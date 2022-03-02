Медиа
Таня Боброва

Сообщество работников медиа объявило о сборе резюме готовых к релокации специалистов и работодателей Статьи редакции

Список обновляется, сейчас в нём больше 30 человек.

Проект медиаконсультанта и бывшего издателя The Bell Александра Амзина «Мы и Жо» призвал в своём Telegram-канале организоваться журналистов, которые хотят уехать из России, и работодателей, готовых их принять.

С 24 февраля большинство независимых журналистов и медийщиков задумались об отъезде. Но, как сказал мой давний знакомый: «надо было в ИТ идти. с профессией „журналист“ очень сложно отсюда валить».

«Мы и Жо» предлагает журналистам найти работодателя, который вывезет вас и вашу семью, а работодателям — отличных специалистов с прекрасным русским, заведомо не поддерживающих войну. Это бесплатно.

«Мы и Жо»

Сотрудники СМИ, медиаменеджеры, копирайтеры и другие специалисты могут оставить в комментариях к посту или сообщениях Наталье Вахониной свои контакты, краткое описание опыта работы и ссылку на резюме. Работодатели — предложить свои вакансии и посмотреть обновляемый список потенциальных сотрудников.

На 13:00 мск на вкладке с резюме журналистов больше 20 записей, других специалистов — четыре, с вакансиями — одна. Ещё на одной вкладке проект собирает резюме тех, кто не может покинуть Россию, но кому нужна новая работа.

#днрилнр

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