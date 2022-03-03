Россия вряд ли обойдёт санкции ЕС и США с помощью криптовалюты, пока за неё в стране нельзя купить «даже

Украинцы и россияне скупают «цифру», боясь краха банков. А западные власти переживают, что Россия с помощью крипты продолжит торговать за границей, несмотря на запреты. Правда, их страхи мало оправданы, ведь биткоин в финансовой системе РФ пока ничего не значит.