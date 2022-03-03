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Медиа
TJ

Spotify закрыл «на неопределённый срок» офис в России на фоне войны с Украиной Статьи редакции

Сервис пока остаётся доступным российским пользователям.

15 15 комментариев
1489 просмотров

Об этом пишет Variety со ссылкой на сообщение стримингового сервиса.

Мы закрываем офис Spotify в России на неопределённый срок, но сервис по-прежнему будет доступен для российских пользователей. Мы считаем крайне важным попытаться сохранить работоспособность Spotify в России, чтобы обеспечить глобальный поток информации.

из заявления Spotify

Spotify также ограничил и удалил из сервиса весь контент, принадлежащий российским государственным СМИ — RT и Sputnik.

Мы глубоко потрясены и опечалены нападением на Украину. Нашим главным приоритетом на прошлой неделе была безопасность наших сотрудников и обеспечение того, чтобы Spotify продолжал служить важным источником мировых и региональных новостей в то время, когда доступ к информации важен как никогда.

из заявления Spotify

В заявлении Spotify также сказано об «индивидуальной поддержке сотрудников в регионе и глобальному сообществу украинских сотрудников».

На момент публикации заметки в пресс-службе Spotify не ответили на запрос TJ прокомментировать ситуацию.

#новость #spotify #днрилнр

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15 комментариев
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Александр Гладких

Только пришли и уже уходите, а че так? Какие же вы тупорылые, не понимаете местный менталитет даже на 1%.

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3
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добрая букашка

Астанафитесь, запретил горстями глотаю

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Викторович

Нужно немного потерпеть. Скоро всё закончится... совсем всё!

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Artyom

Все они «на неопределенный срок» закрылись, но вскоре как и Netflix вернутся

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2
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Ныкыта

Ну так вроде как раз и сказано, что на какой-то срок, а не навсегда, не?

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LuNature

Как раньше уже точно не будет.
Кто то вернётся, кто то покинет навсегда.

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1
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Artyom

Ну посмотрим как будет. Это бизнес, кому хочется терять % русского рынка.

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Maxim Medvedev

Все верно, появятся аналоги (здесь я смотрю на ситуацию с точки зрения капиталистического рынка: аудитория есть, а поставщика нет)

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Artyom

Ну тот же Netflix продержался пару дней

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Mstislav Zalepilov

Знали бы все они, кого ещё поддерживают... Все так за Украину топят, пока отряды территориальной обороны их кладут очередями из калашей, которые раздали им, как на рынке..

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2
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Ioanne

А русских жителей почему не заблокировали еще?

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–3
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Artyom

А кто за подписку платить будет?

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3
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Максим Мюллер

Что не день, то новость, что кто-то ушел с нашего Рынка. Yoox, Asos, Volvo, Oracle, Toyota, Steam.

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Онлайн-Аптека

Спотифай, пора убирать русский язык из вашего приложения. А то это все полумеры.

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–12
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Балкон.Ру
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0
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