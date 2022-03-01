Роскомнадзор начал блокировать доступ к «Эхо Москвы» и «Дождю» по требованию Генпрокуратуры России Статьи редакции
Регулятор заблокировал сайты «Эхо Москвы» и «Дождя». Радиостанцию отключили от эфира.
Причиной, по которой требуется ограничить доступ к радиостанции «Эхо Москвы» и телеканалу «Дождь», Генпрокуратура называет фейки о войне России с Украиной и призывы к экстремистским действиям. Об этом говорится в телеграм-канале ведомства.
Ведомство нашло «целенаправленное и систематическое размещение»:
- Информации с призывами к экстремистской деятельности и насилию.
- Информации с призывами к массовым нарушениям общественного порядка и участию в протестах.
- Ложных сведений о действиях российских военных в «рамках проведения специальной операции по защите ДНР и ЛНР».
Главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов отказался прокомментировать «Медузе» блокировку. В его приёмной сообщили, что об этом сможет рассказать только редактор сайта утром 2 марта.
GlobalCheck пишет, что доступ к их сайтам уже начали блокировать.
Венедиктов также сообщил, что «Эхо Москвы» отключили от эфира.
Заявление «Дождя»
Заявление «Эхо Москвы»
Пройдемте сэр, у вас мысли не по госту
Жесть однако, сколько в России людей, которые воспринимают информацию с экрана телевизора как неоспоримую истину
О чем и печь…
С такими темпами перемен скоро россиянам Северная Корея начнет казаться очень свободной страной.
C такими темпами интернета не будет уже через неделю. Настолько успешно идет война. Настолько страшна любая правда.
Сравнил палец с 1/6 частью суши
Думаешь, чтобы спрятаться от РКН, всегда можно будет выкопать землянку в вечной мерзлоте?
Эта 1/6 будет жрать х* без импорта т.к. у неё нет вообще ничего собственного кроме бензина в отличии от Кореи
Вы так выражаетесь, будто мы сами не на этой 1/6 сидим. Может надо не грустно смиряться с судьбой и мечтать, что через сто лет дорастём до уровня Северной Кореи?
Может надо
Вот и кончилась эпоха. Режим их терпел, что бы показать Западу, что в России есть хоть одно СМИ где можно критиковать власть. Сейчас что о них думают на Западе стало все равно, страна вступила на путь войны со всем цивилизованными миром.
Действительно. Антон, когда стартуете с вещами в цивилизованный мир? Или Вы из какого-то племени местного, ну т.е нашинского, а переезд и не планировался? А то цивилизованный мир такой, манящий он же, верно?
Вы, наверное, думаете, что цивилизация это когда есть машины, компьютеры и все такое. Не люди в шкурах люди бегущие с копьем на мамонта. Но в данном случает цивилизованная страна эта та, что живет по законам, по международным договорам, по принципам ООН. Россия нарушила все мыслимые законы отношений между странами. Вы это прекрасно понимаете, я думаю.
Вы в Белграде про принципы ООН ещё не рассказывали?
У вас методичка, чтоли? Общая стилистика. Я почти поверила, товарищ майонез
почему ты запад называешь цивилизованным миром? а мы на лошадях ездим что ли?
«Эхо Москвы» вообще пишет бред, и про тех и про других, это не инфо ресурс, это сборище деградантов.
не, это вы еще на tjournal.ru не заходили.
Да, там полный треш.
Так там тоже дед главный. только другой, с бородой
Ну тот дед, по крайней мере, харизматичен
Но, заносит их порой не хило
Не беспокойтесь, главреда РенТВ- не переплюнет)
Иногда, с возрастом, лучше остановиться, и уйти, чтоб память о тебе была достойной. Я о Венедиктове.
Прекрасно понял. Но, зачем уходить, если нет опасности? Наверное, тоже заигрался
Чтоб не быть посмешищем, и не скатывать когда-то достойный ресурс в унылое г...
ОМОН кончается
кемеровский, ага 😄
Ого, и Веника задело осколком… совсем жара пошла.
Заигрывания Венидиктова и власти не спасли его от блокировки сайта Эха.
Он и так уже был на полупенсии, как и другому деду — пофиг.
Удивлен как канал Настоящее время на ютубе еще не заблокирован. Там на 100% однобокая пропаганда против россии. Особенно учитывая его связь с Радио свобода.
Сейчас, скорее, это просто альтернативная точка зрения. РКН может заблочить всё, что не соответствует официальному вранью. Хотя да, порой всё это выглядит как пропаганда - но ведь условия информационной войны не они навязали, а государство.
я засыпала полтора года под эфиры Эха, слушая Белковского, Латынину, Мовчана, Глуховского, Невзорова и Шульман. лишь бы остались в живых на ютубе, иначе ждут меня бессонные ночи
ага под них только спать и можн, в здравом уме их бредьне вынесии
И TJ туда в эту же помойку
энджоеров то куда потом девать?
Друзья, я предлагаю начать вам привыкать к рутюбу.
Скорее тарелки старлинка закупать
Back in USSR
Лучше подскажите хорошие блокировщики, а то ручками уже надоело все блочить в ютубе, гугле, отовсюду всякая ненужная дичь лезет
Кнопка около провода питания твоего ПК самый лучший блокировщик.
Парни их блокируют чтобы вам видосы не дай бог не показали как русский мир шагает в Украину. Но я вам все равно покажу. Потому как шагает он с размахом к сожалению
На Ютубе трансляция идёт. 31 тысяча зрителей на момент написания комментария. Число быстро растёт.
Хоть бы Жириновского успели отвезти на историческую Родину.
Если официальная точка скажет, что вы "п-др", а вы скажете "извольте, нет". Вас посадят за экстремизм и терроризм. Браво.
добротпожаловать на запад. там уже давно за иное мнение о ковидле выпиливают отвсюду бензопилой
Переносите скорее сервера за пределы доступа властей РФ!
Какая разница, все равно вас скоро от интернета отключат.
Меня не отключат, я не в РФ
Это на те, которые с недавнего времени удаляют сайты с доменом .ru просто потому что?
Блин, я чет уже за vc начал переживать.
Сегодня любой ресурс можно уничтожить, достаточно только поднять вопросы бытия в нашем отечестве.
Такими темпами и до VC.ru доберутся
TJ и VC не тронут - они под Комитетом ходят.
Скоро заблокируют все кроме гос.сми
Добро пожаловать в С. Корею.
бальзам на душу. слушал в машине сеоодня эту помойку, такой поток бреда от иксперток, что на каждое предложение возразить хочется. туда им и дорога. потрачено, как ловорится в интернете. хаха
хорошо, что есть ЧС на ресурсе. начнём-с
А ведь были же времена на Эхе... 😍🔥
https://youtu.be/0cwiUVmXaJU
МДА…
Ага даже очень интересно
Конец режима близок как никогда.
В понедельник, максимум в пятницу ))
Кажется что до конца недели Ютьюб не доживет...
Надеюсь остальные желтушные помойки, типа члентача и медузы, тоже прикроют
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