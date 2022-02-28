Сайты нескольких российских СМИ перестали работать. На многих — обращение от Anonymous с требованием остановить войну Статьи редакции
«Призываем вас прекратить это безумие, не отправляйте своих сыновей и мужей на верную смерть», — сказано в обращении.
Хакерская группировка Anonymous взломала сайты российских медиа. На сайтах появилась плашка на русском языке о призыве прекратить войну.
Среди взломанных медиа:
- ТАСС.
- «Известия».
- «Фонтанка».
- «Коммерсантъ».
- Forbes.
- AdIndex.
- E1.
- «Мел».
- «Игромания».
- «Такие дела».
- Buro 24/7.
- PeopleTalk.
Первая мировая кибервойна
Вторжение в рунет
Нет, это же спецоперация по принуждению к миру.
Высадку на одноклассники когда ждать?
«принуждению к миру»
Не находишь странным данное высказывание?))
Я так понимаю, вы про платежную систему Мир говорите?
А вот и очередная спецоперация с целью отключения внешнего интернета.
Понимаю, что логики искать не нужно, но все же попрошу пояснительную бригаду
В Северной КореЕ.
Ага, журналисты прокололись.
Может не носитель русского языка?
Да уж, с защищённостью сайтов сми у нас дела плохи, конечно.
Взломали не сайты а сопутствующий сервис (google tag manager) скорее атаку на рекламное агенство провели у которого были доступы к площадкам
может и ломать не надо было, многие рекламные агенства аутсорсят работу в Украину
Все деньги ушли на менеджмент и кодеров, инфраструктура не нужна)
Только один вопрос — почему только 5300. Писали бы тыщ 50 сразу.
возможно не научились пи3деть как на RT
и пишут то, что есть.
Если убитых не 5300 а 4900
или 1000
или "всего" 100
- Вам легче будет?
Если убитых не 5300 а 4900
или 1000
или "всего" 100
Нормальный такой разброс. С каких тогда цифр заканчивается погрешность и начинается пиздёж?
Рамзан, ты меня извини, но ты реально тупой?
Херова туча людей полегла изза царька
а ты тут с калькулятором погрешность считаешь?
Надо было им счетчик на js в режиме онлайн прикрутить.
С каких тогда цифр заканчивается погрешность и начинается пиздёж?
С таких: На проекте с 28 фев 2022
Так хохлы ещё сами не определились, сколько надо писать, т.к. Байден ещё спит)
Судя по видео в телеге - тысячи. Каждый день сотни видео с сожжённой техникой и трупами.
Объективности ради, многие из видео - повтор. И не всегда понятно чья техника. Видео подтверждения сбитых ИЛ с десантом я например не нашел.
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А если отключить интернет и начать жить?
То ты там скоро обалдеешь от того сколько даже продуктов питания пропало и какие там ценники будут не те, что остались.
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Была непроверенная информация, что срочников заставляют подписывать контракты... Опять же нельзя всему верить, но в наших реалиях это вполне возможно
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Когда занесли бабла, можно и «повоевать».
ну может и за идею
Хакерские сообщества живут за счёт заказов. Иначе зачем этим заниматься? Вопрос всегда в деньгах.
а если в хакерском сообществе есть украинские пацаны?
Тем не менее, у хакеров (да, наверное, не у всех) есть свои правила - атакуют не все, не везде и не всегда. Так что тут могли и за идею.
Не отрицаю. Но редко встречается.
DDOS точно за идею делать никто не будет 😏
ахахахаха, рекомендую перепроверить это на http://putin-huilo.de
Ну да, в тележке же только правду пишут)) Хохлы, работающие за идею даже за-типа-свою-страну - найс сюр
Представляю как после всего этого америка погрязнет в криптолокерах)
им стоит трубопроводы уже заранее отключить от интернета, а то получится как в прошлый раз
А вот и хакакеры. Помнится, США в этом обвиняла РФ. А тут кого обвинят?
Не привыкать, скажут самосожжение
Ну если Анонимус все же за справедливость в каком-то виде и борется с ложью в СМИ и военными операциями, то им ещё много работы на этом пути. Или это очередное проявление лицемерия?
Анонимус и западные СМИ и институты не раз атаковал из за войн и тд. Лицемерье им в этом плане особо не предьявить.
А это сообщение идёт от имени журналистов? Тогда почему его разместил Anonymous, а не сами сотрудники ТАСС? Или разместил Anonymous по своему желанию, но почему тогда подписывается от имени журналистов?
Потому что за такие сообщения пообещали 20 лет тюрьмы?
Значит их никто не взламывал, а они сами сделали вид, что их взломали? Или Анонимусы, подписавшись от имени журналистов, просто решили посадить их в тюрьму?
Там вирус на сайте, сначала идет прогрузка, потом это сообщение. Сталкивался с подобными вирусами, но обычно они какую-то рекламу встраивают, чтобы заработать, а здесь политику встроили.
Там если кликнуть, то перекидывает на ютьюб, где пропагандитское видео, которое ютьюб конечно не банит. Причем на некоторых сми с утра заметил что на ролик этот ютьюб перебрасывало, сначало думал случайно что-то нажимал, но потом понял, что там переадресация, т.е. с утра разные взломы были.
Особенно смешно, что они от имени граждан России это пишут, как будто в РФ живут. Недавно, видать, карту посмотрели, где именно находится РФ и с кем она граничит.
Проверил все сайты, некоторые не работают, но анонимусами не пахнут. На скриншоте вообще заявление сотрудников СМИ.
ЛЮДИ, НЕ ВЕДИТЕСЬ НА ТАКОЙ НАГЛЫЙ КЛИКБЕЙТ😂
Проверил, Форбс подтвердился
Привет, это мама, пришли 1000 срочно, не могу в магазине расплатиться.
Госпаде, вам врут, а вы все верите
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С мобилы то же самое, вижу. С компа все ок)
Я проверял везде были взломаны 20 минут назад
Раньше заходить надо было, почти все сайты сразу поотключали, что бы дефейс устранить.
Хорошо но мало.
терпение..
Что-то я не думаю что может быть так много потерь с учетом скорости продвижения войск.
Так что да, очернение правительства это серьезное нарушение и за это они поплатятся.
да да, есть такой лайфхак
- если быстро бежать - пуля медленнее долетает
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План работает
ТАСС, «Известия» и «Фонтанка» только "лежат". Остальные сайты из списка, доступны!
Очень интересно где наши программисты с анализом произошедшего внедрения в СМИ вражеских листовок?
Ахахазаах
Мы отметили, что AdBlock и uBlock замечательно это вырезает.
Очень интересно где наши программисты с анализом произошедшего внедрения в СМИ вражеских листовок?
5300 не меньше, это лишь официальные данные, тех которых можно было сосчитать
фарш из взорванных самолетов подсчету не подлежит
и пусть обстрелы не заканчиваются, но все кто придут сюда умрут как собаки
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