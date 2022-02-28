THR: голливудские студии начали обсуждать отмену грядущих кинорелизов в России из-за войны на Украине Статьи редакции
Как сообщают источники The Hollywood Reporter, представители большинства крупных кинокомпаний рассматривают собственные санкции против России — вплоть до отмены крупных релизов.
Студии пока что отказываются от комментариев по поводу конфликта на территории Украины и возможных действий со своей стороны. Не делала никаких заявлений и Американская ассоциация кинокомпаний, поэтому на 28 февраля официальной позиции крупных игроков кинорынка нет.
Продюсеры и топ-менеджеры, с которыми общались журналисты, отметили, что сотрудничество с государственными СМИ придётся прекратить, то есть отказаться от рекламы на телевидении и во многих других медиа. По их словам, если ситуация никак не изменится, они не смогут не поддержать ограничения против России, которые вводят в других отраслях, даже учитывая то, что сами кинотеатры в стране — это частный бизнес.
Сильнее всего по кинокомпаниям может ударить отключение России от международной банковской системы SWIFT. В случае, если под санкции попадёт большинство местных банков, студии не смогут получать от дистрибьюторов свою долю кассовых сборов.
Источники THR отметили, что «Бэтмен», выпустить которого в РФ планируют 2 марта, всё-таки выйдет в прокат страны, так как отозвать релиз в последний момент слишком трудно. Однако что будет с другими ближайшими крупными релизами, вроде продолжений «Соника», «Фантастических тварей» и «Доктора Стрэнджа», неясно.
На фоне ввода российских войск в Украину 24 февраля многие представители индустрии выступили против военных действий и призвали принять меры против России. Так, члены Украинской киноакадемии создали петицию с требованием бойкотировать российскую киноиндустрию. А 28 февраля Стокгольмский кинофестиваль стал первым в мире, отказавшимся включать в свою программу российские фильмы, снятые при государственной поддержке.
Это мы что, из-за Путина Бэтмена не посмотрим??
Остановите войну во имя Доктора Стренджа!
Не смешно, сейчас Киев бомбят баллистическими ракетами.
Несмешно, сейчас Киев бомбят баллистическими ракетами.
Почему они уже просто не запретят нас вообще, такое ощущение, что по всему миру мощный такой непрерывный брейнсторминг, а че бы еще запретить россиянам или отобрать у них. Буквы R и P из латинского алфавита еще не догадались исключить?
Очевидно что в этот раз они намеренны поставить так всех раком чтобы на улицы вышли и вынесли деда.
дёргаются не знают лизнуть не лизнуть на чём деняк больше просрут считают, конечно же пафосные предлоги их мало интересуют
дёргаются не знают лизнуть не лизнуть на чём деняк больше просрут считают, конечно же пафосные предлоги их мало интересуют
Какая-то прям невиданных масштабов истерика. Такое чувство, что не просто начали войну, а куда хуже: потрошим младенцев, пьем их кровь и едим окрошку на квасе вместо кефира.
Рутрекер + проектор
Да, можно будет посмотреть только через пару месяцев, зато дома и бесплатно.
Скорее всего, без дубляжа.
Проектор советский надеюсь?
для диафильмов))
недавно во время уборки нашел дома, думаю, еще пригодится)
Для тех кто смотрит крупные блокбастеры только в IMAX – этот вариант не катит. Ну а те кто смотрели с рутрекеров, да, для них особо ничего и не поменяется.
Это было ожидаемо – даже удивительно, что так долго не было новостей об отмене проката.
С Украинским переводом будете смотреть )))
Ого, рекламы заграничной меньге станет. Есть плюсик же
Как сказали в другом посте "будем смотреть сериалы про ментов"
по поводу конфликта на территории Украины
Вы даже слово война написать не можете, такой бесхребетности я нигде не видел
вы заголовок видели?
Давайте я вам помогу: "войны России против Украины", "нападения России на Украину", "вторжения России в Украину"
Но продолжайте и дальше жить в своей параллельной реальности, где "нет потерь", где победы и спецоперации. Северная Корея как никогда близко.
Спасибо
Блин. А как же я посмотрю марвеловские премьеры?🤦♂️
Ах какая смешная потеря.
Уйдет Голливуд- придет Болливуд)
Не до танцев сейчас, братан)
Не, придёт довольно интересный китайский кинорынок.
Кстати, много хорошего снимают и на любой вкус.
С их ассортиментом не знаком. Но, негров, там определенно будет меньше)
Не до танцев сейчас, братан)
Ожидаемо
Дубль
Дубль
Теперь очередь за музыкальными лейблами? потом что? картинные галереи?
ох, свит найнтис =)
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