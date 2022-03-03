Медиа
Таня Боброва

В 2021 году more.tv впервые попал в список крупнейших онлайн-кинотеатров по версии «ТМТ консалтинг» Статьи редакции

Его доля составила 7%, тройка лидеров — ivi, «Кинопоиск HD» и Okko.

  • В 2021 году совокупная выручка видеосервисов в России выросла на 56% — до 43,4 млрд рублей. Годом ранее рост составил 66% — в том числе из-за локдауна, приводят «Ведомости» данные аналитиков «ТМТ консалтинг».
  • Подписка, покупка и аренда фильмов и сериалов принесли сервисам 37,2 млрд рублей, или 86% от совокупной выручки (рост на 61%). Реклама — 6,2 млрд рублей (14% от общей выручки; рост на 31%).
  • Лидером рынка остался ivi с долей 26% по итогам 2021 года. На втором месте «Кинопоиск HD» с 20%, третий — Okko с 16%. Четвёртым стал Megogo с долей 8% — 2 марта он объявил о прекращении работы в России.
  • По 7% рынка получили Start и more.tv. «ТМТ консалтинг» считает крупнейшими видеосервисами те, чья доля превышает 5%. По данным аналитиков, more.tv вошёл в состав крупнейших игроков впервые.
  • Гендиректор сервиса Иван Гродецкий отметил, что выручка выросла благодаря оригинальному контенту, доработке платформы, маркетингу и партнёрским сделкам. С ноября 2020 года «Кинопоиск HD» предлагает совместную подписку с more.tv.
  • «ТМТ консалтинг» впервые оценил работу видеосервисов от операторов связи: в 2021 году совокупная выручка операторских видеосервисов составила 11,9 млрд рублей. Крупнейшие игроки: Wink от «Ростелекома» (42% от всех выручки операторских видеосервисов) и Kion от МТС (22%).

#новость #видеосервисы #исследования

342 просмотров
2 2 комментария
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
2 комментария
Популярные
По порядку
الكبير الأخ

ниче щас тоже попадет в один из списков ограничений по традиции.

Ответить
0
Развернуть ветку
Ответный Паша

Какой теперь в этом всём смысл😞

Ответить
0
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 2 комментария
Финансы
Таня Боброва
Российские брокеры сообщили, что обязаны взимать 30% комиссии при покупке валют с 3 марта Статьи редакции

Комиссия выравнивает конкурентные условия между банками и брокерами, заявил регулятор.

118 118 комментариев
48
NPLaw
Льготы для IT-специалистов

Минцифры РФ подготовило пакет мер, которые должны удержать IT-специалистов в России. Среди них — льготная ипотека и отсрочка от призыва на время работы, снижение налогов и другие.

1 1 комментарий
1
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Крипто
Полина Лааксо
Россия вряд ли обойдёт санкции ЕС и США с помощью криптовалюты, пока за неё в стране нельзя купить «даже гамбургер» Статьи редакции

Украинцы и россияне скупают «цифру», боясь краха банков. А западные власти переживают, что Россия с помощью крипты продолжит торговать за границей, несмотря на запреты. Правда, их страхи мало оправданы, ведь биткоин в финансовой системе РФ пока ничего не значит.

vitalik.eth @VitalikButerin
Reminder: Ethereum is neutral, but I am not.
Соучредитель блокчейн-проекта Ethereum Виталик Бутерин: «Напомню: Ethereum держит нейтралитет, я — нет».
8 8 комментариев
18
Финансы
Евгения Евсеева
Главное в экономике на фоне войны с Украиной, день 8: комиссия за покупку валюты на бирже, торги всё ещё закрыты Статьи редакции

Собираем новости и события восьмого дня после начала военных действий: о рынках, банках и реакциях компаний.

Источник: «РИА Новости»
Статья дополняется
250 250 комментариев
29
Медиа
TJ
Spotify закрыл «на неопределённый срок» офис в России на фоне войны с Украиной Статьи редакции

Сервис пока остаётся доступным российским пользователям.

23 23 комментария
24
Модульбанк
«Модульбанк» ввел депозиты для бизнеса под 22%

И сохраняет разницу между курсами покупки и продажи валют меньше 1%.

Maranda Vandergriff
17 17 комментариев
6
Медиа
Таня Боброва
Совет директоров «Эха Москвы» решил ликвидировать радио и сайт издания Статьи редакции

1 марта радиостанцию отключили от эфира из-за «фейков о войне с Украиной».

50 50 комментариев
12
NPLaw
Президент подписал Указ о применении специальных экономических мер

Президент России Владимир Путин подписал "Указ о применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций".

14 14 комментариев
0
O2 Consulting
Государственные меры для стабилизации и развития IT-отрасли в условиях санкций
0 Обсудить
1
Медиа
Alex Petrov
3 марта газета «Все для вас» в Якутске вышла с черной обложкой «Нет войне»
13 13 комментариев
30
Сервисы
DTF
Steam ограничил способы оплаты для пользователей из России — доступны только PayPal и кошелёк магазина Статьи редакции

Ни один тип банковской карты на данный момент не принимается.

45 45 комментариев
21
Больше статей
null