Редакция не получала уведомлений от Роскомнадзора.

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Сайт The Village не доступен без VPN. Издание сообщило, что «возможно, его блокируют», но редакция не получала уведомлений от Роскомнадзора.

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В сообщении от провайдеров говорится, что издание внесено в список сайтов, распространяющих запрещённую в России информацию. Адрес появился в реестре Роскомнадзора по внесудебным блокировкам. Туда попадают сайты, которые «размещали призывы к массовым беспорядкам, экстремизму, участию в незаконных акциях, недостоверную информацию» и другое.

По данным в реестре заблокированных сайтов, The Village внесли туда по требованию Генпрокуратуры ещё 24 февраля.