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Маша Цепелева

Телеканал «Дождь» приостановил работу Статьи редакции

«Очень надеемся, что мы вернёмся в эфир. Как, где и на каких платформах пока не знаем», — сказала в трансляции телеканала на YouTube Наталья Синдеева.

Мы много чего переживали в этой жизни и никогда не сдавалась и сейчас не сдаёмся. Это не наша сдача. Нам нужно сейчас подумать, как сохранить то, что мы делали много лет и как продолжить эту работу.

Наталья Синдеева
гендиректор «Дождя»
  • Роскомнадзор начал блокировать доступ к «Дождю» 1 марта.

    В уведомлении не были указаны конкретные материалы, которые, по мнению Генпрокуратуры, нарушают российские законы, говорилось в заявлении канала.

  • Тогда же РКН начал блокировать «Эхо Москвы». Совет директоров решил ликвидировать радио и сайт издания 3 марта. Трансляция программ продолжается на YouTube.

#новость #дождь

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Alexey Melikhov

Все, свобода слова была присмерти, теперь умерла.

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54
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Alex Shevchenko

Добили)

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12
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Вадим Демидов

Не было никакой свободы, ни слова, ни дела, что вы, ей богу. Но для самых-самых было, есть и будет всё, что угодно.

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0
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Ян Полянский

Катастрофа продолжается. Постарайтесь покинуть тонущий корабль как можно быстрее с минимальными потерями.

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35
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Викторович

Можно поинтересоваться, куда метите уезжать? Или пишите, примерно из Польши?

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3
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Юрий Карпов

Вроде уже даже Грузины подали заявку в ЕС сегодня. Последние рывки и дальше обнуляться будем....только уже мы. Президент уже обнулился.

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4
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Иван Шеметов

Ну подать заявку и попасть в ЕС это разные вещи

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4
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Степан Фадеев

Турция подала много лет назад. Вопрос на расстоянии.))

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0
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василий василий

Грузинам тоже кружевные труселей отгрузят, как хохлам)

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0
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Ян Полянский

Куда уезжать - каждый решает сам. У меня есть семья, которая счастлива жить в Чили! Они везде бывали, но остались в Чили. На свете точно есть страна, которая тебе понравится больше, чем Россия, но эту страну знаешь только ты сам. Я во Франции живу и обожаю ее, при этом знаю множество адекватных людей, которые терпеть не могут жизнь во Франции.

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1
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Norman

Следующее сообщение будет о полной блокировке YouTube в РФ

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21
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Askar Samanchiev

Будем кекать с мемов на рутубе 🥳

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8
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Ян Полянский

Рутуб, я уже кекнул.

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1
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Kira K'yuz

Дождь для меня был единственным источником инфы помимо офф пропаганды и слов моих знакомых и друзей из Украины. Вот теперь я не знаю даже..

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14
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Михаил Похеров

Мне вас жаль, если Дождь был единственным источником информации ))

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9
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Kira K'yuz

благодарим вас за ваше сочувствие в эти тяжелые времена.

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4
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Ян Полянский

Телеграм. Телега дает больше информации с задержкой в минуты.

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Alexey Gutorov

Очень жаль. Журналистика здорового человека. С 24.02 каждый день смотрел, в основном, только их выпуски, очень качественно освещали события – разные точки зрения, разные спикеры (от некоторых, конечно, тошнило, но это настоящая журналистика, а не ссаная пропаганда).

Надеюсь, очень скоро придет время и они смогут возобновить работу.

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15
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maks pachino

Согласен. Хорошая команда! Всегда качественный, а самое главное, ЧЕСТНЫЙ материал! Очень надеюсь, что вернуться.

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2
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wicked critic

видел я эти разные точки зрения, как только мнение начинается расходится с общим принятым, они начинали чуть ли не истерить и пытаться загрузить тупыми вопросами оппонента. Эта та же промывка мозгов как и на федеральных каналах. если канал оппозиционный то он будет таковым всегда. Каждый в этой информационной войне ищет свою выгоду.

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–8
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Alexey Gutorov

все записи есть. если что-то утверждаешь, давай тащи запись с таймингом. с 24.02 смотрел почти все, не замечал того, о чем говоришь.

