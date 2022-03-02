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Медиа
Маша Цепелева

Сайт The Village заблокирован Статьи редакции

Редакция не получала уведомлений от Роскомнадзора.

42 42 комментария
4865 просмотров

Сайт The Village не доступен без VPN. Издание сообщило, что «возможно, его блокируют», но редакция не получала уведомлений от Роскомнадзора.

В сообщении от провайдеров говорится, что издание внесено в список сайтов, распространяющих запрещённую в России информацию. Адрес появился в реестре Роскомнадзора по внесудебным блокировкам. Туда попадают сайты, которые «размещали призывы к массовым беспорядкам, экстремизму, участию в незаконных акциях, недостоверную информацию» и другое.

По данным в реестре заблокированных сайтов, The Village внесли туда по требованию Генпрокуратуры ещё 24 февраля.

Роскомнадзор сообщил «РИА Новостям», что ограничил доступ к сайту «из-за публикации недостоверной информации о военной спецоперации на Украине».

#новость

42 42 комментария
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42 комментария
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Evil Pechenka

Это превентивная блокировка, Роскомнадзору стало известно, что если сейчас не заблокировать, то в дальнейшем The Village очень сильно нарушит закон и не было другого выхода.

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53
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Martin Prestone

в главных ролях: Том Круз

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2
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Quidmy

Все дружно переходим на газету, потому что не будет скоро этих ваших сайтов

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19
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Лишний браслет

этих ваших смартфонов, планшетов и компьютеров... и чего вы будете делать без них с этими сайтами?

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9
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Alex Shevchenko

Слухать радиоприемники))

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7
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Лишний браслет

Разве что теплые ламповые, т.к. транзисторов тоже не будет :)

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6
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Alex Shevchenko

Пока "остатки цивилизации" не закончатся) лампы на последок оставлю))

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1
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Андрей Кириллов

Проблема в том, что вражеские голоса на коротких волнах, как в советские времена, больше не вещают. Может, только китайцы. Так что старые приёмники с короткими волнами выдадут только шум. Хотя надо проверить на всякий случай.

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0
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Sergei Timofeyev

Китайцы на 7200 кГц очень хорошо вещают.

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0
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Alex Shevchenko

Ну я по собственному опыту)) (кабельного тв нет дома) когда в KZ в январе, у нас отрубили всю связь. Спас старенький муз центр. И хорошо, что среди всех радиостанций по факту, всего одна вещала получасовые новости. Все остальные станции, вещали онли музыку. Вот неск дней это, можно сказать, был единственный источник информации)

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0
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Alexey Bo

Есть инсайд из Сколково (но это не точно).
В Сеть попали чертежи первого заменителя западного аналога устройства коммуникации - Язвоню.
З.Ы: не все так плохо 😄😢

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0
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Липин Евгений

Этих ваших продуктов тоже не будет.

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Лишний браслет

Ну, с продуктами, может, как-то вопрос сам-собой решится после ядерного удара, так что пока не стоит переживать из-за них

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0
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Tok Allen

Достаём модемы диалап, востанавливаем Фидо нет

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2
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Типун Понос

Гипертекстовый Векторный Фидонет

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4
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Denis Iskandarov

Мицгол ты?

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2
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Henry Zhi

Вспомнил на ночь глядя))

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0
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Norman

Пиздец какой-то лютый происходит. Северная Корея 2.0 https://zona.media/article/2022/03/02/border

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18
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Aerylmag

Да ладно набрасывать, чел просто зассал и все показал, а потом плачется, какой он лох. Содержимое телефона - это твое личное. Запомни.

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3
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Norman

Ну если уж набрасывать, вот последнее: «Роскомсвобода» сообщила о возможном начале блокировки YouTube в России

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3
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Aerylmag

А если не справится Роскомнадзор, тогда Гугл поможет заблокировать Ютуб для "Зоны.ру" .
Полагаю так корректнее звучит название, страна Российская Федерация. Может я не прав, время покажет.

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0
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Верующий магнит

Кстати, по тексту видно, что все истории один автор писал ;)

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2
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LuNature

Пошел чистить диски внешние. А то малоли что

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Breitson Live

Говорить правду, это уже преступление?!

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6
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Alex Shevchenko

Смотря про кого и где 😏

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2
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Evil Pechenka

Может ты и воевать не хочешь? Умные такие все...

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Breitson Live

Легко говорить, в тепле и целым городом и без взрывов над головой.

Никто воевать не хочет. Убийство тысяч людей это абсурд

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1
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Alex X

подскажите впн нормальный на комп

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4
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Пожилой велосипед

Windscribe
30 гб трафика по промокоду «ПИЗДЕЦ» (не шутка)

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7
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Alex Shevchenko

Adguard VPN использую

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LuNature

adguard_premium.apk

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Виталио Лучиано

модератор!
https://www.the-village.ru/service-shopping/to-buy-or-not/net-voyne
часть ссылок ведет на ФЗ.

Плакат «Нет войне» от Partisan Press
Его можно забрать бесплатно, а где его размещать — решайте сами
www.the-village.ru
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Товарищ

У меня пока открывается.

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Александр Харитонов

18:25 по мск. Оператор - Билайн. Пока что сайт работает.

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Пожилой велосипед

18:29 по МСК, Ростелеком Коми — без VPN не зайти.

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Елена Сорокина

Мегафон, Москва, 18:48 - сайт заблокирован

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Татьяна Тинькова

Извините

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Виталио Лучиано

нет

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Виталио Лучиано

модератор! надо всего две статьи от этой маши удалить.

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Виталио Лучиано

Все посты на деревне согласно ВСУ.

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Татьяна Панфилова

Уже есть инфа, что это РКН. На вики тоже статью про операцию потрут

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Oleg Solovev

Пишут,ютаб блочить начинают, вот это уже серьезно.

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