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Призванный глобус

Роскомнадзор заблокировал сайты «Медиазоны» и Republic Статьи редакции

«Медиазона» сообщила, что продолжает работу, несмотря на блокировку.

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Сайт zona.media появился в реестре Роскомнадзора. Доступ ограничили по требованию Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.

«Медиазона» сообщила, что Роскомнадзор потребовал удалить весь сайт за «неправильное» освещение «военной операции» в Украине. Но редакция продолжит работу — для этого она запустила приложение, продолжит вести соцсети и почтовую рассылку.

По мнению Генпрокуратуры, на требование которой ссылается Роскомнадзор, на «Медиазоне» размещена «заведомо ложная общественно значимая информация, которая создает угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности. В частности, информационные материалы о якобы нападении Россией на территорию Украины».

из заявления «Медиазоны»

Также под блокировку попало издание «7х7 — Горизонтальная Россия», уточняет TJ.

Обновлено в 14:35. Сайт Republic тоже заблокировали: адрес появился в реестре Роскомнадзора. О блокировке также сообщил его главред Дмитрий Колезев.
  • 24 февраля Роскомнадзор потребовал от СМИ писать материалы о событиях в Украине «только по официальным российским источникам», пригрозив ответственностью «за публикацию ложной информации».
  • В начале марта в реестре Роскомнадзора появились записи о блокировках «Медузы», BBC и «Радио свобода», также заблокировали The Village. BBC и «Радио свободы» временно прекратили работу в стране.
Источник: TJ

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добрая букашка

Никогда такого не было, и вот опять.
мы у края – или северная корей или 1917.

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13
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LuNature

Северная Корея не сразу стала такой, а постепенно. Так что 1917 более вероятен в нашем случае.

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10
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Dimitri

1917 кажется не худшим вариантом. Главное без большевиков в этот раз.

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3
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Artem Gn

Парадокс, теперь захожу только на vc чтобы прочитать новости, ибо Яндекс показывает новости только об "успехах" "специальной операции". Сюрреализм какой то.

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10
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Dimitri

Яндекс уже лет 5 как сдулся. Тогда постоянно новости про митинги Навального на топе весели, потом Кремль прогнул Яндекс под свою партийную линию.

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9
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Artem Gn

Всё верно, пришло время Яндекса, стоить три с половиной копейки.
Всё что начинает ассоциироваться с нашим государством, становится токсичным.

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1
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Макс Мухин

К сожалению у меня такое ощущение что ненадолго :((( https://vc.ru/flood/374374-neizvestnyy-polzovatel-pytaetsya-blokirovat-vc

Если будет в таком же духе давить..

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0
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Патриотический цветок

Гражданская война кажется вам не худшим вариантом?
Вопрос. Что у вас в голове происходит? Вы готовы сделать миллионы трупов (а в ходе гражданской войны они будут), чтобы разблочить Дождь и прочие? Я же правильно понял?

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0
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Максим Попов

Те, кто говорит об ограничении свободы слова в случае гражданской войны первыми оденут "пыльные шлемы" и начнут устранять несогласных.
Начнут с люстрации госслужащих просто по принадлежности к госслужбе.

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3
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Artem Gn

Миллионы трупов, это не во время революции 1917, а в процессе подавления неугодных большевиками.

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1
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Dimitri

Ну во первых, в 1917 достаточно много событий было, не только Октябрьская революция и война между красными и белыми. Была ещё одна революция, про которую многие забывают. А во вторых, сейчас уже речь не только о цензуре идёт, но так же от полный изоляции, нищеты и диктатуре.

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1
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Игорь Макеев

У меня такая же проблема, я живу временно в Бельгии - часть российских СМИ запрещены, надо было на сайт госуслуг зайти - даже на него не смог зайти - недоступен..

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2
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Заходил вчера

госуслуги через приложение можно зайти из любой страны без проблем.

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1
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Игорь Макеев

Спасибо! Через приложение не пробовал как то даже

upd приложение работает! С доступом к сайтом проблема осталась но раз приложение работает этого достаточно спасибо

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2
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Сергей Леопольдович

Неверно вы понимаете. Никто Это не блокировал снаружи. Вот ГУ РФ точно и однозначно.
Сами сайты поставили фильтры, чтобы на них можно было попасть только с российских IP.
Почему они так сделали? Потому что ... и ... и .... много много раз...

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0
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Игорь Макеев

Насчёт гос услуг вполне возможно спорить не буду такое вполне вероятно! И это плохо и неудобно для граждан зарубежом..! Я писал в госуслуги но не ответили... Но многие СМИ блокируют как ту же Russia Today к примеру она в Европе запрещена теперь, у приятеля из Нидерландов тоже не работает. Слышал ещё какие то запретили в Европе но я не читаю такие и даже не слышал о них правда поэтому на них без разницы вообще..

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1
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Сергей Леопольдович

Russia Today - всей хлорки во всей Вселенной не хватит отмыть мои глаза после прочтения данного словосочетания

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3
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Игорь Макеев

Я считаю как правильно сказал Маск нигде никакие СМИ не должны блокироваться. Свобода слова и СМИ это высшая ценность и не должны блокировать их ни в России ни в Бельгии ни в Китае! А выходит что даже США дошло до блокировок СМИ хотя они всегда были самой свободной страной в плане высказывания своего мнения

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0
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Сергей Леопольдович

Ты не прочитал новую методичку с утра в почте?
Премии не видать!

