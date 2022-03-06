Это конец? Да, но это не точно. Как перестроить свой бизнес и выжить

Старые фантастические фильмы обещали, что в 2022 на нас нападут пришельцы, и блин, лучше бы напали пришельцы(с). Основываясь на последних новостях, мы подготовили краткий список советов и рекомендаций по ведению digital рекламы и бизнеса вообще во время «окаянных дней». Предлагаем бесплатную помощь бизнесу в рамках наших скромных возможностей.