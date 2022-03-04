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Евгения Евсеева

Издание Znak.com приостановило работу Статьи редакции

Из-за «ограничений для работы СМИ».

Интернет-издание Znak.com временно закрылось. Заявление об этом оно опубликовало в своём Telegram-канале.

Мы, редакция интернет-издания Znak.com, объявляем о закрытии. Мы приостанавливаем свою работу в связи с большим количеством ограничений, которые появились в последнее время для работы СМИ в России.

Znak.com
  • 4 марта Госдума приняла закон «о фейках» про российских военных со сроками до 15 лет лишения свободы.
  • В ночь на 4 марта пользователи в России пожаловались на проблемы с доступом к изданиям «Медуза», BBC, «Радио Свобода» и Deutsche Welle, к Facebook и Twitter, а также App Store и Google Play. Позже «Медузу», BBC и «Радио свободу» начал блокировать Роскомнадзор.
  • 1 марта Роскомнадзор начал блокировать доступ к «Эхо Москвы» и «Дождю» по требованию Генпрокуратуры России. 3 марта совет директоров «Эха Москвы» решил ликвидировать радио и сайт издания, а «Дождь» приостановил работу.

#новость #днрилнр

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Стэнли Штейгенбергер

Да ну хватит уже, есть новости какие-нибудь, где кто-то не приостанавливает работу или не уходит с российского рынка?

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4
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Евгения Евсеева

нет

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8
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Энергетический ихтиандр

Побежали все.

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3
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Данияр Салахутдинов

Может и есть, но некому об этом рассказать.

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2
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Alex Shevchenko

Да, быстрее было бы их назвать 😂

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1
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Александр Хорошилов

Неужели никто не позаботился об анонимном телеграм-канале, где можно продолжать выпускать новости, как Медуза, например?

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2
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evilnw

Вы правда думаете, что телега не будет следующей? Сейчас чиновники руководствуются лозунгом "мы за ценой не постоим" . Имхо если для остановки телеграмма надо будет сравнять 2 детских садика, то там даже мускул не дрогнет.

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4
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Виктор Исаков

Где можно выпускать фейки?))

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–1
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Alex Noskov

«Маразм» до сих пор не приостановил работу на территории РФ.

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3
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Alexander Veber

Обидно будет когда за ВЦ придут, я долго карму копил (

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2
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Стэнли Штейгенбергер

Да ну хватит уже, есть новости какие-нибудь, где кто-то не приостанавливает работу или не уходит с российского рынка?

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Александр Хорошилов

есть - мы, но я не знаю, можно ли тут писать рекламу сервисов. Так что инфа в профиле.

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Илья Рогаткин

Первый раз слышу о таком, оказывается есть такое

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Александр Хорошилов

Неужели никто не позаботился об анонимном телеграм-канале, где можно продолжать выпускать новости, как Медуза, например?

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evilnw

Наверно, самое "веселое" зралище нас ожидает, когда начнётся дележка остатков бюджета. Силовики, Беларусь, Чечня и куча других дотационных регионов, которым нужны деньги, а ещё рост безработицы, пенсионеры и т.д. Конечно же сейчас об этом никто не думает и главная задача взять Киев любой ценой.

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