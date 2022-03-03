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Таня Боброва

Совет директоров «Эха Москвы» решил ликвидировать радио и сайт издания Статьи редакции

1 марта радиостанцию отключили от эфира из-за «фейков о войне с Украиной».

50 50 комментариев
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Большинством голосов совета директоров «Эха Москвы» принято решение о ликвидации радиоканала и сайта, сообщил главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов в своём Telegram-канале.

По его словам, Роскомнадзор потребовал от Google удалить приложение издания из магазина Google Play.

Трансляция программ «Эха Москвы» продолжается на YouTube.

1 марта Роскомнадзор начал блокировать доступ к «Эху Москвы» и «Дождю» по требованию Генпрокуратуры. Причина, по данным ведомства, — фейки о войне России с Украиной и призывы к экстремистским действиям. Радиостанцию также отключили от эфира.

Редакция «Эха Москвы» «категорически несогласна с представлением Генпрокуратуры» и будет оспаривать в судах это решение, писал тогда Венедиктов в Telegram.

  • «Эхо Москвы» впервые вышло в эфир в августе 1990 года. До 2022 года радиостанцию отключали один раз — во время Августовского путча 1991 года.

#новость #эхомосквы

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Харламов
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57
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Ольга Ним

Точно

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2
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Сергей Я

Раздастся лишь эхо..

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0
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Arsen Venger

Последние остатки так называемой свободы слова уничтожают

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17
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Gedevan

Эхо Москвы уже давно не относилось к остаткам свободы слова.

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3
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Evil Pechenka

Поэтому его и уничтожили. Они помогали Путину, вот их и закрыли.

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1
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Pavel Ivanov

Как можно уничтожить то, чего нет?

Иллюзии свобод и выбора всю жизнь поддерживались для контроля над массами. Массой, чувствующей свободу, проще управлять.

Вы ещё скажите, что можно убить демократию :-)

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2
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Стэнли Штейгенбергер

Это уже просто какой-то предел, если есть какая-то аналогия со временем, где 00 это конец дня(новый день), то мы на 23:59

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6
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Антон Штадлер

Ну погоди, сейчас ещё закон примут по которому до 15 лет за фейки о бравых армейцах, а потом расширят до фейков о всей власти

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17
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Igor Kalashnikov

вы забываете о мобилизации

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3
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colorless

1. это дорого
2. ихтамнеты и так справляются

если и будет, то ограниченная

но кто я блядь такой что бы предугадывать действия поехавшегой кукухой

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5
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Igor Kalashnikov

Я выше ответил

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0
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Алексей Яцына

Которой не будет?

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0
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Igor Kalashnikov

Я конечно не угадаю, но:

Я думаю Путину важно захватить Киев, это может трактоваться как победа.
Я сомневаюсь, что он отдаст завоёванные территории, это его оправдание пролитой крови.
Значит эти территории нужно будет контролировать, значит нужно много людей.

В случае захвата Киева и отступления на запад, появится настоящая УПА и настоящие бандеровцы, их тоже нужно будет сдерживать.

Мобилизация так же прекрасный способ заткнуть рты протестующим, никаких больше митингов, пакуют и в армию.

У людей все равно работы не будет, нужно чем-то их занять.

Так же в случае мобилизации никто не будет вывозить валюту даже в Азию)

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0
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colorless

У людей все равно работы не будет, нужно чем-то их занять.
Вот скорее самый важный пункт.

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0
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Денис Смирнов

Шутки про 23:60,23:61 и так далее..
Только самому даже не смешно.

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4
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Даниил Рыжков

Называется «часы судного дня»

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1
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Anton Beloborodov

Это значит, что планов сдавать назад и возвращаться к прежней жизни у власти нет. Так бы они просто временно закрыли эту радиостанцию. Впереди нас ожидает полный мрак.

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11
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Leonid Krym

Куда им сдавать назад? Они сожгли все мосты, в любом направлении пропасть.

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4
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Veniamin Borzov

Хочется матом что-то написать, но не нашёл подходящего мата

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9
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Иван Громов

потому что в русском языке - 4 матерных слова?)

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1
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Veniamin Borzov

Обилие приставок и суффиксов позволяет создавать удивительные конструкции. Но в данном случае руки опускаются.

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0
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Allestor Krei

https://youtu.be/KesUyAZ1cHk

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1
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Alex Shevchenko

Уходит эпоха...

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8
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Allestor Krei

Даже совку не удалось уничтожить Эхо

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8
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Дима Анонимный

совок был на излете и не было технических средств давления, кроме глушения вышки 1(один) раз

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0
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Allestor Krei

Если банят Эхо, значит страну ждет упадок и балет

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2
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Дима Анонимный

магическое мышление и символизм. Сказки не будет

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2
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Nice Man

Невзоров успел провести последнюю среду)

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5
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hakhagmon

карманный веник sosatb

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–8
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colorless

Странно, что минусуют.
Венедиктов до конца сидел на двух стульях, мило заигрывая с властью на многочисленных праздниках элиты.

И если раньше "левакам" и "оппозиционерам" нужна была какая от отдушина в виде Эха, то теперь и она уже не актуальна. Единственное верное решение - это решение Партии.

Закономерный конец. Скоро каждому придется выбрать свой стул.

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Сергей Матюшин

Да, ему приходилось «лавировать между струйками», чтобы сохранить площадку, где могла высказываться оппозиция. Не исключаю, что иногда приходилось идти на сделку с совестью, выбирая меньшее зло. Все хорошее когда-то кончается(

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2
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colorless

Да я без претензий. Просто эпоха двух стульев кончилась, теперь или так, или этак.

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Pavel Ivanov

Да. Закончилась. Теперь эпоха трёх: власть, оппозиция, мировые настроения.

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Vlad

Газпром медиа они вроде, все логично.

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Dzan Yang

И СМИ ещё после этого жалуются что им навязывают повестку и заставляют что-то говорить не так, как им хочется.

Ведите! Могут ведь и не слушать государство, не говорить, просто закрыться!

(Сарказм)

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3
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Виталий Чухнов

Москва говорит громко, но стыдливо.

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2
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Полина Елисеева

Теперь будет шёпот

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2
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Dmitry Korshunov

Было эхо Москвы, станет Шёпот Питера?)

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0
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Василий Степанофф
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0
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Илья Пухкаев

Венедиктов еще вчера говорил, что будет новый формат.

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1
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Alex Shevchenko

Музыкальный?...

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2
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Ware Wow

Тикток

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2
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Артём Палённый

На Западе запретили РТ, у нас запретили Эхо. К большому сожалению, это будет продолжаться...

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Богдан Водолазский

Самая темная ночь перед рассветом

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Sergey Vasilev

Эхо жалко, Венедиктова нет

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Natalia Yakunina

Симоньян знает больше Пескова. Она говорит вернём Донбас и вводят войска. Она говорит, что пора закрыть эхо и дождь и всех прикрывают.

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Андрей

Не вылавировал кудрявый.

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Ware Wow

Ну это уже вообще дно.... бля, отыгрываться на Паралимпийцах это нужно быть совсем конченными...

IPC отстранил российских и белорусских…
2 марта IPC допустил россиян и белорусов на Игры в нейтральном статусе. — Отмечается, что…
sportrbc.ru
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Forgotten Games

Предлагаю ещё Google осудить. Он видеоканал Эха на территории Европы заблокировал. Почти одновременно с блокировкой в России. Но, конечно, по другим основаниям. Да прольются слёзы по битве цивилизаций за свободу слова!

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