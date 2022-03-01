Disney, Warner Bros. и Sony временно прекратят выпускать свои фильмы в российском прокате Статьи редакции
Начиная с «Я краснею» от Pixar и ближайших фильмов Marvel, «Бэтмена» и «Морбиуса» с Джаредом Лето.
- Компания стала первой крупной голливудской студией, принявшей решение приостановить выпуск своих картин в кинотеатрах России на фоне конфликта в Украине, начавшегося с ввода российских войск на территорию страны 24 февраля.
- Представители Disney отметили, что «будут принимать дальнейшие деловые решения по ходу развития ситуации», но в ближайшее время сосредоточится на том, чтобы предоставить гуманитарную помощь пострадавшим от военных действий и беженцам.
- «Я краснею» должен был выйти в российский прокат 10 марта — решение приняли чуть больше, чем за неделю до его старта.
- Как долго продлится бойкот компании, на данный момент неясно, но, судя по всему, другие крупные релизы Disney в РФ в обозримом будущем тоже не выпустят. Среди них сиквел «Доктора Стрэнджа» (5 мая), а также «Базз Лайтер» (21 июля).
О том, что голливудские студии обсуждают подобные меры, незадолго до заявления Disney сообщило издание The Hollywood Reporter со ссылкой на источники.
Вслед за заявлением Disney, Warner Bros. объявила, что приостанавливает релиз «Бэтмена» в РФ — всего за день до запланированного выхода фильма в прокат.
Вот это ботов налетело, кремль сейчас остатки госбюджета сольет на комментарии vc
Создается впечатление о необходимости задуматься про подготовку к обсуждению потенциальных возможностей по урегулированию вероятной обеспокоенности трудоустроенного населения
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Ситуация стремительно доходит до маразма. Интересно, когда европейское ЛГБТ-сообщество оборвёт связи с российским ЛГБТ-сообществом? Ну, чтобы поддержать Украину.
Жаль (((
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Временно нам не надо, пусть у себя показывают
Предлагаю вам отвечать за себя, а не обобщать.
Скоро будете в ватнике по праздникам ходить, по телефону с диском звонить и в Мурманск на отдых ездить. И пирог из гречки на новый год. Только выиграли!
Ну это для тех у кого денег нет. Для богатых все остаётся по прежнему.
Надеюсь что все блогеры изчезнут
Мне вот интересно, то что США ввела свои войска в Сирию без согласия Сирийского правительства, Дисней прекратит показать свою продукцию в кинотеатрах США?
Как то неловко в 1945 получилось, да? Чо то забыли мы германское правительство спросить.
А они! А они! Нужно отвечать за себя
Ну так и отвечай за себя. Новость то про Дисней
Если честно, то я категорически не понимаю как эти санкции соотносятся со словами, вроде: «мы знаем где провести линию между Кремлем и российским народом»
Эта линия должна быть проведена руками народа РФ, иначе это вмешательство во внутренние дела. А так, все занимаются только своей внешней политикой.
И бизнесом.
Я билеты на бэтмена купил( надеялся хоть какую то новую тему для обсужления найти, отвлечься, а то уже невозможно, кроме украины других разговоров нет.
мы ещё посмеёмся над незначительностью таких ограничений. на фоне остального
я и посмеялся, но, очевидно, много страдальцев, теряющих сознание при отсутствии проходной шняги в киношке.
Если на смех хватит сил, конечно. Трудиться теперь придется больше, а питаться — поменьше
Ну теперь никто не будет запрещать на торенты выкладывать новинки:)))
самая проходная новость - не выйдут очередные гомиксы в кино, какая печаль (зевая).
А дубляж на русский язык для других стран будет? Будут ли выходить на стримингах? Так много вопросов и так мало ответов...
Так дубляж и планировался, скорее всего и контракт подпишен по нему
Очень смешно. Сотни наворовавших олигархов и «членов семьи» как жили, так и живут в Лондоне. Это правильные олигархи, вводить против них санкции «неззя». А вот против обычных людей, санкции это святое и безопасно….
Сделал наглядный список того, что мы пропустим в 2022 году — https://boxd.it/fBQwI
Ну если очень нужно, то торренты же никто не запрещал.....хотя стоит ли оно того, каждый выбирает сам
Да ну и ладно, английский знаем, посмотрим оригинал ) хотя последние время большенство фильмов можно и не смотреть совсем
Идёт геополитическая игра больших масштабов, но подготовка к ней была мягко сказать не импортзамещающая, туда недорогой ресурс, обратно дорогой продукт с технологиями которых у нас нет, это как раньше Англичане помоему обменивали чёрный перец на золото у аборегенов (поправьте) Получается огромная прибыль, часть этой прибыли можно использовать на удушение развития продолжающих отставать, без афиширования, мягко и плавно, не нарушая цепочки продолжающегося отставания. Личное мнение
Снова во всех фильмах русские будут главными злодеями, какая досада
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