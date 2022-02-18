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Таня Боброва

Контракт Spotify с комиком и автором подкастов Джо Роганом обошёлся сервису в $200 млн — NYT Статьи редакции

Сумма в два раза превышает ту, о которой источники говорили до этого.

  • Музыкальный сервис объявил о многолетнем эксклюзивном лицензионном соглашении с Джо Роганом в мае 2020 года. Тогда источник WSJ говорил, что сумма сделки составила более $100 млн. Компания не комментировала это.
  • Как выяснила The New York Times, на самом деле сумма сделки составила не менее $200 млн с возможностью увеличения. Контракт рассчитан на три с половиной года. Он предусматривает, что Роган занимается подкастами исключительно в сервисе, рассказали два знакомых с деталями источника.
  • Роган ведёт один из самых популярных в мире подкастов The Joe Rogan Experience. По его словам, в 2019 году шоу ежемесячно скачивали 190 млн раз.
  • Spotify несколько лет делает ставку на подкасты. Сервис инвестировал в аудионаправление около $1 млрд. Шоу с Роганом было одной из наиболее заметных его сделок.
  • В начале 2022 года подкаст комика попал в скандал из-за выпуска с участием врача, который высказался о возможной бесполезности вакцин. Некоторые музыканты публично потребовали удалить свою музыку. Spotify заявил, что хотя с Роганом заключена эксклюзивная сделка, сервис не может контролировать содержание выпусков.

#новость #spotify

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Bogdan Bogdanov

«Сервис не может контролировать содержание выпусков»

То есть если завтра Роган будет рассказывать как делать взрывчатку у себя в гараже, или как домогаться секретарш у себя на работе, чтобы тебя не уволили, то спотифай тупо промолчит? А в контракте нельзя что ли прописать что не допускается антинаучное мракобесие и прочая ересь? Или 💰 не пахнут?

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–8
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morgan

Spotify не контент у Джо покупает, а его эксклюзивное размещение на платформе, т.е они платят за то, чтобы Роган не публиковал свой контент на других площадках.

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5
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Юрий Белоножкин

Как это отвечает на поставленный вопрос?

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3
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Pavel Natalia Selivanovi

То есть правительства стран могут насильно колоть людям непонятно что, под страхом увольнения, то есть деньги не пахнут и всем пофиг? А ничего, что у Джо Рогана был на подкасте ученый изобретатель как раз той самой MRNA технологии Др Малоне, которой всех колят? Или по вашему мнению высказываться может только Попˆова?

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2
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Фагиз Мавлютов

Если перейти по указанным ссылкам, то увидите следующее:

Spotify заявил, что начнёт помечать подкасты с обсуждением коронавируса, а сам Роган принёс публичные извинения.
Мы работаем над добавлением пометки к каждому выпуску подкастов, которые содержат обсуждение коронавируса. Это предупреждение направит пользователей на наш портал, посвящённый коронавирусу, — ресурсу, который предоставляет лёгкий доступ к фактам, основанным на данных, актуальной информации, которой делятся учёные, врачи, академики и органы общественного здравоохранения по всему миру. Spotify
Сервис также впервые опубликовал на своём сайте политику в отношении контента о коронавирусе. Например, на платформе запрещены сообщения, утверждающие, что «СПИД, Covid-19, рак или другие серьёзные заболевания, угрожающие жизни, являются мистификациями или нереальны», а «ношение медицинской маски нанесёт угрожающий жизни физический вред». Отмечается, что контент с дезинформацией будут удалять, а учётные записи пользователей, неоднократно нарушивших правила, могут заблокировать.

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2
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Юрий Белоножкин

В итоге выходит, что если ты блогер за 200 млн долл, то тебе можно все постить. Просто к твоим выпускам будет пометка с ссылкой на портал.

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1
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Ivan Off

Следует различать Рогана и наших упоротых блогеров. Роган сделал себе имя и репутацию, и не станет портить её себе и Spotify.

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0
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Ivan Off

Цензурой балуетесь, батенька. Нехорошо... И эти словечки - "антинаучное мракобесие", "ересь" - под них можно все что угодно подогнать.

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2
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MMT

общие правила сервиса из пользовательского соглашения вышли из чата. я понимаю что их никто не читает, но все эти вещи обычно там прописаны

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0
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Danil Kuznetsov

Ты только что дал довольно четкое определение цензуры. Так что нет, нельзя

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0
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Jonathan Lynn

Сколько не гноби edgelord-ов вроде Рогана - политкорректных негров всё равно слушать никто не будет...

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2
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Ivan Off

...никто, кроме Вашингтона.

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