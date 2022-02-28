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THR: голливудские студии начали обсуждать отмену грядущих кинорелизов в России из-за войны на Украине Статьи редакции

Как сообщают источники The Hollywood Reporter, представители большинства крупных кинокомпаний рассматривают собственные санкции против России — вплоть до отмены крупных релизов.

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Студии пока что отказываются от комментариев по поводу конфликта на территории Украины и возможных действий со своей стороны. Не делала никаких заявлений и Американская ассоциация кинокомпаний, поэтому на 28 февраля официальной позиции крупных игроков кинорынка нет.

Продюсеры и топ-менеджеры, с которыми общались журналисты, отметили, что сотрудничество с государственными СМИ придётся прекратить, то есть отказаться от рекламы на телевидении и во многих других медиа. По их словам, если ситуация никак не изменится, они не смогут не поддержать ограничения против России, которые вводят в других отраслях, даже учитывая то, что сами кинотеатры в стране — это частный бизнес.

Если США и их союзники хотят отрезать Россию от остального мира, то как мы можем и дальше выпускать там свои фильмы?

Анонимный топ-менеджер киностудии

Сильнее всего по кинокомпаниям может ударить отключение России от международной банковской системы SWIFT. В случае, если под санкции попадёт большинство местных банков, студии не смогут получать от дистрибьюторов свою долю кассовых сборов.

Источники THR отметили, что «Бэтмен», выпустить которого в РФ планируют 2 марта, всё-таки выйдет в прокат страны, так как отозвать релиз в последний момент слишком трудно. Однако что будет с другими ближайшими крупными релизами, вроде продолжений «Соника», «Фантастических тварей» и «Доктора Стрэнджа», неясно.

На фоне ввода российских войск в Украину 24 февраля многие представители индустрии выступили против военных действий и призвали принять меры против России. Так, члены Украинской киноакадемии создали петицию с требованием бойкотировать российскую киноиндустрию. А 28 февраля Стокгольмский кинофестиваль стал первым в мире, отказавшимся включать в свою программу российские фильмы, снятые при государственной поддержке.

#новость #днрилнр

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Bógdan Babēnko

Это мы что, из-за Путина Бэтмена не посмотрим??

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17
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Андрей Чуль

Остановите войну во имя Доктора Стренджа!

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8
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Ivan Vereshchaka

Не смешно, сейчас Киев бомбят баллистическими ракетами.

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0
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Ivan Vereshchaka

Несмешно, сейчас Киев бомбят баллистическими ракетами.

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0
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Dmitry Kiselev

Почему они уже просто не запретят нас вообще, такое ощущение, что по всему миру мощный такой непрерывный брейнсторминг, а че бы еще запретить россиянам или отобрать у них. Буквы R и P из латинского алфавита еще не догадались исключить?

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5
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Mike Glukhov

Очевидно что в этот раз они намеренны поставить так всех раком чтобы на улицы вышли и вынесли деда.

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1
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Вик Бой

дёргаются не знают лизнуть не лизнуть на чём деняк больше просрут считают, конечно же пафосные предлоги их мало интересуют

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–1
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Вик Бой

дёргаются не знают лизнуть не лизнуть на чём деняк больше просрут считают, конечно же пафосные предлоги их мало интересуют

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–1
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Aydar Sultanov

Какая-то прям невиданных масштабов истерика. Такое чувство, что не просто начали войну, а куда хуже: потрошим младенцев, пьем их кровь и едим окрошку на квасе вместо кефира.

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–2
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Игорь Кулаков

Рутрекер + проектор
Да, можно будет посмотреть только через пару месяцев, зато дома и бесплатно.
Скорее всего, без дубляжа.

RuTracker.org
Крупнейший русскоязычный битторрент трекер
rutracker.org
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Αлексей Μихеев

Проектор советский надеюсь?

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Dmitry Kiselev

для диафильмов))

недавно во время уборки нашел дома, думаю, еще пригодится)

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Евгений Иванов

Для тех кто смотрит крупные блокбастеры только в IMAX – этот вариант не катит. Ну а те кто смотрели с рутрекеров, да, для них особо ничего и не поменяется.

Это было ожидаемо – даже удивительно, что так долго не было новостей об отмене проката.

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Александр Пивоварский

С Украинским переводом будете смотреть )))

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Alexey

Ого, рекламы заграничной меньге станет. Есть плюсик же

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–5
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Олег Калинин

Как сказали в другом посте "будем смотреть сериалы про ментов"

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Mark Matviyiv

по поводу конфликта на территории Украины
 Вы даже слово война написать не можете, такой бесхребетности я нигде не видел

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0
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Рая Хачатрян

вы заголовок видели?

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0
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Mark Matviyiv

Давайте я вам помогу: "войны России против Украины", "нападения России на Украину", "вторжения России в Украину"

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–4
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Mark Matviyiv

Но продолжайте и дальше жить в своей параллельной реальности, где "нет потерь", где победы и спецоперации. Северная Корея как никогда близко.

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0
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The Cat

Спасибо

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Виктор Исаков

Блин. А как же я посмотрю марвеловские премьеры?🤦‍♂️

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0
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Covid 19

Ах какая смешная потеря.

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Владимир Степанов

Уйдет Голливуд- придет Болливуд)

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Анатолий Добров

Не до танцев сейчас, братан)

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Chr Chr

Не, придёт довольно интересный китайский кинорынок.

Кстати, много хорошего снимают и на любой вкус.

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Петр Громов

С их ассортиментом не знаком. Но, негров, там определенно будет меньше)

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Анатолий Добров

Не до танцев сейчас, братан)

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Adam Christ

Ожидаемо

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Игорь Кулаков

Дубль

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Bógdan Babēnko

Дубль

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Strawberry Domestos

Теперь очередь за музыкальными лейблами? потом что? картинные галереи?

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Vlad Limbo

ох, свит найнтис =)

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