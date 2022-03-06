Роскомнадзор заблокировал сайт «Медиазоны» Статьи редакции
«Медиазона» сообщила, что продолжает работу, несмотря на блокировку.
Сайт zona.media появился в реестре Роскомнадзора. Доступ ограничили по требованию Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.
«Медиазона» сообщила, что Роскомнадзор потребовал удалить весь сайт за «неправильное» освещение «военной операции» в Украине. Но редакция продолжит работу — для этого она запустила приложение, продолжит вести соцсети и почтовую рассылку.
Также под блокировку попало издание «7х7 — Горизонтальная Россия», уточняет TJ.
- 24 февраля Роскомнадзор потребовал от СМИ писать материалы о событиях в Украине «только по официальным российским источникам», пригрозив ответственностью «за публикацию ложной информации».
- В начале марта в реестре Роскомнадзора появились записи о блокировках «Медузы», BBC и «Радио свобода», также заблокировали The Village. BBC и «Радио свободы» временно прекратили работу в стране.
Никогда такого не было, и вот опять.
мы у края – или северная корей или 1917.
Северная Корея не сразу стала такой, а постепенно. Так что 1917 более вероятен в нашем случае.
1917 кажется не худшим вариантом. Главное без большевиков в этот раз.
я надеюсь, теперь-то они все снимут эту ублюдскую плашку "Данное сообщение..."
то есть больше онлайны с судов от медиазоны нам не видеть? Это очень грустно
После введения позорных плашек иноагента Надежда Толоконникова сказала:
Маркировать не буду, пусть жопу себе маркируют.
Вот не надо было соглашаться и выполнять условия насильника, кроме унижения это ничего не дало.
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