержание выпусков.
«Сервис не может контролировать содержание выпусков»
То есть если завтра Роган будет рассказывать как делать взрывчатку у себя в гараже, или как домогаться секретарш у себя на работе, чтобы тебя не уволили, то спотифай тупо промолчит? А в контракте нельзя что ли прописать что не допускается антинаучное мракобесие и прочая ересь? Или 💰 не пахнут?
Spotify не контент у Джо покупает, а его эксклюзивное размещение на платформе, т.е они платят за то, чтобы Роган не публиковал свой контент на других площадках.
Как это отвечает на поставленный вопрос?
То есть правительства стран могут насильно колоть людям непонятно что, под страхом увольнения, то есть деньги не пахнут и всем пофиг? А ничего, что у Джо Рогана был на подкасте ученый изобретатель как раз той самой MRNA технологии Др Малоне, которой всех колят? Или по вашему мнению высказываться может только Попˆова?
Если перейти по указанным ссылкам, то увидите следующее:
Spotify заявил, что начнёт помечать подкасты с обсуждением коронавируса, а сам Роган принёс публичные извинения.
Мы работаем над добавлением пометки к каждому выпуску подкастов, которые содержат обсуждение коронавируса. Это предупреждение направит пользователей на наш портал, посвящённый коронавирусу, — ресурсу, который предоставляет лёгкий доступ к фактам, основанным на данных, актуальной информации, которой делятся учёные, врачи, академики и органы общественного здравоохранения по всему миру. Spotify
Сервис также впервые опубликовал на своём сайте политику в отношении контента о коронавирусе. Например, на платформе запрещены сообщения, утверждающие, что «СПИД, Covid-19, рак или другие серьёзные заболевания, угрожающие жизни, являются мистификациями или нереальны», а «ношение медицинской маски нанесёт угрожающий жизни физический вред». Отмечается, что контент с дезинформацией будут удалять, а учётные записи пользователей, неоднократно нарушивших правила, могут заблокировать.
В итоге выходит, что если ты блогер за 200 млн долл, то тебе можно все постить. Просто к твоим выпускам будет пометка с ссылкой на портал.
Следует различать Рогана и наших упоротых блогеров. Роган сделал себе имя и репутацию, и не станет портить её себе и Spotify.
Цензурой балуетесь, батенька. Нехорошо... И эти словечки - "антинаучное мракобесие", "ересь" - под них можно все что угодно подогнать.
общие правила сервиса из пользовательского соглашения вышли из чата. я понимаю что их никто не читает, но все эти вещи обычно там прописаны
Ты только что дал довольно четкое определение цензуры. Так что нет, нельзя
Сколько не гноби edgelord-ов вроде Рогана - политкорректных негров всё равно слушать никто не будет...
...никто, кроме Вашингтона.
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