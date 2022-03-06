Роскомнадзор заблокировал сайты «Медиазоны» и Republic Статьи редакции
«Медиазона» сообщила, что продолжает работу, несмотря на блокировку.
Сайт zona.media появился в реестре Роскомнадзора. Доступ ограничили по требованию Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.
«Медиазона» сообщила, что Роскомнадзор потребовал удалить весь сайт за «неправильное» освещение «военной операции» в Украине. Но редакция продолжит работу — для этого она запустила приложение, продолжит вести соцсети и почтовую рассылку.
Также под блокировку попало издание «7х7 — Горизонтальная Россия», уточняет TJ.
- 24 февраля Роскомнадзор потребовал от СМИ писать материалы о событиях в Украине «только по официальным российским источникам», пригрозив ответственностью «за публикацию ложной информации».
- В начале марта в реестре Роскомнадзора появились записи о блокировках «Медузы», BBC и «Радио свобода», также заблокировали The Village. BBC и «Радио свободы» временно прекратили работу в стране.
Никогда такого не было, и вот опять.
мы у края – или северная корей или 1917.
Северная Корея не сразу стала такой, а постепенно. Так что 1917 более вероятен в нашем случае.
1917 кажется не худшим вариантом. Главное без большевиков в этот раз.
Парадокс, теперь захожу только на vc чтобы прочитать новости, ибо Яндекс показывает новости только об "успехах" "специальной операции". Сюрреализм какой то.
Яндекс уже лет 5 как сдулся. Тогда постоянно новости про митинги Навального на топе весели, потом Кремль прогнул Яндекс под свою партийную линию.
Всё верно, пришло время Яндекса, стоить три с половиной копейки.
Всё что начинает ассоциироваться с нашим государством, становится токсичным.
К сожалению у меня такое ощущение что ненадолго :((( https://vc.ru/flood/374374-neizvestnyy-polzovatel-pytaetsya-blokirovat-vc
Если будет в таком же духе давить..
Те, кто говорит об ограничении свободы слова в случае гражданской войны первыми оденут "пыльные шлемы" и начнут устранять несогласных.
Начнут с люстрации госслужащих просто по принадлежности к госслужбе.
Миллионы трупов, это не во время революции 1917, а в процессе подавления неугодных большевиками.
Ну во первых, в 1917 достаточно много событий было, не только Октябрьская революция и война между красными и белыми. Была ещё одна революция, про которую многие забывают. А во вторых, сейчас уже речь не только о цензуре идёт, но так же от полный изоляции, нищеты и диктатуре.
У меня такая же проблема, я живу временно в Бельгии - часть российских СМИ запрещены, надо было на сайт госуслуг зайти - даже на него не смог зайти - недоступен..
госуслуги через приложение можно зайти из любой страны без проблем.
Спасибо! Через приложение не пробовал как то даже
upd приложение работает! С доступом к сайтом проблема осталась но раз приложение работает этого достаточно спасибо
Неверно вы понимаете. Никто Это не блокировал снаружи. Вот ГУ РФ точно и однозначно.
Сами сайты поставили фильтры, чтобы на них можно было попасть только с российских IP.
Почему они так сделали? Потому что ... и ... и .... много много раз...
Насчёт гос услуг вполне возможно спорить не буду такое вполне вероятно! И это плохо и неудобно для граждан зарубежом..! Я писал в госуслуги но не ответили... Но многие СМИ блокируют как ту же Russia Today к примеру она в Европе запрещена теперь, у приятеля из Нидерландов тоже не работает. Слышал ещё какие то запретили в Европе но я не читаю такие и даже не слышал о них правда поэтому на них без разницы вообще..
Russia Today - всей хлорки во всей Вселенной не хватит отмыть мои глаза после прочтения данного словосочетания
Я считаю как правильно сказал Маск нигде никакие СМИ не должны блокироваться. Свобода слова и СМИ это высшая ценность и не должны блокировать их ни в России ни в Бельгии ни в Китае! А выходит что даже США дошло до блокировок СМИ хотя они всегда были самой свободной страной в плане высказывания своего мнения
Ты не прочитал новую методичку с утра в почте?
