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TJ

Сайты нескольких российских СМИ перестали работать. На многих — обращение от Anonymous с требованием остановить войну Статьи редакции

«Призываем вас прекратить это безумие, не отправляйте своих сыновей и мужей на верную смерть», — сказано в обращении.

Хакерская группировка Anonymous взломала сайты российских медиа. На сайтах появилась плашка на русском языке о призыве прекратить войну.

Среди взломанных медиа:

  • ТАСС.
  • «Известия».
  • «Фонтанка».
  • «Коммерсантъ».
  • Forbes.
  • AdIndex.
  • E1.
  • «Мел».
  • «Игромания».
  • «Такие дела».
  • Buro 24/7.
  • PeopleTalk.

#новость

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Роман Александров

Первая мировая кибервойна

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57
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Allestor Krei

Вторжение в рунет

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7
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Artem K

Нет, это же спецоперация по принуждению к миру.

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24
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Allestor Krei

Высадку на одноклассники когда ждать?

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Волоцкой Дмитрий

«принуждению к миру»

Не находишь странным данное высказывание?))

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4
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Ed M

Я так понимаю, вы про платежную систему Мир говорите?

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1
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Аналитик

А вот и очередная спецоперация с целью отключения внешнего интернета.

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26
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Grigoriy Malyshev

Понимаю, что логики искать не нужно, но все же попрошу пояснительную бригаду

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Natalie Mikhailova

В Северной КореЕ.

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12
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Serfio Nuikulio

Ага, журналисты прокололись.

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1
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Лысый пёс_анон

Словно школьник писал)

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6
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Artur S.

Может не носитель русского языка?

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9
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Mikhail Komlev

Да уж, с защищённостью сайтов сми у нас дела плохи, конечно.

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7
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Серёжа Сотников

Взломали не сайты а сопутствующий сервис (google tag manager) скорее атаку на рекламное агенство провели у которого были доступы к площадкам

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9
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Michael Smith

может и ломать не надо было, многие рекламные агенства аутсорсят работу в Украину

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5
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Chok Chok

Все деньги ушли на менеджмент и кодеров, инфраструктура не нужна)

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0
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Сергей Исаков

Только один вопрос — почему только 5300. Писали бы тыщ 50 сразу.

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–2
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zx80

возможно не научились пи3деть как на RT
и пишут то, что есть.
Если убитых не 5300 а 4900
или 1000
или "всего" 100
- Вам легче будет?

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Евгений Разманов

Если убитых не 5300 а 4900
 или 1000
 или "всего" 100
Нормальный такой разброс. С каких тогда цифр заканчивается погрешность и начинается пиздёж?

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zx80

Рамзан, ты меня извини, но ты реально тупой?
Херова туча людей полегла изза царька
а ты тут с калькулятором погрешность считаешь?

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1
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Alexander Gritsenko

Надо было им счетчик на js в режиме онлайн прикрутить.

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Αлексей Μихеев

С каких тогда цифр заканчивается погрешность и начинается пиздёж?
 С таких: На проекте с 28 фев 2022

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Александр Анатольевич

Так хохлы ещё сами не определились, сколько надо писать, т.к. Байден ещё спит)

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Andrew Zheludkov

Судя по видео в телеге - тысячи. Каждый день сотни видео с сожжённой техникой и трупами.

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Alexander Gritsenko

Объективности ради, многие из видео - повтор. И не всегда понятно чья техника. Видео подтверждения сбитых ИЛ с десантом я например не нашел.

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S8dAS

А если отключить интернет и начать жить?

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Pavel Petel

То ты там скоро обалдеешь от того сколько даже продуктов питания пропало и какие там ценники будут не те, что остались.

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Slava Pedak

Была непроверенная информация, что срочников заставляют подписывать контракты... Опять же нельзя всему верить, но в наших реалиях это вполне возможно

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Сергей S.L.

Когда занесли бабла, можно и «повоевать».

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–1
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Martin Prestone

ну может и за идею

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3
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Сергей S.L.

Хакерские сообщества живут за счёт заказов. Иначе зачем этим заниматься? Вопрос всегда в деньгах.

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8
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Martin Prestone

а если в хакерском сообществе есть украинские пацаны?

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3
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ilia

Тем не менее, у хакеров (да, наверное, не у всех) есть свои правила - атакуют не все, не везде и не всегда. Так что тут могли и за идею.

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1
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Сергей S.L.

Не отрицаю. Но редко встречается.

