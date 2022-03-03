Мы глубоко потрясены и опечалены нападением на Украину. Нашим главным приоритетом на прошлой неделе была безопасность наших сотрудников и обеспечение того, чтобы Spotify продолжал служить важным источником мировых и региональных новостей в то время, когда доступ к информации важен как никогда.