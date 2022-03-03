Совет директоров «Эха Москвы» решил ликвидировать радио и сайт издания Статьи редакции
1 марта радиостанцию отключили от эфира из-за «фейков о войне с Украиной».
Большинством голосов совета директоров «Эха Москвы» принято решение о ликвидации радиоканала и сайта, сообщил главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов в своём Telegram-канале.
По его словам, Роскомнадзор потребовал от Google удалить приложение издания из магазина Google Play.
Трансляция программ «Эха Москвы» продолжается на YouTube.
1 марта Роскомнадзор начал блокировать доступ к «Эху Москвы» и «Дождю» по требованию Генпрокуратуры. Причина, по данным ведомства, — фейки о войне России с Украиной и призывы к экстремистским действиям. Радиостанцию также отключили от эфира.
Редакция «Эха Москвы» «категорически несогласна с представлением Генпрокуратуры» и будет оспаривать в судах это решение, писал тогда Венедиктов в Telegram.
- «Эхо Москвы» впервые вышло в эфир в августе 1990 года. До 2022 года радиостанцию отключали один раз — во время Августовского путча 1991 года.
Точно
Раздастся лишь эхо..
Последние остатки так называемой свободы слова уничтожают
Эхо Москвы уже давно не относилось к остаткам свободы слова.
Поэтому его и уничтожили. Они помогали Путину, вот их и закрыли.
Как можно уничтожить то, чего нет?
Иллюзии свобод и выбора всю жизнь поддерживались для контроля над массами. Массой, чувствующей свободу, проще управлять.
Вы ещё скажите, что можно убить демократию :-)
Это уже просто какой-то предел, если есть какая-то аналогия со временем, где 00 это конец дня(новый день), то мы на 23:59
Ну погоди, сейчас ещё закон примут по которому до 15 лет за фейки о бравых армейцах, а потом расширят до фейков о всей власти
вы забываете о мобилизации
1. это дорого
2. ихтамнеты и так справляются
если и будет, то ограниченная
но кто я блядь такой что бы предугадывать действия поехавшегой кукухой
Я выше ответил
Которой не будет?
Я конечно не угадаю, но:
Я думаю Путину важно захватить Киев, это может трактоваться как победа.
Я сомневаюсь, что он отдаст завоёванные территории, это его оправдание пролитой крови.
Значит эти территории нужно будет контролировать, значит нужно много людей.
В случае захвата Киева и отступления на запад, появится настоящая УПА и настоящие бандеровцы, их тоже нужно будет сдерживать.
Мобилизация так же прекрасный способ заткнуть рты протестующим, никаких больше митингов, пакуют и в армию.
У людей все равно работы не будет, нужно чем-то их занять.
Так же в случае мобилизации никто не будет вывозить валюту даже в Азию)
У людей все равно работы не будет, нужно чем-то их занять.
Вот скорее самый важный пункт.
Шутки про 23:60,23:61 и так далее..
Только самому даже не смешно.
Называется «часы судного дня»
Это значит, что планов сдавать назад и возвращаться к прежней жизни у власти нет. Так бы они просто временно закрыли эту радиостанцию. Впереди нас ожидает полный мрак.
Куда им сдавать назад? Они сожгли все мосты, в любом направлении пропасть.
Хочется матом что-то написать, но не нашёл подходящего мата
потому что в русском языке - 4 матерных слова?)
Обилие приставок и суффиксов позволяет создавать удивительные конструкции. Но в данном случае руки опускаются.
Уходит эпоха...
Даже совку не удалось уничтожить Эхо
совок был на излете и не было технических средств давления, кроме глушения вышки 1(один) раз
Если банят Эхо, значит страну ждет упадок и балет
магическое мышление и символизм. Сказки не будет
Невзоров успел провести последнюю среду)
карманный веник sosatb
Странно, что минусуют.
Венедиктов до конца сидел на двух стульях, мило заигрывая с властью на многочисленных праздниках элиты.
И если раньше "левакам" и "оппозиционерам" нужна была какая от отдушина в виде Эха, то теперь и она уже не актуальна. Единственное верное решение - это решение Партии.
Закономерный конец. Скоро каждому придется выбрать свой стул.
Да, ему приходилось «лавировать между струйками», чтобы сохранить площадку, где могла высказываться оппозиция. Не исключаю, что иногда приходилось идти на сделку с совестью, выбирая меньшее зло. Все хорошее когда-то кончается(
Да я без претензий. Просто эпоха двух стульев кончилась, теперь или так, или этак.
Да. Закончилась. Теперь эпоха трёх: власть, оппозиция, мировые настроения.
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Газпром медиа они вроде, все логично.
И СМИ ещё после этого жалуются что им навязывают повестку и заставляют что-то говорить не так, как им хочется.
Ведите! Могут ведь и не слушать государство, не говорить, просто закрыться!
(Сарказм)
Москва говорит громко, но стыдливо.
Теперь будет шёпот
Было эхо Москвы, станет Шёпот Питера?)
Венедиктов еще вчера говорил, что будет новый формат.
Музыкальный?...
Тикток
На Западе запретили РТ, у нас запретили Эхо. К большому сожалению, это будет продолжаться...
Самая темная ночь перед рассветом
Эхо жалко, Венедиктова нет
Симоньян знает больше Пескова. Она говорит вернём Донбас и вводят войска. Она говорит, что пора закрыть эхо и дождь и всех прикрывают.
Не вылавировал кудрявый.
Ну это уже вообще дно.... бля, отыгрываться на Паралимпийцах это нужно быть совсем конченными...
Предлагаю ещё Google осудить. Он видеоканал Эха на территории Европы заблокировал. Почти одновременно с блокировкой в России. Но, конечно, по другим основаниям. Да прольются слёзы по битве цивилизаций за свободу слова!
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