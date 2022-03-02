Universal приостановила прокат своих фильмов в России, BBC Studios прекратила лицензировать контент Статьи редакции
Вслед за другими ведущими голливудскими студиями.
- О решении Universal руководство компании сообщило изданию Deadline. Согласно заявлению, причина — «продолжающийся гуманитарный кризис на Украине». Как долго продлится бойкот, представители киностудии не уточнили.
- Universal стала последний студией из «большой пятёрки» Голливуда, сообщившей о временном прекращении проката из-за военных действий на Украине. Ранее это сделали Warner Bros., Disney, Sony Pictures и Paramount.
- В 2022 году Universal, среди прочего, должна была выпустить на российском рынке фильмы «Мир Юрского периода: Господство», «Скорая» и «Белфаст».
- BBC Studios также решила «прекратить лицензирование контента для российских пользователей», сообщила она в Twitter. У студии с декабря 2019 года был контракт с «Яндексом» на производство контента по сценариям BBC и показ эксклюзивного контента на «Кинопоиск HD».
Будем смотреть фильмы про Крым и про танкистов. И шить лапти
А про спортсменов что, уже не фильмы? А разные бригадо-бумеры? А 500млрд часов сериалов про менто-бандитов?
Да, не есть хорошо, конечно, но далеко не самая сильная печаль на фоне всего остального.
Теперь будем смотреть экранки (Камрип) с украинским переводом, и русскими субтитрами )))))
"Людина-павук: Додому шляху нема"))
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У нас не плохо тоже переводят
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Разрешить кинотеатрам показывать пиратки!!))
Актуальненько
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Пора уже снимать блокировку с торрент трекеров. РКН ты слышишь меня?
Считаю, что госдума должна обратиться к Путину с предложением о признании RuTracker.org и его немедленной разблокировке. Желательно с вводом войск в кишащий неонацистами РКН
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