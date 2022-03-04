Роскомнадзор начал блокировать доступ к «Медузе» по требованию Генпрокуратуры Статьи редакции
Ночью пользователи пожаловались на проблемы с доступом к сайту издания, а также BBC, «Радио Свободы», Deutsche Welle, Facebook, Twitter, App Store и Google Play.
Запись об этом появилась в реестре Роскомнадзора для проверки ограничения доступа к сайтам и страницам сайтов. «Медуза» также подтвердила, что доступ к сайту ограничил Роскомнадзор.
Причина блокировки — ст. 15.3 закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», в котором описан порядок блокировки сайтов, которые содержат «недостоверную информацию, призывы к массовым беспорядкам, экстремизму и участию в незаконных массовых акциях».
Доступ «ограничивается к странице» из-за решения Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.
В ночь на 4 марта российские пользователи жаловались на проблемы с доступом к изданиям «Медуза», BBC, «Радио Свобода» и Deutsche Welle, к Facebook и Twitter, а также к магазинам App Store и Google Play.
Блокировку подтвердил GlobalCheck — сеть сенсоров для изучения и обхода блокировок, установленных у волонтёров на домашних интернет-подключениях.
- Проверка редакции DTF показала, что перечисленные сайты были недоступны у провайдеров «Билайн» и «МегаФон».
Северная Корея.
Самое страшное, что есть люди поддерживающие такое. И мне искренне жаль, что приходится рядом с такими жить.
Мне искренне противно, что приходится жить рядом с ними.
Сейчас ещё и тюремные сроки за по сути пацифизм. "Чем ближе крах империи, тем безумнее законы."
Такое ощущение что это просто симметричный ответ на блокировку российских СМИ как мне кажется не знаю даже
Бегите, Глупцы!!!!!!!!!
Долго ли осталось vc.ru ?
Нет.
Судя по всему доброжелатели на портале такие уже есть! https://vc.ru/flood/374374-neizvestnyy-polzovatel-pytaetsya-blokirovat-vc
Что ни день, то победа, вы посмотрите только
Им уже плевать на законы
Что значит последнее слово у вас? Ничего не понятно
Интересно, а где местные провластные слюнопускатели? Сейчас придут и скажут, что это все правильно
@Eugene Danilov
Конечно правильно, государство для Вас столько шоу на федеральных каналах делает, а Вы тут со своими интернетами, медузами...
Объясните, что плохого в том, что ограничили доступ к рупору западной пропаганды?
В слове "ограничили "
То есть вы поддерживаете блокировку, RT солвьева и киселева на западе?
Грустно всё это, очень грустно.
Туда их. Скулящая погрешность в нашем обществе (в % выражение).
Боль
Ни разу не видел этот сайт. А твитер мой вчера блокнули почему-то. Хотел комментарий оставить, а мне сказали, что что-то пошло не так... ну и ладно
Запрет распространяется на поиск, YouTube и партнёрские сети.
Но тогда они считали самым «жёстким сценарием» признание ДНР и ЛНР, а не войну.