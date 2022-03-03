Spotify закрыл «на неопределённый срок» офис в России на фоне войны с Украиной Статьи редакции
Сервис пока остаётся доступным российским пользователям.
Об этом пишет Variety со ссылкой на сообщение стримингового сервиса.
Spotify также ограничил и удалил из сервиса весь контент, принадлежащий российским государственным СМИ — RT и Sputnik.
В заявлении Spotify также сказано об «индивидуальной поддержке сотрудников в регионе и глобальному сообществу украинских сотрудников».
На момент публикации заметки в пресс-службе Spotify не ответили на запрос TJ прокомментировать ситуацию.
Только пришли и уже уходите, а че так? Какие же вы тупорылые, не понимаете местный менталитет даже на 1%.
Астанафитесь, запретил горстями глотаю
Нужно немного потерпеть. Скоро всё закончится... совсем всё!
Все они «на неопределенный срок» закрылись, но вскоре как и Netflix вернутся
Ну так вроде как раз и сказано, что на какой-то срок, а не навсегда, не?
Как раньше уже точно не будет.
Кто то вернётся, кто то покинет навсегда.
Ну посмотрим как будет. Это бизнес, кому хочется терять % русского рынка.
Все верно, появятся аналоги (здесь я смотрю на ситуацию с точки зрения капиталистического рынка: аудитория есть, а поставщика нет)
Ну тот же Netflix продержался пару дней
Знали бы все они, кого ещё поддерживают... Все так за Украину топят, пока отряды территориальной обороны их кладут очередями из калашей, которые раздали им, как на рынке..
А русских жителей почему не заблокировали еще?
А кто за подписку платить будет?
Что не день, то новость, что кто-то ушел с нашего Рынка. Yoox, Asos, Volvo, Oracle, Toyota, Steam.
Спотифай, пора убирать русский язык из вашего приложения. А то это все полумеры.
Уважаемые СEO Украинских проектов - Вы совершаете большую ошибку, блокируя Российских пользователей. Война закончится, а репутация и Ваши проекты перестанут существовать. Вы стреляете себе в ногу, блокируя свой основной рынок, на котором работали и зарабатывали деньги. Вы нигде не нужны, кроме СНГ и здесь останетесь навсегда.
Она считает показанную на главной yandex.ru повестку «преступлением и соучастием в войне».
Комиссия выравнивает конкурентные условия между банками и брокерами, заявил регулятор.
Ни один тип банковской карты на данный момент не принимается.