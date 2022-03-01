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Медиа
TJ

Роскомнадзор начал блокировать доступ к «Эхо Москвы» и «Дождю» по требованию Генпрокуратуры России Статьи редакции

Регулятор заблокировал сайты «Эхо Москвы» и «Дождя». Радиостанцию отключили от эфира.

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Причиной, по которой требуется ограничить доступ к радиостанции «Эхо Москвы» и телеканалу «Дождь», Генпрокуратура называет фейки о войне России с Украиной и призывы к экстремистским действиям. Об этом говорится в телеграм-канале ведомства.

Ведомство нашло «целенаправленное и систематическое размещение»:

  • Информации с призывами к экстремистской деятельности и насилию.
  • Информации с призывами к массовым нарушениям общественного порядка и участию в протестах.
  • Ложных сведений о действиях российских военных в «рамках проведения специальной операции по защите ДНР и ЛНР».

Главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов отказался прокомментировать «Медузе» блокировку. В его приёмной сообщили, что об этом сможет рассказать только редактор сайта утром 2 марта.

Обычно такие уведомления получает главный редактор сайта «Эхо Москвы», но он мне ничего не говорил по этому поводу. Мы ничего не получали. Будем разбираться по мере [поступления]. Мы считаем, что ничего не нарушали, не видим никаких следов нарушений.

Алексей Венедиктов
главред «Эха Москвы» в разговоре с «Интерфаксом»

GlobalCheck пишет, что доступ к их сайтам уже начали блокировать.

Венедиктов также сообщил, что «Эхо Москвы» отключили от эфира.

Заявление «Дождя»

В уведомлении, которое Дождь получил после начала блокировки, не указаны конкретные материалы, которые, по мнению Генпрокуратуры, нарушают российские законы.

В документе говорится, что на сайте Tvrain.ru «целенаправленно и систематически размещаются информационные материалы, содержащие ложную информацию относительно сущности специальной военной операции на территории Украины, ее форме, способах ведения боевых действий, количественных человеческих потерях Вооруженных Сил Российской Федерации, обстрелах и жертвах среди мирного населения, а также содержащие призывы к организации массовых (публичных) мероприятий на территории Российской Федерации».

Освещая события в Украине, Дождь строго следует законам Российской Федерации. Мы публикуем материалы только со ссылкой на проверенные источники информации: представителей органов власти обеих стран, экспертов с репутацией, крупных политиков и журналистов ведущих изданий обеих стран.

Заявление «Эхо Москвы»

1. Редакция Эха Москвы категорически несогласна с представлением Генпрокуратуры, приведший к отключению радиостанции от эфира и блокировке сайта.

Содержащиеся в представлении претензии не подкреплены никакими примерами, никакими доказательствами, являются голословными и оскорбительными для журналистов и граждан России

2. Редакция будет оспаривать в судах это решение. Видим в нем политическую составляющую, а также введение цензуры, которая впрямую запрещена Конституцией РФ.

Обновлено в 21:59. Сообщество русскоязычной «Википедии» сообщило об угрозе блокировки Роскомнадзором из-за статьи о войне с Украиной.

#новость #днрилнр #генпрокуратура

68 68 комментариев
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68 комментариев
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SilanseR

Пройдемте сэр, у вас мысли не по госту

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72
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Сергей

Жесть однако, сколько в России людей, которые воспринимают информацию с экрана телевизора как неоспоримую истину

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4
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SilanseR

О чем и печь…

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0
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Senas Klipata

С такими темпами перемен скоро россиянам Северная Корея начнет казаться очень свободной страной.

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45
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Vladislav Stan

C такими темпами интернета не будет уже через неделю. Настолько успешно идет война. Настолько страшна любая правда.

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7
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Andrey Shevtsov

Сравнил палец с 1/6 частью суши

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–19
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Кирилл Далинин

Думаешь, чтобы спрятаться от РКН, всегда можно будет выкопать землянку в вечной мерзлоте?

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7
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Dmitry Ulitin

Эта 1/6 будет жрать х* без импорта т.к. у неё нет вообще ничего собственного кроме бензина в отличии от Кореи

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1
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Сергей К

Вы так выражаетесь, будто мы сами не на этой 1/6 сидим. Может надо не грустно смиряться с судьбой и мечтать, что через сто лет дорастём до уровня Северной Кореи?

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0
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Dmitry Ulitin

Может надо

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0
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Anton Beloborodov

Вот и кончилась эпоха. Режим их терпел, что бы показать Западу, что в России есть хоть одно СМИ где можно критиковать власть. Сейчас что о них думают на Западе стало все равно, страна вступила на путь войны со всем цивилизованными миром.

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26
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Кирилл Дрозник

Действительно. Антон, когда стартуете с вещами в цивилизованный мир? Или Вы из какого-то племени местного, ну т.е нашинского, а переезд и не планировался? А то цивилизованный мир такой, манящий он же, верно?

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–12
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Anton Beloborodov

Вы, наверное, думаете, что цивилизация это когда есть машины, компьютеры и все такое. Не люди в шкурах люди бегущие с копьем на мамонта. Но в данном случает цивилизованная страна эта та, что живет по законам, по международным договорам, по принципам ООН. Россия нарушила все мыслимые законы отношений между странами. Вы это прекрасно понимаете, я думаю.

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8
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Антон Лялька

Вы в Белграде про принципы ООН ещё не рассказывали?

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–6
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Андрей
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0
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Natalia Yakunina

У вас методичка, чтоли? Общая стилистика. Я почти поверила, товарищ майонез

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1
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k. p.