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–3
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Игорь Макеев

Вот что за стереотипы!? Те кто топят за Россию по методичке за премию, те кто против агенты госдепа. Поживите в Европе и поймёте как здесь можно свободно всё обсуждать и иметь своё личное мнение без ярлыков "либералов, кремлеботов и агентов госдепа". Только русский человек ярлык сразу вешать начнёт.. Я хоть и не планирую возвращать домой но всё равно обидно что наши стереотипы вешают до сих пор так! Нельзя так узко мыслить что если человек за или против чего то то он по методичке или 15 рублей/за 15 евро отрабатывает, никакой свободы никогда не будет нигде если быть настолько недалёким и думать что все отрабатывают за своё мнение

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2
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Сергей Леопольдович

Ого, у вас 15 евро?
Молодец, получил перевод от RT DE!

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0
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Я никто и звать меня никак

самой свободной страной в плане высказывания своего мнения
 Facepalm

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Я никто и звать меня никак

Купите VPN в России )))

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0
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Александр Хорошилов

я надеюсь, теперь-то они все снимут эту ублюдскую плашку "Данное сообщение..."

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9
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user_90123129312

А мне нравится эта плашка, выглядит как сертифицированная продукция, а не соловьиный помёт.

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3
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Сергей Леопольдович

Сертифицирована РосКом чем-то там - типа Пишите, пока позволяем?

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user_90123129312

Первый уровень сертификации, полная блокировка — высшая награда! :)

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2
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Сергей Кузнецов

Это знак качества.

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Evil Pechenka

После введения позорных плашек иноагента Надежда Толоконникова сказала:

Маркировать не буду, пусть жопу себе маркируют.
Вот не надо было соглашаться и выполнять условия насильника, кроме унижения это ничего не дало.

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4
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Комментарий удален

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user_90123129312

Скрепностью потянуло.

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1
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Alek Plotnikov

Ребята, вы уже создайте реестр унылых шаблонных комментариев и пишите «Коммент №4», «Коммент №38»... Как в том анекдоте про анекдоты. Какой смысл в 100500 раз писать про Северную Корею? Психологическое замещение, что ли?

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4
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Постнатальный анализ

Готовят новые федеральные медиа - "Зона".

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3
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Rax034

Слушайте, я, конечно, против всяких блокировок. Но тут давеча, пару дней назад зашел конкретно на BBC New's, посмотреть что там с той стороны пишут. Ткнул на первую же статью. После того, как прочитал что у нас в России строят концлагеря и готовятся публично казнить жителей Украины на площадях оккупированных городов подумал, что не много то я и потерял, на самом деле.

Пропаганда, она как бы ни с какой стороны не бывает полезной, чтобы ее читать. Не знаю про другие источники, но возвращаться на BBC после этого мусора я больше никогда не буду.

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0
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Сергей Леопольдович

Ссылку пришли пож-та, хочу тоже ужаснуться

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3
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Rax034

Найти ссылку на рандомную статью, открытую на сайте через TOR два дня назад человеку, которого я знать не знаю, чтобы что-то ему доказать, и который в состоянии сам воспользоваться VPN, если сомневается в моих словах? Хмм... пожалуй я откажусь от такого занимательного досуга.

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0
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Сергей Леопольдович

ЧТД
Касса с 11 рублями откроется 29 февраля

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0
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Rax034

Да без проблем. Ваше мнение ничего не поменяет в моей жизни, представляете?

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0
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Сергей Кузнецов

Да, тоже почитал новости от пару месяцев назад. Пишут что Россия в Украину вторгнется и начнет бомбить города. Ну не придурки же? Как можно такое писать, сразу видно - проплаченные иноагенты. Весьма хорошо что их заблокировали!

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1
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Сергей Леопольдович

Эх, маловат размер покаянной плашки был у Медузы, маловат...
Вот если бы плашка была бы 90% от экрана, а на 10% "Славься Великий", то до сих пор могли бы свободно публиковать методички и прочие опусы со Старой площади ...

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1
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Breitson Live

Для них мы просто безвольный скот 🥲

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1
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ЛЕВ МАНЬЕР

Я бы побольше заблокировал, оставил только VC

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Evil Pechenka

Нахрен VC в стране где не будет старатапов? Можно одну Приёмную оставить.

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0
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user_90123129312

А разве жаловаться на гос-структуры нужно? VC под ноль тоже.

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0
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Evil Pechenka

Ну вдруг Яндекс доставка привезёт остывшую брюкву?

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1
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Сергей Леопольдович

Брюква? Еще и теплая? Да ты богач!))))

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3
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user_90123129312

Тогда покупателю нужно, отработать несколько часов общественных работ, я так считаю. :-)

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1
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Ivan Zamorev

В стране всё есть и будет! А вот негатива и ненависти к Родине перебор!

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–5
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Я никто и звать меня никак

Только "нужно немного потерпеть", да?

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0
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Emil

то есть больше онлайны с судов от медиазоны нам не видеть? Это очень грустно

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0
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Иван Шеметов

Тайгу инфу то за шо

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Ватник Наизнанку Ненастоящий

Утрата обратной связи - одна из ключевых причин разрушения политических систем. В этом смысле новость хорошая. Власть окончательно уйдет в иллюзорный мир и наворотит ошибок. Лишь бы ядерную войну "всем назло" не начали.

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