5 млрд рублей только за март: участники российского кинорынка оценили потери кинотеатров из-за мирового бойкота Статьи редакции
Отменённые фильмы стали бы самыми кассовыми релизами месяца, считает главред «Бюллетеня кинопрокатчика» Александр Нечаев.
Российский прокат
1 марта четыре студии «большой пятёрки» Голливуда — Warner Bros., Disney, Sony Pictures и Paramount — объявили, что временно прекратят выпускать свои фильмы в российский прокат в связи с военными действиями в Украине. Как долго продлится эта ситуация, пока неясно, однако ряд картин, включая «Бэтмена», «Морбиуса» и «Я краснею», в местных кинотеатрах в ближайшее время не выйдет.
При этом для многих фильмов в СМИ уже были запущены рекламные кампании, а предпродажи билетов на «Бэтмена» к моменту отмены релиза превысили 19,5 миллиона рублей.
Как рассказали журналистам РБК представители компаний-игроков российского кинорынка, включая «Каро» и объединённую сеть «Синема Парк» и «Формула кино», они не могут дать даже приблизительную оценку ситуации в марте, не говоря уже о долгосрочных прогнозах.
Однако эксперты утверждают, что отсутствие кинорелизов от студий-мейджоров в России серьёзно скажется на индустрии, так как на фильмы «большой пятёрки» приходится около 80% рынка страны. По словам главного редактора «Бюллетеня кинопрокатчика» Александра Нечаева, ситуация может оказаться катастрофической.
Как позже сообщили источники «Бюллетеня», крупные голливудские студии не хотят полностью отказываться от российского рынка, но дальнейшая ситуация будет зависеть только от того, как скоро прекратится «горячая фаза» военных действий на территории Украины.
В лучшем случае все временно отменённые релизы начнут выпускать в прокат РФ в мае. В худшем же фильмы могут перенести на полгода, как минимум до осени.
По данным издания, WB, Sony и Paramount пришлось поддержать Disney, сделавший заявление первым — судя по всему, чтобы избежать негативных последствий для собственного имиджа.
Кинофестивали и кинорынки
Однако бойкот распространяется не только на прокат. Отдельные европейские кинофестивали уже заявили, что исключат из своей программы все фильмы российских кинематографистов в знак солидарности с жителями Украины и членами киноакадемии страны, призвавшими принять подобные меры.
Среди тех, кто отказался сотрудничать с представителями индустрии РФ в ближайшем будущем:
- Международный кинофестиваль в Глазго;
- Международный кинофестиваль в Стокгольме;
- Series Mania, организаторы международной презентации телевизионных проектов во французском Лилле;
- RX, организаторы телерынка MipTV, который пройдёт в Каннах;
- Pact, британская компания, занимающаяся торговлей в сфере кино;
- Европейская киноакадемия, отказавшаяся рассматривать российские фильмы в качестве претендентов на свою кинопремию.
Тем временем организаторы Каннского кинофестиваля заявили, что если конфликт в Украине не завершится на условиях, которыми будет довольна украинская сторона, они откажутся принимать «официальные российские делегации и кого бы то ни было, кто связан с правительством России». Однако они не сказали прямо, будут ли включать в свои программы фильмы от российских кинематографистов.
Представители фестиваля в Локарно, в свою очередь, опубликовали заявление о том, что не поддерживают бойкот и выступают «за свободу самовыражения и свободу киноискусства во всех его формах».
Что говорят режиссёры и продюсеры
Кроме того, несколько кинематографистов из России заявили в беседе с журналистами Variety, что категоричный бойкот навредит всем сторонам и мировому кинобизнесу в целом.
Многие российские компании лишились возможности продолжать работу над своими кинопроектами, так как потеряли связи с зарубежными деловыми партнёрами. Руководитель Metrafilms Артём Васильев, работавший в том числе над фильмом «Дело» Алексея Германа-младшего, назвал ситуацию в Украине «кошмаром», отметив, что уважает позицию европейских продюсеров, однако не может игнорировать последствия для собственной компании.
Мнения о том, что повсеместный бойкот России и местных кинематографистов не поможет положению, придерживаются и многие другие.
В поддержку российских режиссёров, продюсеров и сценаристов высказался и украинский постановщик Сергей Лозница («Счастье моё», «Донбасс»). Он подчеркнул, что далеко не все в России поддерживают действия своего правительства, отметив в частности документалиста Виктора Косаковского («Гунда») и режиссёра Андрея Звягинцева («Елена»), с которыми поддерживает дружеские отношения.
Торренты наше все
Судя по тому, как интенсивно прилетают новые санкции, это только начало. Для всех внешних контрагентов стало экономически опасно работать с РФ. Держимся
Ща безработица 50% будет
Может тогда выползут наши терпильцы
Больше не будут говорить "у меня ипотека, я не могу". Потому что не будет больше ипотеки!
*Веселый молочник жпг*
Прекратите канючить деньги!
Формат кинотеатров сам по себе сдувался
Да не сказал бы. Это все таки больше способ времяпровождения.
Но вот ведерко с лопнувшими кукурузными семенами за 400р- так себе удовольствие
Ну давайте называть вещи своими именами, не из-за мирового бойкота, а из-за старого маразматика
Ну ничего херню Бондарчука иМихалкова зато начнут показывать.
Прокатчикам песец ... Как я рад за них! Искренне поздравляю!
Только я стал законопослушным зрителем и вот, опять пиратские ресурсы...
История идет по кругу
Ничего скоро Брат 3 снимут, как мы дали хохлам п...ды, глубинные сожрут с удовольствием.
За севастополь?
Да, сортирная шедевриада будет жить!
Ну и нефиг тратить бабки на мериканские фильмы, бабки уходят забугор в основном будут оставаться в России хоть один плюс :) придется смотреть в переводах или англ учить :)))
Да. Или hdrezka
У меня Xiomi и торенты
Им не привыкать. Не зря их всю пандемию к этому готовили
Йохо-хо и старый добрый торрент.
Для владимира владимирча ничего не жалко! Будем скоро в лаптях ходить ради отца нации!
Да поф мы всегда ко всему привыкаем и ассимилируемся
Жаль. Я любил ходить в кино.
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