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1
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Анон Плиз

DDOS точно за идею делать никто не будет 😏

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Oleksandr Arkhirieiev

ахахахаха, рекомендую перепроверить это на http://putin-huilo.de

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Анон Плиз

Ну да, в тележке же только правду пишут)) Хохлы, работающие за идею даже за-типа-свою-страну - найс сюр

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Царь Преисподни

Представляю как после всего этого америка погрязнет в криптолокерах)

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2
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Michael Smith

им стоит трубопроводы уже заранее отключить от интернета, а то получится как в прошлый раз

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Алексей Любимов

А вот и хакакеры. Помнится, США в этом обвиняла РФ. А тут кого обвинят?

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Анон Плиз

Не привыкать, скажут самосожжение

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Григорий Манякин

Ну если Анонимус все же за справедливость в каком-то виде и борется с ложью в СМИ и военными операциями, то им ещё много работы на этом пути. Или это очередное проявление лицемерия?

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Dimitri

Анонимус и западные СМИ и институты не раз атаковал из за войн и тд. Лицемерье им в этом плане особо не предьявить.

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5
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Artem Petrenkov

А это сообщение идёт от имени журналистов? Тогда почему его разместил Anonymous, а не сами сотрудники ТАСС? Или разместил Anonymous по своему желанию, но почему тогда подписывается от имени журналистов?

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–2
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Александр Королёв

Потому что за такие сообщения пообещали 20 лет тюрьмы?

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Artem Petrenkov

Значит их никто не взламывал, а они сами сделали вид, что их взломали? Или Анонимусы, подписавшись от имени журналистов, просто решили посадить их в тюрьму?

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Александр Антонов

Там вирус на сайте, сначала идет прогрузка, потом это сообщение. Сталкивался с подобными вирусами, но обычно они какую-то рекламу встраивают, чтобы заработать, а здесь политику встроили.

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Александр Антонов

Там если кликнуть, то перекидывает на ютьюб, где пропагандитское видео, которое ютьюб конечно не банит. Причем на некоторых сми с утра заметил что на ролик этот ютьюб перебрасывало, сначало думал случайно что-то нажимал, но потом понял, что там переадресация, т.е. с утра разные взломы были.

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2
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Lightning1707

Особенно смешно, что они от имени граждан России это пишут, как будто в РФ живут. Недавно, видать, карту посмотрели, где именно находится РФ и с кем она граничит.

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Александр

Проверил все сайты, некоторые не работают, но анонимусами не пахнут. На скриншоте вообще заявление сотрудников СМИ.

ЛЮДИ, НЕ ВЕДИТЕСЬ НА ТАКОЙ НАГЛЫЙ КЛИКБЕЙТ😂

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Никита Глухов

Проверил, Форбс подтвердился

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HSM

Привет, это мама, пришли 1000 срочно, не могу в магазине расплатиться.
Госпаде, вам врут, а вы все верите

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Александр

С мобилы то же самое, вижу. С компа все ок)

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Александр Королёв

Я проверял везде были взломаны 20 минут назад

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Alexander Gritsenko

Раньше заходить надо было, почти все сайты сразу поотключали, что бы дефейс устранить.

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sergjjj

Хорошо но мало.

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zx80

терпение..

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HSM

Что-то я не думаю что может быть так много потерь с учетом скорости продвижения войск.

Так что да, очернение правительства это серьезное нарушение и за это они поплатятся.

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zx80

да да, есть такой лайфхак
- если быстро бежать - пуля медленнее долетает

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Podkuiko Vladislav

План работает

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Викторович

ТАСС, «Известия» и «Фонтанка» только "лежат". Остальные сайты из списка, доступны!

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0
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Антон Т

Очень интересно где наши программисты с анализом произошедшего внедрения в СМИ вражеских листовок?

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Аня

Ахахазаах

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Sergei Timofeyev

Мы отметили, что AdBlock и uBlock замечательно это вырезает.

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Михаил Васильев

Однако ®️

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Михаил Васильев

Однако ®️

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Антон Т

Очень интересно где наши программисты с анализом произошедшего внедрения в СМИ вражеских листовок?

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0
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Шухер Мухер
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0
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Шухер Мухер
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Анастасия

5300 не меньше, это лишь официальные данные, тех которых можно было сосчитать
фарш из взорванных самолетов подсчету не подлежит
и пусть обстрелы не заканчиваются, но все кто придут сюда умрут как собаки

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