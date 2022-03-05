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Bloomberg и CNN объявили о приостановке работы своих журналистов в России из-за закона о «фейках» Статьи редакции

Всего об остановке или изменениях в работе в стране заявили семь иностранных медиа.

В ночь на 5 марта американское агентство Bloomberg и американский телеканал CNN объявили о приостановке работы в России. Представители обоих медиа объяснили решение вступлением в силу закон о «фейках» про российских военных.

Мы с большим сожалением решили приостановить работу на территории России. Изменение Уголовного кодекса, которое, кажется, призвано превратить любого независимого репортёра в преступника, делает сохранение какого-либо подобия нормальной журналистики в стране невозможным.

Джон Миклетвейт

главный редактор Bloomberg

И Bloomberg, и CNN приостановили работу на неопределённый срок. «Мы продолжаем оценивать ситуацию и продумывать наши дальнейшие шаги», — отметил представитель телеканала.

Это не первые иностранные медиа с корреспондентскими пунктами, которые покидают Россию на фоне новых законов. 4 марта уже заблокированная в России BBC ушла из страны.

В ночь на субботу, 5 марта, о приостановке работы заявила канадская The Canadian Broadcasting Corp, исходя из «рисков для журналистов». Американские новостные телеканалы CBS News и ABC News также прекратили вещание. The Washighton Post решила удалить имена авторов и другие выходные данные из материалов своих корреспондентов из России, сообщил журналист издания Пол Фархи.

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Norman

Последним с рынка РФ должен уйти MacDonalds. Он был первым символом капитализма в СССР будет символично на нем и завершить

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27
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Alex Shevchenko
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2
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Сергей Я

Закон конечно максимально трешовый и абсурдный, но щас бы CNN и Bloomberg вы*бываться, что их притесняют. Это одни из самых прозападных и ангажированных СМИ, странно, что их давно ещё не заблочили.

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9
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LuNature

Ну пока это лучший вариант чем Россия 24
Да есть своя пропаганда как и везде но не в таком количестве хотя бы

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Michael C

На самом деле мне кажется доля правды в пропаганде Россия 24 даже больше чем в CNN и блумберг 😄

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3
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Сергей Я

Ну есть как бы много и других нормальных источников.

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Алексей Ишков

Вы не обижайтесь, но это уже просто какая-то экранизация тупого мема про "порридж":

- Да не буду я вашу политоту дебильную по первому каналу смотреть!
- Как не будешь? Ведь это же First Channel Real Politics Brainwashing Show!
- Вау, уже смотрю!

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Alex Shevchenko

Закона не было 😁

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Сергей Я

Ой, повод всегда найдётся.

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Alex D

А может они сами понимают, что они печатали фейки или чьи-то мнения выдавали за факты, вводя читателей в заблуждение? И понимают, что за это накажут, а по другому работать не умеют? И то что спускают сверху к ним, она не смогут напечатать, не нарушив закон?
Заметьте, даже не пришлось применить симметричные меры, просто запретив их, как сделали они со Sputnik и RT. Просто сказали - за фейки прилетит:)

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4
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Alex Shevchenko

Но как вы догадалась Шерлок?...))

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3
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Pavel Voronkov

Красивый заголовок, его нужно читать "как есть".

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Сергей Любинский

они постили фейк

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Alex Shevchenko
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Фрейм Иванов

В СССР такой драконовской статьи в УК не было.
Нужно вернуть Сталина и свободу слова.

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Andrey Gorbunov

🤣🤣🤣

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Alex Shevchenko

Классный оксюморон!! 👍👍😁

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Джон Картошкин

не верьте, это фейк!!! (нет)

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Викторович

"Ох, не здорово что бегут. Это неправильно!" Отрывок из Battlefield: Bad Company 2 перед минометным обстрелом.

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Gde ya

На воре и шапка горит.

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Gleb Tyutikov

Полная зачистка. Надеюсь, полностью запретят показувать в Помсти любые программы, произведенные не в России. А вишенкой на опыте будет: блокировка сервисов Гугл, так как оттуда идёт основное зло.

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Твой дом труба шаталь

И свой интернет с безумным дедом и скрепами.

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Thea Girl

В Германии все Ютуб хорошо почистили. Ни одного про-Российского канала не осталось :) просто тупо блок

Так что свобода слова просто цветет и пахнет

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Alexander Veber

И Amazon web services на добивку и будет совсем красиво

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Финансы
PavelPK
Россию ждет дефолт? Что делать?

Сразу скажу, что это все мои фантазии на вольную тему, личные рассуждения и предположения.
В статье я постараюсь пошагово вам показать факты, привести примеры, чтобы у вас сложилось понимание и смогли подготовиться.
Поэтому рекомендую читать статью вдумчиво, не по диагонали, не торопитесь, добавьте ее в закладки или сохраните.

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