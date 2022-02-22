«Найдут $10 млрд на фильмы и сериалы или просто договорятся с конкурентами»: кто и почему сможет победить Netflix Статьи редакции
Музыкальный критик и историк Тед Джойя на примерах из прошлого объясняет, почему крупнейший игрок стриминговой индустрии обречён на поражение, а будущее — за открытыми демократичными системами.
На рынке стриминговых сервисов много игроков: Netflix, Amazon Prime, Apple Plus, HBO, Disney+, Paramount Plus, Showtime, Hulu и другие. Выбрать между ними сложно: где-то выходят хорошие фильмы, где-то — сериалы.
«Я начинал с Netflix, но его перестало хватать — поэтому позднее подписался на Amazon Prime. А потом и на Apple Plus, чтобы ничего не упускать. Если добавить музыкальные сервисы, получится всего шесть подписок», — делится Тед Джойя.
Он считает, что в скором времени платформ станет только больше, но они начнут сотрудничать друг с другом — например, делиться каталогами и предлагать общие подписки.
Когда количество автономных конкурентов растёт, это ускоряет консолидацию против лидеров рынка, утверждает музыкальный критик. И в подтверждение своих слов приводит примеры из разных сфер.
Кредитные карты и банкоматы
Первую кредитную карту Visa выпустил Bank of America в 1958 году под названием BankAmericard — она предназначалась только для внутренних клиентов.
Карта стала популярной, и в следующие несколько лет более 400 других банков выпустили свои аналоги. Им не удавалось превзойти BankAmericard до тех пор, пока в конце 1960-х они не объединили свои усилия для запуска MasterCard.
Из-за этого Bank of America открыл свой продукт и стал лицензировать его для других организаций под новым названием Visa. По мнению Джойи, это свидетельствует о том, что закрытые системы под управлением одной компании не могут конкурировать с открытой, в которой участвуют сотни более мелких игроков.
Подобная ситуация произошла с первыми банкоматами: Bank of America и другие крупные партнёры установили машины в каждом своём отделении, отказав в этом конкурентам. Предполагалось, что банкоматы только в собственных помещениях помогут добиться доминирования на рынке.
Однако небольшие банки стали присоединяться к межбанковской сети STAR. В 2022 году в ней более 5700 участников — это крупнейшая система расчётов по банковским картам в США.
ОС и устройства видеозаписи
Нечто похожее, пишет Джоя, произошло и с компьютерными операционными системами. Стив Джобс не хотел делиться лицензией с конкурентами — тогда Билл Гейтс сделал ОС Microsoft доступной для всех и благодаря этому стал одним из самых богатых людей в мире.
Преимущество открытого подхода видно на этом примере, считает критик. Продукт Microsoft, на его взгляд, уступал предложению от Apple, но из-за широкой доступности занял более 90% рынка.
В середине 70-х Sony разработала и запатентовала новый формат видеокассет — Betamax. В ответ другие фирмы представили свои варианты.
Но в итоге победил формат VHS — придумавшая его компания JVC сняла с кассет лицензионные ограничения. Джоя считает, что у Sony были преимущества, например высокое качество видео и узнаваемость бренда, но из-за менее демократичной политики она уступила конкуренту.
Примеры из других областей
По мнению музыкального критика, преимущество открытых систем перед закрытыми подтверждают и другие факты.
- Конкурирующие авиакомпании устраивают совместные акции для постоянных клиентов.
- Изобретённые Philips и Sony компакт-диски использовали все звукозаписывающие лейблы.
- Непродовольственный розничный кооператив в США Ace Hardware объединяет независимых владельцев хозяйственных магазинов — в его программе лояльности Ace Rewards участвуют более 56 млн человек.
- Принтеры работают с разными компьютерами: например, Hewlett-Packard совместим как с Windows, так и с ОС от Apple.
В каждом из этих случаев конкуренты вынужденно открывали свои сети и платформы — не из гуманистических побуждений, а чтобы выжить. Джоя видит в Netflix «Betamax сегодняшнего дня».
«Компания выбрала неправильную стратегию: сохраняет закрытую систему и тратит миллиарды долларов на собственные фильмы и телешоу, чтобы занять доминирующее положение — и это только начало. Однако Disney, Paramount и другие и сами пытаются стать лидерами в сфере потокового вещания», — говорит он.
Что будет с Netflix дальше
Джойя прогнозирует, что компании станут объединяться для сотрудничества. Оно может быть разным: принимать форму слияния, лицензионного соглашения или запуска новых платформ с открытым доступом.
В 2022 году на рынке есть множество игроков с хорошими фильмами, телепередачами и другой интеллектуальной собственностью — они смогут конкурировать с Netflix, если объединят усилия и снимут свои проекты с закрытых платформ-гигантов, подчёркивает он. Если Netflix в таких условиях не станет открытым, то уступит конкурентам.
Его рыночная капитализация составляет около $250 млрд, однако доля рынка, которую он занимает, снижается. В 2021 году она упала ниже 50%. Netflix гораздо более уязвим, чем кажется на первый взгляд, считает Джойя, а его оригинальные сериалы вроде «Хода королевы» и «Игры в кальмара» не в состоянии противостоять вселенным Marvel и Star Wars, которые могут стабильно приносить деньги.
Netflix может стать крупнейшей компанией, но деньги при этом не генерировать, как это делают другие платформы с успешными франшизами, пишет музыкальный критик.
При этом, по мнению Джойи, Netflix осознает свою уязвимость: недавно он приобрел каталог фильмов по книгам Роальда Даля — теперь в подписке есть «Чарли и шоколадная фабрика», «Матильда» и другие.
Джойя ставит на Amazon Prime, у которого больше договоренностей о сотрудничестве с Голливудом. Или, рассуждает он, победить сможет какой-то новый сервис, который позволит участникам легко войти в сеть без ощущения поглощения.
Контент такой «мегаплатформы» будущего будет включать не только новые сериалы и фильмы, но также живые концерты, трансляции соревнований по видеоиграм и спорту, подкасты, музыку, стендап-шоу и многое другое.
Для конкуренции с Netflix Джойя предлагает:
- Попытаться найти $10 млрд на оригинальные фильмы и сериалы.
- Выработать способ сотрудничества с конкурентами.
Disney и Paramount, на его взгляд, выбрали первый путь, но отрасль уже переполнена — места в ней всем не хватит.
Джойя не знает точно, когда произойдет переход на новый этап в индустрии потокового вещания, но подход Netflix, основанный на единоличном контроле над интеллектуальной собственностью и враждебности ко всем другим игрокам, кажется ему обречённым на провал.
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