Итоги ivi за 2021 год: выручка выросла в полтора раза, до 12 млрд рублей, на подписки приходится 62–63% всей выручки Статьи редакции
Количество подписчиков онлайн-кинотеатр не раскрывает.
- На подписку приходится около 62–63% всей выручки ivi, остальную долю примерно поровну делят реклама и платежи за конкретный фильм, пишет Forbes.
- В 2021 году выручка онлайн-кинотеатра составила 12 млрд рублей, это в полтора раза больше, чем в 2020-м — 8 млрд рублей.
- Количество подписчиков ivi не раскрывает, в 2020-м он отчитывался о росте платящей аудитории до 4,4 млн пользователей в месяц.
- По оценкам TelecomDaily, в 2020-м доходы видеосервисов в России составили 38 млрд рублей, в 2021-м — приблизились к 50 млрд рублей, пишет Forbes.
- По данным «Контур.Фокуса», в 2020 году выручка ООО «Иви.ру» составила 8,4 млрд рублей, чистый убыток — 669 млн рублей. Учредитель компании — кипрская «Иви.ру Медиа Лимитед». Данных за 2021-й в «Контур.Фокусе» пока нет.
- Доли в онлайн-кинотеатре распределены так: Baring Vostok принадлежит 24,5%, Flashpoint Ventures — 16,3%, RTP Global Леонида Богуславского — 15%, ВТБ — 8,8%, Millhouse Романа Абрамовича и Invest AG его партнёров Александра Абрамова и Александра Фролова — 8,8%, Mubadala и Ayar International — 7,5%, Winter Capital — 6,5%, Lighthouse Strategy — 5,5%.
Сейчас лицензии западные аннулируют, будем смотреть сериалы про ментов
Я почему то засмеялся когда увидел пост про иви
Ну да, все про Kiiv ждут, а тут ivi
Ловите лайфхак. Отменяем подписку, на вопрос "че так" отвечаем, что будем пользоваться другим сервисом. Иви предлагает скидку 50% на все время, соглашаемся.
"выручка выросла в полтора раза"
А в долларах?
а долларах упала в два раза
Просто для информации, вдруг это будет кому-то (возможно даже в иви) интересно: порядка 2 лет уже смотрю и ни разу не заплатил - постоянно пользуюсь промокодами. Спасибо за внимание.
по большому счету им было насрать на подписчиков, у них была стратегия накачать юзерами проект и вывести все это на биржу. Но сейчас очевидно будут рубить лазейки, либо вообще закроются.
У меня сегодня зарплата в рублях выросла в полтора раза, потому что получаю её в долларах
Хоспадя, чёрных лебедей на всех хватит. Щас и физиков обяжут 80% валютной выручки продавать
У меня сегодня зарплата в рублях выросла в полтора раза, потому что получаю её в долларах.
У тебя зарплата упала на 100%, потому что хрен ее получишь.
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