Премии не видать!
Вот что за стереотипы!? Те кто топят за Россию по методичке за премию, те кто против агенты госдепа. Поживите в Европе и поймёте как здесь можно свободно всё обсуждать и иметь своё личное мнение без ярлыков "либералов, кремлеботов и агентов госдепа". Только русский человек ярлык сразу вешать начнёт.. Я хоть и не планирую возвращать домой но всё равно обидно что наши стереотипы вешают до сих пор так! Нельзя так узко мыслить что если человек за или против чего то то он по методичке или 15 рублей/за 15 евро отрабатывает, никакой свободы никогда не будет нигде если быть настолько недалёким и думать что все отрабатывают за своё мнение
Ого, у вас 15 евро?
Молодец, получил перевод от RT DE!
самой свободной страной в плане высказывания своего мнения
Facepalm
Купите VPN в России )))
я надеюсь, теперь-то они все снимут эту ублюдскую плашку "Данное сообщение..."
А мне нравится эта плашка, выглядит как сертифицированная продукция, а не соловьиный помёт.
Сертифицирована РосКом чем-то там - типа Пишите, пока позволяем?
Первый уровень сертификации, полная блокировка — высшая награда! :)
Это знак качества.
После введения позорных плашек иноагента Надежда Толоконникова сказала:
Маркировать не буду, пусть жопу себе маркируют.
Вот не надо было соглашаться и выполнять условия насильника, кроме унижения это ничего не дало.
Комментарий удален
Скрепностью потянуло.
Ребята, вы уже создайте реестр унылых шаблонных комментариев и пишите «Коммент №4», «Коммент №38»... Как в том анекдоте про анекдоты. Какой смысл в 100500 раз писать про Северную Корею? Психологическое замещение, что ли?
Готовят новые федеральные медиа - "Зона".
Слушайте, я, конечно, против всяких блокировок. Но тут давеча, пару дней назад зашел конкретно на BBC New's, посмотреть что там с той стороны пишут. Ткнул на первую же статью. После того, как прочитал что у нас в России строят концлагеря и готовятся публично казнить жителей Украины на площадях оккупированных городов подумал, что не много то я и потерял, на самом деле.
Пропаганда, она как бы ни с какой стороны не бывает полезной, чтобы ее читать. Не знаю про другие источники, но возвращаться на BBC после этого мусора я больше никогда не буду.
Ссылку пришли пож-та, хочу тоже ужаснуться
Найти ссылку на рандомную статью, открытую на сайте через TOR два дня назад человеку, которого я знать не знаю, чтобы что-то ему доказать, и который в состоянии сам воспользоваться VPN, если сомневается в моих словах? Хмм... пожалуй я откажусь от такого занимательного досуга.
ЧТД
Касса с 11 рублями откроется 29 февраля
Да без проблем. Ваше мнение ничего не поменяет в моей жизни, представляете?
Да, тоже почитал новости от пару месяцев назад. Пишут что Россия в Украину вторгнется и начнет бомбить города. Ну не придурки же? Как можно такое писать, сразу видно - проплаченные иноагенты. Весьма хорошо что их заблокировали!
Эх, маловат размер покаянной плашки был у Медузы, маловат...
Вот если бы плашка была бы 90% от экрана, а на 10% "Славься Великий", то до сих пор могли бы свободно публиковать методички и прочие опусы со Старой площади ...
Для них мы просто безвольный скот 🥲
Я бы побольше заблокировал, оставил только VC
Нахрен VC в стране где не будет старатапов? Можно одну Приёмную оставить.
А разве жаловаться на гос-структуры нужно? VC под ноль тоже.
Ну вдруг Яндекс доставка привезёт остывшую брюкву?
Брюква? Еще и теплая? Да ты богач!))))
Тогда покупателю нужно, отработать несколько часов общественных работ, я так считаю. :-)
В стране всё есть и будет! А вот негатива и ненависти к Родине перебор!
Только "нужно немного потерпеть", да?
то есть больше онлайны с судов от медиазоны нам не видеть? Это очень грустно
Тайгу инфу то за шо
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