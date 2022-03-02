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Богдан Музыченко

Онлайн-кинотеатр Megogo прекратил работу в России Статьи редакции

Украинские основатели сервиса отозвали франшизу, сообщил гендиректор компании Виктор Чеканов.

  • Megogo больше не будет транслировать фильмы и сериалы в России, сообщил «Ведомостям» гендиректор российского подразделения видеосервиса.
  • Megogo в 2011 году основал украинский предприниматель Владимир Боровик. Сервис начал работать в России в 2012 году, российскую компанию возглавил Виктор Чеканов.
  • Юрлицо Megogo ООО «Мегого» принадлежит кипрской компании Magavin Enterprises Limited. 99% юрлица через цепочку компаний владеет киприот Димостенис Кристомилас.
  • Онлайн-кинотеатр был одним из крупнейших в России, ссылается издание на данные исследовательской компании «ТМТ консалтинг». По итогам января-июня 2021 года, он был на четвёртом месте с долей рынка 7,4%.
  • 1 марта 2022 года ТАСС со ссылкой на компанию сообщил, что онлайн-кинотеатр перестал работать «из-за непредвиденных технических сложностей».

#новость #megogo

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38 комментариев
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Андрей Чуринов

У Рутрекера ренессанс намечается)

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23
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Вел Колдин

у Кинопоиска и Винка, скорее, увеличение аудитории же

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2
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Maxim Grin

Я раньше думал что мегого это сайт пиратских фильмов. Удивился, когда там платить надо стало

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0
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Артём Календжян

Я всегда думал, что это российская компания...

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12
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Александр Медведь

Запомните, в России в принципе, практически нет российских компаний.

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5
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Дмитрий Филиппов

Только Кипрские ?

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Александр Медведь

Ещё Нидерланды и Британские Виргинских острова.

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Сергей Я

Скатертью дорога. А бабки за подписку они не вернут, надо понимать?) Это даже круче, чем "бизнес по-русски", "рэкет по-хохлятски" (именно "хохлятски", к адекватным украинским людям мое высказывание не имеет отношения). Ладно ещё, если он эти деньги пустит на доброе дело, в благотворительные фонды там, но очень сомневаюсь.

Желание таким образом выразить своё "фи" ещё можно понять, но даже в таких ситуациях нужно вести себя как человек и предприниматель, предупредили бы хотя бы за несколько дней, дали отменить подписку, вернуть деньги. А потом уже делай чё хочешь. Кстати, а автопродление не отключить теперь?😄

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Стэнли Штейгенбергер

Шикарно, а подписку $$ вернут?

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Андрей Чуринов

Конечно нет))

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8
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Джон Картошкин

да, конечно, SWIFT переводом

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qwerty

Нет. Это ж хохлы.

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–1
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Alex Shevchenko

Война все спишет.

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Руслан Абрамов

Пускай уже все заграничное отключают, пишут список что нужно создать самим внутри страны и будем деньги платить своим разработчикам)))

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3
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Kek Man

А начнем пожалуй с производства микропроцессоров. Хммммм?
Ну подвох я думаю здесь очевиден, если все это действо не закончится в ближайшую неделю- мааааксимум две.

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2
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Maxim Grin

Ну литография до 65 нм есть, осталось навалиться всеми институтами страны)

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Breitson Live

Которые свалили, тк ИТ на ввоз под запретом, а свое делать лет 50

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Alex Shevchenko

"Три магнитофона, три кинокамеры заграничных..." (c)

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4
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Антон Храмченко

Верните деньги за годовую подписку! Вот *****!

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Ivan Petrov

Во-первых новость с бородой, а во-вторых - яркий пример принятия серьёзного решения на эмоциях: умный бы продолжал получать из страны-агрессора деньги и направлял на оборону своей.

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Breitson Live

Как получать деньги если свифта нет?!
Просто тратить деньги, и поддерживать сервера там где пользователи не могут оплатить?

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–1
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Alexander Bobylev

Так не все банки попали под отключение. И отключение будет 12 марта.

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1
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Ivan Petrov

А ему неважно, он на днях узнал новое слово, "SWIFT" и теперь везде его вставляет.

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0
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Михаил

Так можно вообще продолжать работать с Россией всем и получат деньги. Путин будет рад

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Максим Кот

С точки зрения бизнеса
2021 год - уничтожены цепочки поставок
2022 год - уничтожены партнёрства, предпринимательские связи

Как все это будет функционировать без доверия, логистики, технологий ?

Кто хлопнул дверь - они же не вернутся... во всяком случае быстро

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Breitson Live

Нужно прекращать эту войну!

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Zloy Sniper

Ну ушел Мегого и ушел.

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Андрей Мешков

Уебаны

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Последний Шанс

Да мы как бы знаем

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Дмитрий Королёв

Всё происходящее уже вызывает истерический смешок. Вспомнил почему-то Шнурова.

Что с того? иго-го ( мегого)
Стало реже!
Жизнь прошла, итого
На манеже!
Щель уже не узка,
Слез тефлон.
В самый раз запускать
Шмарофон.

Ребята, когда уже этот шмарофон закончится, знает кто-то?

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0
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Alex Shevchenko
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Дмитрий Королёв

Замечательный фильм. Актёры великолепные. Жаль ситуация для обсуждения столь печальная.

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v222v

1. Сервис был в принципе не плохой
2. Даже если они передумают через пол года и вернутся, осадочек останется, место пусто не бывает.
3. Экономику незалежной деньгами с подписок не поднимешь.
4. Поступили не как предприниматели, а как наплеватели.
5. Вернуть долю рынка будет не просто.

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Алёна Жданова

Хорошо, а как деньги вернуть за оплату? За год как бы заплатили, теперь что?

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Alexander Bobylev

Никак. Гуглите значение термина "форс-мажор".

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Artem Borisenko

Ох и хорошо, что я купил подписку на яндекс. Тоже с нюансами, конечно...

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Dmitrii Nesterenko

Вот гандоны! Я на 2 года подписку купил. Ладно пусть подавятся!

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Влад

КиноПоиск и ОККО
Да в конце концов полно m3u источников(извините, если не верно назвал)

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