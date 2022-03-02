Сайт The Village заблокирован Статьи редакции
Редакция не получала уведомлений от Роскомнадзора.
Сайт The Village не доступен без VPN. Издание сообщило, что «возможно, его блокируют», но редакция не получала уведомлений от Роскомнадзора.
В сообщении от провайдеров говорится, что издание внесено в список сайтов, распространяющих запрещённую в России информацию. Адрес появился в реестре Роскомнадзора по внесудебным блокировкам. Туда попадают сайты, которые «размещали призывы к массовым беспорядкам, экстремизму, участию в незаконных акциях, недостоверную информацию» и другое.
По данным в реестре заблокированных сайтов, The Village внесли туда по требованию Генпрокуратуры ещё 24 февраля.
Роскомнадзор сообщил «РИА Новостям», что ограничил доступ к сайту «из-за публикации недостоверной информации о военной спецоперации на Украине».
Это превентивная блокировка, Роскомнадзору стало известно, что если сейчас не заблокировать, то в дальнейшем The Village очень сильно нарушит закон и не было другого выхода.
в главных ролях: Том Круз
Все дружно переходим на газету, потому что не будет скоро этих ваших сайтов
Слухать радиоприемники))
Пока "остатки цивилизации" не закончатся) лампы на последок оставлю))
Проблема в том, что вражеские голоса на коротких волнах, как в советские времена, больше не вещают. Может, только китайцы. Так что старые приёмники с короткими волнами выдадут только шум. Хотя надо проверить на всякий случай.
Китайцы на 7200 кГц очень хорошо вещают.
Ну я по собственному опыту)) (кабельного тв нет дома) когда в KZ в январе, у нас отрубили всю связь. Спас старенький муз центр. И хорошо, что среди всех радиостанций по факту, всего одна вещала получасовые новости. Все остальные станции, вещали онли музыку. Вот неск дней это, можно сказать, был единственный источник информации)
Есть инсайд из Сколково (но это не точно).
В Сеть попали чертежи первого заменителя западного аналога устройства коммуникации - Язвоню.
З.Ы: не все так плохо 😄😢
Этих ваших продуктов тоже не будет.
Достаём модемы диалап, востанавливаем Фидо нет
Гипертекстовый Векторный Фидонет
Мицгол ты?
Вспомнил на ночь глядя))
Пиздец какой-то лютый происходит. Северная Корея 2.0 https://zona.media/article/2022/03/02/border
Да ладно набрасывать, чел просто зассал и все показал, а потом плачется, какой он лох. Содержимое телефона - это твое личное. Запомни.
Ну если уж набрасывать, вот последнее: «Роскомсвобода» сообщила о возможном начале блокировки YouTube в России
А если не справится Роскомнадзор, тогда Гугл поможет заблокировать Ютуб для "Зоны.ру" .
Полагаю так корректнее звучит название, страна Российская Федерация. Может я не прав, время покажет.
Пошел чистить диски внешние. А то малоли что
Говорить правду, это уже преступление?!
Смотря про кого и где 😏
Может ты и воевать не хочешь? Умные такие все...
Легко говорить, в тепле и целым городом и без взрывов над головой.
Никто воевать не хочет. Убийство тысяч людей это абсурд
подскажите впн нормальный на комп
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модератор!
https://www.the-village.ru/service-shopping/to-buy-or-not/net-voyne
часть ссылок ведет на ФЗ.
У меня пока открывается.
18:25 по мск. Оператор - Билайн. Пока что сайт работает.
Мегафон, Москва, 18:48 - сайт заблокирован
Извините
нет
модератор! надо всего две статьи от этой маши удалить.
Все посты на деревне согласно ВСУ.
Уже есть инфа, что это РКН. На вики тоже статью про операцию потрут
Пишут,ютаб блочить начинают, вот это уже серьезно.
Она считает показанную на главной yandex.ru повестку «преступлением и соучастием в войне».
Это всё, что мы можем про это сообщить.
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