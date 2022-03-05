Bloomberg и CNN объявили о приостановке работы своих журналистов в России из-за закона о «фейках» Статьи редакции
Всего об остановке или изменениях в работе в стране заявили семь иностранных медиа.
В ночь на 5 марта американское агентство Bloomberg и американский телеканал CNN объявили о приостановке работы в России. Представители обоих медиа объяснили решение вступлением в силу закон о «фейках» про российских военных.
И Bloomberg, и CNN приостановили работу на неопределённый срок. «Мы продолжаем оценивать ситуацию и продумывать наши дальнейшие шаги», — отметил представитель телеканала.
Это не первые иностранные медиа с корреспондентскими пунктами, которые покидают Россию на фоне новых законов. 4 марта уже заблокированная в России BBC ушла из страны.
В ночь на субботу, 5 марта, о приостановке работы заявила канадская The Canadian Broadcasting Corp, исходя из «рисков для журналистов». Американские новостные телеканалы CBS News и ABC News также прекратили вещание. The Washighton Post решила удалить имена авторов и другие выходные данные из материалов своих корреспондентов из России, сообщил журналист издания Пол Фархи.
Последним с рынка РФ должен уйти MacDonalds. Он был первым символом капитализма в СССР будет символично на нем и завершить
Закон конечно максимально трешовый и абсурдный, но щас бы CNN и Bloomberg вы*бываться, что их притесняют. Это одни из самых прозападных и ангажированных СМИ, странно, что их давно ещё не заблочили.
Ну пока это лучший вариант чем Россия 24
Да есть своя пропаганда как и везде но не в таком количестве хотя бы
На самом деле мне кажется доля правды в пропаганде Россия 24 даже больше чем в CNN и блумберг 😄
Ну есть как бы много и других нормальных источников.
Вы не обижайтесь, но это уже просто какая-то экранизация тупого мема про "порридж":
- Да не буду я вашу политоту дебильную по первому каналу смотреть!
- Как не будешь? Ведь это же First Channel Real Politics Brainwashing Show!
- Вау, уже смотрю!
Закона не было 😁
Ой, повод всегда найдётся.
А может они сами понимают, что они печатали фейки или чьи-то мнения выдавали за факты, вводя читателей в заблуждение? И понимают, что за это накажут, а по другому работать не умеют? И то что спускают сверху к ним, она не смогут напечатать, не нарушив закон?
Заметьте, даже не пришлось применить симметричные меры, просто запретив их, как сделали они со Sputnik и RT. Просто сказали - за фейки прилетит:)
Но как вы догадалась Шерлок?...))
Красивый заголовок, его нужно читать "как есть".
они постили фейк
В СССР такой драконовской статьи в УК не было.
Нужно вернуть Сталина и свободу слова.
🤣🤣🤣
Классный оксюморон!! 👍👍😁
не верьте, это фейк!!! (нет)
"Ох, не здорово что бегут. Это неправильно!" Отрывок из Battlefield: Bad Company 2 перед минометным обстрелом.
На воре и шапка горит.
Полная зачистка. Надеюсь, полностью запретят показувать в Помсти любые программы, произведенные не в России. А вишенкой на опыте будет: блокировка сервисов Гугл, так как оттуда идёт основное зло.
И свой интернет с безумным дедом и скрепами.
В Германии все Ютуб хорошо почистили. Ни одного про-Российского канала не осталось :) просто тупо блок
Так что свобода слова просто цветет и пахнет
И Amazon web services на добивку и будет совсем красиво
Сразу скажу, что это все мои фантазии на вольную тему, личные рассуждения и предположения.
В статье я постараюсь пошагово вам показать факты, привести примеры, чтобы у вас сложилось понимание и смогли подготовиться.
Поэтому рекомендую читать статью вдумчиво, не по диагонали, не торопитесь, добавьте ее в закладки или сохраните.
От смартфонов до бытовой электроники, говорит источник.
Очень надеюсь, что эта статья вам не пригодится, но 5 часов назад был заблокирован Facebook, 20 часов назад в YouTube убрали монетизацию, а 3 часа назад заблокировали Twitter. И я молчу про проблемы Twitch, Steam и других сервисов, приложений. Инстаграм реально может стать следующим.
Газета Financial Times проанализировала, как изменилось поведение корпораций в связи с операцией в Украине, а также узнала, что об этом думают эксперты.