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Медиа
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Disney, Warner Bros. и Sony временно прекратят выпускать свои фильмы в российском прокате Статьи редакции

Начиная с «Я краснею» от Pixar и ближайших фильмов Marvel, «Бэтмена» и «Морбиуса» с Джаредом Лето.

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Кадр из сиквела фильма «Доктор Стрэндж», релиз которого планировался в России 5 мая. Marvel Studios
  • Компания стала первой крупной голливудской студией, принявшей решение приостановить выпуск своих картин в кинотеатрах России на фоне конфликта в Украине, начавшегося с ввода российских войск на территорию страны 24 февраля.
  • Представители Disney отметили, что «будут принимать дальнейшие деловые решения по ходу развития ситуации», но в ближайшее время сосредоточится на том, чтобы предоставить гуманитарную помощь пострадавшим от военных действий и беженцам.

В связи с неспровоцированным вторжением в Украину и трагическим гуманитарным кризисом, мы приостанавливаем кинотеатральный релиз наших фильмов в России, включая картину «Я краснею» от Pixar.

из заявления Disney
  • «Я краснею» должен был выйти в российский прокат 10 марта — решение приняли чуть больше, чем за неделю до его старта.
  • Как долго продлится бойкот компании, на данный момент неясно, но, судя по всему, другие крупные релизы Disney в РФ в обозримом будущем тоже не выпустят. Среди них сиквел «Доктора Стрэнджа» (5 мая), а также «Базз Лайтер» (21 июля).

О том, что голливудские студии обсуждают подобные меры, незадолго до заявления Disney сообщило издание The Hollywood Reporter со ссылкой на источники.

Вслед за заявлением Disney, Warner Bros. объявила, что приостанавливает релиз «Бэтмена» в РФ — всего за день до запланированного выхода фильма в прокат.

Обновлено в 08:11. Sony Pictures также приостанавливает премьеры своих фильмов в России. Это касается и фильма «Морбиус» с Джаредом Лето, который должен был выйти в прокат в стране в конце марта.

#новость #disney

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Igor

Вот это ботов налетело, кремль сейчас остатки госбюджета сольет на комментарии vc

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добрая букашка

Создается впечатление о необходимости задуматься про подготовку к обсуждению потенциальных возможностей по урегулированию вероятной обеспокоенности трудоустроенного населения

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Дмитрий Айстражник

Ситуация стремительно доходит до маразма. Интересно, когда европейское ЛГБТ-сообщество оборвёт связи с российским ЛГБТ-сообществом? Ну, чтобы поддержать Украину.

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3
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Evgeny Semerikov

Жаль (((

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5
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Михаил Гомзяков

Временно нам не надо, пусть у себя показывают

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–26
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Андрей Донской

Предлагаю вам отвечать за себя, а не обобщать.

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11
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Maxim Petrukhin

Скоро будете в ватнике по праздникам ходить, по телефону с диском звонить и в Мурманск на отдых ездить. И пирог из гречки на новый год. Только выиграли!

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4
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роман алиференко

Ну это для тех у кого денег нет. Для богатых все остаётся по прежнему.

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1
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роман алиференко

Надеюсь что все блогеры изчезнут

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0
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роман алиференко

Мне вот интересно, то что США ввела свои войска в Сирию без согласия Сирийского правительства, Дисней прекратит показать свою продукцию в кинотеатрах США?

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3
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Maxim Petrukhin

Как то неловко в 1945 получилось, да? Чо то забыли мы германское правительство спросить.

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jianku13

А они! А они! Нужно отвечать за себя

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0
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роман алиференко

Ну так и отвечай за себя. Новость то про Дисней

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0
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Oleg Egorenkov
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3
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Sergey Tischenko

Если честно, то я категорически не понимаю как эти санкции соотносятся со словами, вроде: «мы знаем где провести линию между Кремлем и российским народом»

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2
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Oleksandr Arkhirieiev

Эта линия должна быть проведена руками народа РФ, иначе это вмешательство во внутренние дела. А так, все занимаются только своей внешней политикой.
И бизнесом.

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5
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Zori Ch

Я билеты на бэтмена купил( надеялся хоть какую то новую тему для обсужления найти, отвлечься, а то уже невозможно, кроме украины других разговоров нет.

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2
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Андрей Кустов

мы ещё посмеёмся над незначительностью таких ограничений. на фоне остального

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2
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Алексей Владимирович

я и посмеялся, но, очевидно, много страдальцев, теряющих сознание при отсутствии проходной шняги в киношке.

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0
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jianku13

Если на смех хватит сил, конечно. Трудиться теперь придется больше, а питаться — поменьше

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0
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Alex D

Ну теперь никто не будет запрещать на торенты выкладывать новинки:)))

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2
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Алексей Владимирович

самая проходная новость - не выйдут очередные гомиксы в кино, какая печаль (зевая).

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–23
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Арни

А дубляж на русский язык для других стран будет? Будут ли выходить на стримингах? Так много вопросов и так мало ответов...

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1
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Иван Вялков

Так дубляж и планировался, скорее всего и контракт подпишен по нему

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0
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Andrew Strigoun

Очень смешно. Сотни наворовавших олигархов и «членов семьи» как жили, так и живут в Лондоне. Это правильные олигархи, вводить против них санкции «неззя». А вот против обычных людей, санкции это святое и безопасно….

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0
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Тельман

Сделал наглядный список того, что мы пропустим в 2022 году — https://boxd.it/fBQwI

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Oleg Egorenkov

Ну если очень нужно, то торренты же никто не запрещал.....хотя стоит ли оно того, каждый выбирает сам

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Антон Лялька

Да ну и ладно, английский знаем, посмотрим оригинал ) хотя последние время большенство фильмов можно и не смотреть совсем

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Христианский нос

Кинотеатрам пизда?
Вроде только после ковида ожили.
Русских фильмов не хватит крутить, чтобы отбить затраты. Да и кто пойдёт на наше кино в кино?

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Genio Genio

Идёт геополитическая игра больших масштабов, но подготовка к ней была мягко сказать не импортзамещающая, туда недорогой ресурс, обратно дорогой продукт с технологиями которых у нас нет, это как раньше Англичане помоему обменивали чёрный перец на золото у аборегенов (поправьте) Получается огромная прибыль, часть этой прибыли можно использовать на удушение развития продолжающих отставать, без афиширования, мягко и плавно, не нарушая цепочки продолжающегося отставания. Личное мнение

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Yurii Bychkov

Снова во всех фильмах русские будут главными злодеями, какая досада

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