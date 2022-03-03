В 2021 году more.tv впервые попал в список крупнейших онлайн-кинотеатров по версии «ТМТ консалтинг» Статьи редакции
Его доля составила 7%, тройка лидеров — ivi, «Кинопоиск HD» и Okko.
- В 2021 году совокупная выручка видеосервисов в России выросла на 56% — до 43,4 млрд рублей. Годом ранее рост составил 66% — в том числе из-за локдауна, приводят «Ведомости» данные аналитиков «ТМТ консалтинг».
- Подписка, покупка и аренда фильмов и сериалов принесли сервисам 37,2 млрд рублей, или 86% от совокупной выручки (рост на 61%). Реклама — 6,2 млрд рублей (14% от общей выручки; рост на 31%).
- Лидером рынка остался ivi с долей 26% по итогам 2021 года. На втором месте «Кинопоиск HD» с 20%, третий — Okko с 16%. Четвёртым стал Megogo с долей 8% — 2 марта он объявил о прекращении работы в России.
- По 7% рынка получили Start и more.tv. «ТМТ консалтинг» считает крупнейшими видеосервисами те, чья доля превышает 5%. По данным аналитиков, more.tv вошёл в состав крупнейших игроков впервые.
- Гендиректор сервиса Иван Гродецкий отметил, что выручка выросла благодаря оригинальному контенту, доработке платформы, маркетингу и партнёрским сделкам. С ноября 2020 года «Кинопоиск HD» предлагает совместную подписку с more.tv.
- «ТМТ консалтинг» впервые оценил работу видеосервисов от операторов связи: в 2021 году совокупная выручка операторских видеосервисов составила 11,9 млрд рублей. Крупнейшие игроки: Wink от «Ростелекома» (42% от всех выручки операторских видеосервисов) и Kion от МТС (22%).
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