Издание Znak.com приостановило работу Статьи редакции
Из-за «ограничений для работы СМИ».
Интернет-издание Znak.com временно закрылось. Заявление об этом оно опубликовало в своём Telegram-канале.
- 4 марта Госдума приняла закон «о фейках» про российских военных со сроками до 15 лет лишения свободы.
- В ночь на 4 марта пользователи в России пожаловались на проблемы с доступом к изданиям «Медуза», BBC, «Радио Свобода» и Deutsche Welle, к Facebook и Twitter, а также App Store и Google Play. Позже «Медузу», BBC и «Радио свободу» начал блокировать Роскомнадзор.
- 1 марта Роскомнадзор начал блокировать доступ к «Эхо Москвы» и «Дождю» по требованию Генпрокуратуры России. 3 марта совет директоров «Эха Москвы» решил ликвидировать радио и сайт издания, а «Дождь» приостановил работу.
Да ну хватит уже, есть новости какие-нибудь, где кто-то не приостанавливает работу или не уходит с российского рынка?
нет
Может и есть, но некому об этом рассказать.
Да, быстрее было бы их назвать 😂
Неужели никто не позаботился об анонимном телеграм-канале, где можно продолжать выпускать новости, как Медуза, например?
Вы правда думаете, что телега не будет следующей? Сейчас чиновники руководствуются лозунгом "мы за ценой не постоим" . Имхо если для остановки телеграмма надо будет сравнять 2 детских садика, то там даже мускул не дрогнет.
Где можно выпускать фейки?))
«Маразм» до сих пор не приостановил работу на территории РФ.
Обидно будет когда за ВЦ придут, я долго карму копил (
Да ну хватит уже, есть новости какие-нибудь, где кто-то не приостанавливает работу или не уходит с российского рынка?
есть - мы, но я не знаю, можно ли тут писать рекламу сервисов. Так что инфа в профиле.
Первый раз слышу о таком, оказывается есть такое
Неужели никто не позаботился об анонимном телеграм-канале, где можно продолжать выпускать новости, как Медуза, например?
Наверно, самое "веселое" зралище нас ожидает, когда начнётся дележка остатков бюджета. Силовики, Беларусь, Чечня и куча других дотационных регионов, которым нужны деньги, а ещё рост безработицы, пенсионеры и т.д. Конечно же сейчас об этом никто не думает и главная задача взять Киев любой ценой.
Собираем новости и события девятого дня после начала военных действий: о рынках, банках и реакциях компаний.
Если держатели части их облигаций воспользуются правом требования, то компания не сможет исполнить свои обязательства. Но пока речь об этом не идёт.
«Медузу», BBC и «Радио Свободу» заблокировал Роскомнадзор.
Единогласно.
Всем привет, и особенно пламенный привет представителям Тинькофф Бизнес. Сегодня утром я обнаружила, что при попытке вывода средств с расчётного счёта на свою дебетовую карту Тинькофф Black появилась комиссия.
Включая клиентские, серверные и графические процессоры.
1 марта, когда компания приостановила доставку грузов в Россию и из страны, она заявила, что ограничение не коснётся еды, медоборудования и других товаров первой необходимости.