почему ты запад называешь цивилизованным миром? а мы на лошадях ездим что ли?

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–1
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Covid 19

«Эхо Москвы» вообще пишет бред, и про тех и про других, это не инфо ресурс, это сборище деградантов.

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8
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Jay Green

не, это вы еще на tjournal.ru не заходили.

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21
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Олег Поворин

Да, там полный треш.

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–1
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Владимир Степанов

Так там тоже дед главный. только другой, с бородой

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5
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Тимур Устинов

Ну тот дед, по крайней мере, харизматичен
Но, заносит их порой не хило

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5
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Давид Муравьёв

Не беспокойтесь, главреда РенТВ- не переплюнет)

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0
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Covid 19

Иногда, с возрастом, лучше остановиться, и уйти, чтоб память о тебе была достойной. Я о Венедиктове.

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0
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Владимир Степанов

Прекрасно понял. Но, зачем уходить, если нет опасности? Наверное, тоже заигрался

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0
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Covid 19

Чтоб не быть посмешищем, и не скатывать когда-то достойный ресурс в унылое г...

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1
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Иркутский микроскоп

веник.jpg )

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0
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Андрей Чураев

ОМОН кончается

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18
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Anton Bocharov

кемеровский, ага 😄

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4
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Valentin Dombrovsky

Ого, и Веника задело осколком… совсем жара пошла.

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13
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Владимир Дорофеев

Заигрывания Венидиктова и власти не спасли его от блокировки сайта Эха.

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11
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user_90123129312

Он и так уже был на полупенсии, как и другому деду — пофиг.

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0
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Виктор Якунин

Удивлен как канал Настоящее время на ютубе еще не заблокирован. Там на 100% однобокая пропаганда против россии. Особенно учитывая его связь с Радио свобода.

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–18
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Кирилл Далинин

Сейчас, скорее, это просто альтернативная точка зрения. РКН может заблочить всё, что не соответствует официальному вранью. Хотя да, порой всё это выглядит как пропаганда - но ведь условия информационной войны не они навязали, а государство.

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7
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Chr Chr
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0
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ляг, отдохни

я засыпала полтора года под эфиры Эха, слушая Белковского, Латынину, Мовчана, Глуховского, Невзорова и Шульман. лишь бы остались в живых на ютубе, иначе ждут меня бессонные ночи

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6
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k. p.

ага под них только спать и можн, в здравом уме их бредьне вынесии

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–3
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Fred Han

И TJ туда в эту же помойку

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–16
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Артём Календжян

энджоеров то куда потом девать?

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–1
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Иван Шеметов

Друзья, я предлагаю начать вам привыкать к рутюбу.

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4
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Денис Демидов

Скорее тарелки старлинка закупать

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0
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Роман

Back in USSR

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4
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SilanseR

Лучше подскажите хорошие блокировщики, а то ручками уже надоело все блочить в ютубе, гугле, отовсюду всякая ненужная дичь лезет

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–3
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Jay Green

Кнопка около провода питания твоего ПК самый лучший блокировщик.

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12
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Kirill Zverev

Парни их блокируют чтобы вам видосы не дай бог не показали как русский мир шагает в Украину. Но я вам все равно покажу. Потому как шагает он с размахом к сожалению

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3
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Gre Li

На Ютубе трансляция идёт. 31 тысяча зрителей на момент написания комментария. Число быстро растёт.

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2
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Alexander

Хоть бы Жириновского успели отвезти на историческую Родину.

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2
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АлехКС

Если официальная точка скажет, что вы "п-др", а вы скажете "извольте, нет". Вас посадят за экстремизм и терроризм. Браво.

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2
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k. p.

добротпожаловать на запад. там уже давно за иное мнение о ковидле выпиливают отвсюду бензопилой

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–1
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Илья Шишкунов

Переносите скорее сервера за пределы доступа властей РФ!

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0
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Senas Klipata

Какая разница, все равно вас скоро от интернета отключат.

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1
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Илья Шишкунов

Меня не отключат, я не в РФ

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2
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Max Bernberg

Это на те, которые с недавнего времени удаляют сайты с доменом .ru просто потому что?

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0
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LeodVinci

Блин, я чет уже за vc начал переживать.

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1
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Covid 19

Сегодня любой ресурс можно уничтожить, достаточно только поднять вопросы бытия в нашем отечестве.

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0
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Ильяс Урганаев

Такими темпами и до VC.ru доберутся

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1
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Konstantin_Andreevich

TJ и VC не тронут - они под Комитетом ходят.

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0
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Farkhod Daniyarov

Скоро заблокируют все кроме гос.сми

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user_90123129312

Добро пожаловать в С. Корею.

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0
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k. p.

бальзам на душу. слушал в машине сеоодня эту помойку, такой поток бреда от иксперток, что на каждое предложение возразить хочется. туда им и дорога. потрачено, как ловорится в интернете. хаха

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–1
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Nikolay Pomeschenko

хорошо, что есть ЧС на ресурсе. начнём-с

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0
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Anton Bocharov

А ведь были же времена на Эхе... 😍🔥
https://youtu.be/0cwiUVmXaJU

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0
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Nikita

МДА…

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Юлия Дмитриевна

Ага даже очень интересно

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Андрей

Конец режима близок как никогда.

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Ware Wow

В понедельник, максимум в пятницу ))

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Konstantin Bulgakov

Кажется что до конца недели Ютьюб не доживет...

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Max Bernberg

Надеюсь остальные желтушные помойки, типа члентача и медузы, тоже прикроют

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