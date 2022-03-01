В уведомлении, которое Дождь получил после начала блокировки, не указаны конкретные материалы, которые, по мнению Генпрокуратуры, нарушают российские законы.

В документе говорится, что на сайте Tvrain.ru «целенаправленно и систематически размещаются информационные материалы, содержащие ложную информацию относительно сущности специальной военной операции на территории Украины, ее форме, способах ведения боевых действий, количественных человеческих потерях Вооруженных Сил Российской Федерации, обстрелах и жертвах среди мирного населения, а также содержащие призывы к организации массовых (публичных) мероприятий на территории Российской Федерации».

Освещая события в Украине, Дождь строго следует законам Российской Федерации. Мы публикуем материалы только со ссылкой на проверенные источники информации: представителей органов власти обеих стран, экспертов с репутацией, крупных политиков и журналистов ведущих изданий обеих стран.