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Призванный глобус

Роскомнадзор заблокировал сайт «Медиазоны» Статьи редакции

«Медиазона» сообщила, что продолжает работу, несмотря на блокировку.

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Сайт zona.media появился в реестре Роскомнадзора. Доступ ограничили по требованию Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.

«Медиазона» сообщила, что Роскомнадзор потребовал удалить весь сайт за «неправильное» освещение «военной операции» в Украине. Но редакция продолжит работу — для этого она запустила приложение, продолжит вести соцсети и почтовую рассылку.

По мнению Генпрокуратуры, на требование которой ссылается Роскомнадзор, на «Медиазоне» размещена «заведомо ложная общественно значимая информация, которая создает угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности. В частности, информационные материалы о якобы нападении Россией на территорию Украины».

из заявления «Медиазоны»

Также под блокировку попало издание «7х7 — Горизонтальная Россия», уточняет TJ.

  • 24 февраля Роскомнадзор потребовал от СМИ писать материалы о событиях в Украине «только по официальным российским источникам», пригрозив ответственностью «за публикацию ложной информации».
  • В начале марта в реестре Роскомнадзора появились записи о блокировках «Медузы», BBC и «Радио свобода», также заблокировали The Village. BBC и «Радио свободы» временно прекратили работу в стране.
Источник: TJ

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добрая букашка

Никогда такого не было, и вот опять.
мы у края – или северная корей или 1917.

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LuNature

Северная Корея не сразу стала такой, а постепенно. Так что 1917 более вероятен в нашем случае.

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Dimitri

1917 кажется не худшим вариантом. Главное без большевиков в этот раз.

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Александр Хорошилов

я надеюсь, теперь-то они все снимут эту ублюдскую плашку "Данное сообщение..."

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Emil

то есть больше онлайны с судов от медиазоны нам не видеть? Это очень грустно

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Evil Pechenka

После введения позорных плашек иноагента Надежда Толоконникова сказала:

Маркировать не буду, пусть жопу себе маркируют.
Вот не надо было соглашаться и выполнять условия насильника, кроме унижения это ничего не дало.

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2. Потом тоже — все карточки Visa и Mastercard «Альфа-банка» продолжат работать в России так же, как и прежде.

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