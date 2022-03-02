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Universal приостановила прокат своих фильмов в России, BBC Studios прекратила лицензировать контент Статьи редакции

Вслед за другими ведущими голливудскими студиями.

  • О решении Universal руководство компании сообщило изданию Deadline. Согласно заявлению, причина — «продолжающийся гуманитарный кризис на Украине». Как долго продлится бойкот, представители киностудии не уточнили.
  • Universal стала последний студией из «большой пятёрки» Голливуда, сообщившей о временном прекращении проката из-за военных действий на Украине. Ранее это сделали Warner Bros., Disney, Sony Pictures и Paramount.
  • В 2022 году Universal, среди прочего, должна была выпустить на российском рынке фильмы «Мир Юрского периода: Господство», «Скорая» и «Белфаст».
  • BBC Studios также решила «прекратить лицензирование контента для российских пользователей», сообщила она в Twitter. У студии с декабря 2019 года был контракт с «Яндексом» на производство контента по сценариям BBC и показ эксклюзивного контента на «Кинопоиск HD».
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DTF
5 млрд рублей только за март: участники российского кинорынка оценили потери кинотеатров из-за мирового бойкота Статьи редакции

Отменённые фильмы стали бы самыми кассовыми релизами месяца, считает главред «Бюллетеня кинопрокатчика» Александр Нечаев.

#новость #bbc #universal #днрилнр

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Алексей Ключерев

Будем смотреть фильмы про Крым и про танкистов. И шить лапти

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Вадим Демидов

А про спортсменов что, уже не фильмы? А разные бригадо-бумеры? А 500млрд часов сериалов про менто-бандитов?
Да, не есть хорошо, конечно, но далеко не самая сильная печаль на фоне всего остального.

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Артур Тимошенко

Теперь будем смотреть экранки (Камрип) с украинским переводом, и русскими субтитрами )))))

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Sega MatrOskiN

"Людина-павук: Додому шляху нема"))

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Кирилл Шемякин

У нас не плохо тоже переводят

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Андрей Чуринов

Разрешить кинотеатрам показывать пиратки!!))

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Виктор

Актуальненько

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Онлайн-Аптека

Пора уже снимать блокировку с торрент трекеров. РКН ты слышишь меня?

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Виктор

Считаю, что госдума должна обратиться к Путину с предложением о признании RuTracker.org и его немедленной разблокировке. Желательно с вводом войск в кишащий неонацистами РКН

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