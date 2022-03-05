Всего об остановке или изменениях в работе в стране заявили семь иностранных медиа.

В ночь на 5 марта американское агентство Bloomberg и американский телеканал CNN объявили о приостановке работы в России. Представители обоих медиа объяснили решение вступлением в силу закон о «фейках» про российских военных.

Мы с большим сожалением решили приостановить работу на территории России. Изменение Уголовного кодекса, которое, кажется, призвано превратить любого независимого репортёра в преступника, делает сохранение какого-либо подобия нормальной журналистики в стране невозможным. Джон Миклетвейт главный редактор Bloomberg

И Bloomberg, и CNN приостановили работу на неопределённый срок. «Мы продолжаем оценивать ситуацию и продумывать наши дальнейшие шаги», — отметил представитель телеканала.

Это не первые иностранные медиа с корреспондентскими пунктами, которые покидают Россию на фоне новых законов. 4 марта уже заблокированная в России BBC ушла из страны.

В ночь на субботу, 5 марта, о приостановке работы заявила канадская The Canadian Broadcasting Corp, исходя из «рисков для журналистов». Американские новостные телеканалы CBS News и ABC News также прекратили вещание. The Washighton Post решила удалить имена авторов и другие выходные данные из материалов своих корреспондентов из России, сообщил журналист издания Пол Фархи.