Отменённые фильмы стали бы самыми кассовыми релизами месяца, считает главред «Бюллетеня кинопрокатчика» Александр Нечаев.

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«Бэтмен»

Российский прокат

1 марта четыре студии «большой пятёрки» Голливуда — Warner Bros., Disney, Sony Pictures и Paramount — объявили, что временно прекратят выпускать свои фильмы в российский прокат в связи с военными действиями в Украине. Как долго продлится эта ситуация, пока неясно, однако ряд картин, включая «Бэтмена», «Морбиуса» и «Я краснею», в местных кинотеатрах в ближайшее время не выйдет.

При этом для многих фильмов в СМИ уже были запущены рекламные кампании, а предпродажи билетов на «Бэтмена» к моменту отмены релиза превысили 19,5 миллиона рублей.

Как рассказали журналистам РБК представители компаний-игроков российского кинорынка, включая «Каро» и объединённую сеть «Синема Парк» и «Формула кино», они не могут дать даже приблизительную оценку ситуации в марте, не говоря уже о долгосрочных прогнозах.

Однако эксперты утверждают, что отсутствие кинорелизов от студий-мейджоров в России серьёзно скажется на индустрии, так как на фильмы «большой пятёрки» приходится около 80% рынка страны. По словам главного редактора «Бюллетеня кинопрокатчика» Александра Нечаева, ситуация может оказаться катастрофической.

Это должны были быть самые кассовые релизы месяца. Их совокупный потенциал — более пяти миллиардов рублей. Это больше, чем весь российский кинопрокат заработал в феврале. […] [Если студии отзовут релизы вплоть до мая], кинотеатры попросту начнут закрываться. Невозможно прожить на российском контенте и релизах независимых компаний. Это ставит Россию в условия культурной изоляции. Александр Нечаев главный редактор «Бюллетеня кинопрокатчика»

Как позже сообщили источники «Бюллетеня», крупные голливудские студии не хотят полностью отказываться от российского рынка, но дальнейшая ситуация будет зависеть только от того, как скоро прекратится «горячая фаза» военных действий на территории Украины.

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В лучшем случае все временно отменённые релизы начнут выпускать в прокат РФ в мае. В худшем же фильмы могут перенести на полгода, как минимум до осени.

По данным издания, WB, Sony и Paramount пришлось поддержать Disney, сделавший заявление первым — судя по всему, чтобы избежать негативных последствий для собственного имиджа.

Кинофестивали и кинорынки

Однако бойкот распространяется не только на прокат. Отдельные европейские кинофестивали уже заявили, что исключат из своей программы все фильмы российских кинематографистов в знак солидарности с жителями Украины и членами киноакадемии страны, призвавшими принять подобные меры.

Среди тех, кто отказался сотрудничать с представителями индустрии РФ в ближайшем будущем:

Международный кинофестиваль в Глазго;

Международный кинофестиваль в Стокгольме;

Series Mania, организаторы международной презентации телевизионных проектов во французском Лилле;

RX, организаторы телерынка MipTV, который пройдёт в Каннах;

Pact, британская компания, занимающаяся торговлей в сфере кино;

Европейская киноакадемия, отказавшаяся рассматривать российские фильмы в качестве претендентов на свою кинопремию.

Тем временем организаторы Каннского кинофестиваля заявили, что если конфликт в Украине не завершится на условиях, которыми будет довольна украинская сторона, они откажутся принимать «официальные российские делегации и кого бы то ни было, кто связан с правительством России». Однако они не сказали прямо, будут ли включать в свои программы фильмы от российских кинематографистов.

Представители фестиваля в Локарно, в свою очередь, опубликовали заявление о том, что не поддерживают бойкот и выступают «за свободу самовыражения и свободу киноискусства во всех его формах».

Что говорят режиссёры и продюсеры

Кроме того, несколько кинематографистов из России заявили в беседе с журналистами Variety, что категоричный бойкот навредит всем сторонам и мировому кинобизнесу в целом.

То, что Европа хочет сделать чёткое антивоенное заявление можно понять, ведь такая необходимость правда есть. Однако запрет на участие в крупных культурных событиях для всех русских не только ничему не поможет. Он только навредит. Сотни, тысячи российских культурных работников открыто выразили своё несогласие с решением государства развязать войну. Они осуждают эти действия, они выходят на протесты, поддерживают Украину, рискуя оказаться приговорёнными за госизмену. И почти ни один из них не голосовал за Путина. Если Европа запретит этим людям участвовать в международных событиях, она заглушит русский голос протеста. Она изолирует тех, кто хочет остановить войну, заодно с теми, кто хочет эскалации конфликта. Анонимный продюсер

Многие российские компании лишились возможности продолжать работу над своими кинопроектами, так как потеряли связи с зарубежными деловыми партнёрами. Руководитель Metrafilms Артём Васильев, работавший в том числе над фильмом «Дело» Алексея Германа-младшего, назвал ситуацию в Украине «кошмаром», отметив, что уважает позицию европейских продюсеров, однако не может игнорировать последствия для собственной компании.

Копродукция, особенно совместно с Европой, была одним из наших главных инструментов, а теперь её в России, по сути, не существует. Всё, что было как-то связано с Европой, сейчас либо поставили на паузу, либо отменили. […] Всё, о чём я мечтал последние 15 лет, теперь отменили.… А мы просто держимся и пытаемся понять, что нам делать дальше. Артём Васильев генеральный продюсер Metrafilms

Мнения о том, что повсеместный бойкот России и местных кинематографистов не поможет положению, придерживаются и многие другие.

Кинематографисты и художники из России не несут ответственности за то, что происходит в Украине. Это культура. Это искусство. Я не понимаю, почему, например, каждый фестиваль должен вносить русское кино в свой чёрный список. Мы должны поддерживать голоса и таланты этой страны. Дэн Векслер сотрудник Bord Cadre Films, сопродюсер «Петровых в гриппе»

В поддержку российских режиссёров, продюсеров и сценаристов высказался и украинский постановщик Сергей Лозница («Счастье моё», «Донбасс»). Он подчеркнул, что далеко не все в России поддерживают действия своего правительства, отметив в частности документалиста Виктора Косаковского («Гунда») и режиссёра Андрея Звягинцева («Елена»), с которыми поддерживает дружеские отношения.