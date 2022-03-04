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Медиа
Евгения Евсеева

Роскомнадзор начал блокировать доступ к «Медузе» по требованию Генпрокуратуры Статьи редакции

Ночью пользователи пожаловались на проблемы с доступом к сайту издания, а также BBC, «Радио Свободы», Deutsche Welle, Facebook, Twitter, App Store и Google Play.

21 21 комментарий
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Запись об этом появилась в реестре Роскомнадзора для проверки ограничения доступа к сайтам и страницам сайтов. «Медуза» также подтвердила, что доступ к сайту ограничил Роскомнадзор.

Причина блокировки — ст. 15.3 закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», в котором описан порядок блокировки сайтов, которые содержат «недостоверную информацию, призывы к массовым беспорядкам, экстремизму и участию в незаконных массовых акциях».

Доступ «ограничивается к странице» из-за решения Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.

В ночь на 4 марта российские пользователи жаловались на проблемы с доступом к изданиям «Медуза», BBC, «Радио Свобода» и Deutsche Welle, к Facebook и Twitter, а также к магазинам App Store и Google Play.

Блокировку подтвердил GlobalCheck — сеть сенсоров для изучения и обхода блокировок, установленных у волонтёров на домашних интернет-подключениях.

  • Проверка редакции DTF показала, что перечисленные сайты были недоступны у провайдеров «Билайн» и «МегаФон».

#новость #медуза

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Max Payne

Северная Корея.
Самое страшное, что есть люди поддерживающие такое. И мне искренне жаль, что приходится рядом с такими жить.

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30
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Александр У

Мне искренне противно, что приходится жить рядом с ними.

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6
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Sergio Le-Marshe

Сейчас ещё и тюремные сроки за по сути пацифизм. "Чем ближе крах империи, тем безумнее законы."

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5
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Макс Мухин

Такое ощущение что это просто симметричный ответ на блокировку российских СМИ как мне кажется не знаю даже

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0
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Max Payne

@Игорь провластная фуражка, смотрю только минусы в обиду ставишь. Значит правду говорю. Как тебе уровень падения твоей жизни, оправдаешь действия нашей страны или так же как в других темах будешь покорно молчать?

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0
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Джон Картошкин

Бегите, Глупцы!!!!!!!!!

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0
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Егор Павлов

Долго ли осталось vc.ru ?

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17
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Gleb Tyutikov

Нет.

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2
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Макс Мухин

Судя по всему доброжелатели на портале такие уже есть! https://vc.ru/flood/374374-neizvestnyy-polzovatel-pytaetsya-blokirovat-vc

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0
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Alexander Veber

Что ни день, то победа, вы посмотрите только

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6
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Павел Морозов

Им уже плевать на законы

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3
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Alexander Veber

Что значит последнее слово у вас? Ничего не понятно

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8
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Max Payne

Интересно, а где местные провластные слюнопускатели? Сейчас придут и скажут, что это все правильно
@Eugene Danilov

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3
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Dmitriy Lobanov

Конечно правильно, государство для Вас столько шоу на федеральных каналах делает, а Вы тут со своими интернетами, медузами...

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4
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Gleb Tyutikov

Объясните, что плохого в том, что ограничили доступ к рупору западной пропаганды?

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–15
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NotFop

В слове "ограничили "

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7
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Сергей Панин

То есть вы поддерживаете блокировку, RT солвьева и киселева на западе?

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0
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Anderson Silva

Грустно всё это, очень грустно.

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4
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Jekinot3 жеки

Туда их. Скулящая погрешность в нашем обществе (в % выражение).

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–11
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Джон Картошкин

Боль

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0
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Просто принц

Ни разу не видел этот сайт. А твитер мой вчера блокнули почему-то. Хотел комментарий оставить, а мне сказали, что что-то пошло не так... ну и ладно

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–1
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