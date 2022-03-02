Онлайн-кинотеатр Megogo прекратил работу в России Статьи редакции
Украинские основатели сервиса отозвали франшизу, сообщил гендиректор компании Виктор Чеканов.
- Megogo больше не будет транслировать фильмы и сериалы в России, сообщил «Ведомостям» гендиректор российского подразделения видеосервиса.
- Megogo в 2011 году основал украинский предприниматель Владимир Боровик. Сервис начал работать в России в 2012 году, российскую компанию возглавил Виктор Чеканов.
- Юрлицо Megogo ООО «Мегого» принадлежит кипрской компании Magavin Enterprises Limited. 99% юрлица через цепочку компаний владеет киприот Димостенис Кристомилас.
- Онлайн-кинотеатр был одним из крупнейших в России, ссылается издание на данные исследовательской компании «ТМТ консалтинг». По итогам января-июня 2021 года, он был на четвёртом месте с долей рынка 7,4%.
- 1 марта 2022 года ТАСС со ссылкой на компанию сообщил, что онлайн-кинотеатр перестал работать «из-за непредвиденных технических сложностей».
У Рутрекера ренессанс намечается)
у Кинопоиска и Винка, скорее, увеличение аудитории же
Я раньше думал что мегого это сайт пиратских фильмов. Удивился, когда там платить надо стало
Я всегда думал, что это российская компания...
Запомните, в России в принципе, практически нет российских компаний.
Только Кипрские ?
Ещё Нидерланды и Британские Виргинских острова.
Скатертью дорога. А бабки за подписку они не вернут, надо понимать?) Это даже круче, чем "бизнес по-русски", "рэкет по-хохлятски" (именно "хохлятски", к адекватным украинским людям мое высказывание не имеет отношения). Ладно ещё, если он эти деньги пустит на доброе дело, в благотворительные фонды там, но очень сомневаюсь.
Желание таким образом выразить своё "фи" ещё можно понять, но даже в таких ситуациях нужно вести себя как человек и предприниматель, предупредили бы хотя бы за несколько дней, дали отменить подписку, вернуть деньги. А потом уже делай чё хочешь. Кстати, а автопродление не отключить теперь?😄
Шикарно, а подписку $$ вернут?
Конечно нет))
да, конечно, SWIFT переводом
Нет. Это ж хохлы.
Война все спишет.
Пускай уже все заграничное отключают, пишут список что нужно создать самим внутри страны и будем деньги платить своим разработчикам)))
А начнем пожалуй с производства микропроцессоров. Хммммм?
Ну подвох я думаю здесь очевиден, если все это действо не закончится в ближайшую неделю- мааааксимум две.
Ну литография до 65 нм есть, осталось навалиться всеми институтами страны)
Которые свалили, тк ИТ на ввоз под запретом, а свое делать лет 50
"Три магнитофона, три кинокамеры заграничных..." (c)
Верните деньги за годовую подписку! Вот *****!
Во-первых новость с бородой, а во-вторых - яркий пример принятия серьёзного решения на эмоциях: умный бы продолжал получать из страны-агрессора деньги и направлял на оборону своей.
Как получать деньги если свифта нет?!
Просто тратить деньги, и поддерживать сервера там где пользователи не могут оплатить?
Так не все банки попали под отключение. И отключение будет 12 марта.
А ему неважно, он на днях узнал новое слово, "SWIFT" и теперь везде его вставляет.
Так можно вообще продолжать работать с Россией всем и получат деньги. Путин будет рад
С точки зрения бизнеса
2021 год - уничтожены цепочки поставок
2022 год - уничтожены партнёрства, предпринимательские связи
Как все это будет функционировать без доверия, логистики, технологий ?
Кто хлопнул дверь - они же не вернутся... во всяком случае быстро
Нужно прекращать эту войну!
Ну ушел Мегого и ушел.
Уебаны
Да мы как бы знаем
Всё происходящее уже вызывает истерический смешок. Вспомнил почему-то Шнурова.
Что с того? иго-го ( мегого)
Стало реже!
Жизнь прошла, итого
На манеже!
Щель уже не узка,
Слез тефлон.
В самый раз запускать
Шмарофон.
Ребята, когда уже этот шмарофон закончится, знает кто-то?
Замечательный фильм. Актёры великолепные. Жаль ситуация для обсуждения столь печальная.
1. Сервис был в принципе не плохой
2. Даже если они передумают через пол года и вернутся, осадочек останется, место пусто не бывает.
3. Экономику незалежной деньгами с подписок не поднимешь.
4. Поступили не как предприниматели, а как наплеватели.
5. Вернуть долю рынка будет не просто.
Хорошо, а как деньги вернуть за оплату? За год как бы заплатили, теперь что?
Никак. Гуглите значение термина "форс-мажор".
Ох и хорошо, что я купил подписку на яндекс. Тоже с нюансами, конечно...
Вот гандоны! Я на 2 года подписку купил. Ладно пусть подавятся!
КиноПоиск и ОККО
Да в конце концов полно m3u источников(извините, если не верно назвал)
Она призвала команду оставить разногласия, которые лишь «выжигают силы», и помогать друг другу.
Она считает показанную на главной yandex.ru повестку «преступлением и соучастием в войне».
Тигран Худавердян заявил, что «война чудовищна, а происходящее — невыносимо», но отметил, что главные приоритеты — безопасность сотрудников и работа сервисов в любых условиях.
Это всё, что мы можем про это сообщить.