С 24 февраля большинство независимых журналистов и медийщиков задумались об отъезде. Но, как сказал мой давний знакомый: «надо было в ИТ идти. с профессией „журналист“ очень сложно отсюда валить».

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