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Евгения Евсеева

Итоги ivi за 2021 год: выручка выросла в полтора раза, до 12 млрд рублей, на подписки приходится 62–63% всей выручки Статьи редакции

Количество подписчиков онлайн-кинотеатр не раскрывает.

  • На подписку приходится около 62–63% всей выручки ivi, остальную долю примерно поровну делят реклама и платежи за конкретный фильм, пишет Forbes.
  • В 2021 году выручка онлайн-кинотеатра составила 12 млрд рублей, это в полтора раза больше, чем в 2020-м — 8 млрд рублей.
  • Количество подписчиков ivi не раскрывает, в 2020-м он отчитывался о росте платящей аудитории до 4,4 млн пользователей в месяц.
  • По оценкам TelecomDaily, в 2020-м доходы видеосервисов в России составили 38 млрд рублей, в 2021-м — приблизились к 50 млрд рублей, пишет Forbes.
  • По данным «Контур.Фокуса», в 2020 году выручка ООО «Иви.ру» составила 8,4 млрд рублей, чистый убыток — 669 млн рублей. Учредитель компании — кипрская «Иви.ру Медиа Лимитед». Данных за 2021-й в «Контур.Фокусе» пока нет.
  • Доли в онлайн-кинотеатре распределены так: Baring Vostok принадлежит 24,5%, Flashpoint Ventures — 16,3%, RTP Global Леонида Богуславского — 15%, ВТБ — 8,8%, Millhouse Романа Абрамовича и Invest AG его партнёров Александра Абрамова и Александра Фролова — 8,8%, Mubadala и Ayar International — 7,5%, Winter Capital — 6,5%, Lighthouse Strategy — 5,5%.

#новость #ivi

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Чит Чат

Сейчас лицензии западные аннулируют, будем смотреть сериалы про ментов

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Иван Шеметов

Я почему то засмеялся когда увидел пост про иви

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2
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Александр Привалов

Ну да, все про Kiiv ждут, а тут ivi

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0
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Valeryi

Ловите лайфхак. Отменяем подписку, на вопрос "че так" отвечаем, что будем пользоваться другим сервисом. Иви предлагает скидку 50% на все время, соглашаемся.

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2
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Alexander Bet

"выручка выросла в полтора раза"

А в долларах?

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vxdtydghhggdf dgzhfhgddfgfd

а долларах упала в два раза

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3
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Nathan Zachary

Просто для информации, вдруг это будет кому-то (возможно даже в иви) интересно: порядка 2 лет уже смотрю и ни разу не заплатил - постоянно пользуюсь промокодами. Спасибо за внимание.

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Жесткий кофе

Я спотифи также пользуюсь, бесплатно. 3 месяца там пробный период. По истечению 3-х месяцев, завожу новое мыло и бесплатную вирт.карту.
И щикарно

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Сергей Мазур

по большому счету им было насрать на подписчиков, у них была стратегия накачать юзерами проект и вывести все это на биржу. Но сейчас очевидно будут рубить лазейки, либо вообще закроются.

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vxdtydghhggdf dgzhfhgddfgfd

У меня сегодня зарплата в рублях выросла в полтора раза, потому что получаю её в долларах

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Александр Привалов

Хоспадя, чёрных лебедей на всех хватит. Щас и физиков обяжут 80% валютной выручки продавать

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vxdtydghhggdf dgzhfhgddfgfd

У меня сегодня зарплата в рублях выросла в полтора раза, потому что получаю её в долларах.

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H Jenkins

У тебя зарплата упала на 100%, потому что хрен ее получишь.

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Russpass
Как дизайн интерфейса помогает турсервису продавать впечатления

Рассказывает дизайн-команда RUSSPASS.

2 2 комментария
2
NTA
Spark Workflow

В рамках разработки приложения разработчик должен иметь представление, что происходит от старта, до окончания работы Spark приложения. Данная информация необходима для понимания, где искать ошибки, каким образом ориентироваться в логах и оптимизировать приложение.

0 Обсудить
1
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