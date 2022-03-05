Издание «Важные истории» признали «нежелательным» в России Статьи редакции
В августе 2021-го его внесли в реестр СМИ-иноагентов.
Минюст внёс в реестр «нежелательных организаций» Istories fonds — зарегистрированное в Латвии юрлицо интернет-издания «Важные истории» — и американскую Ассоциацию развития журналистики (OCCRP). Об этом сообщается на сайте ведомства.
Решение о внесении организаций в реестр 22 февраля приняла Генпрокуратура.
В августе 2021 года Минюст внёс «Важные истории» в список иноагентов вместе с телеканалом «Дождь».
- «Важные истории» основали в 2020 году Роман Анин и Олеся Шмагун, которые работали в отделе расследований «Новой газеты». Издание специализируется на журналистских расследованиях. Главный офис находится в Риге, но журналисты работают в России.
- В 2017 году Роскомнадзор запретил СМИ распространять материалы нежелательных организаций и ставить ссылки на них. В противном случае регулятор может заблокировать СМИ или сайт без регистрации средства массовой информации после требования Генпрокуратуры.
Нежелательные истории
Неважные)
Я вот не пойму, если российское СМИ где-то блокируют, то орут, где демократия и свободная журналистика. А сами чем лучше?
Обыкновенное лицемерие. Я думал все к этому уже давным давно привыкли. Сегодня вообще президент заявил что у нас свободно могут все свое мнение по поводу "спецоперации" выражать. Так и живём
Ничем. Что они пишут сегодня омерзительно.
Блочат всё что неугодно)
Время такое
Напомню, что время такое же, как и было.
Прочитал как влажные истории
Влажные от крови нашей армии.
И слюней Солнцеликого.
😂😂😂
Это уже неважные и новости и истории :(
У меня вопрос такой - Вы как врач- реаниматолог думаете, что это поможет?
Я бы прописал кострацию Владимира Владимировича
Ну тогда по самую шею...
Нежелательные граждане читают нежелательные истории. Как только у нас появится нежелательное государство сразу все станет на свои места.
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