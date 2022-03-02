Сообщество работников медиа объявило о сборе резюме готовых к релокации специалистов и работодателей Статьи редакции
Список обновляется, сейчас в нём больше 30 человек.
Проект медиаконсультанта и бывшего издателя The Bell Александра Амзина «Мы и Жо» призвал в своём Telegram-канале организоваться журналистов, которые хотят уехать из России, и работодателей, готовых их принять.
Сотрудники СМИ, медиаменеджеры, копирайтеры и другие специалисты могут оставить в комментариях к посту или сообщениях Наталье Вахониной свои контакты, краткое описание опыта работы и ссылку на резюме. Работодатели — предложить свои вакансии и посмотреть обновляемый список потенциальных сотрудников.
На 13:00 мск на вкладке с резюме журналистов больше 20 записей, других специалистов — четыре, с вакансиями — одна. Ещё на одной вкладке проект собирает резюме тех, кто не может покинуть Россию, но кому нужна новая работа.
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