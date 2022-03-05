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Издание «Важные истории» признали «нежелательным» в России Статьи редакции

В августе 2021-го его внесли в реестр СМИ-иноагентов.

Минюст внёс в реестр «нежелательных организаций» Istories fonds — зарегистрированное в Латвии юрлицо интернет-издания «Важные истории» — и американскую Ассоциацию развития журналистики (OCCRP). Об этом сообщается на сайте ведомства.

Решение о внесении организаций в реестр 22 февраля приняла Генпрокуратура.

В августе 2021 года Минюст внёс «Важные истории» в список иноагентов вместе с телеканалом «Дождь».

  • «Важные истории» основали в 2020 году Роман Анин и Олеся Шмагун, которые работали в отделе расследований «Новой газеты». Издание специализируется на журналистских расследованиях. Главный офис находится в Риге, но журналисты работают в России.
  • В 2017 году Роскомнадзор запретил СМИ распространять материалы нежелательных организаций и ставить ссылки на них. В противном случае регулятор может заблокировать СМИ или сайт без регистрации средства массовой информации после требования Генпрокуратуры.

#новость #важныеистории

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Сергей Я

Нежелательные истории

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27
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Alex Shevchenko

Неважные)

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–1
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Алексей

Я вот не пойму, если российское СМИ где-то блокируют, то орут, где демократия и свободная журналистика. А сами чем лучше?

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13
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Stanislav

Обыкновенное лицемерие. Я думал все к этому уже давным давно привыкли. Сегодня вообще президент заявил что у нас свободно могут все свое мнение по поводу "спецоперации" выражать. Так и живём

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16
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Илья Попов

Ничем. Что они пишут сегодня омерзительно.

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11
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Виталий Власов

Блочат всё что неугодно)

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6
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Эльхам Мухамедов

Время такое

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–5
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Sergei Timofeyev

Напомню, что время такое же, как и было.

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12
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Ильяс Салимшин

Прочитал как влажные истории

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11
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Breitson Live

Влажные от крови нашей армии.
И слюней Солнцеликого.

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0
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Mr Black

😂😂😂

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0
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Oleksandr Arkhirieiev

Это уже неважные и новости и истории :(

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2
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Илья Попов

У меня вопрос такой - Вы как врач- реаниматолог думаете, что это поможет?

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0
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Breitson Live

Я бы прописал кострацию Владимира Владимировича

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2
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Дмитрий Мичкире

Ну тогда по самую шею...

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2
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Татьяна Екимова

Нежелательные граждане читают нежелательные истории. Как только у нас появится нежелательное государство сразу все станет на свои места.

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Norman

Депутат Владислав Резник («Единая Россия») внес в Госдуму законопроект, в котором предлагает прекратить публиковать в открытом доступе декларации о доходах госслужащих, попавших под санкции, и их семей

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