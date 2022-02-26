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Facebook запретила российским государственным СМИ размещать и монетизировать рекламу из-за войны с Украиной Статьи редакции

Ранее компания уже наложила ограничения на страницы RT, «Звезды» и РИА «Новости» за «фейковые» сообщения о военной операции России.

Российские государственные СМИ теперь не смогут размещать и монетизировать рекламу в Facebook «в любой точке мира», заявил в Twitter директор по кибербезопасности соцсети Натаниэль Глейчер.

«Мы также продолжаем навешивать "ярлыки" на дополнительные российские государственные СМИ. Мы уже начали внедрять изменения и продолжим в выходные», — добавил Глейчер. Мера стала ответом на военное вторжение России на Украину.

  • 24 февраля Facebook создал Центр специальных операций для быстрого реагирования на разворачивавшийся военный конфликт на Украине. В тот же день компания наложила ограничения на страницы RT, «Звезды» и РИА «Новости» за «фейковые» сообщения о военной операции России.
  • Российские власти потребовали от американской корпорации прекратить независимую проверку и маркировку контента, опубликованного в соцсети российскими государственными медиа, заявляли в Meta. Компания отказалась это делать, после чего Роскомнадзор объявил, что замедлит работу Facebook.
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Регулятор назвал соцсеть «причастной к нарушению основополагающих прав и свобод человека, а также прав и свобод граждан России».

#новость #facebook

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Elon Musk
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Радикальный теркин30см

Ну то есть это автоматически русские? А не украинцы промахнулось, правильно понимаю?)

Вот так это и работает: у тебя ноль инфы кроме фото, а ты уже выводы сделал. А по видео вообще выглядело довольно странно, ни как Калибр и тд А местные вообще писали, что с запада прилетело.

Это я не к тому, что верю в эту версию, а к тому, что презираю тех, кто сразу верит и делает выводы. Забыл как Зеленский похоронил погранцов на острове Змеиный? Которые в плен сдались в итоге?

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Alexandr Brovin

https://t.me/breakingmash/31799
С такими "героями", будет сложно избежать жертв среди мирного.

Mash
Три украинские Гаубицы Д-30 возле школы в жилом квартале Северодонецка.
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Радикальный теркин30см

Правильно, ведь только западные сми говорят правду

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lakoros

На моём сервере, только моя правда! Что логично)

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Радикальный теркин30см

Я в Инстаграме западных товарищей уже заценил, что им льют ) Даже старые кадры ударов по Донецку вытащили и подают как «Путин убивает детей и учителей»

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Иван С

Что значит "западные"? ... Более корректным негосударственые, неконтролируемые государством сми

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Конкретный Женя

, признанные иноагентом

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Elon Musk

Это дом в центре Киева. Кто там что «льёт»?

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jianku13

Убери "Z"

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