даже с упоротыми депутатами и кремлевскими политологами, даже когда несли совсем дикость – всем давали высказаться.
сливному бачку такой уровень и не снился

в общем, жду пруфы.

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3
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Ян Полянский

Пока жив путин - улучшения не будет.

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0
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Ivan Petrov

Нет, просто потому что ты долб*ёб.

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Alisa Vass

мы может и либерахи, а ты терпила

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4
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Балкон.Ру

Прошла зима, настало лето, – Спасибо партии за это!

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0
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Αлексей Μихеев

Пиздец блядь, скоро одни BBC останутся из подобного. Надеюсь, возобновят работу как и Медуза из другой страны.

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8
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Paco Official

Слава России!

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6
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Ivan Petrov

Лягушонок Вова, как же мне х*ёво...

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0
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Наил

#нетвойне

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6
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Дима Анонимный

Лебединое озеро скоро

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2
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Dina Popova

Дождик 💚💚💚💚

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1
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Здравствуйте

Никогда не лез туда, в чем не разбирался и не имел практической экспертизы.
Спасибо за официальное закрытие источника информации, который доставлял лишь мигрень

Можно ещё туда же Инстаграмм, тикток и твиттер?
Может все начнут реалиями жить и поднимать голову когда находятся за пределами ванной комнаты

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–12
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ilia

По теме поста:

то, что блокировки не то что без суда - даже без хоть какой-то конкретики и аргументации о том, что и в чем нарушало - это просто....

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1
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Volodya Agadzhanov

До свидания!

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1
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Bayraktar

Кажись, приехали.

Война - это мир!

Свобода - это рабство!

Незнание - сила!

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1
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Сеня Смаков

Давай братик, ждём(

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0
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Алекс Классик

дождь мы с тобой, и будем ждать возвращения!!!

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0
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wicked critic

Дождь это оппозиционный канал и соответственно во время "боевых действий" освещал только одному точку зрения которая против правительства - ну вот их и отключили. Надо было полагать. Я их смотрел иногда, но пришлось отказаться от их просмотра так как кроме того что власть говно ни чего не слышал. Думал мозги промывают.

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–4
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Askar Samanchiev

Как говорил жирный Maddyson - "Телеканал Дождь - говно".

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–6
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Andrei Makar-Uvarov

Не жалко, очень много фейков и пропаганды было распространено через так называемые независимые сми, которые по сути зависимы от кого-то другого, а нет от Кремля.

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–11
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Sergey Tischenko

«Случайно дубль»

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0
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ilia

Оффтоп, но так быстрее:

VC, с каких пор вы стали блочить аккаунт на подсайте (да аж на 13 дней) за всего лишь "вы обидчивая девочка" по кляузе реально глупого человека человека (по крайней мере глупых комментариев), который сам же все мои комменты в ветке заминусовывает, при этом за откровенную дичь и реально оскорбления "дворового формата" ничего не делая частенько - тех же новорегов агрессивных, зигующих, врущих или когда расистов из МГ не трогали?

(ветка удалена, похоже, потому что в уведомлениях нет).

(если это не по жалобе того человека, то мой ему пардон, но другого за собой "запрещено оскорблять пользователей и намеренно грубить" я не замечал).

@Инспектор

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Роман Султанов

Никогда не лез в политику.

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Ivan Petrov

На ютубе канал дождя працуе.

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Рэмбо Янг

Классный был канал когда только открылся, потом одна политика ну и соответствующая повестка дня.ну и извечные попрошайничество донатов, в чате написать нельзя пожертвуй денежку и говори.

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Дима Анонимный

.

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?????? ??????

Хоть что то хорошее за сегодня 🥁🥁🥁

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Денис Кривошеев

https://t.me/redakciya_channel
Пивоваров освещает события, но не знаю что будет дальше. Выехал ли он?
https://t.me/maximkatz
Максим Кац
Последнее что осталось свободного.

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0
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Sergey Tischenko

Vc следующие?

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–1
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Breitson Live

Да что за министерство правды?!

Моё мнение должно быть моим, а не политически выгодным!

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–1
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