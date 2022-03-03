Телеканал «Дождь» приостановил работу Статьи редакции
«Очень надеемся, что мы вернёмся в эфир. Как, где и на каких платформах пока не знаем», — сказала в трансляции телеканала на YouTube Наталья Синдеева.
- Роскомнадзор начал блокировать доступ к «Дождю» 1 марта.
В уведомлении не были указаны конкретные материалы, которые, по мнению Генпрокуратуры, нарушают российские законы, говорилось в заявлении канала.
- Тогда же РКН начал блокировать «Эхо Москвы». Совет директоров решил ликвидировать радио и сайт издания 3 марта. Трансляция программ продолжается на YouTube.
Все, свобода слова была присмерти, теперь умерла.
Добили)
Не было никакой свободы, ни слова, ни дела, что вы, ей богу. Но для самых-самых было, есть и будет всё, что угодно.
Катастрофа продолжается. Постарайтесь покинуть тонущий корабль как можно быстрее с минимальными потерями.
Можно поинтересоваться, куда метите уезжать? Или пишите, примерно из Польши?
Вроде уже даже Грузины подали заявку в ЕС сегодня. Последние рывки и дальше обнуляться будем....только уже мы. Президент уже обнулился.
Ну подать заявку и попасть в ЕС это разные вещи
Турция подала много лет назад. Вопрос на расстоянии.))
Грузинам тоже кружевные труселей отгрузят, как хохлам)
Куда уезжать - каждый решает сам. У меня есть семья, которая счастлива жить в Чили! Они везде бывали, но остались в Чили. На свете точно есть страна, которая тебе понравится больше, чем Россия, но эту страну знаешь только ты сам. Я во Франции живу и обожаю ее, при этом знаю множество адекватных людей, которые терпеть не могут жизнь во Франции.
Следующее сообщение будет о полной блокировке YouTube в РФ
Будем кекать с мемов на рутубе 🥳
Рутуб, я уже кекнул.
Дождь для меня был единственным источником инфы помимо офф пропаганды и слов моих знакомых и друзей из Украины. Вот теперь я не знаю даже..
Мне вас жаль, если Дождь был единственным источником информации ))
благодарим вас за ваше сочувствие в эти тяжелые времена.
Телеграм. Телега дает больше информации с задержкой в минуты.
Очень жаль. Журналистика здорового человека. С 24.02 каждый день смотрел, в основном, только их выпуски, очень качественно освещали события – разные точки зрения, разные спикеры (от некоторых, конечно, тошнило, но это настоящая журналистика, а не ссаная пропаганда).
Надеюсь, очень скоро придет время и они смогут возобновить работу.
Согласен. Хорошая команда! Всегда качественный, а самое главное, ЧЕСТНЫЙ материал! Очень надеюсь, что вернуться.
видел я эти разные точки зрения, как только мнение начинается расходится с общим принятым, они начинали чуть ли не истерить и пытаться загрузить тупыми вопросами оппонента. Эта та же промывка мозгов как и на федеральных каналах. если канал оппозиционный то он будет таковым всегда. Каждый в этой информационной войне ищет свою выгоду.
все записи есть. если что-то утверждаешь, давай тащи запись с таймингом. с 24.02 смотрел почти все, не замечал того, о чем говоришь.
даже с упоротыми депутатами и кремлевскими политологами, даже когда несли совсем дикость – всем давали высказаться.
сливному бачку такой уровень и не снился
в общем, жду пруфы.
Пока жив путин - улучшения не будет.
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Нет, просто потому что ты долб*ёб.
мы может и либерахи, а ты терпила
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Прошла зима, настало лето, – Спасибо партии за это!
Пиздец блядь, скоро одни BBC останутся из подобного. Надеюсь, возобновят работу как и Медуза из другой страны.
Слава России!
Лягушонок Вова, как же мне х*ёво...
Лебединое озеро скоро
Дождик 💚💚💚💚
Никогда не лез туда, в чем не разбирался и не имел практической экспертизы.
Спасибо за официальное закрытие источника информации, который доставлял лишь мигрень
Можно ещё туда же Инстаграмм, тикток и твиттер?
Может все начнут реалиями жить и поднимать голову когда находятся за пределами ванной комнаты
По теме поста:
то, что блокировки не то что без суда - даже без хоть какой-то конкретики и аргументации о том, что и в чем нарушало - это просто....
До свидания!
Кажись, приехали.
Война - это мир!
Свобода - это рабство!
Незнание - сила!
Давай братик, ждём(
дождь мы с тобой, и будем ждать возвращения!!!
Дождь это оппозиционный канал и соответственно во время "боевых действий" освещал только одному точку зрения которая против правительства - ну вот их и отключили. Надо было полагать. Я их смотрел иногда, но пришлось отказаться от их просмотра так как кроме того что власть говно ни чего не слышал. Думал мозги промывают.
Как говорил жирный Maddyson - "Телеканал Дождь - говно".
Не жалко, очень много фейков и пропаганды было распространено через так называемые независимые сми, которые по сути зависимы от кого-то другого, а нет от Кремля.
«Случайно дубль»
Оффтоп, но так быстрее:
VC, с каких пор вы стали блочить аккаунт на подсайте (да аж на 13 дней) за всего лишь "вы обидчивая девочка" по кляузе реально глупого человека человека (по крайней мере глупых комментариев), который сам же все мои комменты в ветке заминусовывает, при этом за откровенную дичь и реально оскорбления "дворового формата" ничего не делая частенько - тех же новорегов агрессивных, зигующих, врущих или когда расистов из МГ не трогали?
(ветка удалена, похоже, потому что в уведомлениях нет).
(если это не по жалобе того человека, то мой ему пардон, но другого за собой "запрещено оскорблять пользователей и намеренно грубить" я не замечал).
Никогда не лез в политику.
На ютубе канал дождя працуе.
Классный был канал когда только открылся, потом одна политика ну и соответствующая повестка дня.ну и извечные попрошайничество донатов, в чате написать нельзя пожертвуй денежку и говори.
.
Хоть что то хорошее за сегодня 🥁🥁🥁
https://t.me/redakciya_channel
Пивоваров освещает события, но не знаю что будет дальше. Выехал ли он?
https://t.me/maximkatz
Максим Кац
Последнее что осталось свободного.
Vc следующие?
Да что за министерство правды?!
Моё мнение должно быть моим, а не политически выгодным!
Призыв отображается на сайте сервиса и в приложении.
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