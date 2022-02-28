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Таня Боброва

Роскомнадзор пригрозил блокировать сайты за рекламу в Google Ads про «многочисленные жертвы» на Украине Статьи редакции

И потребовал от Google ограничить такие объявления.

  • Регулятор нашёл сайты с «недостоверной общественно значимой информацией», размещённой с помощью контекстной рекламы Google Ads. По мнению ведомства, такие сообщения содержат «недостоверные сведения о многочисленных жертвах среди российских военнослужащих и мирных жителей Украины».
  • Роскомнадзор потребовал от Google «незамедлительно ограничить доступ» к таким материалам в Google Ads и предупредил владельцев российских сайтов и рекламных сетей о штрафах за распространение контекстной рекламы, содержащей недостоверную общественно значимую информацию. Сумма штрафов — до 5 млн рублей по ст. 13.15 КоАП.
  • Кроме того, по требованию Генпрокураторы Роскомнадзор будет блокировать сайты, на которых размещается подобная информация, и передавать материалы по таким делам в Следственный комитет, чтобы привлечь владельцев сайтов к уголовной ответственности.

#новость #днрилнр

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Аналитик

готовится блокировка ютуба, инсты, фейсбука и гугла. А это, инфоповод.
У яндекса вообще проскакивают работа закладчиками, как и в вк.
Благо блокировщики рекламы всю эту дрянь начисто убирают.

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Вадим Демидов

Было бы неплохо добавить к этому ещё одну меру: публиковать достоверные данные.

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Кот Матроскин

В гугл эдс вебмастера могут ограничивать определенные объявления? :/

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Егор Корницкий

Второй день фиксирую политическую рекламу на ТВ в приложении Ютуба, на которую нельзя пожаловаться или отказаться. Просто все опции выпилены. Бизнес Гугла без политики))))

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Dimitri

У меня на компе можно пожаловаться на такие видео

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Alex Petrov

Роскомнадзор наркоманы что ли? Роскомпозор неужели вам там до сих пор непонятно, что никто вас слушать уже не будет и разговаривать тоже. Ну давай заблокируй( точнее попробуй) Гугл, а потом Гугл заблокирует Роскомнадзор.

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Ржавая вилка

Российский военный корабль, иди на$*й!)

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Dimitri

Сами запустили рекламу и теперь жалуются. Как рекламу на наркосайт с хай енд видео и миллионами просмотров пару лет назад.

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